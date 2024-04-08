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Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны

Тайвань строит флот катеров-камикадзе, способных сдержать боевые корабли НОАК — Asia Times
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Пытаясь подражать украинским методам ведения боевых действий на море, Тайвань планирует нарастить производство беспилотных надводных кораблей (USV), чтобы отразить потенциальное вторжение Китая.

В этом месяце газета South China Morning Post сообщила, что Тайбэй в качестве инструмента асимметричной войны планирует использовать безэкипажные полупогружные суда для противодействия морскому вторжению НОАК.Тайваньский полупогружной беспилотник Shark 400. Фото: Thunder Tiger

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В статье говорится, что USV будут использоваться Тайванем в качестве одного из средств асимметричного сдерживания, если военно-морские силы Народно-освободительная армия Китая предпримут "амфибийную атаку" на остров. В документе отмечается, что дроны будут нацелены в первую очередь на крупные боевые корабли НОАК, а также на суда развернутые вблизи береговой линии острова, поскольку относительно небольшие и довольно изношенные военные корабли Тайваня не способны противостоять гораздо более совершенному противнику.

SCMP сообщает, что тайваньская индустрия беспилотных надводных транспортных средств вышла на новый уровень: Национальный институт науки и технологий Чанг-Шана (NCSIST) приступил к реализации двухлетней программы по созданию беспилотного ударного корабля. Бюджет программы - 812 миллионов тайваньских долларов (25 миллионов долларов США). Ожидается, что в 2026 году Тайвань построит не менее 200 таких катеров.

Согласно технической спецификации, USV будут весить около четырех тонн. Длина дрона составит примерно 10 метров, осадка - полметра. Дистанционное управление судном может осуществляться на расстоянии до семидесяти километров. В статье говорится, что ВС Тайваня будут использовать их для "самоубийственных атак" на боевые корабли НОАК.

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В этом проекте участвует частный сектор Тайваня, пишет SCMP. В прошлом году корпорация Thunder Tiger представила прототипы беспилотных подводных лодок Seawolf 400 и Shark 400 USV, способных нести различные типы полезной нагрузки. В феврале 2024 года издание Asia Times отметило, что Тайвань может противостоять китайскому флоту вторжения, развернув сотни или тысячи USV с различных пирсов и мелких островов. Рой USV может подавить оборону китайских военных кораблей, тогда как транспортные и грузовые суда могут быть менее устойчивы к атакам полупогружных безэкипажных катеров.

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Еще одно преимущество для Тайваня заключается в стоимости USV: по оценкам, экспертов один USV стоит около 250 000 долларов США. Таким образом, Тайвань может приобрести 1 000 единиц за 1% от своих ежегодных расходов на оборону в размере 20 миллиардов долларов США, с минимальными затратами на топливо, обслуживание и обучение. Учитывая технологическое превосходство Тайваня, для него не составит труда наладить серийное производство морских дронов.

Однако, пишет издание, одними USV не победить флот вторжения - их необходимо дополнить морскими минами, противокорабельными ракетами и другим оружием. Однако, пишет издание, одними USV не победить флот вторжения - их необходимо дополнить морскими минами, противокорабельными ракетами и другим оружием. За счет своей многочисленности рой бесплилотных катеров перегрузит системы защиты целевого корабля, гарантируя, что хотя бы часть атакующих USV его поразят.

Некоторые аппараты полупогружные USV отличаются малой заметностью и повышенной маневренностью, что скрывает их от корабельных сенсоров противника и позволяет подойти к цели на максимально близкое расстояние. “Управляясь искусственным интеллектом, USV теперь смогут выполнять сложные маневры, серьезно снижая моральный дух противника, разрушая его ложное чувство безопасности, заставляя его отзывать свои военно-морские силы и перераспределять ресурсы для отражения таких атак”.

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Вместе с тем, несмотря на все плюсы USV могут оказаться не таким уж чудо-оружием, как считают некоторые аналитики, поскольку имеют ряд уязвимостей и недостатков.

Суровая морская среда может быстро вывести из строя чувствительную электронику, пишет Asia Times, а по мере усложнения конструкции USV появляется все больше возможных точек отказа. Кроме того, по мере того как USV становятся все более "автономными", они превращаются в привлекательные мишени для кибератак. К тому же, USV по-прежнему нуждаются во внешней связи, которую могут нарушить сложные средства глушения. А если противнику удастся захватить неповрежденный USV, криптографические ключи могут быть скомпрометированы.

На недатированной фотографии изображен беспилотный катер Magura V5

Пока Тайвань будет производить сложные чипы искусственного интеллекта для USV, Китай может предпринять шаги по захвату стратегической полупроводниковой промышленности Тайваня, не сделав ни одного выстрела.

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В статье, опубликованной Институтом Бейкера в сентябре 2023 года, военные эксперты Габриэль Коллинз и Эндрю Эриксон описывают гипотетический сценарий 2027 года, в котором неустанная кампания давления со стороны Китая привела к серьезной политической поляризации на Тайване и открыла беспрецедентные уязвимости тайваньской экономики перед китайским влиянием и властью.

Авторы отмечают, что Китай может развернуть вокруг Тайваня учения с боевыми стрельбами. При этом Пекин постарается убедить важнейших поставщиков и клиентов ведущих полупроводниковых компаний Тайваня в том, что поставки продукции находятся под надежной защитой. Китай может потребовать, чтобы самолеты и корабли, направляющиеся на Тайвань, сначала приземлялись или заходили в китайские аэропорты и порты для досмотра. Кроме того, пишут эксперты, Китай может осуществлять перехват судов и самолетов и приказывать им покинуть район.

Коллинз и Эриксон отмечают, что в результате таких действий иностранные корабли и самолеты начнут избегать Тайваня. Запасы топлива и продовольствия на самоуправляемом острове быстро иссякнут, число безработных увеличится, а голоса в пользу воссоединения с Китаем будут звучать все громче и громче.

Коллинз и Эриксон отмечают, что в результате таких действий зарубежные корабли и самолеты станут избегать Тайваня.Запасы топлива и продовольствия на самоуправляемом острове быстро истощаются, увеличится безработица, а голоса сторонников о воссоединение с Китаем станут все громче. Следует отметить, что в данном гипотетическом сценарии США и их союзники отказались пересекать китайские запретные зоны, якобы под предлогом обеспечения свободы навигации.

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На фоне растущих экономических, политических и социальных волнений на Тайване, Коллинз и Эриксон считают, что руководители китайского Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных схем (Big Fund; ICF) и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) могли бы выкупить 51% контрольного пакета акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), стоимость которой упадет с 700 до 300 миллиардов долларов США.

По их словам, если TSMC и правительство Тайваня примут предложение, Китай возьмет на себя обязательство защитить весь входящий воздушный и морской трафик Тайваня. А если Тайвань откажется, то Китай может бесконечно продолжать свои военные учения.

Также в сообщении SCMP отмечается, что Тайвань медленно адаптируется к USV и, вероятно, уже отстает от некоторых стран третьего мира как по качеству, так и по количеству таких плавсредств.

В январе 2024 года издание Asia Times сообщило, что модернизация военно-морского флота Тайваня "разрывается" между двумя противоречивыми целями, с одной стороны желанием развивать традиционные ВМС - фрегаты, эсминцы и десантно-штурмовые корабли, - а с другой - стремлением к наращиванию инструментов асимметричной войны.

Акцент Тайваня на приобретении известных и дорогостоящих активов обусловлен неспокойной историей самоуправляемого острова. Гоминьдан (КМТ) бежал на Тайвань в 1949 году с призрачной надеждой вернуть материк и с тех пор пытался сохранить свои мощные военно-морские и военно-воздушные силы, пишет автор статьи в АТ Габриэль Онрада.

Эта идея с самого начала выглядела нежизнеспособной. Если Тайвань не мог захватить материк, то и Китай в то время не мог захватить Тайвань. Учитывая это обстоятельство, наличие у Тайваня мощных военно-морских и военно-воздушных сил было всего лишь позерством. Однако в настоящее время военный баланс изменился в пользу Китая, поэтому "мощные и хорошо заметные" силы Тайваня вряд ли помогут отразить китайское вторжение.

Несмотря на то, что что такие активы необходимы для обеспечения постоянного присутствия и реагирования на вторжения НОАК в "серую зону", они не решают проблемы подавляющей военной асимметрии между Тайванем и Китаем. Эти активы, скорее всего, не прослужат долго, если Китай вздумает добиваться воссоединения силой.

Мужчина проходит мимо логотипа компании в штаб-квартире крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC в Хсинчу, Тайвань, 29 января 2021 года. Фото: Asia Times files / AFP / Sam Yeh

Кроме того, инвестиции Тайваня в эти престижные активы при одновременном наращивании потенциала асимметричной войны могут сделать его уязвимым в обеих областях. Выживание Тайваня, пишет Онрада, зависит от его способности сдерживать вторжение НОАК с помощью асимметричных инструментов до тех пор, пока в дело не вмешаются США и их союзники, а не от реакции Тайбэя на провокации Пекина в "серой зоне" или ограниченные наступательные удары.

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