Во вторник лидеры США и Китая провели двухчасовой телефонный разговор, который задал тон предстоящим переговорам между министром финансов США Джанет Йеллен и ее китайскими коллегами в Гуанчжоу и Пекине 4-9 апреля. На снимке: президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в поместье Филоли, историческом месте Сан-Франциско, 15 ноября 2023 года. Фото: screengrab, RTHK

"Small talk"

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что американская сторона приняла ряд мер по сдерживанию торговли и технологического развития Китая и вносит в свои санкционные списки все больше и больше китайских организаций.

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"Это не " снижение рисков", а их создание", - сказал Си. "Если американская сторона готова наладить взаимовыгодное сотрудничество и получать дивиденды от развития Китая, она всегда найдет дверь Китая открытой". "Если же США будут упорно сдерживать высокотехнологичное развитие Китая и лишать его законного права на развитие, Китай не будет сидеть сложа руки", - отметил председатель КНР.

Заявление Си прозвучало после того, как 29 марта министерство торговли США пересмотрело свои правила экспорта интегральных микросхем, опубликованные в октябре прошлого года, чтобы помешать Пекину получить доступ американским технологиям в области полупроводников и искусственного интеллекта, а также к оборудованию для их производства.

В новой редакции правил, которая вступит в силу в четверг, говорится, что ограничения на поставки чипов в Китай распространяются и на ноутбуки, оснащенные интегрированными передовыми ИИ-чипами.

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В соответствии с новыми правилами, лицензия требуется для экспорта цифровой вычислительной техники и электронных компонентов со скорректированной пиковой производительностью (APP), превышающей 70 взвешенных терафлопсов (ВТ), а также для программного обеспечения, специально разработанного или модифицированного для развития или производства цифровой вычислительной техники с APP, превышающей 24 Вт.

США будут придерживаться политики отказа в выдаче лицензий на экспорт в такие регионы, как Макао и страны D:5, включая Россию и Китай. При экспорте чипов искусственного интеллекта в Китай будет применяться индивидуальный подход. По сообщениям некоторых СМИ, новые правила коснутся видеокарт Nvidia RTX 4090D и ускорителей для центров обработки данных H20 (Hopper), вычислительная мощность которых составляет 73,5 и 74 терафлопса соответственно.

Спрос на видеокарты RTX 4090D резко возрос за последние несколько дней, поскольку продавцы в Шэньчжэне пытаются запастись ими впрок. На этом фоне Министерство торговли Китая заявило, что оно категорически против пересмотра правил экспорта американских чипов.

Торговое ведомство заявило, что США слишком усложняют концепцию национальной безопасности, создают дополнительные препоны для нормального торгового сотрудничества между китайскими и американскими компаниями, а также увеличивают бремя соблюдения правил и вносят значительную неопределенность в мировой сектор производства кристаллов.

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Си Цзиньпин рекомендовал Байдену прекратить попытки сдерживать и подавлять технологический сектор Китая. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем омрачены санкциями в отношении китайских компаний, контролем за экспортом американских чипов и высокими тарифами на китайские электромобили

"Негативные факторы"

По итогам последней телефонной беседы Си и Байдена и Пекин, и Вашингтон назвали диалог откровенным и конструктивным. Стороны договорились поддерживать связь и поручили своим командам отслеживать ход выполнения задач, обсуждавшихся на встрече двух лидеров в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

Китайская сторона заявила, что приветствует запланированные на ближайшее время визиты Йеллен и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай. В ходе телефонного разговора Байден вновь выразил обеспокоенность торговой политикой и нерыночными экономическими практиками Пекина, которые, по мнению Вашингтона, причиняют "несправедливый" ущерб американским рабочим и их семьям.

Байден заявил, что Штаты намерены и дальше делать все необходимое для предотвращения использования передовых американских технологий в целях подрыва национальной безопасности США, не допуская при этом неоправданных ограничений торговли и инвестиций. В свою очередь, Си Цзиньпинчто отношения между Китаем и США постепенно начинают стабилизироваться, но вместе с тем усиливаются и некоторые негативные факторы. По его словам, это требует внимания с обеих сторон.

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По словам исполнительного директора Института международных исследований Фуданьского университета Ву Синьбо, в ходе телефонного разговора Си и Байден выразили свои главные опасения касательно китайско-американских отношений и задали тон следующему этапу развития двух государств. Ву подчеркнул, что Китай надеется на уважение со стороны США. По его словам, обе страны должны на деле выполнять свои обязательства, взятые в Сан-Франциско.

Он отметил, что администрация Байдена постоянно пытается подавить Китай под предлогом "конкуренции", преследуя свои внутриполитические цели. Пекин расстроен тем, что США продолжают продвигать свою индо-тихоокеанскую стратегию и часто провоцируют Китай, поддерживая Филиппины в Южно-Китайском море, заявил эксперт. Дяо Дамин, профессор Школы международных исследований Ренминского университета КНР, считает, что китайская сторона требует от США выполнения обещаний, данных в ноябре прошлого года в Сан-Франциско, поскольку они так и не были реализованы.

Он также отметил, что Соединенные Штаты должны признать риски в американо-китайских отношениях и контролировать их, имея в виду конфликт вокруг американских санкций против китайских компаний и запрета на экспорт кристаллов в Китай.

Вашингтон встревожен поддержкой России Китаем

В телефонном разговоре с Си Цзиньпином американский президент выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем российского оборонно-промышленного комплекса и последствий этого для безопасности Европы и НАТО.

Во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Бангкоке 26-27 января советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай продал России тяжелые грузовики и другое оборудование для оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, Вашингтон видит поддержку со стороны китайских компаний, которые помогают России восстанавливать ее оборонную промышленность, что, по его мнению, может привести к началу империалистической войны в Европе. "Это противоречит фундаментальным интересам национальной безопасности Америки", - подчеркнул Салливан.

В минувшую пятницу администрация Байдена пересмотрела масштабные механизмы контроля за экспортом технологий на материковый Китай, ужесточив доступ даже к ноутбукам, построенным на базе передовых чипов искусственного интеллекта. Изображение графического процессора GeForce RTX производства Nvidia, на базе которого работает видеокарта RTX 4090. Photo: Nvidia

23 февраля администрация Байдена ввела санкции против 93 юридических лиц из Российской Федерации, КНР, Турции и ряда других стран за поддержку специальной военной операции России на Украине.

Также в феврале американские официальные лица рассказали СМИ, что Белый дом рассматривает возможность введения ограничительных мер на импорт китайских электромобилей. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности США по поводу обеспечения безопасности данных. В декабре прошлого года Байден заявил, что США могут повысить таможенные пошлины на китайские электромобили. Йеллен планирует провести встречи с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу 5-6 апреля и премьером Ли Цянем в Пекине 7 апреля.