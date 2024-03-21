Оборонное ведомство Российской Федерации сообщило об уничтожении четвертого американского танка "Абрамс" украинской армии в ходе продолжающейся специальной операции. Танк был уничтожен в районе Авдеевки, говорится в сообщении Минобороны РФ от 20 марта. "Ни чего крутого". Российские бойцы ВС уничтожили четвертый американский танк Abrams на авдеевском направлении. Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что американский танк не оправдал ожиданий

В ходе операции, проходившей в районе населенного пункта Бердычи, разведывательные группы ВС РФ обнаружили передвижение гусеничной техники противника.

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После идентификации объекта по цели был нанесен удар дроном камикадзе “Упырь”, в результате которого боевая машина была обездвижена. Затем разведчики РФ с помощью FPV-дрона нанесли второй удар. В результате танк американского производства - машина, на которую, по словам представителей министерства, украинские вооруженные силы возлагали большие надежды, - был уничтожен.

Рассказывая об операции, старший оператор-разведчик с позывным "Сокол", сообщил, что был удивлен обнаружением американского танка, поскольку плохая видимость поначалу мешала точной его идентификации. "Когда погода нормализовалась, наши коллеги из авиационной разведки смогли отличить "Абрамс" от "Леопарда" и были удивлены, что это тот самый хваленый американский танк", - говорит "Сокол".

"Поначалу я и сам не ожидал, что это может быть американец. Ну танк и танк... Это произвело такой фурор внутри меня, что американские танки горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать", - добавил российский разведчик. Другой разведчик с позывным "Изай" отметил, что американский танк его не впечатлил - по сравнению с российской бронетехникой он не обладает какими-то уникальными характеристиками.

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"В этом танке нет ничего необычного в том, как его расхваливают на Западе и на Украине", - заявил Изай. "Посидев в нем внутри, могу сказать, что он хуже, чем наша бронетехника. Чем, например, Т-90. Наши Т-90 получше, поновее, покруче. Он оставил плохое впечатление, а я ожидал чего-то большего".

"С поставленной командиром группы задачей мы справились успешно. Боевая задача выполнена на "хорошо", на "отлично", на "ура". Все наше командование радо, что выполнили все хорошо, что вернулись целыми и невредимыми. Будем и дальше работать на благо нашей страны", - подчеркнул он.

Минобороны РФ также опубликовало потрясающие кадры, показывающие как российские спецназовцы, под огнем противника, подобрались к выведенному из строя танку "Абрамс", подбитому в населенном пункте Бердычи.

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Военные эксперты отмечают, что кадры, снятые изнутри танка, являются важнейшим элементом операции, порученной разведчикам группировки войск "Центр". Задача операции заключалась в тщательном обследовании поврежденного "Абрамса" и сборе технических образцов для последующего изучения.

Добраться до подбитого танка было непросто, поскольку он находился недалеко от Бердычей, рядом с позициями Вооруженных сил Украины, и над ним постоянно кружили беспилотники-камикадзе. Несмотря на это, российские разведчики успешно добрались до машины, отметили в министерстве.

Абрамсы для Бахрейна

Всего Пентагон передал Киеву 31 танк "Абрамс". Они были доставлены на Украину осенью 2023 года. Хотя эти танки и рассматривались Западом как серьезное подспорье для ВСУ, их относительно небольшое количество, по мнению экспертов, не смогло существенно изменить динамику конфликта в пользу Киева.

Однако, несмотря на серьезные проблемы с этими танками, не которые страны продолжают их покупать. Так, например, 19 марта Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу 50 боевых танков M1 Abrams и сопутствующего оборудования Бахрейну, одному из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

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В рамках сделки, стоимость которой оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов, будут поставлены модификации M1A2 SEPv3 компании General Dynamics, а также ремонтно-эвакуационные машины, тяжелые штурмовые мосты, пулеметы и другое военное оборудование.

Бахрейн, расположенный в Персидском заливе у восточного побережья Саудовской Аравии, открыто поддержал Соединенные Штаты в проведении военно-морских операций на Ближнем Востоке, в том числе в операции "Страж процветания", нацеленной на защиту кораблей от атак хуситов в Красном море.

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин объявил об этой операции во время визита в Бахрейн, подтвердив роль этой страны как ключевого союзника Америки в регионе. Хотя первоначально планировалась скромная модернизация до варианта SEPv4, в сентябре прошлого года американская армия выбрала более амбициозный подход к разработке нового поколения Abrams, отказавшись от предыдущего плана.

Также сообщается, что детали продажи военной техники за рубеж, включая количество и стоимость оборудования, могут быть изменены в процессе переговоров, а решение о заключении таких сделок может быть подвергнуто законодательному контролю со стороны американских конгрессменов.

Abrams tanks File Image: Abrams Tank

Акции General Dynamics рухнули

Очередной уничтоженный "кусок" американской брони обрушил акции General Dynamics. Мировые фондовые рынки отреагировали на новость об очередном подбитом "американце" обвалом акций заокеанского оборонного подрядчика "Дженерал Дайнэмикс Лэнд Системз". Инвесторы начали избавляться от ценных бумаг компании, качество продукции которой на деле оказалось далеким от совершенства.

В ближайшее время на Украину прибудут ракетные комплексы "Патриот" из Японии. Об этом сообщают эксперты Military Watch. На фоне последних потерь ВСУ от ударов России на Украине вскоре могут появиться "японские" зенитно-ракетные комплексы Patriot. Подробнее...