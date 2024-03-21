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amv212
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
На фоне последних потерь ВСУ от ударов России на Украине вскоре могут появиться "японские" зенитно-ракетные комплексы Patriot

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20 марта 20 марта внешнеполитическое ведомство Российской Федерации предупредило правительство Японии о последствиях в случае передачи ракетных комплексов Patriot Соединенным Штатам, которые в конечном итоге могут оказаться в распоряжении ВФУ. В декабре Вашингтон подтвердил, что японские власти приняли решение о передаче систем "Пэтриот". Западные аналитики посчитали, что решение использовать Америку в качестве посредника, а не отправлять ракетные системы прямиком в зону боевых действий, должно снизить градус сопротивления в Японии.

..То малое количество «Патриотов», которое имелось в распоряжении ВС США, было рассеяно между Ближним Востоком, Восточной Европой и Тихим океаном - всеми театрами, где ракетный потенциал соперника заметно возрос.

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И. о. директора третьего департамента Азии российского МИДа Сергей Жесткий в связи с опубликованным предупреждением отметил: "Когда в декабре прошлого года администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта товаров военного назначения - ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для комплекса "Пэтриот" Вашингтону, - мы прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто Акиру, что не сомневаемся относительно конечного бенефициара такого решения - киевского режима".

"Подобное содействие в дальнейшей накачке вооруженных формирований Украины различными видами оружия будет однозначно расценено как соучастие Токио в преступных действиях Киева, которые ведут лишь к увеличению количества жертв", - добавил дипломат, отражая тем самым общую точку зрения российского правительства и подтверждая многочисленные официальные заявления, сделанные Москвой за последние два года.

Скорее всего форсирование процесса передачи Киеву ракетных систем "Пэтриот" из Японии связано с серьезным истощением противовоздушной обороны этой восточноевропейской страны. И это вызывает растущую озабоченность всего западного мира. Буквально на днях, а именно 8 марта, вооружённые формирования Украины потеряли очередные системы ПВО MIM-104 Патриот и C-300 в районе города Покровск в ДНР в результате высокоточного удара российского баллистического ракетного комплекса Искандер-М

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Ранее оборонное ведомство России сообщало о двух успешных ударах у, в результате которых были поражены западные комплексы Patriot. Однако, как пишет MWM, в отличие от инцидента 8 марта, эти удары были не столь четко подтверждены кадрами с беспилотников, поскольку 3PK находились гораздо дальше от линии соприкосновения и были поражены более дальнобойными системами.

В интервью изданию "Вашингтон пост" после удара 8 марта американские чиновники заявили о "катастрофическом прорыве линий обороны ВФУ при самых негативных обстоятельствах и высокой вероятности массовых жертв". При этом собеседники издания подчеркнули, что истощение систем противовоздушной обороны ВФУ "существенно повлияет на жизнь в городских кварталах Украины". Просочившиеся в апреле 2023 года секретные документы из Пентагона раскрыли проблемы с состоянием ракетных систем класса "земля-воздух" военно-воздушных сил Украины, которым грозило "полное ослабление".

В настоящее время Запад столкнулся с острой нехваткой систем противовоздушной обороны для собственных вооруженных сил, поэтому возможность закупить японские ракеты очень важна для Пентагона. Все более активное участие американских военных в конфликте между Израилем и Хамас в Газе, а также наращивание военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе привели к увеличению нагрузки на противовоздушную оборону страны.

То малое количество «Патриотов», которое имелось в распоряжении ВС США, было рассеяно между Ближним Востоком, Восточной Европой и Тихим океаном - всеми театрами, где ракетный потенциал соперника заметно возрос. На Ближнем Востоке американцы развернули два из 15 батальонов "Пэтриот", еще два батальона используются для обучения, и еще как минимум четыре развернуты в Германии, Японии и Южной Корее. Передача систем "Пэтриот" Киеву и без того была предметом ожесточенных дискуссий, поэтому переброска на Украину еще какой-то части арсенала американской армии выглядит сомнительной. 

В зоне проведения специальной военной операции российский "Искандер" уничтожил два батальона западных 3PK "Патриот". Цели были поражены в 13 километрах к западу от Покровска между населенным пунктом Удачное и селом Сергеевка, примерно в 50 километрах от линии боевого соприкосновения.

" Желание" Японии передать Киеву комплексы Patriot было расценено рядом аналитиков, как свидетельство серьезного давления Вашингтона и ряда других западных стран на Токио, который не только имеет прямую заинтересованность в исходе российско-украинского конфликта, но и сам столкнулся с вызовами со стороны стремительно модернизируемых ракетных комплексов России, Китая и в особенности Северной Кореи, расположенных в непосредственной близости от японских границ, резюмирует MWM.

#сша #япония #patriot
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