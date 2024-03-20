Российский ВПК готовит к производству новый класс танков на платформе Т-80 — Military Watch

Осенью прошлого года ряд российских изданий сообщил, что Омский завод транспортного машиностроения возобновляет создание боевых танков T-80 с газотурбинными силовыми установками. В материалах говорилось, что боевой потенциал машин этого типа произвел сильное впечатление как на экипажи, так и на специалистов из оборонного ведомства РФ в целом.

Т-80 - первый в мире серийный танк с газотурбинной двигательной установкой

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Безусловно, ОБТ T-80 с газовой турбиной был самым дорогим и самым мощным образцом бронетехники в Советской Армии. Несмотря на то, что он был в три раза дороже T-72, начиная с начала 80-х годов прошлого века его строительство велось в грандиозных масштабах. Эти машины составляли костяк танковых войск CCCP.

Тем не менее, более высокие по сравнению с T-72 расходы на производство и эксплуатацию машин этого класса привели к тому, что после распада Советского Союза минобороны РФ отдало предпочтение его конкуренту, посчитав, T-72 более экономичным и перспективным для экспорта.

Принятие этого решения в период экономического кризиса 90-х годов встретило серьезные возражения со стороны многих военных начальников из-за существенно превосходящего потенциала, которым обладал T-80. Но решение было принято, и в 1996 году производство танков этого класса было практически полностью остановлено, а последний вариант T-72 - значительно модернизированный T-72БУ - был переименован в T-90.

В 80-х годах прошлого века основной выпуск тяжелой бронетехники для Советской Армии осуществлялся на пяти ведущих предприятиях, причем Омский завод транспортного машиностроения был одним из трех наиболее крупных наряду с Уралвагонзаводом, расположенным в Нижнем Тагиле Свердловской области, и заводом имени Малышева, находящимся на территории харьковской области.

Во времена холодной войны вплоть до конца 70-х годов на заводе "Омсктрансмаш" выпускался танк T-54/55, который в то время шел исключительно на экспорт. Затем предприятие было перепрофилировано на производство T-80. Таким образом, к концу холодной войны CCCP располагал двумя заводами по производству T-80 и тремя - по производству T-72, причем последние также собирались по лицензии в Польской, Чехословацкой и Югославской республиках.

С конца 80-х годов на мощностях Омсктрансмаша реализовывалась масштабная программа по созданию на платформе T-80 танка нового поколения. Концептуально он напоминал T-14, производство которого в настоящее время ведется на Уралвагонзаводе - с экипажем в бронекапсуле и необитаемой башней. На снимке танк "Черный орел" (T-80) под заводским обозначением "Объект 640" на Омском заводе транспортного машиностроения.

На фоне стремительного сокращения российской экономики в постсоветский период танк был предложен для финансирования зарубежным заказчикам под названием "Черный орел". Однако после того, как Москва "в свете мер" по выполнению резолюции Совета Безопасности ОНН ввела эмбарго на поставки оружия в Ирак, Иран, Ливию и КНДР, финансирование так и не было получено.

Эксперты Military Watch считают, что, поскольку следующее после Т-72 поколение было названо Т-90, то следуя подобной логике есть все основания полагать, что новая модификация Т-80 также будет переименована. Вполне вероятно, пишет MWM, что новый ОБТ получит обозначение "Т-100", что было бы удобно как с хронологической точки зрения, так и на фоне явного предпочтения названий, несущих в себе символизм.

В отличие от Т-90, ставшего в производстве прямым преемником Т-72, а в течение короткого периода, даже выпускавшегося одновременно с ним, между созданием последних образцов советских Т-80 и новой серийной бронемашиной будет промежуток примерно в 30 лет.

Это означает, что разница в потенциале будет гораздо более заметной, чем между последней модификацией Т-72Б и первым вариантом Т-90. Тем не менее, пока неизвестно, насколько сильно будет модернизирована конструкция Т-80, в частности, получат ли новый танк конструктивные элементы "Black Eagle" и если да, то какие именно.

В самом крайнем случае на базе новой модификации Т-80 может быть профинансирована программа по разработке танка следующего поколения, который может стать еще более привлекательным, чем разработанная "Уралвагонзаводом" с нуля сетецентрическая концепция "Арматы".

Из-за серьезных задержек в разработке Т-14 конкурирующий танк мог не только стать ценным активом, но и оказать давление на Уралвагонзавод, чтобы тот уже приступил к серийному производству "Арматы". Впрочем, поскольку "Омсктрансмаш" теперь входит в состав АО "Концерн "Уралвагонзавод", последний получил полную монополию на производство танков в России. Так что в данном контексте возможности повышения эффективности за счет конкуренции остаются весьма ограниченными. Вполне вероятно, что новый Т-80, скорее всего - под новым индексом- станет самым боеспособным танком России, за исключением, быть может, самой "Арматы".