Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
"Т-100" на подходе: Россия подтвердила, что готовит к производству танк нового поколения — MWM
Российский ВПК готовит к производству новый класс танков на платформе Т-80 — Military Watch

реклама

Осенью прошлого года ряд российских изданий сообщил, что Омский завод транспортного машиностроения возобновляет создание боевых танков T-80 с газотурбинными силовыми установками. В материалах говорилось, что боевой потенциал машин этого типа произвел сильное впечатление как на экипажи, так и на специалистов из оборонного ведомства РФ в целом.

Т-80 - первый в мире серийный танк с газотурбинной двигательной установкой

реклама

Безусловно, ОБТ T-80 с газовой турбиной был самым дорогим и самым мощным образцом бронетехники в Советской Армии. Несмотря на то, что он был в три раза дороже T-72, начиная с начала 80-х годов прошлого века его строительство велось в грандиозных масштабах. Эти машины составляли костяк танковых войск CCCP.

Тем не менее, более высокие по сравнению с T-72 расходы на производство и эксплуатацию машин этого класса привели к тому, что после распада Советского Союза минобороны РФ отдало предпочтение его конкуренту, посчитав, T-72 более экономичным и перспективным для экспорта.

Принятие этого решения в период экономического кризиса 90-х годов встретило серьезные возражения со стороны многих военных начальников из-за существенно превосходящего потенциала, которым обладал T-80. Но решение было принято, и в 1996 году производство танков этого класса было практически полностью остановлено, а последний вариант T-72 - значительно модернизированный T-72БУ - был переименован в T-90.

War Zone: Пентагон форсирует производство F-35 - но Штатам уже не догнать Китай по количеству боевых самолетов

В 80-х годах прошлого века основной выпуск тяжелой бронетехники для Советской Армии осуществлялся на пяти ведущих предприятиях, причем Омский завод транспортного машиностроения был одним из трех наиболее крупных наряду с Уралвагонзаводом, расположенным в Нижнем Тагиле Свердловской области, и заводом имени Малышева, находящимся на территории харьковской области.

Во времена холодной войны вплоть до конца 70-х годов на заводе "Омсктрансмаш" выпускался танк T-54/55, который в то время шел исключительно на экспорт. Затем предприятие было перепрофилировано на производство T-80. Таким образом, к концу холодной войны CCCP располагал двумя заводами по производству T-80 и тремя - по производству T-72, причем последние также собирались по лицензии в Польской, Чехословацкой и Югославской республиках.

С конца 80-х годов на мощностях Омсктрансмаша реализовывалась масштабная программа по созданию на платформе T-80 танка нового поколения. Концептуально он напоминал T-14, производство которого в настоящее время ведется на Уралвагонзаводе - с экипажем в бронекапсуле и необитаемой башней.На снимке танк "Черный орел" (T-80) под заводским обозначением "Объект 640" на Омском заводе транспортного машиностроения.

На фоне стремительного сокращения российской экономики в постсоветский период танк был предложен для финансирования зарубежным заказчикам под названием "Черный орел". Однако после того, как Москва "в свете мер" по выполнению резолюции Совета Безопасности ОНН ввела эмбарго на поставки оружия в Ирак, Иран, Ливию и КНДР, финансирование так и не было получено.

Эксперты Military Watch считают, что, поскольку следующее после Т-72 поколение было названо Т-90, то следуя подобной логике есть все основания полагать, что новая модификация Т-80 также будет переименована. Вполне вероятно, пишет MWM, что новый ОБТ получит обозначение "Т-100", что было бы удобно как с хронологической точки зрения, так и на фоне явного предпочтения названий, несущих в себе символизм.

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА

В отличие от Т-90, ставшего в производстве прямым преемником Т-72, а в течение короткого периода, даже выпускавшегося одновременно с ним, между созданием последних образцов советских Т-80 и новой серийной бронемашиной будет промежуток примерно в 30 лет.

Это означает, что разница в потенциале будет гораздо более заметной, чем между последней модификацией Т-72Б и первым вариантом Т-90. Тем не менее, пока неизвестно, насколько сильно будет модернизирована конструкция Т-80, в частности, получат ли новый танк конструктивные элементы "Black Eagle" и если да, то какие именно.

В самом крайнем случае на базе новой модификации Т-80 может быть профинансирована программа по разработке танка следующего поколения, который может стать еще более привлекательным, чем разработанная "Уралвагонзаводом" с нуля сетецентрическая концепция "Арматы".

Из-за серьезных задержек в разработке Т-14 конкурирующий танк мог не только стать ценным активом, но и оказать давление на Уралвагонзавод, чтобы тот уже приступил к серийному производству "Арматы". Впрочем, поскольку "Омсктрансмаш" теперь входит в состав АО "Концерн "Уралвагонзавод", последний получил полную монополию на производство танков в России. Так что в данном контексте возможности повышения эффективности за счет конкуренции остаются весьма ограниченными. Вполне вероятно, что новый Т-80, скорее всего - под новым индексом- станет самым боеспособным танком России, за исключением, быть может, самой "Арматы".

#россия #т-80 #армата #обт #t-72 #т-100
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
2
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
2
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
2
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+
Более доступная складная модель Samsung Galaxy Z Fold 6 может стоить ниже $800
+
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
33
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
60
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
11
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
53
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
41

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
20:39
Чтобы сэкономить.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Джон Коннор
20:37
Ну видно же, что долбайоб ))))
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
VRoman
20:29
У вас может и расходятся, а я выбрасываю такие, т.к. никто брать за даром не хочет.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Евгений Веретнов
20:26
при совке классно делали, сразу тупых деревенщин в вузах и школах клепали. В китае партия кста правит)
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
shpick
20:20
Я уже предвижу возражения от сборщиков. Как так получается? Ведь компьютер уже собран. Он должен стоить дороже, чем если бы все компоненты покупались по отдельности. Нет не должен. Если у вас не получ...
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
АЕV
20:19
А что Армата уже все сдулась? Или это парадный танк новейшего поколения не имеющих аналогов? Зачем в армии множество разных танков??? Это распил как есть ибо адекватное руководство Минобороны уже довн...
Новый набор для разработчиков Xbox был сертифицирован в Южной Корее
labmich
20:11
Может потому что он делался специально под мобилки на которых арм и с интерфейсом для кнопотыка?
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
ЧatoБoт
20:10
5 звёзд в карму отправил автору статьи, ибо заслужил.
Новый набор для разработчиков Xbox был сертифицирован в Южной Корее
ЧatoБoт
19:46
Ждём-с на торрент-трекерах.
Обновлённая "Мста-С" с улучшенной системой наведения и огня успела отлично себя показать в зоне СВО
ЧatoБoт
19:45
Чем меньше носителей т. н. "украинства" останется на территории Малороссии с Новороссией - тем нам же лучше, особенно с учётом того, что носителями этой самой свiдомости в большей своей части являются...
Экономист и аналитик Алексей Кущ: Украинки вывозят сыновей-подростков за пределы страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем