Тайбэй в ближайшее время намерен оснастить многоцелевые бронированные машины CM-32 Yunpao 50-киловаттным боевым лазером. Эксперты считают, что новое оружие может стать эффективным средством борьбы с китайскими гиперзвуковыми ракетами и дронами-камикадзе. В Тайване создают лазерное вооружение способное противостоять ударным дронам и гиперзвуковым ракетам Народно-освободительной армии Китая. До сих пор Тайбэй стремился найти баланс между приобретением высокоэффективных активов, таких как фрегаты и истребители, и разработкой более надежных технологий, включая береговые ракетные комплексы, подводные мины и управляемые реактивные боеприпас, более пригодных для стратегии асимметричной обороны.

Тайвань совместно с союзниками разрабатывает 50-киловаттную систему лазерного оружия, что знаменует собой большой скачок в обороне самоуправляемого острова от растущей угрозы вторжения летательных аппаратов НОАК. По сообщению онлайн-издания "Тайбэй Таймс", Тайвань стремительно продвигается в разработке передового 50-киловаттного боевого лазера, который планируется установить на бронеавтомобили CM-32 "Юньбао" к концу этого года.

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Новая инициатива, возглавляемая Национальным институтом науки и технологий Чуншань (NCSIST), заметно превосходит маломощный прототип, представленный в прошлом году. Разрабатываемая высокоэнергетическая лазерная система предназначена в первую очередь для борьбы с беспилотниками и ракетами.

Автор Габриэль Онрада в статье для Asia Times пишет, что в рамках этой программы институт активно сотрудничает с международными технологическими организациями и приводит ряд исследований, посвященных оперативной синергии лазерных боевых систем и существующих платформ противовоздушной обороны, в частности, зенитно-ракетного комплекса AN/TWQ-1 Avenger.

Лазеры могут успешно применяться против баллистических и гиперзвуковых ракет. Однако в докладе Исследовательской службы Конгресса США (CRS) от июля 2021 года говорится, что для нейтрализации столь опасных угроз может потребоваться лазер мощностью не менее 1 Мегаватта. В таком мощностном классе находилась авиационная лазерная платформа Boeing YAL-1, но в 2010 году этот проект был закрыт из-за высокой стоимости, непрактичных размеров и веса, технологической незрелости и ограниченной дальности действия по причине атмосферного искажения траектории луча.

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Вместе с тем развитие твердотельных лазеров (SSL) и пересмотр целей использования лазеров для точечной, а не противоракетной обороны сделали использование лазерного оружия вполне осуществимым. Новое лазерное оружие Тайваня может стать компонентом "hard kill" в рамках проектируемой национальной системы обороны от вторжения беспилотных летательных аппаратов с территории материкового Китая.

В сентябре 2022 года газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Тайбэй наращивает свой оборонный потенциал с помощью системы защиты от дронов. Проект стоимостью 143 миллиона долларов США разрабатывается NCSIST и "призван противостоять участившимся вторжениям китайских беспилотников, особенно в районе его шельфовых островов". SCMP отмечает, что система должна выявлять приближающиеся беспилотники с помощью поисковых радаров, камер и частотных детекторов, глушить электронные средства управления БПЛА и затем захватывать их сетями.

По данным SCMP, министерство обороны Тайваня планирует внедрить новую систему в течение ближайших четырех лет на всех военных базах, в портах и аэропортах. При этом особое внимание будет уделено 45 шельфовым участкам и изолированным территориям. Такой подход позволит эффективно противостоять не только военным угрозам НОАК, но и гражданским беспилотникам, используемым в тактике "серой зоны". Эксперты считают, что стремление Тайваня построить экономически эффективную систему противовоздушной обороны малой дальности, способную сбивать множество беспилотников, скорее всего, вызвано потенциальной "дронизацией" конфликта в Тайваньском проливе.

В феврале 2024 года SCMP сообщало, что Китай планирует трансформировать свои военные операции путем внедрения передовых беспилотных систем. Народно-освободительная армия Китая представила масштабный проект по трансформации своих спецопераций за счет интеграции более совершенных автономных систем, что является стратегическим поворотом к использованию беспилотных спецподразделений в военных сценариях, включая потенциальный конфликт с Америкой вокруг Тайваня. Лазерное оружие Тайваня СМ-32 "Дымчатый леопард" похоже на мобильную систему противовоздушной обороны США Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense. Изображение: Raytheon

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Стратегия Китая знаменует собой переход к беспилотным спецоперациям в военных сценариях, включая потенциальный конфликт с США за Тайвань. Народно-освободительная армия (НОАК) разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные преодолевать огромные расстояния, нырять глубоко под воду и долгое время находиться в режиме ожидания.

Согласно сообщению, НОАК - примерно в 2035 году - планирует принять участие в маломасштабном конфликте между Китаем и "неким соседним государством". Чтобы предотвратить перерастание этого конфликта в масштабную войну, обе стороны договариваются ограничить свои "военные инструменты" стрелковым оружием, небольшими катерами, беспилотными летательными аппаратами и средствами противовоздушной обороны. В статье говорится, что передовые системы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) должны быть способны "зависать" над полем боя после первоначальной атаки, оценивать ущерб и определять необходимость дальнейших действий.

В декабре 2022 года сообщалось, что военные инженеры НОАК продемонстрировали беспилотный корабль-матку - новый тип боевых судов, потенциально способных изменить военный баланс в конфликте вокруг независимого острова. Беспилотный корабль-катамаран, входящий в состав экспериментальных военно-морских сил НОАК, может имитировать работу стаи БПЛА, массированные удары противокорабельными ракетами и проводить распределенные атаки с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Такие корабли могут действовать в составе более крупной надводной боевой группировки, направляя рои беспилотников на береговые цели или средства ПВО. По мнению Онрада, это позволит более эффективно использовать “привычные” системы вооружений. Беспилотники могут нести как специализированную полезную нагрузку: сенсоры или системы радиоэлектронной борьбы, так и взрывные устройства.

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Военные корабли такого типа могут сыграть ключевую роль в столкновении между материком и Тайванем. Потенциально они могут использовать стаи дронов для подавления тайваньской противовоздушной обороны, а также для проведения бомбардировок по принципу "шок и трепет" с целью уничтожения важнейших объектов военной, правительственной и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Пекин может попытаться начать маломасштабные военные операции с использованием беспилотников, чтобы захватить приграничные острова Тайваня - Куэмой и Мацзу, расположенные всего в трех и девяти километрах от континента. Хорошо укрепленные острова, пишет Онрада, могут сыграть важную роль в возможной стратегии Тайбэя по затягиванию китайского вторжения, в рамках которой его защитники будут пытаться выиграть время до до прибытия американских и союзных войск в первые девяносто дней конфликта.

Принимая во внимание продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАС и украинский конфликт, Тайбэй может попытаться использовать свое новое лазерное оружие для защиты критически важных объектов от атак дронов-смертников, что в перспективе позволит устранить проблему ограниченных и дорогостоящих ракетных перехватчиков и относительно низкой эффективности оборонительных систем, основанных на стрелковом оружии.

В прошлом месяце мы писали, что, если китайская армия ворвется в Тайбэй, она будет вынуждена вести дорогостоящую городскую войну, сражаясь на улицах города с населением в семь миллионов человек. Известно, что вооруженные силы Тайваня готовятся к такой ситуации, разрабатывая "мобильное, малогабаритное, портативное и управляемое искусственным интеллектом" оружие, а также беспилотники и системы противодействия дронам.

Тем не менее, Тайвань может столкнуться с серьезными препятствиями на пути создания эффективного лазерного оружия. К ним следует отнести высокую стоимость опытно-конструкторских работ, снижение мощности луча на расстоянии, ограничения по размерам и мобильности, высокие требования к энергопотреблению, дефицит критически важных компонентов и необходимость в специализированном оборудовании для обслуживания столь сложных систем.

Китайские разведывательно-ударные беспилотники Цайхун-5 активно продаются на мировом рынке. Фотография представлена Asia Times.

До сих пор Тайвань пытался балансировать между закупкой высокоэффективных вооружений - фрегатов и истребителей - и развитием более надежных технологий, в частности, береговых ракетных комплексов, подводных мин и управляемых реактивных снарядов, более приспособленных к стратегии асимметричной обороны. Однако такие конкурирующие стратегические приоритеты могут ограничить ресурсы Тайваня и в конечном итоге подорвать его программу разработки лазерного оружия, резюмирует Онрада.