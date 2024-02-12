В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
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Мощное микроволновое оружие, работающее на двигателе Стирлинга, может стать предвестником новой эры в технологиях "направленной энергии".
Китайские ученые продемонстрировали первое в своем роде микроволновое оружие высокой мощности (HPM), работающее на двигателе Стирлинга. Эксперты уже назвали этот проект "серьезным прорывом" в развитии технологий направленной энергии, способных найти достойное применение в сценариях будущих войн.
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В этом месяце издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что китайские военные специалисты заявили о разработке оружия HPM. Микроволновая пушка приводится в действие четырьмя компактными, но эффективными тепловыми двигателями Стирлинга замкнутого цикла. SCMP отмечает, что двигатели Стирлинга в новом китайском проекте HPM эффективно преобразуют тепловую энергию в механическую, работая в качестве реверсивного теплового насоса.
В статье говорится, что тепловая машина, генерирует в сверхпроводящей катушке магнитное поле силой в четыре тесла, которое используется для создания HPM-волн, достаточно мощных, чтобы подавлять беспилотники, военные самолеты и даже спутники. В Пекине заявили, что это первое в мире официально зарегистрированное микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга.
SCMP сообщает, что напряженность его непрерывного стационарного магнитного поля в 68 000 раз превышает напряженность магнитного поля Земли, или примерно в два раза меньше напряженности магнитного поля Большого адронного коллайдера (БАК) в Европе.
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В Пекине заявили, что новая боевая система - легко помещающаяся в грузовик - позволяет значительно сократить расход энергии при генерации сильного магнитного поля по сравнению с существующими технологиями. По результатам предварительных испытаний, пишет издание, оружие потребляет лишь пятую часть энергии, необходимой нынешним HPM-системам, и может непрерывно работать в течение четырех часов.
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Разработка низкоэнергетических, компактных, сверхпроводящих магнитных систем имеет важнейшее значение для широкомасштабного производства и практического применения СВЧ-оружия. В докладе отмечается, что китайские ученые, участвовавшие в проекте, добились успеха во многом благодаря санкциям, наложенным на КНР бывшим американским президентом Дональдом Трампом.
С тех пор как в 2018 году правительство Соединенных Штатов ввело запрет на экспорт в Китай редкоземельного оксида бария-меди (ReBCO) и других современных сверхпроводящих материалов, китайские поставщики, включая компанию Shanghai Superconductor Technology, столкнулись с резким ростом местного спроса.
В прошлом месяце Asia Times писала, что, хотя системы направленной энергии, а именно боевые лазеры и HPM, называют оружием будущего для противодействия дронам и спутникам, известно, что HPM страдают от низкой эффективности, высоких потерь в воздухе и ограниченной дальности действия в приземных слоях атмосферы. Вместе с тем последние достижения в области миниатюризации и управления лучом потенциально способны компенсировать некоторые из этих недостатков и превратить HPM вполне пригодное для боевых действий оружие.
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В марте 2023 года китайские ученые из Колледжа передовых междисциплинарных исследований при Национальном университете оборонных технологий разработали компактный источник энергии, который может значительно уменьшить размеры оружия HPM, сообщает SCMP. В докладе говорится, что устройство может генерировать электроэнергию до 10 гигаватт мощности с частотой десять импульсов в секунду. Этого вполне достаточно для того, чтобы “поджарить” чувствительную электронику в самолетах, беспилотниках и космических аппаратах.
SCMP называет это устройство "ускорителем электронов". Отрицательно заряженные субатомные частицы ускоряются в необычной конструкции, состоящей из двух спиральных трубок, похожих на ДНК. В описании говорится, что спиральные трубки погружались в глицерин - недорогую жидкость, обладающую отличными изоляционными свойствами. Она практически не требует обслуживания на поле боя и исключает короткое замыкание после удаления воздушных пузырьков.
Также как и в случае с проектом на базе двигателя Стирлинга, пишет издание SCMP, электронный ускоритель довольно компактен и может быть установлен на крышах домов или грузовиков для внезапных HPM-атак по наземным целям.
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Компактное мощное микроволновое оружие может быть стратегически развернуто на будущих полях сражений, характеризующихся интенсивным применением беспилотных платформ, систем, как это наблюдается на Украине и Ближнем Востоке.
В статье, опубликованной в мае 2023 года в журнале Military + Aerospace Electronics, военный аналитик и журналист Джим Ромео отмечает, что оружие HPM способно уничтожать компьютеры, электронику и датчики без вреда для жизни людей, что идеально подходит для ведения боевых действий в городских условиях, требующих "низкого побочного ущерба".
Ромео отмечает, что HPM является оружием несмертельного действия, способным эффективно нейтрализовать силы и средства противника. HPM системы имеют ряд преимуществ, в том числе большую емкость боекомплекта, простоту логистики, "ничтожно малую" стоимость одного выстрела, мгновенное поражение цели и высочайшую точность.
Подобные возможности могут понадобиться Китаю, если он решится вторгнуться на Тайвань. В статье для Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), опубликованной в январе 2024 года, Дэвид Сакс упоминает, что, если Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ворвется в Тайбэй, она будет вынуждена вести дорогостоящую городскую войну, сражаясь на улицах города с населением в семь миллионов человек.
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Далее, Сэйл Лили в отчете RAND за октябрь 2022 года называет подход НОАК к ведению городской войны "убийством крыс в фарфоровой лавке", что говорит о желании избежать побочного ущерба во время попыток отвоевать Тайвань у защитников городов.
В своей статье в октябре 2023 года для журнала Think China китайский обозреватель Вун Вэй Чонг пишет, что вооруженные силы Тайваня готовятся к ведению боевых действий в городах и наращивают потенциал асимметричной войны, включая приобретение "мобильного, компактного, портативного и оснащенного искусственным интеллектом" оружия, разработку ударных беспилотных платформ и комплексов противодействия БПЛА.
Чонг отмечает, что тайваньские военные планируют использовать географию, особенности рельефа, городскую среду, здания и средства защиты критической инфраструктуры в тактических оборонительных зонах для создания "многоуровневого контрнаступательного потенциала и глубокой обороны".
Таким образом, оружие HPM может сыграть важную роль в потенциальном китайском вторжении на Тайвань с точки зрения преодоления сопротивления и предотвращения сопутствующего ущерба, который, однако, может укрепить решимость тайванцев отразить нападение НОАК.
Впрочем, HPM могут оказаться не такими уж и "революционными боевыми инструментами", как утверждают некоторые эксперты. Так, например, Тимоти Хит и его коллеги в докладе RAND за 2023 год подчеркивают, что самым главным условием для создания эффективной обороны является уверенное политическое лидерство, единство и сплоченность народа, а также сильная поддержка общественностью национальной цели или идеологии.
Авторы доклада Rand считают, что способность Тайваня противостоять Китаю в первые 90 дней после вторжения и интервенции США будет в первую очередь, зависеть от твердости политического руководства и сплоченности сообщества, и уже потом от прочих "переменных" - военной эффективности, стойкости и огневой мощи.
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