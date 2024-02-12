Мощное микроволновое оружие, работающее на двигателе Стирлинга, может стать предвестником новой эры в технологиях "направленной энергии".

Китайские ученые продемонстрировали первое в своем роде микроволновое оружие высокой мощности (HPM), работающее на двигателе Стирлинга. Эксперты уже назвали этот проект "серьезным прорывом" в развитии технологий направленной энергии, способных найти достойное применение в сценариях будущих войн. Устройство мощностью 10 гигаватт способно эффективно "поджарить" чувствительную электронику боевых самолетов, ударных БПЛА и космических аппаратов противника. Эксперты считают, что микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга поможет Китаю захватить Тайвань. (Концептуальное изображение сверхмощного микроволнового оружия. Изображение: Twitter Screengrab)

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В этом месяце издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что китайские военные специалисты заявили о разработке оружия HPM. Микроволновая пушка приводится в действие четырьмя компактными, но эффективными тепловыми двигателями Стирлинга замкнутого цикла. SCMP отмечает, что двигатели Стирлинга в новом китайском проекте HPM эффективно преобразуют тепловую энергию в механическую, работая в качестве реверсивного теплового насоса.

В статье говорится, что тепловая машина, генерирует в сверхпроводящей катушке магнитное поле силой в четыре тесла, которое используется для создания HPM-волн, достаточно мощных, чтобы подавлять беспилотники, военные самолеты и даже спутники. В Пекине заявили, что это первое в мире официально зарегистрированное микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга.

SCMP сообщает, что напряженность его непрерывного стационарного магнитного поля в 68 000 раз превышает напряженность магнитного поля Земли, или примерно в два раза меньше напряженности магнитного поля Большого адронного коллайдера (БАК) в Европе.

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В Пекине заявили, что новая боевая система - легко помещающаяся в грузовик - позволяет значительно сократить расход энергии при генерации сильного магнитного поля по сравнению с существующими технологиями. По результатам предварительных испытаний, пишет издание, оружие потребляет лишь пятую часть энергии, необходимой нынешним HPM-системам, и может непрерывно работать в течение четырех часов.

Разработка низкоэнергетических, компактных, сверхпроводящих магнитных систем имеет важнейшее значение для широкомасштабного производства и практического применения СВЧ-оружия. В докладе отмечается, что китайские ученые, участвовавшие в проекте, добились успеха во многом благодаря санкциям, наложенным на КНР бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

С тех пор как в 2018 году правительство Соединенных Штатов ввело запрет на экспорт в Китай редкоземельного оксида бария-меди (ReBCO) и других современных сверхпроводящих материалов, китайские поставщики, включая компанию Shanghai Superconductor Technology, столкнулись с резким ростом местного спроса.

В прошлом месяце Asia Times писала, что, хотя системы направленной энергии, а именно боевые лазеры и HPM, называют оружием будущего для противодействия дронам и спутникам, известно, что HPM страдают от низкой эффективности, высоких потерь в воздухе и ограниченной дальности действия в приземных слоях атмосферы. Вместе с тем последние достижения в области миниатюризации и управления лучом потенциально способны компенсировать некоторые из этих недостатков и превратить HPM вполне пригодное для боевых действий оружие.

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Впервые в мире китайские ученые задействовали двигатели Стирлинга - подобные тому, что изображен на фото - для создания мощного микроволнового оружия (HPM). Фотография представлена: CSSC

В марте 2023 года китайские ученые из Колледжа передовых междисциплинарных исследований при Национальном университете оборонных технологий разработали компактный источник энергии, который может значительно уменьшить размеры оружия HPM, сообщает SCMP. В докладе говорится, что устройство может генерировать электроэнергию до 10 гигаватт мощности с частотой десять импульсов в секунду. Этого вполне достаточно для того, чтобы “поджарить” чувствительную электронику в самолетах, беспилотниках и космических аппаратах.

SCMP называет это устройство "ускорителем электронов". Отрицательно заряженные субатомные частицы ускоряются в необычной конструкции, состоящей из двух спиральных трубок, похожих на ДНК. В описании говорится, что спиральные трубки погружались в глицерин - недорогую жидкость, обладающую отличными изоляционными свойствами. Она практически не требует обслуживания на поле боя и исключает короткое замыкание после удаления воздушных пузырьков.

Также как и в случае с проектом на базе двигателя Стирлинга, пишет издание SCMP, электронный ускоритель довольно компактен и может быть установлен на крышах домов или грузовиков для внезапных HPM-атак по наземным целям.

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Военные специалисты НОАК построили компактный 10-гигаваттный излучатель для мощного микроволнового оружия. Изображение представлено Национальным университетом оборонных технологий, Китай

Компактное мощное микроволновое оружие может быть стратегически развернуто на будущих полях сражений, характеризующихся интенсивным применением беспилотных платформ, систем, как это наблюдается на Украине и Ближнем Востоке.

В статье, опубликованной в мае 2023 года в журнале Military + Aerospace Electronics, военный аналитик и журналист Джим Ромео отмечает, что оружие HPM способно уничтожать компьютеры, электронику и датчики без вреда для жизни людей, что идеально подходит для ведения боевых действий в городских условиях, требующих "низкого побочного ущерба".

Ромео отмечает, что HPM является оружием несмертельного действия, способным эффективно нейтрализовать силы и средства противника. HPM системы имеют ряд преимуществ, в том числе большую емкость боекомплекта, простоту логистики, "ничтожно малую" стоимость одного выстрела, мгновенное поражение цели и высочайшую точность.

Подобные возможности могут понадобиться Китаю, если он решится вторгнуться на Тайвань. В статье для Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), опубликованной в январе 2024 года, Дэвид Сакс упоминает, что, если Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ворвется в Тайбэй, она будет вынуждена вести дорогостоящую городскую войну, сражаясь на улицах города с населением в семь миллионов человек.

Далее, Сэйл Лили в отчете RAND за октябрь 2022 года называет подход НОАК к ведению городской войны "убийством крыс в фарфоровой лавке", что говорит о желании избежать побочного ущерба во время попыток отвоевать Тайвань у защитников городов.

В своей статье в октябре 2023 года для журнала Think China китайский обозреватель Вун Вэй Чонг пишет, что вооруженные силы Тайваня готовятся к ведению боевых действий в городах и наращивают потенциал асимметричной войны, включая приобретение "мобильного, компактного, портативного и оснащенного искусственным интеллектом" оружия, разработку ударных беспилотных платформ и комплексов противодействия БПЛА.

Чонг отмечает, что тайваньские военные планируют использовать географию, особенности рельефа, городскую среду, здания и средства защиты критической инфраструктуры в тактических оборонительных зонах для создания "многоуровневого контрнаступательного потенциала и глубокой обороны".

Таким образом, оружие HPM может сыграть важную роль в потенциальном китайском вторжении на Тайвань с точки зрения преодоления сопротивления и предотвращения сопутствующего ущерба, который, однако, может укрепить решимость тайванцев отразить нападение НОАК.

Впрочем, HPM могут оказаться не такими уж и "революционными боевыми инструментами", как утверждают некоторые эксперты. Так, например, Тимоти Хит и его коллеги в докладе RAND за 2023 год подчеркивают, что самым главным условием для создания эффективной обороны является уверенное политическое лидерство, единство и сплоченность народа, а также сильная поддержка общественностью национальной цели или идеологии.

Мощное микроволновое оружие, работающее на двигателе Стирлинга, может стать предвестником новой эры в технологиях "направленной энергии". На снимке тайваньские танки ведут стрельбу во время военных учений. Фотография представлена новостным изданием Taiwan News

Авторы доклада Rand считают, что способность Тайваня противостоять Китаю в первые 90 дней после вторжения и интервенции США будет в первую очередь, зависеть от твердости политического руководства и сплоченности сообщества, и уже потом от прочих "переменных" - военной эффективности, стойкости и огневой мощи.