Китай обнародовал масштабную программу трансформации своих военных операций за счет интеграции более совершенных автономных систем, что является стратегическим сдвигом в сторону применения беспилотных спецсредств в военных сценариях, включая потенциальный конфликт с США за Тайвань.

Китайские военные инженеры построили беспилотник, который в ближайшие 10 лет, заменит людей в спецподразделениях при выполнении особо опасных заданий. Китай готовится к конфликту в 2035 году с участием дронов. Изображение представлено онлайн-ресурсом Asia Times Files / iStock: Shutterstock

реклама





В этом месяце издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что китайские военные планируют заменить людей машинами в специальных операциях за рубежом, с тем чтобы снизить высокие риски таких миссий. Ученые совместно с Народно-освободительной армией (НОАК) работают над созданием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных летать на огромные расстояния, нырять глубоко под воду и долго находиться в режиме ожидания, говорится в сообщении SCMP.

Подразделение 78092 НОАК раскрыло подробности плана проведения "гипотетических" специальных операций за рубежом в журнале Fire Control & Command Control. Цель программы - "помочь" китайским компаниям, инженерам и ученым лучше понять требования и стратегические цели вооруженных сил Китая.

Гипотетические операции НОАК могут быть проведены в 2035 году, когда между Китаем и "неким соседним государством" вспыхнет маломасштабный конфликт с оговоркой, что обе стороны согласны ограничить свое вооружение стрелковым оружием, включая малые катера, беспилотники и зенитные орудия.

реклама





В статье говорится, что гипотетические операции НОАК могут быть проведены в 2035 году, когда между Китаем и "неким соседним государством" вспыхнет маломасштабный конфликт. Для того чтобы, этот конфликт не перерос в большую войну, обе стороны договариваются ограничить свои "военные инструменты" стрелковым оружием, малыми катерами, беспилотниками и средствами противовоздушной обороны.

Далее, согласно сценарию 2035 года, перед НОАК ставится задача - оперативно и бесшумно атаковать ключевые объекты противника, включая важнейшие командные пункты и узлы снабжения, расположенные глубоко за линией боевого соприкосновения. Беспилотники, предназначенные для этих спецопераций, должны уметь действовать как в одиночку, так и в составе скоординированных групп, летать на сверхмалых высотах, преодолевать препятствия, вступать в бой за пределами визуальной видимости, преследовать и уничтожать живую силу противника, говорится в статье SCMP.

В документе отмечается, что передовые системы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) должны быть способны зависнуть над полем боя после первой атаки, оценить ущерб и определить необходимость дальнейших действий. В статье говорится, что команда НОАК при создание передовой беспилотной платформы черпала вдохновение из тактики вооруженных сил США.

Обычно Китай предоставляет довольно мало информации о том, как он собирается использовать беспилотные системы в потенциальном региональном конфликте, так что статья в журнале Fire Control & Command Control предлагает редкий взгляд на его амбиции и замыслы по ведению боевых действий с помощью дронов.

реклама





В своей статье, опубликованной в октябре прошлого года для Китайского института аэрокосмических исследований, американский журналист Эмилия Стюарт сетует на то, что председатель Си Цзиньпин, Министерство национальной обороны КНР и НОАК очень мало говорят на публике о технологиях, стратегии, исследованиях и развитии китайских "роев дронов", а также о том, как Китай собирается использовать эти системы в потенциальном конфликте.

Подразделение НОАК 78092 раскрыло подробности гипотетического плана специальных операций за рубежом, опубликованного в журнале Fire Control & Command Control. Цель программы - привлечь внимание китайских компаний, инженеров и ученых к нуждам НОАК. На снимке: китайский беспилотный летательный аппарат CH-4 - один из самых современных дронов в мире. Изображение представлено: Facebook Screengrab

Стюарт подчеркивает, что большинство публикаций в китайских СМИ содержат лишь общее описание беспилотных систем КНР, но не содержат конкретных характеристик, которые отличали бы эти исследования от работ специалистов в области дроностроения других стран. Автор отмечает, что в этих материалах понятие "рой беспилотников" совпадает с определением ВВС США, но при этом подчеркивается широкая востребованность в сетевом взаимодействии и автономности.

Большинство таких статей, пишет Стюарт, содержат описание потенциала американских "роев" беспилотных летательных аппаратов, а также громогласные заявления о возможностях Китая, которые, по ее словам, не имеют под собой реальной основы. Таким образом, заявления Пекина о возможностях своих беспилотников следует воспринимать с долей скептицизма.

реклама





И тем не менее, развитие беспилотных технологий в Китае развивается по двум направлениям. Первое - пионером, в котором стали США, - сосредоточено на разработке высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов большой дальности способных вести стратегическую разведку и наносить высокоточные удары вдали от дружественных территорий.

К числу американских беспилотников, разработанных в соответствии с этой концепцией, относятся MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Это относительно авиационные системы, которые не считаются расходными, за исключением определенных ситуаций. Китай уже давно применяет в Восточно-Китайском море беспилотники, построенные в соответствии с этой концепцией.

В своей статье, опубликованной в июне 2020 года для журнала International Journal of China Studies, обзреватель Вонджун Хван утверждает, что передовые китайские беспилотники, как, например, семейство дронов CH, идеально соответствуют задачам обеспечения осведомленности о ситуации на море и ISR. Он утверждает, что такие БПЛА могут стать наиболее ценным активом военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в текущих и будущих морских конфликтах. Хван также считает, что китайские беспилотники могут стать стратегическим оружием, а их дальность полета и большая боевая нагрузка сделают их идеальным средством для реализации стратегии "антидоступа/район отказ" (A2/AD).

Второе направление развития беспилотных платформ, подстегиваемое продолжающимся конфликтом на Украине, предполагает массовое производство дешевых, расходных, тактических дронов с привлечением коммерческих технологий двойного назначения, что является полной противоположностью предыдущей стратегии создания высококлассных и дорогих БПЛА. Эта тенденция отчетливо прослеживается в использовании Китаем беспилотного потенциала в Гималаях против ВС Индии.

В докладе Фонда стратегических исследований за июль 2023 года Антуан Бондаз и Симон Берто сообщают, что наряду с современными дронами, как, например, CH-4, Китай использует и более мелкие тактические БПЛА для транспортировки материально-технических средств, охраны границ, оценки боевого ущерба, артиллерийского наблюдения, поддержки снайперов, разминирования, поиска и спасения людей, а также для обеспечения радиосвязи в Гималаях. НОАК чаще всего использует в Гималаях коммерческие беспилотники, что свидетельствует о своеобразной стратегии военно-гражданской интеграции, пишут эксперты.

Вместе с тем, если верить отчету SCMP, в ближайшее время НОАК приступит к разработке дронов для коротких, внезапных и скрытных операций, а также продолжит развитие беспилотных наземных аппаратов (UGV) и безэкипажных надводных кораблей (USV). В апреле 2020 года британское военное издание Janes сообщило о поступлении на вооружение НОАК дистанционно управляемой наземной машины Sharp Claw I. Janes отмечает, что Sharp Claw I весит 120 килограммов, имеет высоту 60 сантиметров, дальность действия 1 километр. Дрон вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом и может транспортироваться на более крупном роботе-вездеходе Sharp Claw II.

В марте 2022 года Janes сообщил, что Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) на Всемирной оборонной выставке "World Defense Show 2022" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продемонстрировала прототип беспилотного боевого надводного корабля (UCSV) весом 340 тонн.

В сообщении говорится, что длина UCSV составляет 58 метров, габаритная ширина - 18,1 метра, а средняя палуба - 6,2 метра. По данным Janes, максимальная скорость USCV составляет 42 узла (почти 80 километров в час), и он может преодолевать до 4 000 морских миль (7400 километров).

Дистанционно управляемая наземная машина Sharp Claw в действии. (Изображение представлено онлайн-ресурсом Asia Times File / China Central Television, CCTV screengrab)

Также сообщается, что UCSV имеет в передней части боевой модуль для 20-мм или 30-мм пушки с парой ракет, на главном мостике установлена 8-ячеечная система вертикального пуска (VLS) для ракет класса "земля-воздух" (VLS), а по левому и правому бортам - пусковые установки для легких торпед.

Западные эксперты отмечают, что, хотя Китай довольно туманно описывает траекторию развития своих беспилотных систем, НОАК, несомненно, прекрасно понимает, что будущие конфликты будут все больше управляться дронами и решаться с их помощью