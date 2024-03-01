Китайский производитель смартфонов Xiaomi анонсировал новую модель, которая, судя по всему, обладает одной из лучших на рынке камер - но она не будет продаваться на территории США и, вероятнее всего, в Индии.

Сногсшибательные китайские камерофоны не предназначены для американцев. Система камер смартфона Xiaomi 14, разработанная Leica, делает его претендентом на звание лучшего камерофона года - но только не на американском рынке. The Xiaomi 14 Ultra. Image: Twitter

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25 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (Испания) были представлены новые смартфоны Xiaomi 14 Ultra и стандартная модель Xiaomi 14. Они уже поступили в продажу в Китае, но в Барселоне состоялся их международный дебют.

Xiaomi 14 Ultra с поддержкой 5G получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, изготовленный тайваньской компанией TSMC по 4-нм техпроцессу, систему камер Leica с 50-мегапиксельными сенсорами IMX989 производства японской компании Sony и 6,36-дюймовый дисплей.

Сайт Mashable назвал его "монстром фотографии". Издание The Verge считает его "претендентом на звание лучшего камерофона 2024 года", отмечая при этом, что он "выходит на мировой рынок - за вычетом США". India Today пишет: "Xiaomi 14 Ultra выглядит превосходно... но в Индию он не приедет". Однако он будет продаваться в Европе, а также в России.

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В России предзаказ на флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra уже стартовал. Цены начинаются от 94 тысяч рублей за модификацию 12 /256 ГБ

В 2022 году Индия заморозила активы Xiaomi, арестовала ее средства якобы за нарушение валютного законодательства и провела обыски в ее офисах по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ответ Xiaomi обвинила индийских чиновников в том, что они угрожали ее руководителям в процессе расследования.

Все это очень печалит любителей фотоаппаратов в обеих странах. Журналист India Today Анкита Гарг пишет из Барселоны: "К сожалению, мне не удалось проверить все возможности камеры из-за ограниченного времени работы с устройством на международной презентации, но мое первое впечатление таково: эта камера способна делать потрясающие фотографии при дневном свете и впечатляющие портреты с большим количеством деталей, хорошим размытием фона и хорошо сбалансированным динамическим диапазоном. Будет очень здорово, если Xiaomi решит запустить ее на индийском рынке в конце этого года".

В июле 2022 года Leica и Xiaomi заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках планируется интегрировать немецкие камеры с технологиями обработки и настройки качества изображений и вычислительной визуализации в смартфоны Xiaomi. В РФ уже стартовал предзаказ на топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra. Цены начинаются от 94 тысяч рублей за модификацию 12 /256 ГБ

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По данным исследовательской организации IDC, в четвертом квартале прошлого года Xiaomi занимала третье место в мире по продажам мобильных телефонов (после Apple и Samsung) с 12,5 процентами рынка.

Партнерство Leica и Xiaomi стало следствием аналогичного сотрудничества между Leica и Huawei, которое пришлось разорвать из-за санкций американского правительства, временно обрушивших бизнес Huawei по производству мобильных телефонов.

Однако Huawei быстро восстановилась, выпустив в августе популярную модель Mate 60 Pro 5G, и опередила Apple, вернув себе первое место на китайском рынке в первые шесть недель 2024 года. Xiaomi заняла третью строчку с долей рынка в 14 процентов, по данным местных источников.

Подробный перечень технических характеристик Xiaomi 14 Ultra:

Четырехкамерная конфигурация включает 1-дюймовый 50-Мп сенсор Sony с объективом Leica, а также три дополнительные 50-Мп камеры: ультразум и два телеобъектива с 3,2- и 5-кратным зумом.

Фронтальная камера на 32 Мп для селфи, а также с возможностью видеосъемки;

объективы Leica;

Технология Xiaomi Imaging Engine включаетфункиции: отслеживание движения, айтрекинг, захват движения, режим Lightning Burst, ночной режим (широкоугольный / сверхширокоугольный / телефото) ;

6,36-дюймовый AMOLED-дисплей (активная матрица на органических светодиодах), сертифицированный TÜV Rheinland;

Энергоэффективный процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 8-ядерным CPU и GPU от Qualcomm

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Выпущенный в октябре 2023 года Snapdragon 8 Gen 3 представляет собой новейший мобильный процессор от американской Qualcomm. По словам производителя, его центральный процессор (CPU) на 30 процентов быстрее и на 20 % энергоэффективнее своего предшественника, в то время как видеопроцессор (GPU) на 25 процентов быстрее и эффективнее. Нейронный процессор (NPU) также значительно усовершенствован.

В целом, согласно общедоступным оценкам экспертов, производительность ИИ-движка Qualcomm в вычислительной фотографии и других приложениях сопоставима с аналогами от Apple и MediaTek.

50-Мп сенсор изображения LYT-900 CMOS от Sony — это новейшая и самая совершенная модель, разработанная специально для съемки на смартфонах. Он также используется в недавно поступившем в продажу Oppo Find X7 Ultra - еще одном весьма популярном китайском камерофоне.

Технические характеристики Find X7 Ultra аналогичны Xiaomi 14 Ultra. Мобильное устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и датчики изображения от Sony. Система обработки изображений Oppo HyperTone была разработана в сотрудничестве со шведским производителем камер Hasselblad. Также Oppo производит собственные камеры и объективы. Oppo Find X7 Ultra стоит 6 999 юаней (около 980 долларов США), но если вы решите его импортировать, вам, скорее всего, придется столкнуться с дополнительными расходами. Кроме того, вам определенно придется самостоятельно разобраться в ColorOS 14 от Oppo, которая работает поверх Android 14. Она включает в себя множество китайских приложений и сервисов установленных по умолчанию. Правда список "улучшенных сервисов", требующих различных разрешений при настройке, немного раздражает. (по материалам Wired)

В своем обзоре для журнала Wired ведущий технический аналитик Саймон Хилл пишет: " Прежде чем рассказать вам, насколько феноменальна камера Oppo Find X7 Ultra, я должен отметить, что этот телефон официально не доступен за пределами Китая". Это очень удобно - для Apple.