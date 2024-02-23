Японская Renesas Electronics планирует приобрести компанию Altium, специализирующуюся на электронном проектировании печатных плат, производителя силовых устройств на основе нитрида галлия компанию Transphorm, а также, по сообщениям, готовит третью не менее важную сделку, что станет важным шагом крупнейшего в Японии производителя интегрированных полупроводниковых приборов.

Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает мировые бренды одного за другим. "Renesas наносит Японию на глобальную карту производства микросхем". Изображение: X Screengrab

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Эти и более ранние приобретения являются залогом успеха компании в построении крупного, прибыльного и конкурентоспособного на мировом рынке полупроводникового бизнеса, охватывающего автомобильную промышленность, индустрию, инфраструктуру, Интернет вещей (IoT), облачные вычисления, центры обработки данных, космические и оборонные приложения. В сочетании с рационализацией существующих операций эти меры на сегодняшний день являются наиболее прибыльными. С 2016 года консолидированные продажи компании выросли в 2,3 раза до 1,5 триллиона иен (9,8 миллиарда долларов США), а маржа операционной прибыли увеличилась с 11,0 до 26,6 процента.

Компания Renesas является мировым лидером в производстве микроконтроллеров для автомобильной промышленности, а также специализируется на встраиваемых процессорах, аналоговых устройствах, устройствах управления питанием, радиочастотных датчиков, системах-на-кристалле (SOC) и других полупроводниковых технологиях. Компания располагает собственными мощностями по производству полупроводниковых пластин в Японии и во Флориде, а также привлекает к производству тайваньские компании TSMC и Global Foundries. Подразделения по сборке, упаковке и тестированию расположены в Японии, Китае и Малайзии

11 января пресс-слуюда Renesas объявила о приобретении 100 % акций американской компании Transphorm - производителя силовых полупроводниковых приборов из нитрида галлия (GaN), владельца более 1000 соответствующих патентов. Приобретение, вероятно, будет завершено во второй половине 2024 года. Ожидается, что GaN станет следующим по распространенности силовым полупроводниковым материалом после карбида кремния (SiC). Оба химических соединения находят применение в электромобилях (EV), центрах обработки данных, возобновляемых источниках энергии и промышленном преобразовании энергии.

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Компания Renesas, подписавшая летом прошлого года с Wolfspeed 10-летнее соглашение о поставках SiC-подложек, планирует начать массовое производство силовых SiC-устройств в 2025 году. Компания Wolfspeed является ведущим мировым производителем пластин из карбида кремния.

15 февраля Renesas объявила о 100-процентном поглощении компании Altium, разработчика программного обеспечения по проектированию электронных печатных плат. Сделку планируется завершить во второй половине 2024 года. Компания Altium, ставшая пионером в разработке подобных технологий, была основана в Австралии в 1985 году, а в 1991 году перенесла свою штаб-квартиру в США.

Отраслевые эксперты считают, что эта сделка облегчит разработку и интеграцию встраиваемых микроконтроллеров, аналоговых устройств, устройств управления питанием и сетевых устройств Renesas, поскольку этот процесс становится все более сложным.

Планируется создать "платформу для проектирования электронных систем и управления их жизненным циклом", которая будет открыта для сторонних производителей и будет использовать облачную вычислительную систему Altium для эффективного взаимодействия при проектировании компонентов, подсистем и систем. В Японии Altium конкурирует с Zuken, а в остальном мире - с SolidWorks, Autodesk, Synopsis, Cadence Design, Shanghai Tsingyue и рядом других компаний. Сотрудничество с Renesas должно повысить конкурентоспособность Altium и соответственно наоборот.

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20 февраля компания Renesas продлила срок действия своего тендерного предложения о приобретении всех акций Sequans Communications до 4 марта. Sequans - разработчик телекоммуникационных интегральных схем (ИС), приемопередатчиков и модулей со штаб-квартирой в Париже. Ее решения 5G/4G оптимизированы для широкополосных приложений Интернета вещей (IoT).

У компании Renesas растут глобальные амбиции. Крупнейший в Японии производитель интегрированных полупроводниковых устройств инициирует амбициозную программу по поглощению транснациональных компаний.Изображение: X Screengrab

Целевые рынки Sequans включают промышленные объекты, логистику, корпоративные маршрутизаторы, сетевые транспортные средства, услуги "умного города", электронные медицинские сервисы и "умные дома" - словом, почти все, кроме смартфонов. Sequans сотрудничает с операторами связи Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile, NTT DoCoMo и KDDI. С 2017 года компания Renesas совершила семь поглощений, значительно ускорив свой технологический прогресс и проникновение на различные рынки, а также увеличив продажи, прибыль и рентабельность. Компания Spirit Electronics, дистрибьютор интегральных схем и поставщик услуг по их тестированию со штаб-квартирой в Аризоне, сообщает, что почти каждый спутник в космосе имеет на борту компоненты Renesas.

В 2019 году компания Renesas приобрела компанию Integrated Device Technology (IDT), американского производителя аналоговых и смешанных сигнальных (аналоговых и цифровых на одном кристалле) микросхем и датчиков для коммуникационных, вычислительных, потребительских, автомобильных и промышленных рынков.

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Затем в 2021 году последовало поглощение Dialog Semiconductor и Celeno Communication. Dialog Semiconductor - британский поставщик аккумуляторов и устройств управления питанием, Wi-Fi, Bluetooth, беспроводных устройств ближнего радиуса действия и IoT-технологий. Celeno - израильский разработчик чипсетов Wi-Fi и программного обеспечения для домашних и корпоративных сетей, автомобилей, интеллектуальных зданий и заводов.

В 2022 году Renesas приобрела компании Reality AI и Steradian. Reality AI - американский разработчик программного обеспечения для дистанционного зондирования в автомобильной, промышленной и коммерческой сферах. Ее программное обеспечение для обработки сигналов, машинного обучения, мониторинга и обнаружения аномалий помогает повысить производительность процессоров Renesas.

Steradian - индийская компания - разработчик полупроводников, специализирующаяся на создании радаров с 4D-изображением для автомобильных, промышленных, домашних систем безопасности и других приложений. В 4D-радарах используется эхолокация и оценка времени полета при отслеживании движущихся объектов. В сочетании с чипами SoCs компании Renesas они используются для разработки усовершенствованных систем помощи водителю ADAS (англ. Advanced Driver Assistance Systems). Эта сделка дополнит партнерство, установленное компанией Renesas с индийскими фирмами Tata Motors и Tejas Networks в 2022 году.

В прошлом году Renesas приобрела компанию Panthronics, австрийского разработчика полупроводников, специализирующегося на чипсетах и программном обеспечении для систем Near Field Communications (NFC). NFC - это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая обеспечивает обмен информацией между электронными устройствами в радиусе нескольких сантиметров. В качестве примера можно привести считыватели карт, платежи по мобильному телефону, посадочные талоны, а также браслеты для мониторинга состояния здоровья.

В целом, эти сделки превратили Renesas в поистине многонациональную компанию. Около половины членов ее высшего руководства являются представителями поглощенных компаний, и более половины ее сотрудников - иностранцы.

Заседания правления обычно проводятся на английском языке, при этом многие внешние директора Renesas Electronics работают за границей, в том числе в иностранных компаниях. Кстати генеральный директор Хидетоши Шибата, в прошлом исполнительный управляющий директор Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) - японского фонда национального благосостояния, недавно получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса.

В 2022 году индийская компания Tata и японская Renesas заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. На снимке: рабочие собирают автомобиль на заводе Tata Motors в Пуне (индийский штат Махараштра). Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP

Японская полупроводниковая индустрия не является, как ее часто изображают - и в первую очередь сами японцы - "не внушающим доверия бизнесом", отчаянно ищущим свой последний шанс в сотрудничестве с TSMC и IBM. Напротив, это высокоинтегрированный второй по величине сектор мировой полупроводниковой промышленности, ядром которого является компания Renesas Electronics.