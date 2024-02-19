В прошлом месяце солдаты ХАМАС выпустили реактивную гранату по жилому дому в секторе Газа, где израильские солдаты закладывали взрывчатку, чтобы потом его подорвать. В результате взрыва гранаты РПГ и последующей детонации взрывчатки здание обрушилось, похоронив под собой 21 израильского военнослужащего.

Правительство Нетаньяху, похоже, совершенно не обеспокоено "громкими" заявлениями Байдена, ровно как и любой другой критикой со стороны США. На снимке: Израильская армия бомбит Рафах. Фото: WAFA

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Это была самая большая разовая потеря среди израильских солдат за все время четырехмесячного конфликта. Это еще раз подтвердило тот факт, что противоборствующие стороны ведут ожесточенные бои даже в то время, когда дипломаты разных стран пытаются договориться о прекращении огня и организовать послевоенные мирные переговоры.

Израиль намерен сохранить контроль над Газой в обозримом будущем. Его войска пытатаются расчистить буферную зону на границе сектора Газа, чтобы максимально дистанцироваться от ХАМАС, который спровоцировал текущую ситуацию, прорвав пограничный кордон между Израилем и арабским анклавом.

Правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху также планирует разместить солдат в секторе Газа после завершения войны и создать совместное правительство при содействии нового международного комитета по снабжению гражданского населения продовольствием, топливом и другими предметами повседневной необходимости.

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ХАМАС, не прекращая боевых действий, нацелен на более долгосрочный и, возможно, не самый успешный сценарий: остаться "действующим игроком" в послевоенное время, уже после завершения мирных переговоров. В условиях ослабления военного контроля перед лицом военного натиска Израиля.

На Западе заявили, что в условиях ослабления военного контроля перед лицом военного натиска Израиля ХАМАС готов "откликнуться на призыв" Вашингтона о поиске способов краткосрочного смягчения конфликта, а в долгосрочной перспективе - его окончательного завершения.

Лидеры ХАМАС предложили посредникам прекратить огонь более чем на четыре месяца, чтобы облегчить обмен пленными с Израилем. Они также потребовали, чтобы Израиль вывел свои войска из сектора Газа. Кроме того, ХАМАС обратился к Палестинской автономии, управляющей частью Западного берега реки Иордан, с предложением сформировать единое палестинское правительство в качестве участника предлагаемых долгосрочных мирных переговоров.

Президент США Джо Байден, в надежде хоть на какой-то успех, отверг план Израиля по фактической оккупации Газы. Он назвал реакцию Израиля на атаку ХАМАС "чрезмерной". Вместе с тем он не стал критиковать союз ХАМАС с Палестинской автономией - по сути, он не отверг идею о том, что ХАМАС может каким-то образом пережить эту войну и стать участником мирного процесса. Уже один этот факт стал для "резким поворотом" в политике Вашингтона. В начале войны Белый дом всецело поддерживал усилия Израиля по полному уничтожению ХАМАС.

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Именно несовместимые цели противоборствующих сторон объясняют, почему переговоры о прекращении войны, организованные при поддержке США, не дают результатов. Для ХАМАС вопрос заключается не только в сохранении политического влияния, но и в обеспечении физического выживания его руководства, которое Израиль обязался захватить или уничтожить.

Для Нетаньяху на кону стоит еще и политическое выживание. Его уже упрекают в том, что он недооценил военный потенциал ХАМАС. Согласие на послевоенное существование ХАМАС, безусловно, положит конец его политической карьере.

У Байдена есть свои собственные политические интересы, и попытка угодить обеим сторонам, Израилю и Палестине, мешает ему. У себя дома он находится под прицелом про-палестинских групп за поддержку Израиля и про-израильских избирателей за попытки обуздать военную тактику Тель-Авива и повлиять на его послевоенную стратегию. Белый дом "вертится как уж на сковородке" пытаясь привлечь избирателей с каждой стороны, чтобы поддержать переизбрание Байдена на пост президента в ноябре этого года. Байден и Нетаньяху в начале военного конфликта. Фото: Screengrab / YouTube / ABC-TV

На этом фоне арабским государствам, в частности Египту и Катару, приходится уговаривать Палестину принять участие в мирных переговорах. Американцам же остается оказывать влияние на Израиль, но Нетаньяху, похоже, совершенно не беспокоит перспектива оказать сопротивление прессингу со стороны США, считает Дэниел Уильямс - бывший иностранный корреспондент The Washington Post, Los Angeles Times и Miami Herald, а также бывший исследователь Human Rights Watch.

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Вместо того чтобы выслушать опасения Байдена по своих проблем, Нетаньяху просто использовал словесную поддержку и помощь Вашингтона, не смягчая своей жесткой политики. В какой-то момент он сообщил Байдену, что Израиль — это "суверенная страна", которой никто не может приказывать, пишет Уильямс.

В минувшие выходные Байден потребовал от Нетаньяху не вторгаться в Рафах - город на границе Египта и Сектора Газа принимающий палестинских беженцев - без "надежного и выполнимого плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона укрывающихся там людей". В ответ Нетаньяху приказал военным чиновникам разработать план операции и усилил бомбардировки Рафаха с воздуха.

Но вместо того, чтобы публично обвинить Нетаньяху, Байден попросил анонимных сторонников Белого дома выразить свое разочарование в одном из телеканалов. Эти неназванные чиновники позже в интервью телеканалу NBC-TV сообщили, что президент "выплеснул свое отчаяние" из-за неспособности повлиять на Нетаньяху, которого он называл оскорбительными и вульгарными словами.

В минувший вторник Нетаньяху отказался от участия в переговорах о прекращении огня в Каире при посредничестве США. "Израиль не получит в Каире никаких новых предложений от ХАМАС по освобождению наших заложников", - заявила администрация Нетаньяху. "Изменение позиции ХАМАС позволит продвинуть переговоры", - говорится в сообщении, в котором премьер-министр добавляет, что "не поддастся на "бредовые" условия ХАМАС".

Нетаньяху не раз отвергал предложенный Вашингтоном вариант будущего израильско-палестинского мира. Известный как решение "два государства для двух народов", он предлагает обеспечить суверенитет палестинцев как на Западном берегу, так и в секторе Газа. В начале войны Белый Дом заявил, что "когда этот кризис закончится, должно быть понимание того, что будет дальше. На наш взгляд, это должно быть решение о двух государствах".

Решение о двух государствах относится к формуле, выдвинутой США в начале 90-х годов прошлого века. Она предполагала создание палестинского государства. Со временем эта концепция распалась перед лицом периодических палестинских волнений, сопровождавшихся атаками, и постепенным проникновением на Западный берег порядка 450 000 израильских поселенцев. Этот процесс особенно поощрял Нетаньяху в течение четырнадцати лет своего пребывания на посту премьер-министра.

В 2005 году Израиль демонтировал 21 поселение в Газе, но сохранил контроль над воздушным и морским пространством, а также разделил с Египтом контроль над сухопутными маршрутами в анклаве.

Не сумев убедить Нетаньяху согласиться на немедленное и долгосрочное решение проблемы Газы, Байден начал демонстрировать свое недовольство, пытаясь косвенным путем надавить на Израиль. Недавно он приказал Госдепартаменту провести расследование, использовалось ли при бомбардировках Израиля в Газе оружие, поставленное американцами, против "гражданских целей". Байден также ввел экономические санкции против небольшой группы агрессивных поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Критики американской политики считают столь противоречивые шаги Байдена неадекватными. Резкие слова Байдена в адрес Нетаньяху, если он действительно их произнес, - всего лишь пустые слова", - подчеркнул в телевизионном интервью Тарик Кенни-Шава, научный сотрудник палестинского аналитического центра "Аш-Шабака".

"В конце концов, единственное, что имеет значение, — это политика, а политика Байдена — это безоговорочная поддержка Израиля на каждом шагу", - сказал Кенни-Шава в интервью новостной сети телеканала Al Jazeera.

"Это хорошо, что президент говорит, что он озабочен и хотел бы, чтобы все изменилось к лучшему", - заметил Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики, исследовательской группы в Вашингтоне, округ Колумбия. "На самом деле политика по-прежнему заключается в безоговорочной поддержке, и мы уже неоднократно видели ее результаты".

Правительство Нетаньяху, судя по всему, вообще не впечатлено "деликатным" посланием Байдена, равно как и любой другой критикой со стороны Вашингтона. Майкл Херцог, посол Израиля в США, в эфире израильской общественной телекомпании "Кан" заявил, что разногласия с Вашингтоном не достигли " исторического уровня напряженности или своеобразного кризиса". 12 февраля, Израиль. Израильская тяжелая бронетехника у границы с сектором Газа на юге Израиля. /Photo: Xinhua/.

По его словам, Байден "поддерживает с нами критический диалог, в ходе которого возникает немало вопросов о том, как мы ведем войну и в каком направлении. Я не ожидаю прекращения помощи. Я не думаю, что США попытаются принудить нас к прекращению огня в Газе".