Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В преддверии выборов Байден усиливает давление на Китай, а республиканцы "атакуют" Сингапур и Японию

На фоне предвыборной гонки технологическая война США “пошла наперекосяк”. Демократы усиливает давление на КНР, а республиканцы " открыли огонь" по Сингапуру и Японии
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

 Администрация Байдена и оппозиционно настроенные республиканцы усиливают давление на Китай, одновременно активизируя нападки на своих союзников в Азии в преддверии решающих выборов в ноябре.

Джо Байден требует, чтобы больше чипов производилось на территории Соединенных Штатов. Байден, пытаясь получить преимущество на выборах усиливает давление на Китай, в то время как республиканцы, заботясь о голосах избирателей, "открыли огонь" по Сингапуру и Японии Изображение: Twitter (X) Screengrab

реклама



Как далеко могут зайти обе партии в своих "атаках" на азиатские страны и компании, пока неизвестно, но они уже нанесли серьезный урон репутации Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет американский журналист Скотт Фостер.

Важно отметить, что Министерство торговли США планирует контролировать доступ иностранных пользователей к американским облачным вычислительным сервисам. При этом администрация Байдена и Конгресс не прочь наделить это ведомство функциями, схожими с полномочиями разведслужб.

26 января министр торговли Джина Раймондо заявила: "Мы начинаем процесс, требующий от американских облачных компаний сообщать нам каждый раз, когда какая-либо организация за пределами США использует их облако для обучения больших языковых моделей".

реклама



По крайней мере с октября, после того как президент Джо Байден приказал Министерству торговли выявлять иностранные структуры, способные с помощью искусственного интеллекта вести "злонамеренную кибердеятельность", ведомство ищет возможные варианты контроля доступа к облачным сервисам искусственного интеллекта, которые предоставляют Alphabet (Google), Amazon, Microsoft и др. американские технологические компании. "Мы хотим убедиться, что перекрыли все пути, по которым китайцы могут получить доступ к нашим моделям или обучить свои собственные модели", - добавила Раймондо.

Когда это произойдет, китайские пользователи будут вынуждены обратить свой взор на Alibaba, Baidu, Huawei, Tencent и других китайских поставщиков услуг облачных вычислений, в то время как ограничения, накладываемые правительством США на частный сектор, еще более ужесточатся.

"Ястребы" требуют от Белого дом начать бомбардировку Ирана прямо сейчас

Газета Washington Times сообщает, что администрация Байдена и члены Конгресса обсуждают, какими "инструментами" лучше всего вооружить Министерство торговли для усиления и ужесточения экспортного контроля и проверки иностранных инвесторов.

Недавно американский департамент торговли подвергся жесткой критике за неспособность предотвратить утечку американских технологий в Китай, а также за незаконную слежку за лицами китайской национальности. И вот сегодня раздаются новые тревожные звоночки националистического толка о надвигающемся "потоке" "старых" чипов из КНР.

реклама



5 января председатель специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая Майк Галлахер и его коллега Раджа Кришнамурти направили Раймондо и торговому представителю США Кэтрин Тай письмо, в котором выразили опасения, что в ближайшее время Китай планирует заполонить американский и мировой рынки "субсидированными полупроводниками фундаментального уровня" (также называемыми устаревшими микросхемами), с тем чтобы добиться мирового господства в "жизненно важном секторе современной экономики и современной армии".

В настоящее время Китай строит свыше 20 новых заводов по производству полупроводников. Почти на каждом из них будут производиться продукты, которые уместнее называть "зрелыми" чипами. Проще говоря, в их производстве используются зрелые хорошо зарекомендовавшие себя технологии, которые еще не попали под санкции США.

Крис Миллер, профессор Флетчерской школы права и дипломатии и автор книги о технологической войне между США и Китаем, в своей недавней заметке для FT пишет: "Пошлины - обычный инструмент для борьбы с демпингом, но Запад не импортирует напрямую большие объемы китайских чипов; они встроены в готовые изделия".Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо вскоре может получить дополнительные полномочия, сравнимые с функционалом разведслужб. Фотография предоставлена онлайн-ресурсом Asia Times Files / Wikimedia Commons / DoD photo by Chad J McNeeley, CC BY 2.0

Следует добавить, что до тех пор, пока Пекин не достигнет самодостаточности и, следовательно, невосприимчивости к санкциям США за счет импортозамещения - а на это могут уйти годы, - явным риском является не поступление чипов из КНР, а сокращение продаж чипов в самом Китае. На Китай приходится около 30 процентов мировых продаж полупроводниковой продукции, но менее 10 процентов глобального ее производства, так что риск немаленький.

реклама



Необходимо также учитывать зависимость американских, европейских и японских поставщиков оборудования для производства полупроводников от продаж в Китай. За последние несколько месяцев доля таких поставок (обеспечивающих быстрый рост зрелой полупроводниковой промышленности Китая) достигла почти 40 процентов от общего объема продаж.

Производители полупроводникового оборудования ожидают, что в этом году спрос в Китае на их продукцию останется относительно стабильным. Однако вскоре Пекин достроит свои 20 новых заводов, да и к тому же китайские разработчики, такие как AMEC и Naura, становятся все крупнее и технологичнее.

Ожидается, что в администрация Белого дома объявит о новых миллиардных грантах по закону CHIPS во время обращения Байдена "О положении дел в стране" в начале марта. в котором он, вероятно, попытатеся объяснить избирателям, что война за чипы - это не только национальная безопасность, но и новые технологические инвестиции и рабочие места для американцев.

Первые два гранта - для оборонных компаний BAE Systems и Microchip Technologies - составили всего 35 и 162 миллиона долларов соответственно. Однако в декабре Раймондо заявила, что в следующем году предоставит дюжину или около того более крупных субсидий. Среди них, вероятно, будут средства на финансирование гигантских заводов по производству полупроводников, строительство которых планируют Intel и тайваньская компания TSMC.

Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР

Задержки в исполнении закона CHIPS из-за профсоюзных споров и бюрократии сильно раздражали чипмейкеров и политиков, но сейчас избирательная кампания на их стороне. По мере развития проектов строительства мощностей в США доля продаж китайского оборудования для производства микросхем, скорее всего, будет снижаться, что может послужить поводом для призывов к еще большему ужесточению экспортного контроля. Доминирование Китая на рынке электромобилей (EV) также является предметом повышенного внимания в период предвыборной кампании в США.

30 января в ходе дебатов, организованных Атлантическим советом, Раймондо заявила: "Современный электромобиль, а затем и автономный автомобиль, оснащен множеством микросхем и датчиков. Он накапливает огромное количество информации о водителе, местоположении автомобиля, окружающей его обстановке. Хотим ли мы, чтобы вся эта информация отправилась в Пекин?"

Можно долго рассуждать, идет ли речь о национальной безопасности или о неспособности американских автопроизводителей (за исключением Tesla) конкурировать с китайскими EV, или о том и другом, но совершенно ясно одно: пошлины в размере 27,5 процента на импорт китайских автомобилей, введенные тогдашним президентом Дональдом Трампом, не будут снижены в ближайшее время. Скорее наоборот, налог может быть увеличен и усилен другими ограничительными мерами.

Следует отметить, что GM и Ford не только значительно отстали от Tesla, но и уступили позиции на американском рынке EV южнокорейской компании Hyundai и ее филиалу Kia. По данным исследовательских организаций, Tesla занимает 57,4 процента местного рынка EV, за ней следуют Hyundai и Kia с 7,5 процента, GM с 7,2 процента и Ford с 5,5 процента.

Во время недавнего собрания акционеров Tesla Илон Маск сказал: "По нашим наблюдениям, китайские автомобильные компании являются самыми конкурентоспособными в мире. Я думаю, что они добьются значительного успеха за пределами Китая, в зависимости от того, какие именно пошлины или таможенные барьеры будут установлены".

Генеральный директор Tesla Илон Маск считает китайские автомобильные компании самыми конкурентоспособными в мире. Фотография предоставлена онлайн-ресурсом Asia Times Files

Маск считает, что китайские производители электромобилей " просто уничтожат большинство других автомобилестроительных компаний мира", если не будут установлены торговые барьеры. Это мнение играет на руку политикам антикитайского толка и, как представляется, направлено на защиту американского рынка Tesla.

Впрочем, враждующие политические партии США не ограничились одним лишь Китаем. На слушаниях в судебном комитете Сената о вредном влиянии социальных сетей на детей член палаты представителей от штата Арканзас республиканец Том Коттон вызвал возмущение многих жителей Сингапура, когда спросил генерального директора TikTok Чу Шоу Зи: " "Вы сказали сегодня, как вы это часто делаете, что живете в Сингапуре. Гражданином какой страны вы являетесь?" "

Когда Чу сказал, что он сингапурец, Коттон спросил его, есть ли у него сингапурский паспорт, является ли он гражданином какой-либо другой страны, подавал ли он когда-либо заявление на получение китайского гражданства и был ли он когда-либо членом Коммунистической партии Китая или как-то иначе связан с ней. Чу ответил: "Нет, сенатор, я сингапурец. Сингапуре не допускается двойное гражданство после 21 года".

Затем Коттон спросил Чу, что он думает о бойне на площади Тяньаньмэнь, где в 1989 году были расстреляны демонстранты, о "геноциде", якобы совершенном против этнических мусульман-уйгуров в северо-западном Синьцзяне Китая, и согласен ли он с заявлением президента Байдена о том, что Си Цзиньпин - "диктатор".

Когда Чу уклонился от прямого ответа и заявил: "Любой, кого волнует эта или любая другая тема, может свободно выразить свое мнение на TikTok", Коттон спросил: "Вы боитесь, что потеряете работу, если скажете что-нибудь негативное в адрес Коммунистической партии Китая? Боитесь ли вы, что вас арестуют и вы исчезнете, когда в следующий раз поедете на материковую часть Китая?"

Кнут и пряник: США вернут Турцию в программу F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400

Некоторые сочли этот спектакль весьма похожим на антикоммунистическую охоту на ведьм сенатора Джо Маккарти в 50-х годах прошлого века. Газета South China Morning Post опубликовала об этом статью под заголовком "Сингапурцы осудили допрос американского сенатора о гражданстве генерального директора TikTok Чу Шоу Зи и его отношениях с Китаем — "Какое невежество".

Комментарии в Интернете были менее сдержанными: от "расизма" и "ксенофобии" до "то, что он внешне похож на китайца, не означает, что он из Китая".

Сингапурское издание Straits Times сообщило, что TikTok, к сожалению, превратился в "грушу для битья в то время, когда острое соперничество с Пекином определяет почти все аспекты американской политики". И Сингапур, пишет газета, стратегически важный порт, куда не редко заходят военно-морские суда США. В Вашингтоне, что, уже позабыли об этом?

Выступая на телеканале Fox News, Коттон отметил: "Сингапур, к сожалению, является одним из тех мест в мире, где наблюдается самая высокая степень проникновения и влияния коммунистической партии Китая". Его комментарии вызвали негативную реакцию и в самих США. Комитет политических действий AAPI Victory Fund, поддерживающий "прогрессивных" кандидатов из числа американцев азиатского происхождения, коренных жителей Гавайев и островов Тихого океана, написал в своем блоге в сети X: " Такое поведение сенатора Тома Коттона является позорным, вопиюще расистским и крайне опасным".

Теперь о Японии: 1 февраля японская газета Nikkei написала, что Трамп пообещал заблокировать сделку Nippon Steel по приобретению американской сталелитейной компании US Steel, и что "отказ бывшего президента оказывает давление на Байдена, так как оба они следят за ходом предвыборной гонки в Пенсильвании".

"Я бы заблокировал его мгновенно. Абсолютно", - заявил Трамп. "Мы спасли сталелитейную промышленность, а теперь US Steel скупает Япония. Это так ужасно". Два дня спустя в Nikkei появился статья под заголовком "Байден тоже выступил против покупки US Steel компанией Nippon Steel, сообщает профсоюз сталелитейщиков".

На фоне предвыборной гонки Байден, усиливает давление на Китай, а республиканцы, "открыли огонь" по Сингапуру и Японии. Генеральный директор TikTok Чу Шоу Зи — сингапурец, а не китаец. Кто-нибудь, пожалуйста, убедите в этом сенатора Тома Коттона. Фото: Asia Times Files / AFP via Getty / Mark Wilson

В связи с этим, пишет Скотт Фостер, возникает вопрос: будут ли Байден, Трамп, профсоюз United Steelworkers и другие американские политики столь яростно возражать против поглощения британской или немецкой компанией? В конце концов, это американский менеджмент, а не японский, известен массовыми увольнениями в погоне за рентабельностью и эффективностью. Под эгидой американского руководства US Steel уволила почти четверть своего персонала с 2018 года.

Возможно, эта тема будет поднята во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон в апреле этого года. А может быть, Япония, как и Сингапур, окажется в центре глубоко поляризованной и дисфункциональной политики США, когда до ноябрьских выборов остаются считанные месяцы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай япония сингапур демокарты предвыборная гонка предвыборная гонка в сша
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: разгоняем SSD
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
2
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
+
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
3
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
3
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
+
Volvo продолжит производство моделей XC90, XC60 и S90
+
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ: новая видеокарта показывает хорошие результаты в ранних тестах
2
TECNO POVA 6 Pro 5G готовится к релизу
1
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
7
Windows 11 ждут регулярные крупные обновления
2
Microsoft призналась в том, что сломала Windows 10, но не готова назвать сроки решения проблемы
3
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
2

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
72
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
74
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
196
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
20
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
96
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
2
Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
8

Сейчас обсуждают

Олег Шудрак
07:59
Ryzen 7 7800X3D Mag B650M Mortar WIFI RX 7800 XT Corsair Vengence 32 Gb RAM DDR5(5200MHz) ADATA XPG SX 6000 LITE 512 GB M2 ADATA LEGEND 960 MAX 2TB M2 Sharkoon Silent storm cool zero 850W 80 plus gol...
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
Павел Пащенко
07:57
Они не захотели переносить, вот и доводят до ума после релиза
Paradox наконец-то признала, что градострой Cities Skylines II не оправдал ожиданий игроков
Vorvort
07:54
Часть госдолга заканчивают в крипту, SEC разрешила биткойн - ETF фонды, чему сопротивлялась больше 10 лет. Но это капля в море американских долгов, проблему она не решит. Ощутимо снизить долг можно т...
Илон Маск призвал арестовать лиц, угрожающих Такеру Карлсону из-за интервью с Путиным
E. S.
07:53
Опять использовано "В дупе" Учи язык
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
Lexagon
07:52
Сатоси, а не Сатоши.
К октябрю 2024 года в США удвоят производство тяжелых 155-мм снарядов для ВСУ до 60 тыс за месяц
Overseer man
07:51
https://www.eizoglobal.com/products/coloredge/cg2700x/ Нашел я идеальный монитор без всех болячек обычных мониторов и даже со встроенным калибратором.
Что меня раздражает в современных мониторах
Константин Дорохин
07:50
Только вот в 2016 как раз вышли hololens)))
Пользователи соцсети X приписывают «Симпсонам» предсказание роста популярности Vision Pro
dukenukemnever
07:49
Всё понятно, пост от обиженного фаната зелёной блевоты и недоинтела. Держи одну звезду, заслужил.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
dukenukemnever
07:44
Вот видите! В отличие жадных сосноли, майки делятся своими играми.
Инсайдеры сообщают, что Microsoft переходит к мультиплатформе
nukemall
07:43
А вот это уже посягательство("данная инициатива в настоящее время находится на стадии обсуждения с властями Приамурья") на попил бабла в особо крупных размерах. В Приамурье нет таких ветров, чтобы стр...
Дополнение «Узник Лимбо» к шутеру Atomic Heart поступило в продажу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем