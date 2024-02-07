Администрация Байдена и оппозиционно настроенные республиканцы усиливают давление на Китай, одновременно активизируя нападки на своих союзников в Азии в преддверии решающих выборов в ноябре.

Джо Байден требует, чтобы больше чипов производилось на территории Соединенных Штатов. Байден, пытаясь получить преимущество на выборах усиливает давление на Китай, в то время как республиканцы, заботясь о голосах избирателей, "открыли огонь" по Сингапуру и Японии Изображение: Twitter (X) Screengrab

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Как далеко могут зайти обе партии в своих "атаках" на азиатские страны и компании, пока неизвестно, но они уже нанесли серьезный урон репутации Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет американский журналист Скотт Фостер.

Важно отметить, что Министерство торговли США планирует контролировать доступ иностранных пользователей к американским облачным вычислительным сервисам. При этом администрация Байдена и Конгресс не прочь наделить это ведомство функциями, схожими с полномочиями разведслужб.

26 января министр торговли Джина Раймондо заявила: "Мы начинаем процесс, требующий от американских облачных компаний сообщать нам каждый раз, когда какая-либо организация за пределами США использует их облако для обучения больших языковых моделей".

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По крайней мере с октября, после того как президент Джо Байден приказал Министерству торговли выявлять иностранные структуры, способные с помощью искусственного интеллекта вести "злонамеренную кибердеятельность", ведомство ищет возможные варианты контроля доступа к облачным сервисам искусственного интеллекта, которые предоставляют Alphabet (Google), Amazon, Microsoft и др. американские технологические компании. "Мы хотим убедиться, что перекрыли все пути, по которым китайцы могут получить доступ к нашим моделям или обучить свои собственные модели", - добавила Раймондо.

Когда это произойдет, китайские пользователи будут вынуждены обратить свой взор на Alibaba, Baidu, Huawei, Tencent и других китайских поставщиков услуг облачных вычислений, в то время как ограничения, накладываемые правительством США на частный сектор, еще более ужесточатся.

Газета Washington Times сообщает, что администрация Байдена и члены Конгресса обсуждают, какими "инструментами" лучше всего вооружить Министерство торговли для усиления и ужесточения экспортного контроля и проверки иностранных инвесторов.

Недавно американский департамент торговли подвергся жесткой критике за неспособность предотвратить утечку американских технологий в Китай, а также за незаконную слежку за лицами китайской национальности. И вот сегодня раздаются новые тревожные звоночки националистического толка о надвигающемся "потоке" "старых" чипов из КНР.

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5 января председатель специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая Майк Галлахер и его коллега Раджа Кришнамурти направили Раймондо и торговому представителю США Кэтрин Тай письмо, в котором выразили опасения, что в ближайшее время Китай планирует заполонить американский и мировой рынки "субсидированными полупроводниками фундаментального уровня" (также называемыми устаревшими микросхемами), с тем чтобы добиться мирового господства в "жизненно важном секторе современной экономики и современной армии".

В настоящее время Китай строит свыше 20 новых заводов по производству полупроводников. Почти на каждом из них будут производиться продукты, которые уместнее называть "зрелыми" чипами. Проще говоря, в их производстве используются зрелые хорошо зарекомендовавшие себя технологии, которые еще не попали под санкции США.

Крис Миллер, профессор Флетчерской школы права и дипломатии и автор книги о технологической войне между США и Китаем, в своей недавней заметке для FT пишет: "Пошлины - обычный инструмент для борьбы с демпингом, но Запад не импортирует напрямую большие объемы китайских чипов; они встроены в готовые изделия". Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо вскоре может получить дополнительные полномочия, сравнимые с функционалом разведслужб. Фотография предоставлена онлайн-ресурсом Asia Times Files / Wikimedia Commons / DoD photo by Chad J McNeeley, CC BY 2.0

Следует добавить, что до тех пор, пока Пекин не достигнет самодостаточности и, следовательно, невосприимчивости к санкциям США за счет импортозамещения - а на это могут уйти годы, - явным риском является не поступление чипов из КНР, а сокращение продаж чипов в самом Китае. На Китай приходится около 30 процентов мировых продаж полупроводниковой продукции, но менее 10 процентов глобального ее производства, так что риск немаленький.

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Необходимо также учитывать зависимость американских, европейских и японских поставщиков оборудования для производства полупроводников от продаж в Китай. За последние несколько месяцев доля таких поставок (обеспечивающих быстрый рост зрелой полупроводниковой промышленности Китая) достигла почти 40 процентов от общего объема продаж.

Производители полупроводникового оборудования ожидают, что в этом году спрос в Китае на их продукцию останется относительно стабильным. Однако вскоре Пекин достроит свои 20 новых заводов, да и к тому же китайские разработчики, такие как AMEC и Naura, становятся все крупнее и технологичнее.

Ожидается, что в администрация Белого дома объявит о новых миллиардных грантах по закону CHIPS во время обращения Байдена "О положении дел в стране" в начале марта. в котором он, вероятно, попытатеся объяснить избирателям, что война за чипы - это не только национальная безопасность, но и новые технологические инвестиции и рабочие места для американцев.

Первые два гранта - для оборонных компаний BAE Systems и Microchip Technologies - составили всего 35 и 162 миллиона долларов соответственно. Однако в декабре Раймондо заявила, что в следующем году предоставит дюжину или около того более крупных субсидий. Среди них, вероятно, будут средства на финансирование гигантских заводов по производству полупроводников, строительство которых планируют Intel и тайваньская компания TSMC.

Задержки в исполнении закона CHIPS из-за профсоюзных споров и бюрократии сильно раздражали чипмейкеров и политиков, но сейчас избирательная кампания на их стороне. По мере развития проектов строительства мощностей в США доля продаж китайского оборудования для производства микросхем, скорее всего, будет снижаться, что может послужить поводом для призывов к еще большему ужесточению экспортного контроля. Доминирование Китая на рынке электромобилей (EV) также является предметом повышенного внимания в период предвыборной кампании в США.

30 января в ходе дебатов, организованных Атлантическим советом, Раймондо заявила: "Современный электромобиль, а затем и автономный автомобиль, оснащен множеством микросхем и датчиков. Он накапливает огромное количество информации о водителе, местоположении автомобиля, окружающей его обстановке. Хотим ли мы, чтобы вся эта информация отправилась в Пекин?"

Можно долго рассуждать, идет ли речь о национальной безопасности или о неспособности американских автопроизводителей (за исключением Tesla) конкурировать с китайскими EV, или о том и другом, но совершенно ясно одно: пошлины в размере 27,5 процента на импорт китайских автомобилей, введенные тогдашним президентом Дональдом Трампом, не будут снижены в ближайшее время. Скорее наоборот, налог может быть увеличен и усилен другими ограничительными мерами.

Следует отметить, что GM и Ford не только значительно отстали от Tesla, но и уступили позиции на американском рынке EV южнокорейской компании Hyundai и ее филиалу Kia. По данным исследовательских организаций, Tesla занимает 57,4 процента местного рынка EV, за ней следуют Hyundai и Kia с 7,5 процента, GM с 7,2 процента и Ford с 5,5 процента.

Во время недавнего собрания акционеров Tesla Илон Маск сказал: "По нашим наблюдениям, китайские автомобильные компании являются самыми конкурентоспособными в мире. Я думаю, что они добьются значительного успеха за пределами Китая, в зависимости от того, какие именно пошлины или таможенные барьеры будут установлены".

Генеральный директор Tesla Илон Маск считает китайские автомобильные компании самыми конкурентоспособными в мире. Фотография предоставлена онлайн-ресурсом Asia Times Files

Маск считает, что китайские производители электромобилей " просто уничтожат большинство других автомобилестроительных компаний мира", если не будут установлены торговые барьеры. Это мнение играет на руку политикам антикитайского толка и, как представляется, направлено на защиту американского рынка Tesla.

Впрочем, враждующие политические партии США не ограничились одним лишь Китаем. На слушаниях в судебном комитете Сената о вредном влиянии социальных сетей на детей член палаты представителей от штата Арканзас республиканец Том Коттон вызвал возмущение многих жителей Сингапура, когда спросил генерального директора TikTok Чу Шоу Зи: " "Вы сказали сегодня, как вы это часто делаете, что живете в Сингапуре. Гражданином какой страны вы являетесь?" "

Когда Чу сказал, что он сингапурец, Коттон спросил его, есть ли у него сингапурский паспорт, является ли он гражданином какой-либо другой страны, подавал ли он когда-либо заявление на получение китайского гражданства и был ли он когда-либо членом Коммунистической партии Китая или как-то иначе связан с ней. Чу ответил: "Нет, сенатор, я сингапурец. Сингапуре не допускается двойное гражданство после 21 года".

Затем Коттон спросил Чу, что он думает о бойне на площади Тяньаньмэнь, где в 1989 году были расстреляны демонстранты, о "геноциде", якобы совершенном против этнических мусульман-уйгуров в северо-западном Синьцзяне Китая, и согласен ли он с заявлением президента Байдена о том, что Си Цзиньпин - "диктатор".

Когда Чу уклонился от прямого ответа и заявил: "Любой, кого волнует эта или любая другая тема, может свободно выразить свое мнение на TikTok", Коттон спросил: "Вы боитесь, что потеряете работу, если скажете что-нибудь негативное в адрес Коммунистической партии Китая? Боитесь ли вы, что вас арестуют и вы исчезнете, когда в следующий раз поедете на материковую часть Китая?"

Некоторые сочли этот спектакль весьма похожим на антикоммунистическую охоту на ведьм сенатора Джо Маккарти в 50-х годах прошлого века. Газета South China Morning Post опубликовала об этом статью под заголовком "Сингапурцы осудили допрос американского сенатора о гражданстве генерального директора TikTok Чу Шоу Зи и его отношениях с Китаем — "Какое невежество".

Комментарии в Интернете были менее сдержанными: от "расизма" и "ксенофобии" до "то, что он внешне похож на китайца, не означает, что он из Китая".

Сингапурское издание Straits Times сообщило, что TikTok, к сожалению, превратился в "грушу для битья в то время, когда острое соперничество с Пекином определяет почти все аспекты американской политики". И Сингапур, пишет газета, стратегически важный порт, куда не редко заходят военно-морские суда США. В Вашингтоне, что, уже позабыли об этом?

Выступая на телеканале Fox News, Коттон отметил: "Сингапур, к сожалению, является одним из тех мест в мире, где наблюдается самая высокая степень проникновения и влияния коммунистической партии Китая". Его комментарии вызвали негативную реакцию и в самих США. Комитет политических действий AAPI Victory Fund, поддерживающий "прогрессивных" кандидатов из числа американцев азиатского происхождения, коренных жителей Гавайев и островов Тихого океана, написал в своем блоге в сети X: " Такое поведение сенатора Тома Коттона является позорным, вопиюще расистским и крайне опасным".

Теперь о Японии: 1 февраля японская газета Nikkei написала, что Трамп пообещал заблокировать сделку Nippon Steel по приобретению американской сталелитейной компании US Steel, и что "отказ бывшего президента оказывает давление на Байдена, так как оба они следят за ходом предвыборной гонки в Пенсильвании".

"Я бы заблокировал его мгновенно. Абсолютно", - заявил Трамп. "Мы спасли сталелитейную промышленность, а теперь US Steel скупает Япония. Это так ужасно". Два дня спустя в Nikkei появился статья под заголовком "Байден тоже выступил против покупки US Steel компанией Nippon Steel, сообщает профсоюз сталелитейщиков".

На фоне предвыборной гонки Байден, усиливает давление на Китай, а республиканцы, "открыли огонь" по Сингапуру и Японии. Генеральный директор TikTok Чу Шоу Зи — сингапурец, а не китаец. Кто-нибудь, пожалуйста, убедите в этом сенатора Тома Коттона. Фото: Asia Times Files / AFP via Getty / Mark Wilson

В связи с этим, пишет Скотт Фостер, возникает вопрос: будут ли Байден, Трамп, профсоюз United Steelworkers и другие американские политики столь яростно возражать против поглощения британской или немецкой компанией? В конце концов, это американский менеджмент, а не японский, известен массовыми увольнениями в погоне за рентабельностью и эффективностью. Под эгидой американского руководства US Steel уволила почти четверть своего персонала с 2018 года.

Возможно, эта тема будет поднята во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон в апреле этого года. А может быть, Япония, как и Сингапур, окажется в центре глубоко поляризованной и дисфункциональной политики США, когда до ноябрьских выборов остаются считанные месяцы.