Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки намерены провести серьезную модернизацию своих четырех эсминцев класса "Арли Берк", оснастив их передовыми радиолокационными станциями и средствами радиоэлектронной борьбы, в тщетной попытке противостоять растущей военно-морской мощи Китая. Американские военно-морские силы планируют модернизировать четыре эсминца класса Arleigh Burke, однако превосходящий по численности флот Народно-освободительной армии Китая способен одержать победу в любой войне на море На снимке управляемый ракетный эсминец USS Barry класса Arleigh-Burke осуществляет операции в Южно-Китайском море в 2020 году. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP/ Samuel Hardgrove / US Navy)

В этом месяце западное онлай-издание The Warzone сообщило, что ВМС США включили в программу модернизации эсминцы USS Pinckney, USS James E Williams, USS Chung Hoon и USS Halsey. В рамках апгрейда на боевые корабли США будут установлены новые комплексы AN/ALQ-32(V)7 Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block III, системы управления тепловым режимом, новый радиолокатор AN/SPY-6(V)4 и усовершенствованная версия боевой системы Иджис (Aegis Combat System).

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Комплекс РЭБ SEWIP Block III оснащен технологией активной фазированной антенной решетки, способной мощными всплесками радиочастотной энергии наносить электронные удары по многочисленным целям. Кроме того, американские ВМС закупят еще два радиолокатора семейства SPY-6 для размещения на других кораблях. Warzone отмечает, что ВМФ США планирует модернизировать первые четыре эсминца Arleigh Burke до так называемой конфигурации Mod 2.0. Этот процесс будет проходить в два этапа. На первом этапе будут установлены все необходимые компоненты, за исключением новых радаров.

Остальные корабли этого класса подвергнутся модернизации до конфигурации Mod 2.0 вслед за этими четырьмя кораблями. Американский флот также планирует приобрести новые эсминцы класса Flight III Arleigh Burke, которые станут основной плавучей платформой командования и управления противовоздушной обороной американских ВМС. Кроме того, к 2032 финансовому году Пентагон планирует построить более крупный класс эсминцев, известный как DDG(X), водоизмещением около 13 500 тонн, не прерывая при этом производство судов Arleigh Burke.

DDG-51 Mod 2.0, или "стандарт DDG 2.0", может стать промежуточным решением до поступления в строй более новых кораблей Arleigh Burke Flight III и DDG(X), способных обеспечить высокотехнологичные боевые возможности надводных кораблей и заменить в итоге ракетные катера типа "Тикондерога".

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В июне 2023 года мы писали, что класс Arleigh Burke, возможно, уже исчерпал свой потенциал в плане модернизаций, поскольку его внутреннее пространство ограничено установкой более новых систем производства электроэнергии. Проще говоря на эти корабли уже невозможно установить новые средства связи, датчики, системы вооружений и/или оружие направленной энергии.

В ближайшее время ВМС США снимут с вооружения крейсеры класса Ticonderoga, несмотря на их мощное вооружение и важную роль оперативных центров для командиров авианосных ударных групп США. В среднем возраст крейсеров класса Ticonderoga составляет 35 лет. Многие из них страдают от повреждений, коррозии, устаревания и проблем с технической поддержкой, причем значительные затраты на ремонт и обслуживание заметно перевешивают их остаточную боевую ценность.

С одной стороны, предложенная программа Arleigh Burke Flight IV позволила бы восстановить потенциал управления силами ПВО на стареющих крейсерах класса Ticonderoga, однако в 2014 году американские ВМС свернули свои разработки по созданию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) на фоне создания надводных боевых кораблей. По мере проведения экстренной модернизации Arleigh Burke DDG-51 Mod 2.0 ВМС США, судя по всему, столкнутся с "проблемой нехватки крейсеров" в своих попытках противостоять Китаю.

В Пентагоне заявил, что военно-морские силы НОАК уже оснастили свои эсминцы типа 055 гиперзвуковыми противокорабельными ракетами YJ-21, напоминающими российские "Кинжал" и способными развивать скорость до 6 Махов в начале полета и до 10 Махов в его терминальной фазе. На снимке пуск гиперзвукового комплекса YJ-21. Фотография предоставлена пресс-службой военно-морских сил Народно освободительной армии Китайской Народной Республики (ВМС НОАК)

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В своей статье для оборонного новостного ресурса Defense News за октябрь 2023 года Джефф Зиезулевич отмечает, что программа модернизации ракетных крейсеров класса "Тикондерога" прошла не так, как планировалось: политические задержки, проблемы с техническим обслуживанием и перерасход средств негативно отразились на боеготовности американского флота на фоне постепенного вывода кораблей этого класса из боевого состава.

Зиезулевич отмечает, что хотя корабли Arleigh Burke Mod 2.0 и Flight III могут взять на себя задачи ПВО флота, они не обладают ракетным потенциалом кораблей класса "Тикондерога". Крейсера проекта "Тикондерога" оснащены 122 ячейками вертикального пуска, в то время как на эсминцах "Арли Берк" их 96.

Для сравнения, китайские эскадренные миноносцы Type 055 имеют 112 вертикальных ракетных ячеек, "более крупных и глубоких", что указывает на больший приоритет в ведении боевых действий на поверхности, чем в противовоздушной обороне флота. С другой стороны, эсминец ВМС НОАК Type 052D оснащен 64 вертикальными пусковыми ячейками, что гораздо меньше, чем у на кораблях класса ВМС США типа Arleigh Burke.

Эксперт считает, что противоракетная и противовоздушная оборона флота может стать решающим фактором в конфликте в Южно-Китайском море, поскольку авианосцы и другие военные корабли становятся все более уязвимыми перед современными противокорабельными ракетами.

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В докладе отмечается, что ранее американские ВМС не сталкивались с угрозой со стороны высокоточных баллистических ракет, способных поражать движущиеся цели в море. В нем также указывается, что ВМС НОАК уже оснастили свои эскадренные миноносцы Type 055 гиперзвуковыми противокорабельными ракетами YJ-21 похожую на российский "Кинжал" и способную развивать скорость в 6 Махов в начале полета и достигать 10 Махов на терминальном этапе. В случае морского конфликта Китай всего парой залпов истощит запасы противоракет на крейсерах и эсминцах ПВО ВМС США, превратив американские авианосцы в беззащитные цели.

В мае прошлого года мы писали о компьютерной симуляции, в которой ВМС НОАК понадобилось всего 24 гиперзвуковые ракеты, чтобы тремя залпами потопить авианосец USS Gerald Ford, крейсер USS San Jacinto класса Ticonderoga и четыре эсминца с управляемыми ракетами Arleigh Burke Flight IIA в сценарии конфликта в Южно-Китайском море, уничтожив при этом 264 ракеты-перехватчика американского флота.

На фоне попыток ВМС США ускорить процесс модернизации "Арли Берк" и разработку DDG(X) возникают большие сомнения в том, что Пентагон будет располагать достаточным количеством таких кораблей, чтобы успешно противостоять военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК-Н).

В докладе американского военного ведомства о военной мощи Китая за 2023 год говорится, что НОАК обладает самым большим военно-морским флотом в мире, насчитывающим в своем составе 370 кораблей и подводных лодок, включая 140 крупных надводных боевых судов. Сэм Тангреди в своей статье в журнале Proceedings за январь 2023 года утверждает, что в военно-морской войне, как показывают исторические факты, численное превосходство всегда превалирует над кратковременным технологическим преимуществом.

Тангреди проанализировал период от Пелопоннесской до Холодной войны и пришел к выводу, что 25 из 28 морских сражений были выиграны благодаря численному превосходству флота, и только три - за счет технологического преимущества. В феврале 2023 года мы писали, что строительство военно-морских кораблей в США не идет ни в какое сравнение с Китаем, так как любая из 13 китайских верфей способна построить гораздо больше военных судов, чем все семь судостроительных заводов Соединенных Штатов вместе взятые.

Моряки на борту корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, пришвартованного в Чабахаре в Оманском заливе во время совместных ирано-российско-китайских военно-морских учений. Фотография предоставлена пресс-службой Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

И хотя Вашингтон развернул широкомасштабную программу военного кораблестроения, его ориентация на крупные традиционные военные корабли, такие как авианосцы, эсминцы и боевые корабли-амфибии, вызывает у западных экспертов сомнения в целесообразности размещения столь значительных ресурсов на немногочисленных дорогостоящих и потенциально уязвимых кораблях.

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