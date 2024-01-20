Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты

Тройная угроза: Иран и Северная Корея давно тайно сотрудничают в разработке ракет, и последние успехи в этой области могут послужить хорошим подспорьем для ВС РФ на Украине
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Северная Корея и Иран, демонстрируя передовой военный потенциал, добились значительных успехов в реализации своих программ создания баллистических ракет, бросая  вызов национальной безопасности целого ряда западных государств, в том числе самых крупных и мощных в политико-экономическом и военно-техническом отношении.

"Тройная угроза": Иран и Северная Корея давно тайно сотрудничают в разработке ракет, и последние успехи в этой области могут послужить хорошим подспорьем для ВС РФ на Украине. На снимке: Пуск северокорейской ракеты Hwasong-12, также известной как "Убийца Гуама". Фотография предоставлена Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, KCNA

реклама



В этом месяце журнал Military Watch сообщил, что Северная Корея произвела пуск новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД), которая придет на смену Hwasong-12, поступившей на вооружение в 2017 году. Издание сообщает, что новое оружие способно достичь целей по всей акватории Тихого океана, включая военные объекты Соединенных Штатов на Гуаме.

Эксперты Military Watch Magazine со ссылкой на северокорейское Центральное агентство новостей (KCNA) сообщили, что испытание "было направлено на проверку характеристик глиссирования и маневрирования гиперзвукового маневрирующего управляемого боевого блока средней дальности, а также надежности вновь разработанной многоступенчатой высокомощной твердотопливной двигательной установки". В статье говорится, что ракета имеет дальность полета свыше 4 000 километров и является прямым преемником Hwasong-12 - более старой ракеты на жидком топливе. Ожидается, что она будет снята с вооружения в 2025 году.

В этом же месяце издание The Warzone сообщило, что Иран впервые применил новую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Kheiber Shekan по позициям противников на территории сирийской провинции Идлиб в рамках одной из трех атак, проведенных аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в трех странах за последние пару дней.

реклама



Warzone отмечает, что последний удар БРСД "Хейбар Шекан", судя по всему, является самым дальнобойным за всю историю использования Ираном баллистических ракет. В отчете говорится, что это самая современная твердотопливная ракета Ирана с заявленной дальностью полета 1450 километров и разделяющаяся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Китай способен парой залпов истощить ПВО Военно-морских сил США превратив американские авианосцы в беззащитные цели

Эксперты считают, что твердотопливные ракеты имеют ряд преимуществ перед жидкотопливными. В частности, они не требуют заправки топливом перед запуском. Этот тип оружия более доступен и безопасен в эксплуатации, а также требует меньшей материально-технической поддержки, что повышает его живучесть по сравнению с жидкотопливными системами. Жидкотопливные системы создают большую тягу и мощность, но требуют более сложной технологии и дополнительного веса. Твердое ракетное топливо быстро сгорает, создает высокую тягу за короткое время и способно храниться без деградации в течение длительного времени.

Западные эксперты считают, что Северная Корея и Иран взаимно поддерживали ракетные программы друг друга, обмениваясь важнейшими технологиями в рамках взаимовыгодного сотрудничества, укрепившегося благодаря санкциям и давлению со стороны Соединенных Штатов. В своей статье для 38 North, опубликованной в ноябре 2023 года, Самуэль Рамани пишет, что в то время как материальная поддержка российской спецоперации на Украине со стороны Северной Кореи и Ирана привлекла внимание мировой общественности, сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном по-прежнему остается незамеченным.

Рамани говорит, что передача северокорейских технологий Ирану началась еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов, но затем ослабла, поскольку Иран стремился наладить коммерческие связи с Южной Кореей после подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Однако, пишет автор, эти связи возобновились после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из ядерного соглашения.

реклама



В феврале 2021 года издание Asia Times ссылаясь на конфиденциальный доклад ООН сообщило, что в 2020 году Северная Корея и Иран возобновили совместную разработку ракет дальнего радиуса действия. В этом документе говорилось, что продолжающееся сотрудничество включало передачу критически важных компонентов - поставки деталей были осуществлены в том же году.

Тегеран также потенциально готов предложить России свои баллистические ракеты, но пока воздерживается от этого по целому ряду причин. Среди них - стремление сохранить конфиденциальность критических технологий, а также желание накопить более мощный ракетный арсенал на случай эскалации ситуации на Ближнем Востоке.  На снимке иранская ракета "Хейбар Шекан". Источник изображения: X Screengrab

Рамани утверждает, что иранская ракета Khorramshahr, впервые запущенная в 2017 году, очень сильно напоминает северокорейскую Musudan или Hwasong-10, которую Пхеньян впервые испытал в 2016 году. Он отмечает, что, хотя факт продажи Северной Кореей Ирану ракетных двигателей R-27 пока не получил подтверждения, сообщения о покупке Тегераном ракет Hwasong-10 появились еще в 2005 году. Американская разведка отслеживает попытки Ирана заполучить высокоэффективную северокорейскую силовую установку с 2010 года.

В своей статье для журнала War on the Rocks за сентябрь 2023 года Джонатан Коррадо упоминает, что иранская баллистическая ракета средней дальности "Шахаб-3" может быть разработана на основе северокорейской ракеты "Нодонг". А иранские ракеты-носители имеют сходство с северокорейскими ракетами "Хвасонг-14". Все это вместе позволяет предположить, что Иран мог разработать свою ракету Kheibar Sheikan с помощью технологий КНДР, невзирая на то, что официальный Тегеран настаивает на том, что эта ракета является полностью отечественным оружием.

реклама



У Северной Кореи и Ирана есть все основания для того, чтобы рекламировать свои успехи в области ракетных технологий, начиная с испытаний оружия и заканчивая сигналами об угрозах и демонстрацией своих товаров потенциальным покупателям. В исследовании, проведенном в декабре 2023 года для Королевского института объединенных служб (RUSI), Дэниел Солсбери и Дарья Должикова сообщают, что Северная Корея уже давно экспортирует технологии баллистических ракет. С 1987 по 2009 год КНДР отправила в развивающиеся страны в общей сложности 500 систем, что составило 40 процентов от общего объема продаж баллистических ракет.

В Пентагоне создают гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС России и Китая

Солсбери и Должикова отмечают, что новые северокорейские системы более привлекательны для потенциальных клиентов, в то время как постепенный вывод из эксплуатации старых систем создает избыток товаров и опыта для экспорта. Эксперты считают, что излишки северокорейских ракетных технологий могут привлечь клиентов с “ограниченными возможностями” в части освоения новых технологий и ограниченным бюджетом или же обладающих неработоспособными или нуждающимися в запасных частях системами.

Однако они также надеется, что Северная Корея возможно не станет экспортировать свои новейшие ракетные технологии, включая гиперзвуковое оружие. Тем не менее, пишут авторы, в ракетном сотрудничестве Северной Кореи с Ираном используются системы более высокого класса, поскольку Тегеран обладает довольно серьезным производственным и экспортным потенциалом.

Продолжая тему Ирана, обозреватели "Нью-Йорк Таймс" Лара Джейкс и Дэвид Сангер в этом месяце отмечают, что применение в Сирии новейшей ракеты типа "Хейбер Шекан" - хотя менее продвинутая ракета могла бы нанести аналогичный ущерб - свидетельствует о том, что Тегеран активно испытывает свои ракетные технологии в боевых условиях. И самое главное — это тревожный звоночек для Израиля и США.

Достижения Северной Кореи и Ирана в области ракетных технологий могут стать все более привлекательными для России, которая, по имеющимся данным, использует северокорейские ракеты и иранские беспилотники в продолжающемся конфликте на Украине, пишет "Нью-Йорк Таймс". В этом месяце агентство Associated Press сообщило, что Россия активно использует северокорейские баллистические ракеты для нанесения ударов по укреплениям ВСУ и критической инфраструктуре Украины, а также пытается восполнить дефицит оружия в Иране.

Скорее всего, пишут обозреватели AP, Вооруженные силы России используют северокорейские БРСД KN-23 и KN-24, которые принято считать аналогами российских комплексов "Искандер-М" и американских тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS). KN-23 очень напоминает "Искандер-М" и, вероятно, была разработана при участии российских специалистов, пишет издание.

На этом снимке, сделанном 28 сентября 2021 года и опубликованном 29 сентября официальным Центральным новостным агентством Северной Кореи, показан испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Hwasong-8, разработанной Академией оборонных наук страны. Фотография предоставлена Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, KCNA / KNS

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Иран тоже может предложить России свои баллистические ракеты, но пока воздерживается по целому ряду причин. Среди них - желание сохранить конфиденциальность критических технологий, а также стремление накопить более мощный ракетный арсенал на случай эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия иран запад кндр северная корая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
31

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
29
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
9
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
5
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
8
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
15
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
2
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
2
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Съёмки кинофильма «Гладиатор 2» завершились
+
На ТВ отменили премьеру телесериала «Слово пацана»
8
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
Украина получит дюжину танков Leopard 2, но поставка состоится только летом
+

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
15
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
2
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
62
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
1
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
25
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
7
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
4

Сейчас обсуждают

Kutuz
14:48
Да, дядя Дима вообще зверь когда бухой начинает твиты писать или в телегу заходит!
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Михаил Иванович
14:47
О тебе то же самое можно сказать, впервые тебя вижу здесь) Ну и можно посмотреть по статьям Кутуза, что он давно на сайте сидит
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Рома Роман
14:43
Фото из 2017 года, а ты только сейчас пишешь. Автор слоупок
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
VAKT
14:39
я в этом сомневаюсь, что он русский, возможно сидит где-нибудь в литве/польше. Его же раньше на этом сайте не было - а тут прям фонтан красноречия. Хотя может и Вы правы - на 100% уверенности нет.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Китя.
14:39
Сборка человека который нуб в железе. проц 3600 заменить на 5600 на авито 9р. и видео карту rx 6400 также под замену и купить GTX1080 за 15р на том же Авито для Full HD. самый НиштяШок.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
VAKT
14:37
да-да, ты прям русский - и почему я тебе не верю ?
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
VAKT
14:36
какое уважение ? На русском языке пишется "на". Что за чушь ты тут несёшь ?
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
ЧatoБoт
14:35
Уже съезжаешь на сракотане. Бывает...
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Kutuz
14:34
Лол, в кабинете у зав отделения)))
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
ЧatoБoт
14:34
Конечно будут, через палату с Наполеоном и Прокурором, в следующей.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем