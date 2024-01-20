Северная Корея и Иран, демонстрируя передовой военный потенциал, добились значительных успехов в реализации своих программ создания баллистических ракет, бросая вызов национальной безопасности целого ряда западных государств, в том числе самых крупных и мощных в политико-экономическом и военно-техническом отношении.

"Тройная угроза": Иран и Северная Корея давно тайно сотрудничают в разработке ракет, и последние успехи в этой области могут послужить хорошим подспорьем для ВС РФ на Украине. На снимке: Пуск северокорейской ракеты Hwasong-12, также известной как "Убийца Гуама". Фотография предоставлена Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, KCNA

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В этом месяце журнал Military Watch сообщил, что Северная Корея произвела пуск новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД), которая придет на смену Hwasong-12, поступившей на вооружение в 2017 году. Издание сообщает, что новое оружие способно достичь целей по всей акватории Тихого океана, включая военные объекты Соединенных Штатов на Гуаме.

Эксперты Military Watch Magazine со ссылкой на северокорейское Центральное агентство новостей (KCNA) сообщили, что испытание "было направлено на проверку характеристик глиссирования и маневрирования гиперзвукового маневрирующего управляемого боевого блока средней дальности, а также надежности вновь разработанной многоступенчатой высокомощной твердотопливной двигательной установки". В статье говорится, что ракета имеет дальность полета свыше 4 000 километров и является прямым преемником Hwasong-12 - более старой ракеты на жидком топливе. Ожидается, что она будет снята с вооружения в 2025 году.

В этом же месяце издание The Warzone сообщило, что Иран впервые применил новую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Kheiber Shekan по позициям противников на территории сирийской провинции Идлиб в рамках одной из трех атак, проведенных аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в трех странах за последние пару дней.

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Warzone отмечает, что последний удар БРСД "Хейбар Шекан", судя по всему, является самым дальнобойным за всю историю использования Ираном баллистических ракет. В отчете говорится, что это самая современная твердотопливная ракета Ирана с заявленной дальностью полета 1450 километров и разделяющаяся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Эксперты считают, что твердотопливные ракеты имеют ряд преимуществ перед жидкотопливными. В частности, они не требуют заправки топливом перед запуском. Этот тип оружия более доступен и безопасен в эксплуатации, а также требует меньшей материально-технической поддержки, что повышает его живучесть по сравнению с жидкотопливными системами. Жидкотопливные системы создают большую тягу и мощность, но требуют более сложной технологии и дополнительного веса. Твердое ракетное топливо быстро сгорает, создает высокую тягу за короткое время и способно храниться без деградации в течение длительного времени.

Западные эксперты считают, что Северная Корея и Иран взаимно поддерживали ракетные программы друг друга, обмениваясь важнейшими технологиями в рамках взаимовыгодного сотрудничества, укрепившегося благодаря санкциям и давлению со стороны Соединенных Штатов. В своей статье для 38 North, опубликованной в ноябре 2023 года, Самуэль Рамани пишет, что в то время как материальная поддержка российской спецоперации на Украине со стороны Северной Кореи и Ирана привлекла внимание мировой общественности, сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном по-прежнему остается незамеченным.

Рамани говорит, что передача северокорейских технологий Ирану началась еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов, но затем ослабла, поскольку Иран стремился наладить коммерческие связи с Южной Кореей после подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Однако, пишет автор, эти связи возобновились после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из ядерного соглашения.

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В феврале 2021 года издание Asia Times ссылаясь на конфиденциальный доклад ООН сообщило, что в 2020 году Северная Корея и Иран возобновили совместную разработку ракет дальнего радиуса действия. В этом документе говорилось, что продолжающееся сотрудничество включало передачу критически важных компонентов - поставки деталей были осуществлены в том же году.

Тегеран также потенциально готов предложить России свои баллистические ракеты, но пока воздерживается от этого по целому ряду причин. Среди них - стремление сохранить конфиденциальность критических технологий, а также желание накопить более мощный ракетный арсенал на случай эскалации ситуации на Ближнем Востоке. На снимке иранская ракета "Хейбар Шекан". Источник изображения: X Screengrab

Рамани утверждает, что иранская ракета Khorramshahr, впервые запущенная в 2017 году, очень сильно напоминает северокорейскую Musudan или Hwasong-10, которую Пхеньян впервые испытал в 2016 году. Он отмечает, что, хотя факт продажи Северной Кореей Ирану ракетных двигателей R-27 пока не получил подтверждения, сообщения о покупке Тегераном ракет Hwasong-10 появились еще в 2005 году. Американская разведка отслеживает попытки Ирана заполучить высокоэффективную северокорейскую силовую установку с 2010 года.

В своей статье для журнала War on the Rocks за сентябрь 2023 года Джонатан Коррадо упоминает, что иранская баллистическая ракета средней дальности "Шахаб-3" может быть разработана на основе северокорейской ракеты "Нодонг". А иранские ракеты-носители имеют сходство с северокорейскими ракетами "Хвасонг-14". Все это вместе позволяет предположить, что Иран мог разработать свою ракету Kheibar Sheikan с помощью технологий КНДР, невзирая на то, что официальный Тегеран настаивает на том, что эта ракета является полностью отечественным оружием.

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У Северной Кореи и Ирана есть все основания для того, чтобы рекламировать свои успехи в области ракетных технологий, начиная с испытаний оружия и заканчивая сигналами об угрозах и демонстрацией своих товаров потенциальным покупателям. В исследовании, проведенном в декабре 2023 года для Королевского института объединенных служб (RUSI), Дэниел Солсбери и Дарья Должикова сообщают, что Северная Корея уже давно экспортирует технологии баллистических ракет. С 1987 по 2009 год КНДР отправила в развивающиеся страны в общей сложности 500 систем, что составило 40 процентов от общего объема продаж баллистических ракет.

Солсбери и Должикова отмечают, что новые северокорейские системы более привлекательны для потенциальных клиентов, в то время как постепенный вывод из эксплуатации старых систем создает избыток товаров и опыта для экспорта. Эксперты считают, что излишки северокорейских ракетных технологий могут привлечь клиентов с “ограниченными возможностями” в части освоения новых технологий и ограниченным бюджетом или же обладающих неработоспособными или нуждающимися в запасных частях системами.

Однако они также надеется, что Северная Корея возможно не станет экспортировать свои новейшие ракетные технологии, включая гиперзвуковое оружие. Тем не менее, пишут авторы, в ракетном сотрудничестве Северной Кореи с Ираном используются системы более высокого класса, поскольку Тегеран обладает довольно серьезным производственным и экспортным потенциалом.

Продолжая тему Ирана, обозреватели "Нью-Йорк Таймс" Лара Джейкс и Дэвид Сангер в этом месяце отмечают, что применение в Сирии новейшей ракеты типа "Хейбер Шекан" - хотя менее продвинутая ракета могла бы нанести аналогичный ущерб - свидетельствует о том, что Тегеран активно испытывает свои ракетные технологии в боевых условиях. И самое главное — это тревожный звоночек для Израиля и США.

Достижения Северной Кореи и Ирана в области ракетных технологий могут стать все более привлекательными для России, которая, по имеющимся данным, использует северокорейские ракеты и иранские беспилотники в продолжающемся конфликте на Украине, пишет "Нью-Йорк Таймс". В этом месяце агентство Associated Press сообщило, что Россия активно использует северокорейские баллистические ракеты для нанесения ударов по укреплениям ВСУ и критической инфраструктуре Украины, а также пытается восполнить дефицит оружия в Иране.

Скорее всего, пишут обозреватели AP, Вооруженные силы России используют северокорейские БРСД KN-23 и KN-24, которые принято считать аналогами российских комплексов "Искандер-М" и американских тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS). KN-23 очень напоминает "Искандер-М" и, вероятно, была разработана при участии российских специалистов, пишет издание.

На этом снимке, сделанном 28 сентября 2021 года и опубликованном 29 сентября официальным Центральным новостным агентством Северной Кореи, показан испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Hwasong-8, разработанной Академией оборонных наук страны. Фотография предоставлена Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, KCNA / KNS

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Иран тоже может предложить России свои баллистические ракеты, но пока воздерживается по целому ряду причин. Среди них - желание сохранить конфиденциальность критических технологий, а также стремление накопить более мощный ракетный арсенал на случай эскалации ситуации на Ближнем Востоке.