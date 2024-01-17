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Несмотря на уязвимость перед “гиперзвуком” России и КНР, США продолжают строить устаревшие авианосцы

Военно-морские силы Соединенных Штатов наращивают производство авианосцев класса Ford, несмотря на растущую уязвимость перед гиперзвуковым оружием России и КНР, а также, как выясняется, устаревшими конструкторскими решениями
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Военно-морские силы Соединенных Штатов наращивают производство авианосцев класса Ford, несмотря на растущую уязвимость перед гиперзвуковым оружием России и КНР, а также, как выясняется, устаревшими конструкторскими решениями.

Эксперты считают, что планы по строительству американских авианосцев таят в себе риски стремительного устаревания. На снимке: авианосец военно-морского флота США класса "Джеральд Р. Форд". Фото: Старшина 3-го класса Мак Райли / Public Domain

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 ВМС США наращивают производство авианосцев типа "Джеральд Р. Форд", невзирая на опасения все большей уязвимости этих атомных судов перед ракетными атаками, нехватку американского судостроительного потенциала и явную ориентацию на устаревшие концепции проектирования.

В этом месяце военный ресурс Naval News сообщил, что военно-морские силы Америки планируют увеличить количество своих авианосцев класса Ford в связи с "острой нехваткой" их возможностей. Джастин Мейер (Justin Mayer), руководитель отдела управления программами (PEO) ВМС США по авианосцам, в своем пресс-релизе подчеркнул преимущества и важность приобретения, строительства и эксплуатации авианосцев типа "Джеральд Р. Форд".  

В докладе отмечается, что потребности США в авианосцах никогда не были столь высоки: корабли ВМС США "Карл Винсон", "Рональд Рейган", "Джеральд Р Форд" и "Дуайт Д Эйзенхауэр" принимали самое активное участие в операциях на Ближнем Востоке в составе двух авианосных ударных групп.

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Корабль USS Gerald R Ford, введенный в эксплуатацию в 2017 году и развернутый в 2022 году, является одним из первых авианосцев нового класса, построенных для замены отслуживших свой срок судов класса Nimitz. В Следующим авианосцем типа "Форд", который готовится к развертыванию, станет USS John F Kennedy, строительство которого завершено более чем на 90 процентов. Сейчас боевые системы этого корабля проходят соответствующие испытания.

Эксперты Naval News отмечают, что испытания корабельного оборудования для запуска и возвращения самолетов, Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) и Advanced Arresting Gear (AAG) начнутся во втором квартале 2024 года. В статье говорится, что авианосец будет сдан в эксплуатацию с готовыми к работе "ключевыми возможностями", в том числе укомплектован палубными истребителями F-35.

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Авианосцы класса USS Enterprise и USS Doris Miller Ford приобретаются в рамках стратегии "двух кораблей". На данный момент строительство авианосца USS Enterprise завершено на 35 процентов - в сухом доке собрано более 20 000 тонн конструкций, а строительство авианосца USS Doris Miller выполнено на 13 процентов - церемония закладки запланирована на 2026 год.

В Пентагоне до сих пор считают, что авианосцы являются неотъемлемым компонентом военно-морской стратегии Америки и жизненно важны для ее глобального потенциала проецирования силы, который лежит в основе военного превосходства и экономического доминирования.

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В исследовании Лексингтонского института, опубликованном в 2019 году, говорится, что, поскольку Соединенные Штаты все больше полагаются на товары, произведенные за рубежом из источников, расположенных вблизи потенциальных противников, таких как Россия и Китай, для Вашингтона крайне важно обеспечить безопасность воздушных и морских путей вокруг этих районов.

Авторы пишут, что военно-морские силы США должны быть постоянно находятся на передовых позициях и обладать достаточной огневой мощью, чтобы своевременно поддерживать высокий темп операций против таких угроз и выживать в бою, несмотря на действия вблизи центров военной мощи противника.

В документе подчеркивается, что американские авианосцы, вероятно, будут играть в этой стратегии не последнюю роль, поскольку обеспечивают постоянное передовое развертывание авиационных сил США в районах, где страны-соперники с высокой долей вероятности будут стремиться к военному превосходству. Сюда следует отнести западную часть Тихого океана, являющуюся сегодня центром мировой промышленной экономики.

Авианосец класса "Форд" получли модернизированную полетную палубу для увеличения числа вылетов, перепроектированный "остров" и новую ядерную энергетическую установку. (Изображение представлено пресс-службой военно-морского флота Соединенных Штатов )

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В текущей морской стратегии ВМС США, известной как Advantage at Sea 2020, говорится о ключевой роли американских авианосцев в потенциальном конфликте великих держав с Китаем. Согласно этой стратегии, авианосцы, надводные боевые и экспедиционные ударные группы при поддержке беспилотных летательных аппаратов будут наносить мощные воздушные и ракетные удары с самых неожиданных направлений в случае начала конфликта.

В документе утверждается, что авианосцы класса "Форд" благодаря улучшенной дальности стрельбы, модернизированным самолетам и возможностям беспилотной дозаправки в воздухе позволят заметно увеличить радиус поражения в глубине оспариваемых территорий. Однако в отдельном исследовании Института Лексингтона, опубликованном в 2016 году, говорится, что даже 11 атомных авианосцев США может оказаться недостаточно для удовлетворения военных потребностей в случае резкого повышения уровня угрозы.

В документе говорится, что, хотя американские авианосцы практически нельзя потопить никаким оружием, кроме ядерного, в военных программах США должны быть предусмотрены некоторые возможности для уменьшения их количества, учитывая длительное время, необходимое для их строительства. Военные эксперты настоятельно рекомендуют Пентагону форсировать производство авианосцев класса "Форд" и создать флот из 12 кораблей, способных одновременно развернуть не менее четырех авианосных ударных групп.

В отчете Исследовательской службы американского Конгресса ( Congressional Research Service CRS) за август 2022 года упоминается, что несмотря на ввод в эксплуатацию в 2017 году, авианосец ВМС США Gerald R Ford столкнулся со значительными проблемами. Авторы доклада отмечают, что первые неполадки, связанные со строительством, испытаниями и сертификацией 11 оружейных лифтов корабля, были обнаружены в ноябре 2018 года, а окончательные испытания завершились лишь в декабре 2021 года. В итоге корабль поступил на вооружение в октябре 2022 года.

Несмотря на эти и другие задержки, уроки, полученные при строительстве USS Gerald R Ford, потенциально могут ускорить производство и испытания последующих кораблей этого класса.


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Однако растущий арсенал Китая, направленный на противодействие проникновению и отказ в зоне действия (A2/AD), а также недостаточный потенциал американской судостроительной промышленности и ориентация США на строительство крупных традиционных боевых кораблей могут заставить Пентагон отказаться от устаревших военно-морских стратегий и корабельных конструкций, которые концентрируют слишком много оружия на нескольких уязвимых судах. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо в ближайшем будущем коренным образом переосмыслить концепцию строительства авианесущих кораблей.

В своей статье, опубликованной в журнале Naval News в ноябре 2023 года, Скотт Савитц советует ВМС США переориентироваться на беспилотные морские платформы, чтобы сохранить свое преимущество над ближайшими противниками, придерживаясь концепции распределенной летальности и снижения уязвимости. Савитц утверждает, что будущие авианосцы с полностью беспилотными авиационными крыльями можно будет сделать более компактными, чем существующие.

Это, в свою очередь, снимет ограничения, связанные с пилотами-людьми, позволит уменьшить численность экипажей, задействовать преимущества искусственного интеллекта и корабельной 3D-печати, а также распределить критически важные ресурсы между различными кораблями. Это сделает авианосные ударные группы менее уязвимыми перед "единой точкой отказа".

Автор считает, что будущие авианосные ударные группы будут строиться на базе нескольких небольших беспилотных авианосцев, а не одного огромного авианесущего корабля. Такие беспилотные носители, по мнению Савица, будут получать поддержку от беспилотных судов снабжения, входящих в состав авианосной ударной группы.

Авианосец военно-морских сил США "Карл Винсон" (и третий корабль типа "Нимиц") во время военных маневров в Южно-Китайском море. (Изображение представлено пресс-службой военно-морского флота США / Лейтенант Джонатан Пфафф)

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Савиц также подчеркивает, что, поскольку беспилотные авианосцы по размерам меньше традиционных, им требуется меньше энергии, охлаждения и пространства, что позволяет модернизировать их в течение всего срока службы по мере появления новых беспилотных технологий.

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