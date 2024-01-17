Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
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Накопилась масса свидетельств того, что, несмотря на введенный Соединенными Штатами экспортный контроль, китайские военные структуры, исследовательские центры и университеты по-прежнему практически без особых проблем могут закупать высокотехнологичные чипы искусственного интеллекта (ИИ) производства Nvidia. Многие технологические эксперты утверждают, что администрация Байдена просто не способна остановить мелких дистрибьюторов от перепродажи и контрабанды кристаллов на китайских теневых рынках.
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Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов запретило экспорт чипов A100 и H100 в Китай в октябре 2022 года, а в октябре прошлого года ограничило экспорт чипов A800 и H800 в КНР. Однако эти действия не принесли желаемых результатов.
В одном из своих первых исследований американская некоммерческая организация Center for a New American Security (CNAS) в октябре прошлого года заявила, что в 2023 году на территорию Китая контрабандным путём были ввезены тысячи "управляемых" чипов искусственного интеллекта. К 2025 году, по мнению экспертов, эта цифра может вырасти до сотен тысяч в год.
Западные аналитики утверждают, что отдельные китайские организации создали несколько подставных компаний, в-третьих, странах. Они использовали их для размещения небольших заказов у дистрибьюторов чипов искусственного интеллекта и перенаправляли эти кристаллы в Китай. Одновременно с этим некоторые китайские облачные провайдеры размещали оптовые заказы на чипы искусственного интеллекта якобы для своих зарубежных центров обработки данных, а потом отправляли часть этих устройств в КНР.
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CNAS предлагает BIS запустить пилотную программу регистрации и проверки чипов искусственного интеллекта, а также провести проверку конечных пользователей в Юго-Восточной Азии. По мнению экспертов этой организации, экспортеры чипов искусственного интеллекта должны проводить тщательную проверку клиентов, чтобы выявить основные источники крупномасштабной контрабанды.
В документе, недавно попавшем в распоряжение Reuters, говорится, что китайские государственные структуры с октября 2022 года закупили чипы A100 компании Nvidia в рамках более сотни тендеров, а чипы A800 - в десятках тендеров с октября прошлого года.
Среди покупателей - структура Народно-освободительной армии Китая, расположенная в Уси. Она приобрела три чипа A100 в октябре прошлого года и один чип H100 в январе этого года. Харбинский технологический институт, один из ведущих китайских университетов, занимающихся исследованиями в области обороны, приобрел шесть чипов A100 в мае 2023 года. Китайский университет электронной науки и техники, расположенный в Чэнду, закупил один экземпляр A100 в декабре 2022 года.
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Агентство Reuters сообщило, что поставщики чипов этих китайских организаций не входят в число авторизированных ритейлеров Nvidia. Иначе говоря, некоторые третьи лица имеют возможность перепродавать чипы Nvidia для искусственного интеллекта в Китай. Представитель Nvidia в интервью Reuters заявил, что компания примет незамедлительные и соответствующие меры, если узнает, что клиент совершил незаконную перепродажу третьим лицам. Однако, по словам комментаторов, все подобные нарушения тщательно скрываются.
Китайский IT-специалист под псевдонимом "Chenyi" в своей статье, опубликованной в ноябре прошлого года в журнале Xinchao IC, утверждает, что в социальных сетях и на платформах электронной коммерции часто можно обнаружить дистрибьюторов, желающих продать GPU A100 и GPU H100. "Эти продавцы в своем большинстве приезжают из южного Китая и имеют свои секретные каналы поставок. Они могут пересылать чипы искусственного интеллекта из-за границы на территорию материкового Китая, но сами не предоставляют никаких услуг после продажи", - говорит Чэньи.
По его словам, в феврале прошлого года цена на A100 в Китае составляла порядка 40 000 юаней (5600 долларов США), но уже к маю она подскочила до 250 000 юаней (35 тысяч долларов США).
Чэньи сообщает, что с июня продавцы еще больше взвинтили цены на H100, который по скорости обучения искусственному интеллекту в несколько раз превосходит A100. По его словам, сейчас H100 продается по цене около 320 000 юаней за штуку ($44 900), что почти на 50 процентов выше официальной цены в 30 000 долларов США.
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В Соединенных Штатах ряд технологических гигантов, включая Amazon Web Services, Meta, Microsoft и OpenAI, также сталкиваются с нехваткой поставок H100.
Контрабандные каналы
Министерство торговли Соединенных Штатов еще в 2021 году причислило Гонконг к числу своих " внешних противников", наряду с материковым Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией. Это означает, что товары, подпадающие под американский экспортный контроль, не могут быть отправлены в Гонконг напрямую, а должны проходить через третьи страны, чтобы обойти это ограничение.
В июле прошлого года обозреватель китайской провинции Хубэй опубликовал статью под заголовком "О том, как приобрести чипы A100 в Китае".
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По его словам, большая часть кристаллов A100 попадает на территорию континентального Китая благодаря контрабанде из Малайзии, Сингапура и Гонконга. При этом некоторые продавцы требовали от покупателей заключать сделки в Гонконге.
"Поскольку Nvidia не будет предоставлять никаких гарантийных и постпродажных услуг для запрещенных в Китае видеокарт A100, все, кто их купил, в случае возникновения проблем понесут огромные материальные потери", - говорит автор. "Неисправный A100 нельзя будет отправить за границу для ремонта потому, что у него нет официальной гарантии".
В апреле прошлого года таможенная служба Гонконга заявила, что в рамках операции по борьбе с контрабандой в гонконгском порту Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge она изъяла 70 штук не прошедших проверку дорогостоящих компьютерных графических карт, а также более 280 килограммов незадекларированных живых омаров. В сообщении говорится, что общая рыночная стоимость товаров оценивается примерно в 600 000 гонконгских долларов (76 669 долларов США). В результате инцидента были задержаны два человека.
Недавно Тайваньские средства массовой информации сообщили, что изъятые видеокарты очень похожи на GPU Quadro K2200, выпущенные компанией Nvidia в 2014 году и не подлежащие экспортному контролю со стороны Америки.
Власти Соединенных Штатов клятвенно обещали перекрыть все лазейки в экспортных ограничениях и до сих пор пытаются помешать зарубежным китайским компаниям получить доступ к высокотехнологичным чипам Nvidia. Однако до сих пор никаких действительно эффективных решений, способных остановить незаконную перепродажу и контрабанду высококлассных чипов в Китай, они так и не предложили.
Ранее сообщалось, технологическая война между Соединенными Штатами и КНР в ближайщее время может перекинуться на устаревшие микросхемы. Официальный Пекин "чрезвычайно встревожен" новостями о том, что администрация президента США изучает масштабы использования компьютерных кристаллов производства КНР в важнейших отраслях американской промышленности. Комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая предложил правительству США ввести "соответствующие тарифы" на поставки устаревших микросхем из Китая в составе готовой продукции. Подробнее...
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