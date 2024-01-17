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Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia

В 2023 году на территорию Китая контрабандой было завезено несколько тысяч "иностранных" AI-чипов, а к 2025 году эта цифра может вырасти до сотен тысяч в год.
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Накопилась масса свидетельств того, что, несмотря на введенный Соединенными Штатами экспортный контроль, китайские военные структуры, исследовательские центры и университеты по-прежнему практически без особых проблем могут закупать высокотехнологичные чипы искусственного интеллекта (ИИ) производства Nvidia. Многие технологические эксперты утверждают, что администрация Байдена просто не способна остановить мелких дистрибьюторов от перепродажи и контрабанды кристаллов на китайских теневых рынках.

Пекин продолжает скупать запрещенные чипы искусственного интеллекта Nvidia через серые рынки.  В 2023 году в Китай контрабандой были ввезены тысячи иностранных "чипов" искусственного интеллекта, а к 2025 году эта цифра может увеличиться более чем в десять раз. Компания Nvidia находится в авангарде искусственного интеллекта. (Изображение представлено пресс-службой компании Nvidia / Twitter)

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Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов запретило экспорт чипов A100 и H100 в Китай в октябре 2022 года, а в октябре прошлого года ограничило экспорт чипов A800 и H800 в КНР. Однако эти действия не принесли желаемых результатов.

В одном из своих первых исследований американская некоммерческая организация Center for a New American Security (CNAS) в октябре прошлого года заявила, что в 2023 году на территорию Китая контрабандным путём были ввезены тысячи "управляемых" чипов искусственного интеллекта. К 2025 году, по мнению экспертов, эта цифра может вырасти до сотен тысяч в год.

Западные аналитики утверждают, что отдельные китайские организации создали несколько подставных компаний, в-третьих, странах. Они использовали их для размещения небольших заказов у дистрибьюторов чипов искусственного интеллекта и перенаправляли эти кристаллы в Китай. Одновременно с этим некоторые китайские облачные провайдеры размещали оптовые заказы на чипы искусственного интеллекта якобы для своих зарубежных центров обработки данных, а потом отправляли часть этих устройств в КНР.

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CNAS предлагает BIS запустить пилотную программу регистрации и проверки чипов искусственного интеллекта, а также провести проверку конечных пользователей в Юго-Восточной Азии. По мнению экспертов этой организации, экспортеры чипов искусственного интеллекта должны проводить тщательную проверку клиентов, чтобы выявить основные источники крупномасштабной контрабанды.

 В документе, недавно попавшем в распоряжение Reuters, говорится, что китайские государственные структуры с октября 2022 года закупили чипы A100 компании Nvidia в рамках более сотни тендеров, а чипы A800 - в десятках тендеров с октября прошлого года.

 Среди покупателей - структура Народно-освободительной армии Китая, расположенная в Уси. Она приобрела три чипа A100 в октябре прошлого года и один чип H100 в январе этого года. Харбинский технологический институт, один из ведущих китайских университетов, занимающихся исследованиями в области обороны, приобрел шесть чипов A100 в мае 2023 года. Китайский университет электронной науки и техники, расположенный в Чэнду, закупил один экземпляр A100 в декабре 2022 года.

Весной прошлого года власти Гонконга поймали контрабандистов, пытавшихся перевезти через Макао на материковый Китай из графические процессоры Nvidia, спрятанные в партии живых омаров. Nvidia - один из самых популярных брендов игровых видеокарт, сегодня некоторые графические процессоры продаются за десятки тысяч долларов. ( Изображение представлено китайским онлайн-изданием Gamermarch / News Sohu)

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Агентство Reuters сообщило, что поставщики чипов этих китайских организаций не входят в число авторизированных ритейлеров Nvidia. Иначе говоря, некоторые третьи лица имеют возможность перепродавать чипы Nvidia для искусственного интеллекта в Китай. Представитель Nvidia в интервью Reuters заявил, что компания примет незамедлительные и соответствующие меры, если узнает, что клиент совершил незаконную перепродажу третьим лицам. Однако, по словам комментаторов, все подобные нарушения тщательно скрываются.

Китайский IT-специалист под псевдонимом "Chenyi" в своей статье, опубликованной в ноябре прошлого года в журнале Xinchao IC, утверждает, что в социальных сетях и на платформах электронной коммерции часто можно обнаружить дистрибьюторов, желающих продать GPU A100 и GPU H100. "Эти продавцы в своем большинстве приезжают из южного Китая и имеют свои секретные каналы поставок. Они могут пересылать чипы искусственного интеллекта из-за границы на территорию материкового Китая, но сами не предоставляют никаких услуг после продажи", - говорит Чэньи.

По его словам, в феврале прошлого года цена на A100 в Китае составляла порядка 40 000 юаней (5600 долларов США), но уже к маю она подскочила до 250 000 юаней (35 тысяч долларов США).

Чэньи сообщает, что с июня продавцы еще больше взвинтили цены на H100, который по скорости обучения искусственному интеллекту в несколько раз превосходит A100. По его словам, сейчас H100 продается по цене около 320 000 юаней за штуку ($44 900), что почти на 50 процентов выше официальной цены в 30 000 долларов США.

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В Соединенных Штатах ряд технологических гигантов, включая Amazon Web Services, Meta, Microsoft и OpenAI, также сталкиваются с нехваткой поставок H100.

Контрабандные каналы

Министерство торговли Соединенных Штатов еще в 2021 году причислило Гонконг к числу своих " внешних противников", наряду с материковым Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией. Это означает, что товары, подпадающие под американский экспортный контроль, не могут быть отправлены в Гонконг напрямую, а должны проходить через третьи страны, чтобы обойти это ограничение.

В июле прошлого года обозреватель китайской провинции Хубэй опубликовал статью под заголовком "О том, как приобрести чипы A100 в Китае".

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По его словам, большая часть кристаллов A100 попадает на территорию континентального Китая благодаря контрабанде из Малайзии, Сингапура и Гонконга.  При этом некоторые продавцы требовали от покупателей заключать сделки в Гонконге.

"Поскольку Nvidia не будет предоставлять никаких гарантийных и постпродажных услуг для запрещенных в Китае видеокарт A100, все, кто их купил, в случае возникновения проблем понесут огромные материальные потери", - говорит автор. "Неисправный A100 нельзя будет отправить за границу для ремонта потому, что у него нет официальной гарантии".

В апреле прошлого года таможенная служба Гонконга заявила, что в рамках операции по борьбе с контрабандой в гонконгском порту Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge она изъяла 70 штук не прошедших проверку дорогостоящих компьютерных графических карт, а также более 280 килограммов незадекларированных живых омаров. В сообщении говорится, что общая рыночная стоимость товаров оценивается примерно в 600 000 гонконгских долларов (76 669 долларов США). В результате инцидента были задержаны два человека.

Недавно Тайваньские средства массовой информации сообщили, что изъятые видеокарты очень похожи на GPU Quadro K2200, выпущенные компанией Nvidia в 2014 году и не подлежащие экспортному контролю со стороны Америки.

Некоторые американские промышленные аналитики полагают, что власти США жестоко просчитались, когда сделали акцент на регулировании экспорта высоких технологий, оставив "нижний" сегмент этого рынка на произвол судьбы. ( Изображение представлено китайским онлайн-изданием Gamermarch / News Soh / shutterstock)

Власти Соединенных Штатов клятвенно обещали перекрыть все лазейки в экспортных ограничениях и до сих пор пытаются помешать зарубежным китайским компаниям получить доступ к высокотехнологичным чипам Nvidia. Однако до сих пор никаких действительно эффективных решений, способных остановить незаконную перепродажу и контрабанду высококлассных чипов в Китай, они так и не предложили.

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Ранее сообщалось, технологическая война между Соединенными Штатами и КНР в ближайщее время может перекинуться на устаревшие микросхемы. Официальный Пекин "чрезвычайно встревожен" новостями о том, что администрация президента США изучает масштабы использования компьютерных кристаллов производства КНР в важнейших отраслях американской промышленности. Комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая предложил правительству США ввести "соответствующие тарифы" на поставки устаревших микросхем из Китая в составе готовой продукции. Подробнее...

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