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Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы

Западные эксперты считают, что Вашингтон вероятно просчитался, когда сделал акцент на регулировании экспорта высокотехнологичной продукции, оставив нижнюю часть рынка на волю случая.
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Пекин крайне встревожен новостями о том, что администрация Байдена проводит исследование масштабов применения компьютерных микросхем китайского производства в критически важных отраслях промышленности США.

Вашингтон намерен не просто ограничить экспорт своих высокотехнологичных чипов в Китай, но и помешать Пекину поставлять в США устаревшие микросхемы. Изображение: Twitter

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В четверг министр торговли КНР Ван Вэньтао в рамках телефонного разговора сообщил министру торговли Соединенных Штатов Джине Раймондо, что Китай серьезно встревожен последними действиями Вашингтона касательно проверки закупок американскими компаниями "зрелых компьютерных чипов" китайского производства 28 нанометров и выше, которые известны как "устаревшие чипы". 

Ван также выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты ограничили экспорт литографии в Китай из третьих стран и наложили санкции на китайские компании.Комментарии Вана прозвучали после того, как 21 декабря американский департамент торговли заявил, что его Бюро промышленности и безопасности (BIS) в январе 2024 года инициирует новое расследование. Цель - определить, каким именно образом американские компании приобретают современные и устаревшие кристаллы.

На тот момент Раймондо заявила, что Вашингтон заметил признаки потенциально опасной китайской деятельности, потенциально способной расширить производство устаревших чипов в Китайской Народной Республике и затруднить конкуренцию для американских производителей.

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По ее словам, устаревшие микросхемы также очень важны для поддержки жизненно важных отраслей американской промышленности, включая телекоммуникации, автомобилестроение и оборонно-промышленный комплекс. Политик подчеркнула, что борьба с незаконными действиями иностранных правительств, угрожающими цепочке поставок старых микросхем в Соединенные Штаты, является вопросом национальной безопасности.

Баланс сил на рынке чипов медленно, но неуклонно смещается в сторону Китая

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце Управлением по оценке технологий BIS, говорится, что за последнее десятилетие китайское правительство предоставило своим производителям микросхем субсидии на сумму около 150 миллиардов долларов, что, вероятно, приведет к установлению цен на устаревшие кристаллы ниже среднерыночных и создаст неравные условия для американских и других зарубежных конкурентов на глобальном игровом поле.

В четверг Раймондо заявила Вану, что вопросы национальной безопасности США не подлежат обсуждению. "Подход американского правительства "маленький двор, высокий забор" не направлен на сдерживание экономического роста Китая. Скорее, он нацелен на защиту нашей национальной безопасности и ценностей без излишнего ограничения торговли и инвестиций", - подчеркнула она.

"Подход правительства США "маленький двор, высокий забор" заключается не в сдерживании экономического развития КНР. Скорее, он направлен на защиту нашей национальной безопасности и ценностей без неоправданного ограничения торговли и инвестиций". Министр торговли США Джина Раймондо.

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Тем временем специальный комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая 8 января направил письмо Раймондо и торговому представителю США Кэтрин Тай, выразив тревогу по поводу того, что Пекин собирается наводнить американский и мировой рынки субсидированными устаревшими чипами, чтобы добиться глобального превосходства.

Комитет предложил властям США ввести "компонентные тарифы" на китайские устаревшие чипы в составе готовой продукции.

"Если США впадут в зависимость от Китая в области фундаментальных чипов, наше военное и экономическое благополучие может оказаться под угрозой чрезмерной зависимости от КПК", - заявил Майк Галлахер, конгрессмен-республиканец из Висконсина, председатель специального комитета по КПК.

Западные отраслевые аналитики уверены, что Вашингтон, видимо, просчитался, когда сделал акцент на регулировании экспорта высокотехнологичной продукции, оставив нижнюю часть рынка на произвол судьбы. (Источник изображения: shutterstock)

Доля Китая в сегменте производства микросхем

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Согласно докладу, опубликованному нью-йоркским аналитическим центром Rhodium Group, к марту 2023 года американские чипостроительные компании будут почти полностью зависеть от иностранных литейных заводов в производстве микросхем с нормами от 20 до 45 нм. Такие кристаллы играют ключевую роль в производстве микроконтроллеров для машин и автомобилей.

В настоящее время в Китае и Тайване сосредоточено около 60 процентов мировых производственных мощностей по выпуску 20-45-нм чипов, причем 27 процентов - только на территории КНР. В ближайшие три-пять лет этот показатель возрастет до 80 процентов.

Сегодня Китай контролирует около 30 процентов мировых производственных мощностей по выпуску 50-180-нм чипов, которые обычно используются в коммутаторах и блоках питания, устройствах Интернета вещей (IoT) и датчиках. Ожидается, что в ближайшие пять лет этот показатель вырастет до 35 процентов, а в течение десятилетия - до 46 процентов.

Компания TrendForce, расположенная в Тайбэе, в октябре прошлого года сообщила, что к 2027 году лишь около 30 процентов мировых производств будут использоваться для изготовления современных кристаллов с нормами менее 16 нм, в то время как остальные 70 процентов будут по-прежнему задействованы для изготовления чипов по 28 нм техпроцессу.

В докладе говорится, что доля Китая в мировых мощностях зрелых техпроцессов вырастет с 29 процентов в 2023 году до 33 процентов в 2027 году, а доля Тайваня снизится с 49 процентов до 42 процентов. Среди основных игроков в Китае - Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), HuaHong Group и Nexchip. 

Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством передовых чипов

ИТ-обозреватель из Хэнаня считает, что Соединенные Штаты, вероятно, неправильно оценили свои силы, когда сделали ставку на сокращение экспорта передовых американских технологий, оставив торговлю старыми микросхемами на усмотрение бурно развивающегося рынка. "Полагая, что остановить Китай от ускорения процесса производства зрелых микросхем для США будет невозможно, Вашингтон просто отказался от попыток сделать это", - пишет комментатор в своей статье.

" Соединенные Штаты думали, что способны замедлить развитие китайской экономики, запретив экспорт в Китай своих высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства", - пишет он. "Но такой шаг наоборот заставил Пекин сосредоточиться на зрелом технологическом процессе производства кристаллов".

По его словам, без американских санкций Китай не смог бы добиться столь высокого роста в зрелом процессе. Пекин будет доминировать на рынках устаревших микросхем, в то время как Запад сосредоточится на передовых процессах, считает эксперт.

Новые литейные заводы Китая

7 октября 2022 года Департамент торговли Соединенных Штатов объявил о введении контроля за экспортом микросхем из Китая. В начале прошлого года администрация Байдена убедила Японию и Нидерланды ввести в действие свои собственные правила по экспорту интегральных схем.

Нидерланды согласились запретить поставку в Китай некоторых иммерсионных литографических установок глубокого ультрафиолетового излучения (DUV) производства ASML. Эта мера вступила в силу 1 января 2024 года. Теперь Китай не сможет официально закупать у ASML машины NXT:2050i и NXT:2100i.

Пока неизвестно, будут ли прекращены поставки более старых машин NXT:2000i. Но в любом случае Пекин по-прежнему сможет купить оборудование серии NXT:1980, которое позволяет изготавливать чипы по 38 нм техпроцессу при однократной экспозиции и до 7 нм при многократной экспозиции.

"Вашингтон рассчитывал, что сможет замедлить рост экономики Китая, запретив экспорт в нашу страну своих высококлассных компонентов и оборудования для производства микросхем, Однако именно это заставило Пекин направить свои усилия на производство зрелых чипов". Научно-аналитический обозреватель из Хайнаня.

Инсайдеры, знакомые с разработкой интегральных схем, считают, что производственные мощности Китая влияют на глобальную цепочку поставок полупроводников, но также сталкиваются с тем, что европейские и американские клиенты вынуждены отменять заказы. Такие инциденты также подтолкнут заводы по производству интегральных схем к тому, что их способность заключать сделки станет выше.

Согласно аналитической записке специалистов Barclays, китайские производственные мощности по выпуску интегральных микросхем вырастут более чем в два раза в ближайшие пять-семь лет, если судить по существующим планам местных чипмейкеров", - "что значительно больше", чем ожидает рынок.

В записке говорится, что 48 компаний-производителей чипов, имеющих заводы на территории континентального Китая, способны расширить свои производственные мощности в течение ближайших трех лет. Аналитики Barclays, включая Джозефа Чжоу и Саймона Коулза, утверждают, что местных производителей микросхем и заводов в Китае значительно больше, чем предполагают основные отраслевые источники.

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По данным американской отраслевой ассоциации Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), базирующейся в Калифорнии, в 2024 году мировые объемы производства чипов возрастут до 30 миллионов пластин в месяц, что на 6,4 процента больше, чем в году минувшем. Из 42 новых литейных заводов, которые будут построены в мире в этом году, 18 будут расположены в материковом Китае, говорится в докладе.

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