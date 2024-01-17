Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, к 2030 году компания Samsung Electronics планирует перевести все свои фабрики по производству полупроводников на автоматический режим. Также сообщается, что производственный процесс будет контролироваться исключительно "умными датчиками". Samsung строит умные фабрики по производству чипов - "собирать" микросхемы будет искусственный интеллект Компания Samsung намерена максимально использовать искусственный интеллект на своих заводах по производству полупроводниковой продукции. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Facebook Screengrab)

Крупнейший в мире производитель интегральных чипов памяти планирует построить "фабрику под управлением искусственного интеллекта", способную производить полупроводниковую продукцию без участия человека, говорится в сообщении. Источник утверждает, что строительство нового завода идет уже полным ходом.

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Летом прошлого года южнокорейская компания Samsung заявила, что намерена использовать искусственный интеллект для оптимизации процесса проектирования интегральных схем (ИС), разработки материалов, производства, повышения производительности и упаковки. Одной из главных задач нейросети, как сообщается, станет выявление и устранение причин дефектов в технологическом процессе.

Samsung разрабатывает собственные датчики и переходит от зарубежных к отечественным поставщикам. Это позволит получить полный контроль над технологией и приобрести так необходимый для Южной Кореи опыт. Одним из ключевых применений является измерение однородности плазмы при осаждении, травлении и очистке; другим не менее важным аспектом является мониторинг производственных процессов в режиме реального времени.

Новая технология будет применяться как в операциях по разработке DRAM и NAND флеш-памяти Samsung, так и в контрактном производстве. Руководство Samsung поставило перед собой довольно амбициозную задачу: догнать тайваньскую компанию TSMC и опередить американскую Intel, на фоне прогрессирующего уменьшения размеров техпроцесса с 3 до 2 нм к 2025 году и 1 нм к концу десятилетия.

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Чем меньше ширина печатной платы, тем выше риск образования микроскопических дефектов, снижающих производительность чипов. Внедрение искусственного интеллекта для устранения этой проблемы становится все более важным условием сохранения конкурентоспособности. Полностью автоматизированная фабрика позволит также исключить риски и затраты, связанные с "человеческим загрязнением".

Сообщается, что новые сенсоры Samsung достаточно компактны и смогут разместиться на существующих производственных линиях, что позволит модернизировать имеющиеся мощности и сэкономить место.

Эксперты считают, что это очень важный момент, поскольку в настоящее время Samsung обладает самыми большими заводами по обработке пластин в полупроводниковой промышленности. В распоряжении компании более десятка производственных линий в Южной Корее, Китае и на территории Соединенных Штатов. Все эти предприятия, как сообщается, являются кандидатами на "превращение" в умные фабрики

Samsung планирует построить новую фабрику по производству кристаллов в Техасе, а также ввести в эксплуатацию пять новых "самых современных" производственных линий в Южной Корее к 2042 году. Общая стоимость строительства составит около 300 триллионов вон (230 миллиардов долларов США).

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Источник сообщает, что все пять линий будут построены в новом промышленном комплексе в Йонгине, город в провинции Кёнгидо в 40 километрах южнее Сеула. В рамках этого проекта Samsung будет сотрудничать с более чем 150 поставщиками и компаниями, занимающимися разработкой ИС, а также исследовательскими институтами. Все эти предприятия, скорее всего, будут полностью автоматизированы.

Южнокорейский производитель микросхем намерен использовать "умные" технологии и полностью исключить людей из процесса производства кристаллов. Ожидается, что к концу десятилетия чипы высшего класса будут изготавливаться по технологическому процессу в 1 нанометр. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Facebook Screengrab.)

В марте прошлого года правительство Южной Кореи выступило с заявлением: "Мегакластер [в Йонгине] станет ключевой базой южнокорейской полупроводниковой экосистемы... [это позволит нам] вырваться вперед в качестве ведущей страны в условиях жесткой глобальной конкуренции в области передовых технологий". "В полупроводниковой промышленности время решает все", - заявил генеральный директор Samsung Semiconductor Кюн Кье Хён (Kyung Kye Hyun). "Очень важно приступить к строительству национального промышленного комплекса в Йонгине как можно быстрее, чтобы сохранить доминирующее положение в условиях обострения глобальной конкуренции в области полупроводников".

Кроме того, Samsung строит новый научно-исследовательский центр по разработке полупроводников в Йонгине. Посетив это место в октябре прошлого года, исполнительный председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Йонг заявил: "Нам необходима технологическая революция. Только так мы сможем совершить новый рывок в полупроводниковом бизнесе на фоне сохраняющихся внутренних и внешних угроз".

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Аналитики Samsung Electronics ожидают, что операционная прибыль за четвертый квартал 2023 года составит 2,7-2,9 триллиона вон (20-22 миллиарда долларов США), что на 11-19 процентов превышает аналогичные показатели третьего квартала. Согласно прогнозам, продажи останутся практически без изменений, поскольку цены на память начали восстанавливаться, а затраты снижаться.

Несмотря на глобальную макроэкономическую неопределенность, руководство Samsung надеется на дальнейшее улучшение конъюнктуры рынка чипов в 2024 году. Более высокие продажи и прибыль, в свою очередь, позволят финансировать автоматизацию уже существующих производственных линий и строительство новых фабрик, оснащенных искусственным интеллектом.

В 2023 году в связи с циклическим спадом Samsung удалось сохранить капитальные расходы на полупроводники на прежнем уровне. В 2024 году компания планирует возобновить долгосрочную тенденцию к росту инвестиций, сосредоточившись на увеличении производства памяти с высокой пропускной способностью, используемой в AI-ускорителях.

С одной стороны, искусственный интеллект — это инструмент повышения производительности, а с другой - новый рынок сбыта для производителей микросхем памяти, таких как Samsung, SK Hynix и Micron. SK Hynix сотрудничает с Gauss Labs, разработчиком промышленных AI-решений с офисами в Пало-Альто, Калифорния, и в Сеуле. Решение "Panoptes virtual metrology", разработанное этим ИИ-стартапом, уже используется для оптимизации процесса осаждения тонких пленок в фабриках SK Hynix. В компании сообщают, что в ближайшее время будут разработаны новые приложения.

В свою очередь, компания Micron создала собственные технологии искусственного интеллекта по оптимизации производства. "Мы создали нечто совершенно уникальное. Мы наблюдаем гораздо более высокий уровень качества", - говорит Коен де Бакер, вице-президент Micron по интеллектуальному производству и искусственному интеллекту.

"Теперь мы можем выпускать продукты в два раза быстрее, при этом производительность повысилась более чем на 10 процентов. Это действительно революционное решение. Можно сказать, что это просто убийственное приложение", - утверждает руководитель Micron.

Южнокорейская компания SK Hynix также активно использует искусственный интеллект при производстве своих микросхем. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Jung Yeon-Je.)

С учетом столь жесткой конкуренции полностью автоматизированные AI-фабрики Samsung являются скорее стратегическим императивом, чем опцией, в условиях, которые стремительно меняют ландшафт производства кристаллов за счет искусственного интеллекта.

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