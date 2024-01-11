Китайские военные специалисты тестируют воздействие сверхскоростного оружия кинетической энергии на танковую броню США, руководствуясь уроками украинского конфликта и учитывая возможности бронетанковой техники Тайваня, поставляемых американцами.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стреляет гиперзвуковыми снарядами по американским танкам. Китайские военные ученые проводят испытания гиперскоростного оружия кинетической энергии на танковой броне построенной по американским военным стандартам, учитывая опыт боевых действий на Украине.

реклама





В этом месяце китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что военные эксперты НОАК в рамках имитационного моделирования оценили эффективность поражения американских ОБТ оружием кинетической энергии. Китайские специалисты пришли к выводу, что твердая сфера весом 20 килограммов, движущаяся со скоростью выше 5 Махов способна нанести колоссальный урон современным основным боевым танкам, построенным по американским военным стандартам, говорится в сообщении SCMP.

Кинетическая энергия такого снаряда достигает 25 мегаджоулей, что при пересчете на электропотребление составляет менее семи киловатт-часов. Китайские специалисты также утверждают, что, хотя внешне танк-мишень может выглядеть невредимым, его внутреннее оборудование в ходе моделирования оказалось "безвозвратно повреждено".

Команда военных ученых под руководством Хуан Цзе (Huang Jie) из Китайского института аэродинамики (Hypervelocity Aerodynamics Research and Development Center) опубликовала результаты своей работы в рецензируемом журнале Equipment Environmental Engineering.

реклама





South China Morning Post сообщает, что команда обнаружила, что особые места в бронированной мишени имеют высокую вероятность разрушения из-за перегрузки, поскольку их спектральные линии реакции на удар (SRS) превышают пределы безопасности, рекомендованные стандартом Североатлантического альянса MIL-STD-810. Этот стандарт связан с адаптацией конструкции и предельных параметров проверки военной техники на воздействие окружающей среды к условиям, которые, как ожидается, могут возникнуть в течение срока ее службы.

Гиперзвуковые системы вооружений изначально разрабатывались для поражения особо важных объектов, таких, как крупные военные сооружения или авианосцы. Однако с совершенствованием технологий и удешевлением стоимости Россия, Китай и ряд других стран рассматривают возможность использования современных высокоскоростных средств поражения в более широком диапазоне сценариев.

SCMP сообщает, что оценить ущерб от кинетических снарядов гораздо сложнее, чем от обычных бронебойных боеприпасов, поскольку генерируемая ими ударная волна проходит через всю машину весьма сложным образом, вызывая концентрацию напряжения в локальных местах, в первую очередь в болтовых соединениях, что приводит к деформации или разрушению.

Китай внимательно наблюдает за ходом военных действий на Украине и, уж наверняка, изучает технологические достижения и неудачи в танковых баталиях, уделяя особое внимание "соревнованию" между бронетехникой и противотанковыми средствами поражения. Во время конфликта Россия усовершенствовала свои танки настолько, что это, по оценкам многих военных экспертов, свело на нет эффект от применения противотанкового оружия, поставленного Западом.

реклама





Так, например в декабре прошлого года интернет-издание Army Recognition сообщило, что некоторое время назад в зону специальной военной операции на Украину были отправлены модернизированные ОБТ Т-90М "Прорыв". Корпус и башня ОБТ оснащены многослойной лобовой броней, которая по своим прочностным характеристикам эквивалентна почти метру гомогенной (катаной). В дополнение к стандартной броне Т-90М "Прорыв" получил встроенную и навесную динамическую защита ERA "Контакт-1", способную противостоять самонаводящимися ракетами Javelin, противотанковым комплексам нового поколения NLAW и даже подкалиберным снарядам. Элементы динамической защиты также применяются для защиты ходовой части.

Army Recognition отмечает, что традиционные схемы защиты западных танков, в которых основное внимание уделяется лобовой и боковой броне, все чаще оказываются неадекватными против подобных новых угроз и демонстрируют быструю адаптацию Вооруженных сил России к новым условиям ведения бронетанковой войны.

В декабре 2023 года американский военный журнал Armada International Magazine сообщил, что Россия установила систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез" на танки Т-80БВМ, используемые на Украине. Эта система предназначена для подавления беспилотников-камикадзе FPV ("вид от первого лица") путем передачи сигнала в диапазоне частот от 900 до 2000 МГц, что нарушает передачу сигналов управления дронами на расстоянии до 600 метров.

Китайские военные ученые активно испытывают кинетическое гиперзвуковое оружие на броне американских танков. На снимке американские солдаты совершают маневры на танке "Абрамс" во время репетиции общевойсковых учений в Нова-Деба, Польша, 14 мая 2023 года. (Фотография предоставлена пресс-службой Национальной гвардии США / сержант 1-го класса Тереза Гуальдарама)

В статье также говорится, что РЭБ "Волнорез" является элементом более крупного комплекса защиты от беспилотных летательных аппаратов, который включает в себя в том числе и навесную "реактивную" броню. Хотя информации об оценке результативности этих модификаций крайне мало, с очень высокой долей вероятности можно предположить, что они заметно ослабили потенциал противотанковых ракет и беспилотников FPV, поставляемых на Украину Западом. Возможно, пишет AIM, именно это сыграло важную роль в решении Великобритании отправить Киеву бронебойные боеприпасы с обедненным ураном (DU).

реклама





Такая адаптация, вероятно, не останется без внимания Тайваня, который пытается модернизировать свои устаревшие бронетанковые силы в преддверии возможного китайского вторжения.

В декабре прошлого года мы сообщили, что Тайбэй в 2024 году получит на вооружение 38 танков M1A2T Abrams, что является частью заказа на 108 единиц, которые будут поставлены четырьмя партиями до конца 2026 года. Цель контракта - модернизировать парк устаревшей бронетехники Тайваня, состоящий из модифицированных версии M60 и M48 времен холодной войны.

Предполагается, что M1A2T и более старые танки станут опорой тайваньского контрнаступления, которое в случае успешного проведения десантной операции позволит отбить попытки китайцев прорваться на остров со своих плацдармов. Хотя приобретение Тайванем танков M1A2T критики назвали пустой тратой денег, танки по-прежнему жизненно важны для проведения контратак на тактическом и оперативном уровнях.

M1A2T построен на базе M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3) и может быть оснащен системой активной защиты Trophy Active Protection System (APS), которая включает поисковые радиолокационные станции для обнаружения, идентификации и отслеживания приближающихся угроз и их уничтожения с помощью снарядов тяжелого класса, при этом предполагается, что броня ОБТ будет поглощать осколки после успешного перехвата.

На симпозиуме "Гиперскоростной удар 2019" немецкий оборонный эксперт и руководитель отдела исследований и разработок Dynamit Nobel Defence Маркус Грасвальд и его коллеги заявили, что против передовых оборонительных систем возможно следует использовать усовершенствованные кинетические снаряды или гиперскоростные пенетраторы, подобные тем, что были продемонстрированы китайскими военными специалистами.

Скорости, о которых рассказали китайские инженеры, могут быть достигнуты с помощью рельсовых пушек. Однако пока эта технология находится в зачаточном состоянии, и ей еще предстоит преодолеть многие технические проблемы, в том числе высокое энергопотребление, громоздкие силовые установки, сильное нагревание в процессе стрельбы и короткий срок службы самих рельсотронов.

Все вышеперечисленное сдерживает применение электромагнитных ускорителей масс на больших и устойчивых платформах, в то числе на надводных кораблях. Однако Китай, возможно, решил некоторые технологические проблемы, связанные с разработкой рельсовых пушек.

В сентябре 2023 года мы писали, что китайские инженеры из Национальной лаборатории электромагнитной энергии при Военно-морском инженерном университете разработали рельсотрон, способный быстро выпускать несколько снарядов, не получая при этом повреждений.

В рамках эксперимент китайские ученые использовали сложную систему диагностики на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволила оперативно отслеживать, насколько эффективно оружие ведет огонь, и выявлять потенциальные неисправности до того, как произойдет фатальное разрушение системы. Учитывая существующие ограничения в технологии рельсовых пушек, Грасвальд и его коллеги предлагают альтернативные средства поражения все более совершенной танковой защиты.

Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой авианесущего крейсера вооруженного мощной рельсовой пушки. Однако, некоторые эксперты на Западе считают, что он может оказаться скорее "оружием престижа", чем полноценным боевым активом. (Фотография предоставлена онлайн-журналом /Asia Times Files / South China Morning Post ,SCMP Facebook.)

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В частности, они предлагают оснастить бронебойные подкалиберные снаряды дополнительным зарядом для подрыва навесных элементов динамической защиты (ERA) до пробития основной брони. А в противотанковую ракету можно встроить мобильный электромагнитный эффектор высокой мощности (high power electromagnetics, НРЕМ) для поражения сенсоров APS. По мнению авторов, подобное решение позволит эффективно проводить повторные атаки с использованием других противотанковых средств.