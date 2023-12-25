Финансирование проекта Aegis System Equipped Vessel свидетельствует о решительном развороте Токио от сухопутной к морской противоракетной обороне, нацеленной на Китай и Северную Корею.

Корабль, оснащенный системой "Иджис". На снимке изображен ASEV, перехватывающий множество разных целей: крылатая ракета, уходящая в море, два гиперзвуковых глиссадных аппарата (или возвращаемые аппараты баллистических ракет) и рой беспилотных летательных аппаратов. (Иллюстрация представлена Министерством обороны Японии.)

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Министерство обороны Японии (МО) выделило значительные средства на строительство двух крупнотоннажных кораблей, оснащенных системой "Иджис" (ASEV), ознаменовав тем самым переход от систем наземного базирования к более динамичной и универсальной морской стратегии противодействия угрозам баллистических и крылатых ракет со стороны Китая и Северной Кореи.

По сообщению онлайн-издания Naval News, японское оборонное ведомство выделило 2,6 миллиарда долларов США (373,1 миллиарда иен) для строительства двух кораблей ASEV в 2024 финансовом году. Столь крупное бюджетное финансирование было выделено после того, как Япония отказалась от планов по развертыванию наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore.

Naval News отмечает, что военное ведомство Японии планирует приступить к строительству первого корабля в следующем финансовом году и 31 августа запросило 379,7 миллиарда иен в своей заявке на оборонный бюджет. В документе говорится, что окончательная сумма расходов на строительство ASEV практически соответствует заявленной. Naval News сообщает, что 19 декабря министр обороны Минору Кихара встретился с главой Минфина Шуничи Судзуки для обсуждения деталей этого проекта.

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Эксперты японского МО решили оснастить новые корабли ASEV твердотельными радарами AN/SPY-7 производства компании Lockheed Martin, вместо радиолокаторов AN/SPY-6 компании Raytheon, которые специально разрабатывались для боевых кораблей военно-морских сил США, вооруженных системой Aegis Combat System. Ожидается, что японские морские силы самообороны (JMSDF) получат на вооружение первый боевой корабль ASEV в 2027 финансовом году, а второй годом позже, говорится в статье Naval News.

Журналисты Naval News описывают ASEV как некое подобие современных эсминцев класса Maya, вооруженных 5-дюймовым/62-калиберным (127 мм) главным орудием Mk-45 (Mod.4), ракетами SM-3 Block IIA и SM-6. Корабли ASEV будут модернизироваться в течение всего 40-летнего срока службы.

В своей статье для журнала The Warzone, опубликованной в августе 2023 года, военный эксперт Томас Ньюдик отмечает, что новые корабли со временем обретут более широкие возможности противодействия гиперзвуковому оружию за счет появления новых видов вооружений.

По словам Ньюдика, на корабле также будут установлены самые современные и гораздо более мощные противокорабельные ракеты Type 12, которые в данный момент находятся в разработке, что придаст им дополнительный кинетический потенциал, помимо их роли в качестве обычного оружия ПВО/ПРО.

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Эксперт утверждает, что ASEV будут иметь 128 ячеек системы вертикального пуска. Экипаж корабля составит 240 человек. С 2032 финансового года эсминцы противоракетной обороны ASEV будут вооружены мощным лазерным оружием, в первую очередь для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами.

Ньюдик упоминает, что программа ASEV станет продолжением проекта класса "Майя", поскольку их конструкция предполагает многоцелевое использование конвенциональных надводных боевых кораблей, а не только плавучих платформ противоракетной обороны.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Япония планирует модернизировать свои ракеты класса "земля-воздух" (ЗРК) Тип 03, впервые поступившие на вооружение в 2003 году, для борьбы с гиперзвуковыми глиссадными аппаратами. Токио намерен модернизировать пусковое программное обеспечение ЗРК Type 03 к 2026 году и начать производство модернизированных систем к 2029 году. Впервые этот тип был модернизирован в 2017 году с целью повышения эффективности поражения низколетящих и быстродвижущихся целей. На снимке японский эсминец Aegis Ashore. (Иллюстрация представлена Министерством обороны Японии, Twitter)

Он также сравнивает ASEV с китайскими эскадренными миноносцами Type 55, отмечая, что если ASEV в большей степени ориентирован на противоракетную оборону, то Type 55 выполняет гораздо более широкий спектр задач, в том числе действует в составе авианосной ударной группы или в качестве флагмана надводной боевой группировки. В "Белой книге по обороне" Японии 2023 года сообщается, что ASEV обеспечит интегрированные возможности противовоздушной и противоракетной обороны в ответ на все более сложные воздушные угрозы.

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Депутат японского парламента и бывший советник премьер-министра Японии по национальной безопасности Акихиса Нагасима (Akihisa Nagashima) в своем докладе Konrad Adenauer-Stiftung (KAS) от августа 2021 года пишет, что, учитывая растущие ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, Японии необходимо построить систему противоракетной обороны, способную защищать от ракетных атак 24 часа в сутки 365 дней в году.

Корабли проекта ASEV, пишет Нагасима, потенциально способны освободить американские и японские эсминцы Aegis от патрулирования ПРО в Японском море, увеличив их доступность для операций на юго-западе Японии, особенно в районе архипелага Рюкю. Это, в свою очередь, позволит им переориентироваться на выполнение своих ключевых задач - противовоздушной обороны флота и противолодочной борьбы с китайскими вторжениями в открытых водах Тихого океана через пролив Мияко.

Кроме того, эсминцы ASEV могут повысить эффективность японской противоракетной обороны в случае потенциальных атак со стороны Китая или Северной Кореи. Ранее в этом месяце сообщалось, что у Китая достаточно боеприпасов, чтобы уничтожить 500 критически важных объектов в Японии, причем в списке возможных китайских целей может оказаться и наземная инфраструктура, связанная с ПРО.

Корабли ASEV могут стать мобильной и живучей платформой с целью сохранения потенциала ПРО и устранения пробелов в наземной обороне Японии. Помимо лазеров, японские ASEV могут быть вооружены рельсотронами. В октябре 2023 года мы сообщали, что Япония успешно испытала электромагнитную рельсовую пушку среднего калибра, установленную на морской платформе, что указывает на возможность ее появления на борту ASEV.

Напомним, что испытания проводились японским Агентством по закупкам технологий и логистики ( Acquisition Technology & Logistics Agency, ATLA) и Морскими силами самообороны Японии (JMSDF). Рельсовая пушка использует электромагнитную энергию для приведения снарядов в движение с чрезвычайно высокими скоростями, которые в перспективе могут достигать гиперзвуковых значений.

Япония планирует развернуть такое оружие как на суше, так и на море. Рельсовая пушка может стрелять 40-миллиметровыми стальными снарядами весом 320 граммов каждый и в конечном итоге будет работать от энергии заряда в 20 мегаджоулей.

Рельсотроны имеют множество преимуществ перед ракетами и могут оказаться наиболее экономически эффективным средством защиты от гиперзвуковых угроз. Снаряды для рельсотрона сравнительно более доступны по цене: один выстрел из рельсотрона стоит не более 35 000 долларов США, в то время как стоимость одного выстрела ракетой SM-3 составляет 30 миллионов американских денег.

К тому же снаряды рельсотрона не используют взрывчатых веществ и уничтожают цели исключительно за счет кинетической энергии, в отличие от артиллерийских боеприпасов или ракет. Такая особенность снижает нагрузку на логистику и повышает безопасность обращения, позволяя хранить боезапас на кораблях или батареях, расположенных на суше.

Кроме того, рельсовые пушки не подвержены влиянию погоды и условиям прямой видимости, в отличие от лазерного оружия, которое представляет собой альтернативную технологию противоракетной обороны. Тем не менее, японские ASEV вряд ли смогут полностью исключить или нейтрализовать развивающиеся ракетные угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Япония провела первые в истории испытательные стрельбы из электромагнитной рельсовой пушки с корабля Японских морских сил самообороны в море. (Видео представлено Министерством обороны Японии, ATLA via X/Twitter)

Более того, Японии будет довольно сложно круглосуточно обеспечивать работу своих ASEV по сравнению со средствами противоракетной обороны наземного базирования, которые постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Скорее всего, они столкнутся с теми же эксплуатационными проблемами, что и флот эсминцев Aegis, в части логистики, персонала и технического обслуживания.

Вместе с тем, японские ASEV, безусловно, станут приоритетными целями для китайских противокорабельных баллистических ракет DF-21D и DF-26, собственно как и для обширного ракетного арсенала Северной Кореи.

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