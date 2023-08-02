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Недавно в "белой книге" Министерства обороны Японии (МО) появилось изображение перспективного корабля, оснащенного системой противоракетной обороны (Aegis System Equipped Vessel - ASEV). Внешне это судно похоже на действующие эсминцы морских сил самообороны Японии (JMSDF), оснащенные системой Aegis. В оборонном ведомстве отметили, что его разработка соответствует концепции безопасности, которую Япония развивает совместно с Соединенными Штатами Америки и их "высокоинтегрированным" военно-технологическим альянсом.

Эскадренный миноносец Type 055 Военно-морских сил Китайской Народной Республики. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

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Согласно сообщению, опубликованному в журнале англоязычно онлайн-издания Naval News, этот боевой корабль в первую очередь будет использоваться как средство защиты от баллистических ракет, как альтернатива устаревшей японской системе противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore.

Суда такого класса в первую очередь предназначены для противодействия постоянной ракетной угрозе со стороны Китая и Северной Кореи. В последнее время отношения Пхеньяна с Токио и Вашингтоном сильно ухудшились в том числе из-за новой доктрины Байдена: "Треугольник США – Республика Корея – Япония".

Отношения между Токио и Вашингтоном с Пекином также обострились из-за его агрессивного территориального поведения в последние несколько лет, считают западные эксперты. Сегодня Дальневосточная Азия является крупнейшей в мире территорией "тлеющих конфликтов". Только на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе находятся три очага напряженности.

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Новые корабли будут иметь 128 ячеек системы вертикального пуска (Vertical Launch System. VLS), что существенно больше, чем у существующих эсминцев класса "Майя" (96 ячеек VLS) и 112 ячеек VLS на китайском эскадренном миноносце Type 055 - самом тяжеловооруженном и современном боевом корабле в мире. Maya также является одним из самых крупных эсминцев в составе Морских сил самообороны Японии (JMSDF), оснащенных системой противоракетной обороны "Иджис".

Японский флот готов нанести удар по Китаю

4 июля стало известно, что министерство обороны Японии подписало контракт с судостроительными компаниями Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на детальное проектирование первого ASEV и Japan Marine United (JMU) на создание второго ASEV.

В 2023 году оборонное ведомство "Cтраны восходящего солнца" выделило 1,58 миллиарда долларов на закупку еще двух ASEV с ракетами SM-3 Block IIA и SM-6. Ожидается, что первый ASEV будет введен в строй к концу марта 2028 года, а второй корабль - к марту 2029 года.

На вооружении Морских силы самообороны Японии находятся восемь эсминцев Aegis, оборудованных средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако страна Токио решил построить еще два специализированных эсминца противоракетной обороны, на которых будет установлен радар Lockheed-Martin SPY-7(V)1, первоначально предназначавшийся для двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

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В статье, опубликованной в Naval News, отмечается, что 128 ячеек VLS обеспечат ASEV более высокие возможности по перехвату боевых модулей обычных баллистических ракет и гиперзвуковых глиссадных аппаратов (ГГЛА).

Информация о японском боевом корабле ASEV, предназначенном для защиты от баллистических ракет (ПРО), появилась в последней версии "Белой книги обороны" Японии. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

В бюджетной заявке на 2023 финансовый год оборонное ведомство Японии указало, что новые корабли будут иметь длину не менее 210 метров, ширину около 40 метров и стандартное водоизмещение порядка 20 тысяч тонн. Для сравнения: длина двух вертолетоносцев класса Izumo-самых больших кораблей JMSDF составляет 248 м, ширина - 38 м, а стандартное водоизмещение - 19 500 т.

Однако после критических замечаний касательно размеров, недостаточной маневренности и стоимости эсминца минобороны Японии пересмотрело планы его строительства в сторону уменьшения. Как сообщила газета Asahi Shimbun в ноябре 2022 года, ожидается, что ASEV будет все же больше, эскадренных миноносцев класса Maya, самого большого корабля "Иджис" из состава Морских сил самообороны Японии (стандартное водоизмещение - 8200 тонн, длина - 170 метров, ширина - 21 метр).

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Новые эскадренные миноносцы будут иметь экипаж 110 человек и нести ракеты Standard Missile-6 (SM-6) для системы ПВО и противокорабельные ракеты Type 12 отечественной разработки.

Ракеты Северной Кореи несут реальную угрозу

24 июля КНДР запустила две баллистические ракеты из Пхеньяна в сторону Японского моря. Об этом сообщили военные Южной Кореи через несколько часов после того, как американская атомная подводная лодка прибыла на военно-морскую базу в южной части полуострова. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило запуск, двух баллистических ракет с территории Северной Кореи, обе из которых упали за пределами ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

До этого, 21 июля, Пхеньян осуществил несколько пусков крылатых ракет в сторону Японского моря к западу от Корейского полуострова. Этому предшествовал запуск двух баллистических ракет 19 июля, который произошел спустя всего несколько часов после того, как американская атомная подводная лодка с ядерным вооружением (ПЛАРБ) USS Kentucky зашла в порт южнокорейского города Пусан.

После пусков 21 июля Пхеньян заявил, что размещение в Южной Корее американских авианосцев, бомбардировщиков или стратегических субмарин может привести к применению ядерного оружия. За неделю до этого Корейская Народно-Демократическая провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18, которые, по словам Пхеньяна, стали предупреждением для Соединенных Штатов и иных противников.

При этом нельзя не упомянуть о повышенной активности китайских и российских военно-морских кораблей в японских водах. Военные корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) регулярно проходят через пролив Мияко, а японцы регулярно пытаются перехватить китайские беспилотники или просто наблюдают, как российские и китайские бомбардировщики Ту-95 и H-6K участвуют в "стратегических координационных" полетах.

В ноябре прошлого года Северная Корея провела успешные боевые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.Фотография предоставлена Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.

Недавно в рамках серии военно-морских маневров "Взаимодействие - 2023" были проведены уникальные боевые пуски и перехваты ракет. В аналитических статьях западных СМИ, отмечается, что эти учения стали важным сигналом для Японии и Соединенных Штатов, у которых исторически сложились враждебные отношения с Москвой, Пекином и Пхеньяном.

Недавний визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Северную Корею, где он встретился с президентом Ким Чен Ыном и посетил выставку вооружений, ясно показал, что Россия и Китай координируют свои действия, пишет издание EurAsian Times.

Японская "Белая книга по обороне"

В последнем докладе оборонное ведомство Японии назвало северокорейскую военную угрозу - "новой эрой кризиса" - более серьезной, чем когда-либо прежде. "Военная деятельность Северной Кореи представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Японии, более серьезную, чем когда-либо. Потенциально Северная Корея способна нанести удар по Японии с помощью ядерных боеприпасов, установленных на баллистических ракетах".

В документе также говорится, что военная активность Народно-освободительной армии Китая представляет собой "беспрецедентный и величайший стратегический вызов" для Японии, (в качестве примера приводятся его военные маневры с Россией). Япония, США и Южная Корея проводили учения по противоракетной обороне и раньше, до появления северокорейской угрозы, причем последний такой маневр состоялся в середине июля. Это произошло после запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18.