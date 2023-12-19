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Совместная “истребительная программа” Японии, Италии и Британии столкнулась с турбулентностью

Программа Global Combat Air Program ставит перед собой задачу поднять в небо истребитель шестого поколения к 2035 году. Однако сегодня этот проект сталкивается с серьезными проблемами в части финансирования, производства и конкуренции
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  На прошлой неделе Италия, Япония и Великобритания подписали новый договор в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP), предусматривающий разработку стелс-истребителя шестого поколения к 2035 году, говорится в сообщении Breaking Defense.

Программа Global Combat Air Program ставит перед собой задачу поднять в небо истребитель шестого поколения к 2035 году. Однако сегодня этот проект сталкивается с серьезными проблемами в части финансирования, производства и конкуренции. На снимке концепт разрабатываемого в настоящее время малозаметного истребителя шестого поколения GCAP. Иллюстрация представлена порталом Википедия

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Штаб-квартира проекта будет базироваться в Великобритании, хотя в пресс-релизе Министерства обороны Соединенного Королевства конкретное местоположение не раскрывается. По данным Breaking Defense, программа планирует начать этап разработки в 2025 году и приступить к поставкам десятилетием позже, то есть к 2035 году.

Первым исполнительным директором программы станет подданный Японии, а первым руководителем отдельной "совместной бизнес-структуры" со штаб-квартирой в Великобритании будет назначен итальянский чиновник. Руководство каждой структуры будет ротироваться между странами-партнерами, говорится в сообщении.

По словам руководителя оборонного ведомства Соединенного Королевства Гранта Шаппса, штаб-квартира в Великобритании позволит наладить взаимодействие и оперативное принятие решений в сотрудничестве с оборонной промышленностью Италии и Японии для создания лучшего в мире самолета. В докладе Breaking Defense говорится, что партнерство GCAP потенциально может быстро расшириться. Предполагается, что к проекту GCAP "в нужное время" присоединится Саудовская Аравия. Правда, японское правительство, как сообщается, выступает против участия в этом проекте монархии из Персидского залива.

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GCAP - одна из ряда западных программ по созданию истребителей шестого поколения. Например, в Европе есть проект Future Combat Aircraft System (FCAS). Выбор проекта истребителя для этой программы должен состояться к 2025 году.

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Параллельно с этим Соединенные Штаты планируют к следующему году определить победителя конкурса на разработку истребителя шестого поколения NGAD (Next Generation Air Dominance) и принять его на вооружение к 2030 году. Эксперты отмечают, что программа GCAP опирается на несколько амбициозных стратегических целей, поставленных каждой из заинтересованных сторон, как коллективно, так и индивидуально.

В статье, опубликованной в июне 2023 года на сайте defense-aerospace.com, военный аналитик Джон Кемлер отмечает, что проект GCAP направлен на укрепление национальной обороны, усиление региональной безопасности в Европе в интересах Североатлантического альянса, противодействие китайским угрозам в Тихом океане и создание экспортируемого истребителя нового поколения для европейского и тихоокеанского оборонных рынков. Истребитель GCAP, пишет Хемлер, будет оснащен самыми передовыми технологиями стелса, доставки оружия и пилотируемой-беспилотной группы.

В своей статье за декабрь прошлого оборонный аналитик Габриэль Джоэль Онрада пишет, что для Великобритании реализация программы GCAP позволит укрепить стратегическую автономию, предоставив ей мощный национальный военно-воздушный потенциал и возможность защищать свои интересы, не полагаясь на другие страны, а также восстановить имидж и авторитет Соединенного Королевства как независимой военной державы, который в последнее время все чаще и чаще подвергается сомнению.

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Возможно, именно дорогостоящая модернизация устаревшего парка истребителей Eurofighter Typhoon и неэффективность F-35 при выполнении операций по завоеванию превосходства в воздухе также заставили Великобританию принять участие в программе строительства истребителя следующего поколения GCAP. 

Если говорить о Японии, то Такеши Сакаде в своей статье на Восточноазиатском форуме в мае 2023 года пишет, что Токио изначально ориентировался на "разработку под руководством Японии" проекта истребителя Mitsubishi F-X. Но поскольку Соединенные Штаты не захотели делится своими технологиями с Японией, Токио выбрал Великобританию в качестве основного партнера по разработке новой машины.

 Совместный проект Японии, Италии и Британии по созданию истребителя столкнулся с турбулентностью Концепт-арт возможной конструкции будущего стелс-истребителя военно-воздушных сил Соединенных Штатов следующего поколения Air Dominance. Изображение представлено компанией BoeingУспех GCAP, считает Сакаде, зависит от расширения производства боевых самолетов, достижения экономии за счет масштаба и сокращения кривой обучения за счет экспорта в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом он должен успешно выдержать конкуренцию с французско-испанско-германской программой Future Combat Air System (FCAS) и южнокорейской программой KF-21.

Теперь, что касается Италии. Дэвид Ченсиотти (David Cenciotti) в статье для журнала The Aviationist за март 2023 года сообщает, что Рим пытается использовать GCAP как замену своим устаревшим истребителям Eurofighter. ВВС Италии необходим боевой самолет нового поколения, способный достигать "многодоменных эффектов" в ходе боевых операций. Как показал продолжающийся конфликт на Украине, такие возможности крайне важны в стратегической ситуации, характеризующейся соперничеством великих держав, отмечает Ченсиотти.

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Отмечая повышенный интерес Саудовской Аравии к проекту GCAP, Джо Сабалла в статье для Defense Post (август 2023 года) пишет, что неожиданные осложнения в выполнении заказа на истребители Eurofighter Typhoon, подписанного Саудовской Аравией около пяти лет назад, и приостановка Великобританией продаж вооружений Эр-Рияду из-за проблем с правами человека побудили эту богатую нефтью страну изучить возможность участия в программе GCAP.

В феврале сообщалось, что Саудовская Аравия, возможно, решит закупать меньше оружия у американцев, в том числе современные истребители, поскольку закупки оружия у Вашингтона все чаще подвергаются осуждению за завышенные цены, политические мотивы и направленность на приобретение самых высокотехнологичных и дорогих систем вне зависимости от реальных потребностей ближневосточных стран в сфере безопасности.

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Однако, пишет Сабалла, Япония настроена против участия Саудовской Аравии в программе GCAP. По имеющейся информации, Токио заявил, что присутствие Саудовской Аравии в проекте GCAP усложнит и без того непростую ситуацию с закупками самолетов, а привлечение еще одного государства на данном этапе разработки GCAP только задержит его производство. Он также отмечает, что хотя Саудовская Аравия пообещала много денег, Токио сомневается, что Эр-Рияд способен привнести в проект какие-либо существенные технологии.

Вместе, с тем, Сигето Кондо в сентябрьской заметке для издания Afkar отмечает, что участие Саудовской Аравии в проекте GCAP наоборот позволит укрепить связи Японии с Саудовской Аравией, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком энергоресурсов для Токио. Кроме того, участие Эр-Рияда в проекте поможет Японии диверсифицировать и расширить свое влияние на Саудовскую Аравию как крупного игрока на Глобальном Юге и не позволит потенциальным противникам, таким как Китай и Россия, получить рычаги влияния за счет продажи королевству сложной военной техники.

Впрочем, многие военные эксперты считают, что проект GCAP может столкнуться с серьезными трудностями. Например, в своей статье, опубликованной в апреле 2023 года для Королевского института объединенных служб (RUSI), Джастин Бронк упоминает, что финансирование, выделенное заинтересованными сторонами GCAP на данный момент, значительно отстает от суммы, необходимой для создания действительно надежной программы истребителей нового поколения.

Бронк утверждает, что программа GCAP вряд ли способна построить жизнеспособного конкурента американскому F-35 для операционных потребностей Великобритании, Японии или Италии, а также для международных экспортных рынков. По состоянию на 2022 год на разработку и производство F-35 Соединенные Штаты потратили более 412 миллиардов долларов, при этом международные партнеры, в том числе Великобритания, Япония и Италия, также вложили миллиарды в Lightning II, что значительно превышает их обязательства по финансированию программы GCAP.

Американский многофункциональный F-35 Lightning II также потенциально способен вывести из строя GCAP. Изображение предоставлено  United States Air Force / Master Sergeant Donald Rid Allens

Более того, пишет Бронк, Lockheed Martin и другие американские авиастроители имеют большой опыт создания современных самолетов, чего так не хватает участникам GCAP. К тому же постоянная модернизация F-35 может сделать его реальным конкурентом GCAP, а значит, сведет на нет целесообразность разработки истребителя нового поколения с нуля.

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