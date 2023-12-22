Китайский роботизированный космический самолет Shenlong вывел на орбиту Земли шесть неопознанных объектов. За этим событием внимательно следили любители, фиксируя эмиссию таинственных спутников. Об этом сообщает портал space.com.

Космический аппарат "Божественный дракон" вывел на орбиту по меньшей мере шесть неопознанных объектов, причем некоторые из них излучали "холостые" сигналы. В кадре rонцептуальный рендер китайского многоразового космического самолета Shenlong. (Изображение предоставлено порталом space.com / Erik Simonsen / Getty Images)

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Шесть неопознанных летающих аппаратов получили обозначения OBJECT A, B, C, D, E и F. Некоторые из них, как оказалось, излучают сигналы, похожие на те, что были получены во время предыдущих полетов многоразового космического самолета, говорится в отчете space.com.

Портал цитирует слова оператора спутникового слежения Скотта Тилли о том, что объекты D и E передают "холостые" сигналы, то есть не содержат какой-либо полезной информации. Его вывод основан на наблюдениях за объектами по их расчетным траекториям в небе, а также на отсутствии в момент сбора данных в лучах антенн других известных объектов и уникальной модуляции этих сигналов.

В отчете Space.com отмечается, что миссия китайского космического аппарата была запущена на ту же орбиту, что и две предыдущие, однако в оперативном плане она демонстрировала иное поведение в радиоэфире. Дополнительное наблюдение показало, что сигналы от объектов D и E никогда ранее не регистрировались, (впрочем, во время предыдущих миссий их просто могли не заметить, поскольку это были прерывистые импульсы).

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Эксперты ресурса Space.com отмечают, что китайский космический самолет, известный как "Божественный дракон", уже демонстрировал подобное поведение: в двух предыдущих миссиях он вывел на орбиту небольшой неопознанный аппарат. Источник напоминает, что США также располагают многоразовым роботизированным космическим кораблем X-37B, построенным компанией Boeing, запуск которого после нескольких задержек намечен на 28 декабря.

Пекин стремительно набирает опыт эксплуатации космических самолетов для решения самых разных задач, последовательно испытывая на практике их многогранный потенциал. В мае этого года сообщалось, что секретный китайский миниатюрный космический самолет, способный в будущем поддерживать военные операции в космосе, преодолел ключевое испытательное испытание, приземлившись на "неуказанную" взлетно-посадочную полосу в пустыне Гоби после 276 дней пребывания на орбите.

Тогда государственные медиа Китая назвали это событие важной вехой в космической программе КНР, отметив, что этот полет был гораздо короче, чем у американского корабля X-37B, который провел на орбите 908 дней. В ходе этой миссии китайский космический мини-самолет несколько раз стыковался с объектами меньшего размера, а некоторые из них захватывал. С момента запуска в августе 2022 года китайский мини-космолет провел ряд крупных маневров, продемонстрировал полет в строю и автономный полет в двух или трех миссиях по стыковке или захвату.

Эксперты считают, что космический самолет — это эффективное и многоразовое средство доставки в космос разнообразных полезных нагрузок, что может оказаться крайне важным при создании спутниковых группировок для поддержки военных операций.

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В своей статье, опубликованной в декабре 2021 года в рецензируемом журнале Acta Astronautica, оборонный аналитик Паоло Байокко пишет, что многоразовые космические системы запуска могут обеспечить экономическое преимущество, основанное на скорости запуска, стоимости рекуперации и восстановления и максимальной массе полезной нагрузки.

Байокко также утверждает, что многоразовые системы позволяют избежать выпадения радиоактивных осадков на море или сушу, что исключает опасность и загрязнение окружающей среды в результате падения отработанных компонентов ракеты на населенные пункты. Учитывая перечисленные преимущества, Китай вполне способен разработать свой космоплан в качестве экономически эффективной многоразовой платформы для массового запуска спутников.

В июле 2023 года рупор китайской коммунистической партии Global Times сообщил, что к 2030 году Пекин планирует вывести на очень низкую околоземную орбиту ( Very Low Earth Orbit, VLEO) группировку из 300 спутников, которые будут предоставлять сверхскоростные услуги дистанционного зондирования и передачи информации.

Автор упоминает, что строительство новой группировки VLEO будет проводиться в три этапа. Первый спутник будет запущен в декабре этого года, а к 2024 году в космос отправятся еще девять таких аппаратов. Они сформируют костяк платформы для предоставления общедоступных спутниковых данных.

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Загадочный X-37B (на снимке) начал свой шестой полет 17 мая 2020 года, когда он был запущен на ракете Atlas 5 с Космического стартового комплекса-41 на Станции ВВС "Мыс Канаверал", штат Флорида. Изображение представлено на сайте: NASA

В статье говорится, что к 2030 году Китайская Народная Республика планирует запустить на орбиту 300 спутников VLEO, тем самым создав возможность сверхбыстрого глобального реагирования "в течение 15 минут".

Теперь о военном аспекте: в своей статье для The Washington Post, опубликованной в апреле 2023 года, репортер по национальной безопасности Кейт Каделл (Kate Cadell) пишет, что Китай рассматривает американские спутниковые группировки, в частности Starlink и эксклюзивный военный сервис Starshield, как сетевую систему глобального наблюдения и раннего предупреждения о ракетном нападении.

Каделл пишет, что Starlink доказал свою эффективность на полях сражений на Украине, предоставляя дешевый, портативный, высокоскоростной интернет там, где другие объекты инфраструктуры не работают. Starlink позволяет вести прямую трансляцию с дронов, обеспечивать точный артиллерийский огонь и поддерживать связь между военнослужащими. Такой потенциал был бы также очень полезен Народно-освободительной армии Китая в случае нападения на Тайвань.

Далее, космические самолеты могут использоваться в качестве системы частично-орбитального бомбометания (fractional orbital bombardment system, FOBS), хотя подобное применение может быть поставлено под сомнение. Программа СЧОБ была разработана Советским Союзом в 60-х годах прошлого столетия. СЧОБ позволяла наносить ядерные ракетные удары по территории Соединенных Штатов по наименее ожидаемым траекториям - через Южный полюс, то есть с направления, противоположного тому, на которое в то время была ориентирована система раннего предупреждения NORAD. м. Однако с появлением атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) эта идея утратила свою актуальность.

В одной из своих статей, опубликованной в августе 2021 года, газета Financial Times (FT) сообщила, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты с ядерной боевой частью, продемонстрировав при этом передовой космический потенциал, который, как утверждается, неприятно поразил американские разведслужбы.

В сообщении FT говорится, что во время испытаний ракета, несущая гиперзвуковой глиссадный аппарат, пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем направилась к своей наземной мишени. Согласно публикации несмотря на то, что боеприпас отклонился от цели примерно на 30 километров, испытание продемонстрировало значительный прогресс Пекина в области гиперзвуковых вооружений.

Однако в октябре 2021 года агентство Reuters со ссыклой на китайские государственные СМИ сообщило, что упомянутая FT "гиперзвуковая ракета" является космическим аппаратом многоразового использования, не уточнив при этом, о чем конкретно идет речь: о ракете, космическом самолете или каком-то другом типе летательного аппарата. В сообщении Reuters также говорится, что Китай подтвердил, что испытания проводились в июле, а не в августе 2021 года.

Некоторые западные аналитики скептически относятся к заявлениям о том, что Китай провел испытания системы частично-орбитального бомбометания на базе космического самолета в июле или августе 2021 года.

В статье, подготовленной в 2021 году для Азиатско-Тихоокеанской сети лидерства (Asia-Pacific Leadership Network, APLN), эксперты Бледдин Боуэн и Кэмерон Хантер отмечают, что американские спутники слежения за ракетами космического базирования способны обнаружить запуски ракет и сгорание космических аппаратов практически из любой точки Земли или в ее атмосфере.

Соединенные Штаты, пишут специалисты, обладают самым совершенным в мире потенциалом космической ситуационной осведомленности (Space Situational Awareness, SSA), и отмечают, что у Китая практически нет шансов совершить внезапную ядерную атаку на США, даже имея свою собственную систему FOBS.

На снимке военные транспортные средства несут одну из ранних версий китайской гиперзвуковой ракеты во время парада 2019 года. Фото: China Daily

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Боуэн и Хантер утверждают, чтод ля эффективного развертывания технологии FOBS требуются десятки, если не сотни, ракет-носителей, способных нанести по-настоящему непредсказуемый удар и противостоять противоспутниковому оружию. Они также подчеркивают, что FOBS теряет свою актуальность из-за перспективы ядерного возмездия со стороны США в случае подобного нападения.