Китай продемонстрировал свои истребители J-16, оснащенные ракетами PL-17. Это вооружение значительно повышает боевую мощь самолета, а также свидетельствует о более серьезном подходе Китая к ведению глобальной воздушной войны.

Китай вооружает свои истребители все более дальнобойными ракетами, такими как PL-17. Китайская авиационная ракета нового поколения способна предрешить исход войны за Тайвань. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Синьхуа / Twitter Screengrab)

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На снимках, опубликованных пресс-службой оборонного ведомства Китая, изображены истребители J-16 Flanker, оснащенные различными типами ракет, включая ракету класса "воздух-воздух" большой дальности PL-17, также известную как PL-XX или PL-20. Об этом сообщает онлайн издание The Warzone. Ракета была показана во время полета четырех истребителей J-16. Кроме PL-17 каждая машина несла другие ракеты, способные поражать цели от малых до очень больших расстояний. В отчете Warzone отмечается, что PL-17 известна своей беспрецедентной дальностью действия, что значительно повышает оперативные возможности истребителя J-16.

PL-17 — это ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения целей за пределами видимости (BVR), включая авиационные топливозаправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ / AWACS). Хотя Warzone упоминает, что PL-17 впервые была замечена за семь лет до публикации этой статьи, этот тип ракет является предметом постоянных аналитических обзоров. Этот боеприпас считается преемником PL-12 и предназначен в первую очередь для поражения особо важных объектов, таких как самолеты-танкеры и авиационные платформы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Ракета, значительно крупнее PL-15, ее длина около 6 метров, она оснащена двухимпульсным реактивным двигателем, имеет четыре небольших хвостовых оперения, систему управления тягой и может развивать скорость не менее 4 Махов (около 5 тысяч километров в час). Система наведения PL-17 сочетает в себе двусторонний передатчик данных и искатель с активной фазированный антенной решеткой (AESA). Боеприпас обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного противодействия. Кроме того, конструкция ракеты предполагает установку инфракрасного искателя, что делает ее более сложной для перехвата на конечном этапе полета.

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Однако, по мнению экспертов The Warzone, из-за своих внушительных размеров PL-17 в настоящее время не может использоваться на большинстве типов самолетов НОАК. В отчете говорится, что его оперативный статус на 2023 год остается неясным: испытания продолжаются, но официального подтверждения поступления на вооружение нет. Авторы статьи также указывают на аспект информационной войны, связанный с публичной демонстрацией Китаем таких ракет, - явную попытку Пекина продемонстрировать оперативную или близкую к таковой готовность, даже если это не всегда так.

В своей аналитической записке, опубликованной в марте 2023 года для Массачусетского технологического института, военный эксперт Сэмюэл Лейтер пишет, что после войны в Персидском заливе Китай стал уделять первоочередное внимание соответствию потенциалу США, но все еще значительно отстает от них в плане истребительной авиации.

Лейтер утверждает, что военная доктрина Китая подчеркивает использование воздушной мощи в целях морской обороны, особенно в сценариях, "близких к дому", включая прибрежные акватории, что отражает значительный стратегический поворот в сторону установления превосходства в воздухе на фоне современных парадигм ведения боевых действий.

Вместе с тем, пишет эксперт, несмотря на все усилия Китая, он все еще может оспорить превосходство Соединенных Штатов в воздухе, используя для этого лишь удары по авиабазам Пентагона. Американские оценки часто завышают потенциал Китая, поскольку в них учитывается только количество военных систем, а не их реальная операционная эффективность и различия в подготовке, считает он.

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Китай показал истребители J-16, оснащенные ракетами большой дальности PL-17, что говорит о серьезных изменениях в доктрине и тактике ведения боевых действий в воздухе. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Синьхуа).

Лейтер отмечает, что американские и японские боевые самолеты четвертого поколения имеют значительные преимущества перед китайскими аналогами в плане обнаружения радиолокационных станций, дальности полета ракет класса "воздух-воздух" и стелс- возможностей. Он также считает, что переход к боям за пределами визуальной дальности (BVR) превратил воздушные столкновения из традиционных догфайтов в "односторонние расправы", в которых предпочтение отдается технологически более совершенным самолетам.

Лейтер утверждает, что статистические данные показывают значительно более высокие коэффициенты поражения у более современных истребителей, а разрыв между самолетами пятого и четвертого поколений, вероятно, более существенный, по сравнению с предыдущими поколениями. В своей статье, опубликованной в мае 2022 года, издание Asia Times представило возможные варианты потенциальной воздушной войны между Китаем и Японией. Спутниковые фотографии из западной провинции Синьцзян показали, что Китай может попытаться уничтожить японские самолеты AWACS на земле или, если это не удастся, в воздухе, используя ракеты BVR очень большой дальности, такие как PL-17.

Япония располагает четырьмя самолетами E-767 и 16 авиационными платформами E-2 Hawkeye AWACS, которые фактически являются мобильными командными пунктами, обеспечивающими обмен информацией между самолетами союзных государств и направляющими истребители к целям. Лишившись самолетов AWACS, Токио потеряет возможность контроля за стратегически важным архипелагом Рюкю, который образует линию сдерживания китайских кораблей и подводных лодок от фланговых маневров против Тайваня или запуска баллистических ракет, нацеленных на Гуам или даже на материковую часть Соединенных Штатов.

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В феврале 2023 года мы писали об уязвимости американского воздушного парка топливозаправщиков, который имеет важнейшее значение для проецирования силы США. В настоящее время американские самолеты-заправщики выполняют слишком много рутинных операций, что требует увеличения резервных мощностей на фоне обострения отношений США с Россией и Китаем. Следует отметить, что флот топливозаправщиков США заметно устарел. В среднем возраст самолетов превышает 52 года. Кроме того, американские воздушные заправщики становятся все более уязвимыми, поскольку Китай теперь обладает ракетным потенциалом для атаки американских самолетов и авиабаз, в том числе на Гуаме и Окинаве.

Ракеты большой дальности, типа PL-17, способны заставить американские воздушные танкеры не приближаться к побережью Китая ближе, чем на 1200 километров. А это приведет к тому, что истребителям эскорта просто не хватит топлива, чтобы долететь до своих баз. Однако, несмотря на эти риски, Соединенные Штаты изо всех сил пытаются найти способы противодействия все более совершенным китайским ракетам BVR.

В своей статье опубликовано в 2019 году для Международного института стратегических исследований (IISS), Дуглас Барри пишет, что сегодня Соединенные Штаты разрабатывают перспективную тактическую ракету (Joint Advanced Tactical Missile, JATM) AIM-260 для замены устаревшего варианта AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) и в качестве ответа на все более совершенные китайские ракеты, подобные PL-17.

Ракеты AIM-260, пишет Барри, планируется устанавливать на малозаметные платформы, такие как F-22 и, в меньшей степени, на F-35, чтобы использовать преимущества их скрытности в сочетании с высокими характеристиками этого оружия. Однако такой подход может оказаться менее эффективным в отношении старых истребителей Военно-воздушных сил США, таких как F-15 и F-16, считает автор. Новые американские самолеты-невидимки, в частности, Next-Generation Air Dominance (NGAD) и B-21 Raider, способны значительно повысить уровень скрытности, что сделает их более труднодоступными для слежения и прицеливания на больших дальностях.

Концептуальный рисунок тяжелого истребителя J-16, запускающего ракету Perak-17.(Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Синьхуа /Takungpao).

Однако развитие технологии "стелс" может привести к тому, что самолеты противников окажутся в поле зрения друг друга, что потребует от них навыков маневрирования в воздушном бою (ACM) для ведения боевых действий в пределах визуальной видимости (WVR).

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Кроме того, решающее значение для противодействия ракетам BVR придается системам сенсорного взаимодействия, когда данные с различных датчиков собираются воедино. Такой потенциал пишет эксперт позволит экипажу получить полную картину поля боя и обнаружить угрозы до того, как они окажутся в зоне поражения. В американской стратегии объединенного многодоменного командования и управления (JADC2) особое внимание уделяется интеграции датчиков и анализу данных с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения в целях сохранения информационного преимущества и принятия решений.