После того как в прошлом месяце российские войска заняли крупный промышленный центр - Авдеевку на юге Донецкой области, китайские обозреватели опубликовали целую серию аналитических статей, предрекающих окончательное поражение украинской армии.

По сообщениям, в конце ноября российские войска заняли промышленную зону в южной части Авдеевки, которую ВСУ контролировали с 2014 года, распахнув "стальную дверь", блокировавшую им вход в Авдеевку, пишет журналист и военный эксперт Джефф Пао. На снимке танки Leopard 2 и другая западная бронетехника, уничтоженная в первую неделю контрнаступления Украины. Фото: Twitter / Environmental Protection Agency, EPA

реклама





По их словам, Вооруженные силы России не смотря кровопролитные бои на авдеевском направлении, имеют огромное превосходство над украинской армией в численности и вооружении. Если украинские войска отступят из Авдеевки, Россия займет еще больше территорий, и уже потом, ведя переговоры с украинским правительством, будет иметь больше козырей, считают китайские товарищи.

По сообщениям китайских СМИ, бои в Авдеевке более интенсивные, чем в Бахмуте в начале этого года. После того как украинская армия отступила из Бахмута в мае этого года, ей пришлось противостоять русским под Запорожьем.

"Выиграв два сражения на артемовском и запорожском направлениях, российская армия с очень большой вероятностью одержит третью победу в Авдеевке", - пишет Чэнь Фэн, обозреватель сайта Guancha.cn, в своей статье, опубликованной во вторник. - "Будут ли эти баталии тремя крупнейшими сражениями в украинском военном конфликте? Время покажет". "Если бы украинские войска отступили от Бахмута на несколько месяцев раньше, они могли бы начать наступление на Запорожье в полную силу и с высоким боевым духом. Теперь же ситуация изменилась " - продолжает он.

реклама





"Есть информация, что высокопоставленные украинские военные чиновники и аналитические центры НАТО давно советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить Бахмут, но он отказался от этой идеи", - говорит Чень. "После падения Бахмута он все равно приказал продолжать бои, поскольку в политическом контексте сдача Бахмута выглядела бы не очень выгодно". Зеленский повторил ошибки нацистской Германии и Адольфа Гитлера, который запретил отступать и в итоге потерпел поражение от Красной Армии в Сталинградской битве в 1942-1943 годах, подчеркнул эксперт.

По его словам, украинская армия накапливала силы в Запорожье с самого начала боевых действий, планируя выйти к побережью Азовского моря на участке от Мелитополя до Бердянска, отрезать сухопутный коридор между Россией и Крымом и нанести удар по Мариуполю. Если бы этот план удался, пишет он, у Киева может быть появился крохотный шанс вернуть Украину к границам 1991 года.

Ссылаясь на оценки западных специалистов, а также группы "Вагнер", Чень утверждает, что только под Бахмутом погибли более 50 000 украинских солдат, еще около 70 тысяч получили ранения. По его словам, Киев испытывает серьезную нехватку личного состава, финансирования и оружия и должен как можно скорее начать мирные переговоры с Россией.

Мощь российской армии

В то время как внимание мировой общественности в последние два месяца было переключено на противостояние Израиля и ХАМАСа, боевые действия между на Украине усилились. В октябре Вооруженные силы РФ активизировали действия на авдеевском и купянском направлениях.

реклама





От Бахмута до Запорожья и Авдеевки потери Вооруженных сил Украины исчислялись десятками тысяч военнослужащих. В основном это были элитные подразделения с боевым опытом, и эти потери трудно восполнить. "Любовь" США и Европы к Украине объясняется их ненавистью к России, но Россия не собирается проигрывать и продолжает битву. И исход этой битвы предрешен. Евросоюз собирается использовать конфликт на Украине, чтобы вернуть США в Европу, а Вашингтон - чтобы максимально ослабить Россию перед тем, как начать разборки с Китаем, пишет китайский обозреватель Чэнь Фэн.

По сообщениям, в конце ноября российские войска заняли промышленную зону в южной части Авдеевки, которую ВСУ контролировали с 2014 года, распахнув "стальную дверь", блокировавшую им вход в Авдеевку, пишет журналист и военный эксперт Джефф Пао.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимние морозы существенно осложняют ведение боевых действий, на этом фоне защита важнейших объектов энергетической инфраструктуры становится более приоритетной задачей.

"На линии боевого соприкосновения и в городах, - написал советник президента Украины Михаил Подоляк в посте на сайте X в понедельник, - мы уже переходим к другой тактике ведения боевых действий - эффективной обороне на отдельных направлениях, продолжению наступательных операций на других, специальным стратегическим операциям на Крымском полуострове и в акватории Черного моря, а также значительно переформатированной противоракетной обороне критической инфраструктуры".

реклама





"ВСУ превратили Авдеевку в крепость с мощной обороной еще в 2014 году. Однако российские войска наступают. Никто не мог предположить, что на этот раз удары российской армии по позициям Вооруженных сил Украины будут такими интенсивными", - написал комментатор из Шаньси в своей заметке, опубликованной 1 декабря.

По мнению обозревателя, 53-я механизированная бригада Украины совершила роковую ошибку, решив отступить из промышленного города Авдеевка и не дождавшись 110-й механизированной бригады, которой затем тоже пришлось отойти. По его словам, после потери промзоны украинской армии придется сражаться с русскими в городских условиях, с которыми она не знакома. Более того, пишет автор, теперь российским войскам легче восполнять запасы продовольствия и оружия в Авдеевке, в то время как западная поддержка Киева, заметно сократилась.

Другой комментатор из Цзянси говорит, что российским войскам все еще необходимо наращивать свои военные ресурсы в Авдеевке, поскольку они могут быть атакованы при прохождении через открытое поле длиной в несколько километров. По его словам, необходимо усилить контрбатарейную борьбу, задействовать более мощные средства радиоэлектронного подавления и ударные беспилотники.

При этом большинство китайских экспертов считают, что битва в Авдеевке не только определит исход российско-украинского конфликта, но и повлияет на безопасность и стабильность во всей Европе.

Ранее мы писали, что из-за поставок снарядов и амуниции на Украину в Германии осталось боеприпасов всего на 2 дня боев.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Недавно эксперт в области обороны и заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадефул заявил, что на фоне крупных поставок оружия на Украину, основные подразделения бундесвера (вооруженных сил Германии) могут продержаться в бою не более двух суток. Он также призвал ускорить приобретение вооружений для собственной армии. Подробнее...