Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта

Китайские IT-гиганты готовы насытить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Китай планирует больше ориентироваться на собственные чипы искусственного интеллекта (ИИ), чем на микросхемы зарубежного производства, поскольку больше не может получать самые современные кристаллы Nvidia из-за из-за экспортных ограничений США. КНР не испытывает недостатка в производителях чипов искусственного интеллекта, среди которых Huawei Technologies, Moore Threads, Cambrian и Stream Computing. Китайские IT-гиганты готовы насытить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта.

В Китае есть различные типы чипов искусственного интеллекта, но пока нет единой платформы для их совместного использования. Photo: Cambrian AI Research

реклама



По данным международного и консалтингового агентства International Data Corporation (IDC), в 2023 году общий объем их поставок составит 1,34 миллиона единиц, что почти 23 процента больше по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем отраслевые аналитики считают, что еще многое предстоит сделать, прежде чем китайские AI-чипы станут популярными на мировом рынке.

Линь Юнхуа, вице-президент и главный инженер Академии искусственного интеллекта в Пекине, считает, что Китаю следует разработать технологическую платформу, которая позволит серверам одновременно использовать различные типы AI-процессоров.

Такие меры помогут решить проблему нехватки кристаллов искусственного интеллекта в КНР. Есть все основания надеяться, что большинство китайских центров обработки данных перейдут на использование чипов искусственного интеллекта местного производства, подчеркнул эксперт.

Устойчивый рост рынка

реклама



Согласно отчету, опубликованному IDC и Inspur Electronic Information Industry Co Ltd на ежегодной конференции AI Computing Conference (AICC) в Пекине 29 ноября, в этом году рынок серверов искусственного интеллекта в Китае вырастет на 82,5 процента до 9,1 миллиарда юаней или почти 1,3 миллиарда долларов США. К 2027 году этот показатель возрастет до 13,4 миллиарда юаней, (1,9 миллиарда долларов США), что на 47 процентов выше уровня 2023 года, говорится в отчете.

Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения

Совокупный годовой темп роста вычислительной мощности ИИ в Китае составит 33,9 процента в 2022-2027 годах, по сравнению с 16,6 процента годового роста традиционных вычислительных мощностей.

По данным IDC, мировой рынок серверов искусственного интеллекта вырастет с 19,5 миллиарда долларов США в 2022 году до 34,7 миллиарда долларов США в 2026 году. В 2026 году на долю серверов, способных генерировать ИИ-контент (AIGC), включая текстовую информацию, изображения, песни и видео, будет приходиться 31,7 процента всех серверов, по сравнению с нынешним уровнем в 11,9 процента.

ChatGPT, запущенный компанией OpenAI при поддержке Microsoft в ноябре прошлого года, представляет собой одну из моделей генеративного ИИ. 30 ноября исполнился год с момента запуска этой платформы. После успеха ChatGPT многие китайские компании за последний год увеличили свои инвестиции в чат-боты. Среди них компании, объединенные в группу BAT - Baidu, Alibaba и Tencent. Ну и куда же без Huawei Technologies.

реклама



Напомним, что Baidu базируется в Пекине, а Tencent и Huawei - в Шэньчжэне. Huawei и Индустриальный парк Сучжоу (SIP), китайско-сингапурская зона сотрудничества, совместно основали Центр инноваций в области искусственного интеллекта Huawei (Сучжоу). Штаб-квартира Alibaba также находится в Ханчжоу.

Чжоу Чжэнган, вице-президент IDC, заявил, что сегодня многие китайские компании заинтересованы в инвестировании в услуги генеративного искусственного интеллекта, при том, что две трети из них уже сделали это. По его словам, многие китайские интернет-компании и телекоммуникационные операторы также приступили к строительству своих вычислительных центров ИИ. По состоянию на август этого года в Китае уже построены вычислительные центры ИИ в 30 городах с общим объемом инвестиций в 20 миллиардов юаней (2,82 миллиарда долларов США).

Создание гетерогенных гибридных вычислительных систем - возможность для развития китайской индустрии чипов.

Конкуренция ИИ с человеком

В августе прошлого года администрация Байдена приказала американским чипмейкерам прекратить экспорт в Китай и Россию графических процессоров (GPU), которые работают с пропускной способностью интерфейса выше 600 гигабайт в секунду.

реклама



Из-за этих ограничений Nvidia больше не может экспортировать свои чипы A100 и H100 в Китай. Действуя в рамках закона о чипах Nvidia разработала процессоры A800 и H800 с пропускной способностью 400 и 300 гигабайт в секунду соответственно, специально для рынка Китая.

17 октября этого года Соединенные Штаты ужесточили свои правила, в результате чего Nvidia лишилась возможности поставлять свои чипы A800, H800, L40, L40S и RTX 4090 в КНР. Агентство Reuters 9 ноября сообщило, что Nvidia планирует выпустить три чипа искусственного интеллекта, а именно H20, L20 и L2, для китайского потребителя. Однако уже 24 ноября стало известно, что компания отложила запуск процессора H20 как минимум до первого квартала 2024 года.

Отраслевые эксперты утверждают, что H100 в целом в 6,68 раза быстрее, чем H20. В то же время H20 на 20 процентов быстрее H100 в вычислениях с использованием больших языковых моделей (Large Language Model LLM). LLM — это алгоритмы глубокого обучения, способные распознавать, обобщать, переводить, предсказывать и генерировать контент на основе очень больших наборов данных, говорится на сайте Nvidia.

В среду на мероприятии в США руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что уже через пять лет появится искусственный интеллект способный составить "достойную конкуренцию" человеку. Активно развивающаяся IT-индустрия приведет к появлению большего количества готовых инструментов искусственного интеллекта, которые различные отраслевые компании будут адаптировать в соответствии со своими потребностями, от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарственных препаратов и в радиологии.

Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус

Самый быстрый суперкомпьютер для ИИ

В то время как китайские компании вряд ли смогут импортировать чипы H20 в следующем году, их американские коллеги уже вовсю эксплуатируют самые передовые продукты Nvidia. 

28 ноября Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon, стала первым поставщиком облачных услуг, использующим многоузловую платформу Nvidia GH200 NVL32, которая объединила 32 суперчипа Grace Hopper в один кластер. AWS и Nvidia активно сотрудничают в рамках проекта Project Ceiba. Цель - построить самый быстрый в мире ИИ-суперкомпьютер на базе GPU. Новый север будет использовать 16 384 суперчипа GH200 и сможет обрабатывать 65 эксафлопс. Машина будет использоваться компанией Nvidia для разработки генеративного ИИ.

Сервер GH200 NVL32 способен обучить модель с триллионом параметров в 1,7 раза быстрее, чем это делает суперкомпьютер Nvidia HGX H100.

Один из экспертов в области чипов, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с журналом China Securities Journal заметил, что китайские чипы искусственного интеллекта пока отстают по производительности от зарубежных. Однако, все больше компаний Китая готовы использовать отечественные чипы искусственного интеллекта или создавать гибридные серверы с разными чипами из-за ограниченного предложения иностранных кристаллов, добавил он.

Старший вице-президент компании Inspur Electronic Information Лю Цзюнь в минувшую среду заявил, что качество развития технологий искусственного интеллекта в Китае будет зависеть от вычислительных мощностей AI-серверов. По его словам, Китаю необходимо срочно нарастить вычислительную мощность и эффективность обработки данных своих серверов искусственного интеллекта, чтобы поддерживать более сложные и масштабные AI-приложения в ближайшие несколько лет, отметил Цзюнь.

Nvidia собирается протестировать рынки КНР с 3 новыми AI микросхемами. Несмотря на действующий в настоящее время запрет на экспорт чипов из Соединенных Штатов, Nvidia пока еще может продавать Пекину некоторые технологии искусственного интеллекта. Впрочем, есть нюанс: они недостаточно конкурентоспособны.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Inspur — это китайский государственный дистрибьютор серверов искусственного интеллекта, который в "значительной степени" зависит от чипов Nvidia. Доля этой компании на китайском рынке ИИ-серверов превышает 50 процентов. Среди ее клиентов - бот Ernie Bot компании Baidu. 27 ноября компания заявила, что в будущем будет создавать гибридные серверы на чипах от разных производителей.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай искусственный интелект nvida чипы ии ии чипы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
9
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
4
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
3
Российские учёные разрабатывают новое устройство для получения электроэнергии из излишков тепла
1
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
4
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
11
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
5
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
51
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
13
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
2
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2

Популярные статьи

Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
8
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
30
Как выбрать светодиодную лампу
7
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
39
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
6
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
9
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2

Сейчас обсуждают

Андрей Мальцев
14:30
Тем более, что исконные их земли в Казакской (до 1936 года) АССР в составе РСФСР - Кыргыз- Кайсацкая АО, примерно, как у запорожских казаков Запорожская Сечь в сравнении с УССР.
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
Михаил Невский
14:29
32 мало если виртуалки запускаешь. 64 самое то 32 для работы ну норм, но впритык (забито 90% памяти обычно). Ещё недавно полгода-год назад меня смешили сборки 16 Гб памяти и видеокарта на почти 100 ты...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
DonCarleone
14:24
А хорошие новости когда были с окраины?
Генсек НАТО Столтенберг: следует готовиться к плохим новостям с Украины
Weismar
14:22
Я блин не вбрасываю, достаточный фпс для игр может дать любой современный проц, эти 300 фпс в ФХД на низких просто маркетинг, это не нужно, я глубоко сомневаюсь что все те кто купил 3Д проц играют с ф...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Бичебор
14:16
С использованием е-яйдер лучшая производительность достигается только в полутора многопоточных бенчмарках, пользователю от этого ни холодно ни жарко. Интел дурит безграмотных дурачков и достигла в это...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Weismar
14:13
Думаю и под Линукс всё оптимизируют со временем. И откуда тебе знать что сделать, что не сделать, ты лучше знаешь чем инженеры Интел, Майкрософт, может тебе туда податься работать? Скажешь им что да к...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Dmitry Mitry
14:13
Насрать на эти консольные войны, основная масса и лучшие игры на любой платформе - мультиплатформа. Эксклюзивов горстка, местные фанаты носятся с ними как с писанной торбой, но по факту все эти челопу...
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
Дерсу Узала
14:13
Бу га га, т.е. про "калибрование" и " огеранивание" фрицы не слышали или думают, что с их производством этого не случится ?
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
Бичебор
14:13
Проблема высосана из известного органа. Вся биомеханика типа вдохов и прочего, а также гормональный фон элементарно эмулируются.
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
Китя.
14:12
На Авито RX7900XTХ уже за 100р валяется. а разница между картами погрешность 5-10%
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем