Китай планирует больше ориентироваться на собственные чипы искусственного интеллекта (ИИ), чем на микросхемы зарубежного производства, поскольку больше не может получать самые современные кристаллы Nvidia из-за из-за экспортных ограничений США. КНР не испытывает недостатка в производителях чипов искусственного интеллекта, среди которых Huawei Technologies, Moore Threads, Cambrian и Stream Computing. Китайские IT-гиганты готовы насытить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта.

В Китае есть различные типы чипов искусственного интеллекта, но пока нет единой платформы для их совместного использования. Photo: Cambrian AI Research

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По данным международного и консалтингового агентства International Data Corporation (IDC), в 2023 году общий объем их поставок составит 1,34 миллиона единиц, что почти 23 процента больше по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем отраслевые аналитики считают, что еще многое предстоит сделать, прежде чем китайские AI-чипы станут популярными на мировом рынке.

Линь Юнхуа, вице-президент и главный инженер Академии искусственного интеллекта в Пекине, считает, что Китаю следует разработать технологическую платформу, которая позволит серверам одновременно использовать различные типы AI-процессоров.

Такие меры помогут решить проблему нехватки кристаллов искусственного интеллекта в КНР. Есть все основания надеяться, что большинство китайских центров обработки данных перейдут на использование чипов искусственного интеллекта местного производства, подчеркнул эксперт.

Устойчивый рост рынка

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Согласно отчету, опубликованному IDC и Inspur Electronic Information Industry Co Ltd на ежегодной конференции AI Computing Conference (AICC) в Пекине 29 ноября, в этом году рынок серверов искусственного интеллекта в Китае вырастет на 82,5 процента до 9,1 миллиарда юаней или почти 1,3 миллиарда долларов США. К 2027 году этот показатель возрастет до 13,4 миллиарда юаней, (1,9 миллиарда долларов США), что на 47 процентов выше уровня 2023 года, говорится в отчете.

Совокупный годовой темп роста вычислительной мощности ИИ в Китае составит 33,9 процента в 2022-2027 годах, по сравнению с 16,6 процента годового роста традиционных вычислительных мощностей.

По данным IDC, мировой рынок серверов искусственного интеллекта вырастет с 19,5 миллиарда долларов США в 2022 году до 34,7 миллиарда долларов США в 2026 году. В 2026 году на долю серверов, способных генерировать ИИ-контент (AIGC), включая текстовую информацию, изображения, песни и видео, будет приходиться 31,7 процента всех серверов, по сравнению с нынешним уровнем в 11,9 процента.

ChatGPT, запущенный компанией OpenAI при поддержке Microsoft в ноябре прошлого года, представляет собой одну из моделей генеративного ИИ. 30 ноября исполнился год с момента запуска этой платформы. После успеха ChatGPT многие китайские компании за последний год увеличили свои инвестиции в чат-боты. Среди них компании, объединенные в группу BAT - Baidu, Alibaba и Tencent. Ну и куда же без Huawei Technologies.

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Напомним, что Baidu базируется в Пекине, а Tencent и Huawei - в Шэньчжэне. Huawei и Индустриальный парк Сучжоу (SIP), китайско-сингапурская зона сотрудничества, совместно основали Центр инноваций в области искусственного интеллекта Huawei (Сучжоу). Штаб-квартира Alibaba также находится в Ханчжоу.

Чжоу Чжэнган, вице-президент IDC, заявил, что сегодня многие китайские компании заинтересованы в инвестировании в услуги генеративного искусственного интеллекта, при том, что две трети из них уже сделали это. По его словам, многие китайские интернет-компании и телекоммуникационные операторы также приступили к строительству своих вычислительных центров ИИ. По состоянию на август этого года в Китае уже построены вычислительные центры ИИ в 30 городах с общим объемом инвестиций в 20 миллиардов юаней (2,82 миллиарда долларов США).

Создание гетерогенных гибридных вычислительных систем - возможность для развития китайской индустрии чипов.

Конкуренция ИИ с человеком

В августе прошлого года администрация Байдена приказала американским чипмейкерам прекратить экспорт в Китай и Россию графических процессоров (GPU), которые работают с пропускной способностью интерфейса выше 600 гигабайт в секунду.

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Из-за этих ограничений Nvidia больше не может экспортировать свои чипы A100 и H100 в Китай. Действуя в рамках закона о чипах Nvidia разработала процессоры A800 и H800 с пропускной способностью 400 и 300 гигабайт в секунду соответственно, специально для рынка Китая.

17 октября этого года Соединенные Штаты ужесточили свои правила, в результате чего Nvidia лишилась возможности поставлять свои чипы A800, H800, L40, L40S и RTX 4090 в КНР. Агентство Reuters 9 ноября сообщило, что Nvidia планирует выпустить три чипа искусственного интеллекта, а именно H20, L20 и L2, для китайского потребителя. Однако уже 24 ноября стало известно, что компания отложила запуск процессора H20 как минимум до первого квартала 2024 года.

Отраслевые эксперты утверждают, что H100 в целом в 6,68 раза быстрее, чем H20. В то же время H20 на 20 процентов быстрее H100 в вычислениях с использованием больших языковых моделей (Large Language Model LLM). LLM — это алгоритмы глубокого обучения, способные распознавать, обобщать, переводить, предсказывать и генерировать контент на основе очень больших наборов данных, говорится на сайте Nvidia.

В среду на мероприятии в США руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что уже через пять лет появится искусственный интеллект способный составить "достойную конкуренцию" человеку. Активно развивающаяся IT-индустрия приведет к появлению большего количества готовых инструментов искусственного интеллекта, которые различные отраслевые компании будут адаптировать в соответствии со своими потребностями, от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарственных препаратов и в радиологии.

Самый быстрый суперкомпьютер для ИИ

В то время как китайские компании вряд ли смогут импортировать чипы H20 в следующем году, их американские коллеги уже вовсю эксплуатируют самые передовые продукты Nvidia.

28 ноября Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon, стала первым поставщиком облачных услуг, использующим многоузловую платформу Nvidia GH200 NVL32, которая объединила 32 суперчипа Grace Hopper в один кластер. AWS и Nvidia активно сотрудничают в рамках проекта Project Ceiba. Цель - построить самый быстрый в мире ИИ-суперкомпьютер на базе GPU. Новый север будет использовать 16 384 суперчипа GH200 и сможет обрабатывать 65 эксафлопс. Машина будет использоваться компанией Nvidia для разработки генеративного ИИ.

Сервер GH200 NVL32 способен обучить модель с триллионом параметров в 1,7 раза быстрее, чем это делает суперкомпьютер Nvidia HGX H100.

Один из экспертов в области чипов, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с журналом China Securities Journal заметил, что китайские чипы искусственного интеллекта пока отстают по производительности от зарубежных. Однако, все больше компаний Китая готовы использовать отечественные чипы искусственного интеллекта или создавать гибридные серверы с разными чипами из-за ограниченного предложения иностранных кристаллов, добавил он.

Старший вице-президент компании Inspur Electronic Information Лю Цзюнь в минувшую среду заявил, что качество развития технологий искусственного интеллекта в Китае будет зависеть от вычислительных мощностей AI-серверов. По его словам, Китаю необходимо срочно нарастить вычислительную мощность и эффективность обработки данных своих серверов искусственного интеллекта, чтобы поддерживать более сложные и масштабные AI-приложения в ближайшие несколько лет, отметил Цзюнь.

Nvidia собирается протестировать рынки КНР с 3 новыми AI микросхемами. Несмотря на действующий в настоящее время запрет на экспорт чипов из Соединенных Штатов, Nvidia пока еще может продавать Пекину некоторые технологии искусственного интеллекта. Впрочем, есть нюанс: они недостаточно конкурентоспособны.

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Inspur — это китайский государственный дистрибьютор серверов искусственного интеллекта, который в "значительной степени" зависит от чипов Nvidia. Доля этой компании на китайском рынке ИИ-серверов превышает 50 процентов. Среди ее клиентов - бот Ernie Bot компании Baidu. 27 ноября компания заявила, что в будущем будет создавать гибридные серверы на чипах от разных производителей.