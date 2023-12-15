Громкое "тиканье", доносящееся из японской столицы, — это политические часики Фумио Кисиды, отсчитывающие время до завершения его премьерства.

На снимке премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фотография представлена пресс-службой правительства Японии.

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Обычно рейтинги одобрения в пределах 30 процентов предвещают скорый конец для японских правительств. Сегодня рейтинг премьер-министра Кисиды рухнул ниже 20 процентов - и продолжает падать по мере того, как экономика все больше погружается в рецессию, а инфляция опережает рост зарплат. Растущие шансы на то, что Кисиде скоро укажут на дверь, - отличная новость для Си Цзиньпина и просто катастрофический поворот событий для Белого дома Джо Байдена.

С тех пор как Кисида занял пост премьера в октябре 2021 года, он как никто другой был близок к президенту США Байдену. Причем весьма важным союзником, представляющим собой ключевую опору "индо-тихоокеанской стратегии" Байдена, цель которой - окружить набирающий силу Китай. В ее основе лежит "Четырёхсторонний диалог по безопасности" - между Соединёнными Штатами, Японией, Индией и Австралией. Для Байдена Кисида - незаменимый союзник в Азиатско-Тихоокеанский регионе.

О дружбе бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Дональдом Трампом было сказано немало. Однако эта связь была между двумя популистами, заботящимися о своих собственных краткосрочных интересах. Отношения между Байденом и Кисидой скорее основаны на опасениях из-за снижения влияния демпартии и на попытках ограничить доступ Китая к жизненно важным технологиям, пишет токийский журналист и бывший обозреватель Barron's и Bloomberg Уильям Песек. Эпоха Байдена и Кисиды может завершиться в самое ближайшее время, к немалому удовольствию Пекина.

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В четверг Кисида предпринял отчаянную попытку перехватить инициативу, в очередной раз перетасовав свой кабинет. Он попробовал тот же гамбит в сентябре, но не получил должной поддержки. В этой последней рокировке слышится "свист мимо политического кладбища". Шаг Кисиды по замене четырех членов кабинета, замешанных в скандале со сберегательными фондами и взятками, хорош разве что для одного-двух заголовков в местных газетах. Однако шансы на то, что это станет сигналом к перезагрузке, которая оживит процесс экономических реформ, крайне малы.

Это не самая приятная новость для Азии. Если прошлые эпизоды с лидерами Либерально-демократической партии, оказавшимися на волоске от гибели, являются хоть каким-то ориентиром, Кисида, возможно, продержится еще пару месяцев. Причём все это время он будет слишком занят борьбой за сохранение своей должности, а не выполнением своих прямых обязанностей. А поскольку Япония, уже находится в состоянии рецессии, этот период управленческих разборок не оставит времени на то, чтобы активизировать усилия по возвращению японской экономики в нормальное русло.

Посреди такого мрака и уныния более энергичная Япония могла бы стать большим подспорьем для Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако правительство Кисиды не обладает достаточным влиянием на оппозиционных законодателей и избирателей, если вообще обладает таковым, чтобы провести преобразования, необходимые для восстановления "японского духа".

У Кисиды останется еще меньше политических рычагов, чтобы сократить бюрократию, повысить инновации и производительность, стимулировать развитие стартапов и напомнить всему миру, почему на Токио все еще стоит обратить внимание при выборе места для размещения штаб-квартиры корпорации и восстановления утраченных акций. Вряд ли ему поможет то, что подъем Китая ускоряет экономические темпы Азии. Чем больше Токио упускает возможностей повысить свою экономическую роль и уровень заработной платы, тем большее преимущество получает Пекин.

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По мнению Песека, для всей остальной Азии все не так однозначно. Пока Япония топчется на месте, ее экономика не выдерживает давления региона, остро нуждающегося в двигателях роста. От Сеула до Джакарты Япония, скорее препятствует экономическому росту, чем способствует ему, и это омрачает прогнозы на 2024 год.

Не смотря на большие проблемы в политическом секторе, за первые семь месяцев работы на посту главы Банка Японии Кадзуо Уэда удалось избежать каких-либо серьезных сюрпризов. Фотография представлена агентством Reuters

Колебания ЦБ Японии ослабляют экономику страны

Интрига вокруг Банка Японии говорит сама за себя. Еще два месяца назад практически все трейдеры считали, что ЦБ Японии уже отказался от количественного смягчения. Однако вместо этого в Китае замедлился рост экономики, а в июле-сентябре она сократилась на 2,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое резкое падение с середины 2020 года, когда Covid-19 разрушал экономику. Вместе с тем, это повысило ставки для управляющего BOJ Кадзуо Уэды, чья команда планирует провести чрезвычайно важное заседание по обсуждению политики страны 18-19 декабря.

Несмотря на то, что Центробанк Японии формально независим и находится вне политики, страх перед негативной реакцией со стороны Нагатачо, так сказать, японского Капитолийского холма, объясняет, почему количественное смягчение остается основным законом страны вот уже на протяжении 22 лет. Команда Уэды также понимает, что рост японской доходности затруднит Кисиде увеличение расходов.

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Некоторые эксперты утверждают, что перестановки в кабинете Кисиды могут освободить Банк Японии от необходимости действовать более решительно. Это связано с тем, что министры, принадлежащие к политической фракции покойного Абэ, выступающей за агрессивное смягчение, в основном были отстранены от власти. "Я вижу, что уменьшение влияния фракции Абэ предоставляет ЦБ Японии больше свободы действий и облегчает проведение корректировок политики, в частности, отмену отрицательной процентной ставки", - считает Такахиде Киучи, экономист из Nomura Research Institute.

За два с лишним года пребывания у власти Кисида не провел ни одной заслуживающей внимания реформы. В прошлом месяце он признался, что "мы еще не достигли благотворного цикла роста. Самая большая проблема заключается в том, что заработная плата не догоняет инфляцию". Кроме того, планы Кисиды по резкому увеличению военных расходов потребуют от правительства дополнительных заимствований. Его стратегия "нового капитализма", направленная на повышение доходов среднего класса, также потребует значительных затрат.

Следует отметить, что это не самая благоприятная политическая обстановка для того, чтобы Банк Японии спускал все на тормозах. То же самое можно сказать и о готовности партии Кисиды, не желающей перемен, пойти на риск при проведении реформ, направленных на сокращение бюрократической волокиты в министерствах, стимулирование рискованных сделок, модернизацию рынка труда и привлечение большего числа иностранных специалистов.

"Повышение стоимости заимствований после корректировки денежно-кредитной политики Банка Японии создает дополнительную нагрузку", - утверждает Стефан Ангрик, старший экономист Moody's Analytics. "Внезапные изменения в фискальной политике — это еще одна проблема, поскольку администрация премьер-министра Кисиды пытается урегулировать скандал с финансированием, охвативший большую часть высшего руководства партии. Все это создает очень тревожную картину".

Экономист Такеши Минами из Norinchukin Research Institute считает, что "слабый рост и угроза замедления инфляции могут отсрочить выход Центробанка Японии из отрицательных процентных ставок". Хроническая усталость Кисиды — это удар по 10 крупнейшим экономикам, которые пытаются использовать все возможные механизмы роста. Третьей по величине экономике мира не помешало бы переключиться на более высокую передачу.

Непростой 2023 год принес Китаю немало хлопот, которые мало кто предвидел. Так, например, в ноябре импорт упал на 0,6 процента в годовом исчислении. "Данные еще больше ослабили ожидания восстановления экономики КНР на основе роста потребления. Для стимулирования спроса потребуется дополнительная политическая поддержка", - утверждают аналитики UBS. Хуже для Токио то, что Пекин пытается противостоять японизцации китайской экономики.

"Устойчивые низкие показатели фондовых рынков КНР и Гонконга по сравнению с остальным миром обусловлены прошлой "недружественной" политикой в отношении частного сектора, проводимой в Китае, сохраняющейся геополитической напряженностью в отношениях с Соединенными Штатами и усилением дефляционного риска из-за кризиса ликвидности на рынке недвижимости, который оказывает существенное влияние на благосостояние китайского общества", - говорит Кельвин Вонг, старший рыночный аналитик Oanda.

Сохраняющиеся проблемы на китайском рынке недвижимости, страдающем от дефолта, вероятно, будут оказывать давление на глобальное доверие и в 2024 году. На этом фоне Европа продолжает буксовать на месте во главе с отстающей Германией. США прогнулись под тяжестью самого агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы с середины 90-х прошлого века. Несмотря на то, что крупнейшая экономика пока пытается выстоять и избежать рецессии, самые высокие за последние 17 лет показатели доходности 10-летних облигаций подрывают доверие бизнеса и обычных граждан.

Рейтинг правительства Японии рухнул ниже 20% — хорошая новость для Китая, плохая для США. Для демократов и кабинета Джо Байдена это просто катастрофический поворот событий. На снимке женщина проходит мимо электронного табло фондовой биржи в Токио. (Фотография представлена агентством Reuters / Twitter)

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Так что это отличная новость для Китая, поскольку предоставляет экономике Си еще больше свобод для доминирования в Азии. И это крайне тревожная весть для Байдена, который надеялся, что правительство Кисиды станет оплотом в борьбе с крупнейшей азиатской супердержавой.