На фоне дальнейшего расширения альянса AUKUS Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия решили создать принципиально новую систему наблюдения за космическим пространством,

В прошлом году Австралия учредила новое оборонное военно-космическое командование для развития военного потенциала космического базирования, нацеленного на защиту своих спутников от предполагаемых противников, таких как Россия и Китай. На снимке Австралия из космоса ночью (photoshopped by persons unknown). Оригинальное фото: NASA / сетевое издание Asia Times.

реклама





В этом месяце издание Air & Space Forces Magazine сообщило, что США, Великобритания и Австралия договорились о размещении на территории своих стран передовых радиолокационных комплексов для мониторинга космического пространства в рамках новой масштабной инициативы, направленной на расширение оборонного альянса AUKUS.

Источник сообщает, что к концу текущего десятилетия на территории всех трех стран будет смонтирована и запущена в эксплуатацию передовая наземная радиолокационная система Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). В сообщении говорится, что DARC позволит усилить осведомленность Космических сил США об обстановке в космосе, которая, по мнению официальных лиц, должна быть более эффективной по мере увеличения количества спутников и мусора на околоземной орбите.

"Система DARC, будет обладать повышенной чувствительностью, точностью, мощностью и гибкостью слежения. Она превзойдет все существующие радиолокаторы, способные отслеживать объекты на геосинхронной орбите Земли (ГСО)", - говорится в статье. По словам экспертов, новая система способна обеспечить глобальный мониторинг в любую погоду и даже при дневном свете, что является ограничением для существующих наземных оптических систем. Журнал отмечает, что соглашения о совместном оборонном сотрудничестве AUKUS (изначально задуманное как договор о поставках Австралии атомных подводных лодок) теперь простираются от морских глубин до космического пространства.

реклама





Журналисты издания Air & Space Forces Magazine (ASFM) сообщают, что первый объект будет построен в Западной Австралии и, как ожидается, начнет свою работу в 2026 году, а следующие два - один в Великобритании и один в США - появятся к концу десятилетия. При этом, пишет ресурс, географическое положение стран как нельзя лучше подходит для системы DARC, созданием которой займется Northrop Grumman.

Авторы заметки отмечают, что DARC — это реальный пример того, как Соединенные Штаты все больше и больше зависят от своих партнеров, которые еще несколько лет назад не участвовали в военных космических операциях. По словам источника, проект призван обеспечить американским, британским и австралийским военным возможность наблюдать за происходящим, понимать происходящее, принимать соответствующие решения и действовать с неоспоримым преимуществом.

"Масштабный обмен секретными технологиями является отличительной чертой высокотехнологичного блока AUKUS. Такие взаимоотношения возможны только в тесном союзе, поскольку общая история, культура, язык и политические ценности США, Великобритании и Австралии способствуют беспрецедентному доверию на высоком уровне", - пишет ASFM.

Второй компонент AUKUS

В этом месяце издание Asia Times сообщило, что Вашингтон активно продвигает проект AUKUS Pillar 2, в котором основное внимание уделяется современным технологиям, включая искусственный интеллект, автономность, средства радиоэлектронной борьбы, а также гиперзвуковое оружие и квантовые технологии.

реклама





Среди важнейших аспектов Pillar 2 - интеграция систем искусственного интеллекта в авиационные средства поиска подводных лодок и тестирования беспилотного оборудования. Перенос акцента на неядерный потенциал может также затронуть и космические технологии.

В США заявили, что AUKUS Pillar 2 позволит и другим англоязычным странам, включая Канаду и Новую Зеландию, присоединиться к расширяющемуся оборонному блоку. Вместе с тем, следует отметить, что высокие затраты ранее препятствовали присоединению Канады. У Новой Зеландии также могут быть сомнения касательно присоединения к альянсу в основном из-за проблем с суверенитетом, акцента на неядерную безопасность и налаживания более тесных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Оборонный альянс AUKUS может быть расширен за счет Канады и Новой Зеландии. (Источник фото сетевое издание: Asia Times / Facebook.)В соответствии с компонентом Pillar 2 AUKUS, проект DARC может стать дополнительным инструментом в попытках Австралии увеличить свой потенциал космического базирования. В марте мы сообщали, что австралийское оборонное ведомство планирует создать "спутниковую сеть", способную обеспечить "надежную" связь между спутниками и дружественными сухопутными подразделениями.

Новая спутниковая сеть должна стать легко масштабируемой, быстро развертываемой и восстанавливаемой. Утверждается, что это созвездие спутников будет способно отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты, противостоять средствам радиоэлектронной борьбы и кибератакам, а также передавать и принимать данные из любой точки земного шара.

реклама





Кроме того, в марте прошлого года военный эксперт и журналист Габриэль Онрада в своей статье для Asia Times писал, что Австралия учредила новое оборонное военно-космическое командование для развития военного потенциала космического базирования, нацеленного на защиту своих спутников от предполагаемых противников, таких как Россия и Китай. По аналогии с Космическими силами США, это подразделение будет развивать свой космический потенциал и сотрудничать с другими странами Запада для обеспечения безопасности в космосе.

Хотя Австралия активно сотрудничает с США в космической сфере, ей необходимо форсировать азвитие космического потенциала, чтобы противостоять космическим угрозам и повысить жизнеспособность своих сил и средств космического базирования, считает обозреватель.

Вероятно, AUKUS нацелился на освоение космоса как критически важного инструмента взаимодействия и поддержки членов альянса. В своей статье, опубликованной в сентябре 2022 года в Австралийском национальном университете, Филипп Цитовицки пишет, что AUKUS может способствовать повышению устойчивости космических активов США, Великобритании и Австралии.

По словам Читовицки, AUKUS сможет создать жизнеспособный космический потенциал в цепочках поставок своих членов за счет расширения обмена технологиями и улучшения взаимодействия с коммерческими операторами. Он утверждает, что по мере того, как конкуренция между великими державами выходит в космос, потенциальные противники AUKUS, такие как Россия и Китай, воспринимают американскую зависимость от космоса как "ахиллесову пяту". На этом фоне Москва и Пекин стремительно развивают свои противокосмические технологии, такие как противоспутниковые ракеты, спутники-камикадзе, оружие направленной энергии, электронное оружие и средства кибернетической войны.

По словам Цитовицкого, партнерство AUKUS возможно смягчит космические угрозы путем расширения спутниковых группировок на низкой околоземной орбите (LEO), оптимизации взаимного доступа к пусковым установкам и поддержки национальных возможностей в области производства космического оборудования. При этом DARC должен обеспечить резервирование систем космического базирования AUKUS, учитывая, что наземные радиолокационные датчики крупнее и эффективнее космических.

В этом году на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference (AMOS) Натаниэль Дейли из MITRE Corporation и Space Force Association выступил с предложением о разработке экосистемы обмена космической информацией (SISE) в рамках альянса AUKUS. Цель этого проекта - повысить "коллективный космический потенциал, возможности и отказоустойчивость".

Дейли считает, что космическая мощь AUKUS — это сотрудничество, наличие взаимодействующих ключевых структур и возможностей, нацеленность на долгосрочные оперативные преимущества, упорядоченная система координации и политики, стимулирование прямого и практического сотрудничества вне рамок политических договоренностей, а также доверие и взаимная выгода.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

США, Британия и Австралия строят радар для отслеживания объектов в глубоком космосе. AUKUS нацелился на космос — Программа наземного космического наблюдения DARC направлена на повышение осведомленности блока о космическом пространстве На снимке предупреждающий знак на дороге к Объединенному оборонному объекту Пайн Гэп, недалеко от Алис-Спрингс, Австралия. (Источник фото сетевое издание: Asia Times / Facebook / Wikipedia.) Он также рекомендует AUKUS использовать передовые технологии для достижения решающего преимущества в космосе. По словам Дейли, AUKUS следует согласовать геостратегическую концепцию Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (FOIP) с принципом мирного использования космического пространства. По его словам, AUKUS прежде всего должен наладить эффективный обмен информацией между своими членами и подтвердить свои обязательства перед другими государствами, продемонстрировав мирное, устойчивое и безопасное освоение космоса.