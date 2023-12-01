Передовой китайский авианосец второго поколения Type 003 "Фуцзянь" приступил к испытаниям электромагнитной катапульты, устройство с помощью которого можно запускать тяжелые палубные истребители. Это событие ознаменовало собой новую веху в развитии военно-морского потенциала Китая. Китайский авианосец Type 003 Fujian водоизмещением более 80 000 тонн, длиной более 320 метров способен нести 70 самолетов, включая истребители J-15 и противолодочные вертолеты Z-9C.

Новейший китайский авианосец испытывает передовую электромагнитную систему запуска, что знаменует собой большой скачок вперед для проецирования военно-морской мощи НОАК. На снимке: китайский авианосец "Фуцзянь". Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter / Wikimedia Commons

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В этом месяце издание Naval News сообщило, что китайский авианосец Type 003 Fujian начал испытания электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS). Новая технология существенно отличается от традиционных паровых катапульт, использующих для запуска самолетов пар, подаваемый из турбин корабля.

Электромагнитные катапульты способны запускать более тяжелые самолеты. То есть с носителя (авианосца) можно поднять в воздух намного больше типов самолетов, которые соответственно будут нести больше топлива и оружия. Кроме того, утверждается, что такие устройства намного "мягче" осуществляют запуск реактивных самолетов, заметно сокращая время их технического обслуживания.

Naval News показал кадры из социальных сетей, на которых видно, как авианосец проводит испытательный запуск с мертвой нагрузки. Это обычная процедура для авианосцев, оснащенных катапультами. Источник упоминает, что этот этап испытаний включает в себя запуск тестовых аппаратов с катапульт авианосца для проверки их функциональности. В статье отмечается, что корабль Fujian был замечен отходящим от причала, что вызвало предположения о предстоящих ходовых испытаниях, связанных с тестированием катапульты. Тем не менее, пишет Naval News, сроки проведения дальнейших тестов остаются неопределенными, возможно они состояться в ближайшее время.

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В сообщении Naval News говорится, что "Фуцзянь" представляет собой серьезное достижение Народно-освободительной армии и ВМС (НОАК), поскольку это первый китайский авианосец, оснащенный системой EMALS и обладающий рядом новейших технологий. По словам авторов, за ходом работ по проектированию, строительству и испытаниям "Фуцзяня" ведется пристальное наблюдение. В социальных сетях часто публикуются свежие данные о ходе работ и спутниковые снимки.

Naval News сравнивает "Фуцзянь" с кораблем ВМС США USS Gerald R Ford (CVN-78), который также оснащен EMALS. Однако, несмотря на внешнее сходство, китайская система технически отличается от американской. Журнал Naval News попытался сравнить "Фуцзянь" с авианосцем военно-морского флота США USS Gerald R Ford (CVN-78, также оснащенным катапультой EMAIL. Проведя сравнительный анализ, эксперты пришли к выводу, что китайская система заметно отличается от американской.

В отчете говорится, что сроки и трудности испытаний USS Gerald R Ford могут служить лишь косвенным ориентиром для развития проекта Fujian, поскольку китайский авианосец испытывает абсолютно иные проблемы.

До ввода в строй USS Gerald R Ford пережил множество задержек, из-за постоянных "переделок" и реконструкций, что было связано с внедрением на авианосце множества передовых технологий, таких как катапульта EMALS, турбоэлектрический аэрофинишер Advanced Arresting Gear (AAG) и система электромагнитных оружейных лифтов Advanced Weapon Elevator (AWE).

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На снимке суперавианосец военно-морского флота Соединенных Штатов Америки USS Gerald R Ford бороздит Атлантику. Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter /US Navy

Fujian, первый авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая такого размера и возможностей, начал строиться примерно в 2018 году и был спущен на воду в июне 2022 года. Ожидается, что он пройдет всесторонние испытания и проверки, прежде чем будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Авианосный флот Китая стремительно расширяется. В статье для Aviation Week Network, опубликованной в июне 2023 года, Брэдли Перретт пишет, что успешные ходовые испытания "Фуцзяня" откроют путь к созданию четвертого китайского атомного авианосца и еще шести таких же кораблей к 2040 году. Перретт считает, что в ближайшие десять лет количество палубных истребителей НОАК увеличится более чем в четыре раза.

По словам эксперта, строительство "Фуцзянь" длится уже шесть лет, в то время как "Шаньдун" был построен всего за 4,5 года, хотя на вооружение был принят спустя всего 1,6 года.

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Он упоминает, что к 2030 году у Китая может быть пять авианосцев, если он начнет строить четвертый и пятый корабли в ближайшее время. Возможно, это произойдет уже в следующем году. Перретт отмечает, что один из будущих авианосцев может быть построен Dalian Shipbuilding, верфью на северо-востоке Китая, которая построила "Ляонин" и "Шаньдун". Он считает, что Shanghai Jiangnan, построившая "Фуцзянь", способна одновременно строить два авианосца.

По оценкам Перретта, к 2033 году численность парка корабельных истребителей Китая для будущих авианосцев возрастет как минимум до 317 самолетов. Скорее всего, это будут самолеты J-15 и J-35, хотя первый к тому времени уже не будет выпускаться, считает эксперт.

Кроме того, пишет Перретт, в авианосные группы будут входить около 26 самолетов KJ-600 и около сотни вертолетов. Он также отмечает, что вскоре НОАК может принять на вооружение тяжелые "транспортники", построенные на базе KJ-600. К 2033 году китайское авианосное авиационное крыло и поддерживающие его наземные учебные эскадрильи будут насчитывать более 440 самолетов.

В докладе Пентагона о военной мощи Китая за 2023 год отмечается, что растущие авианосные силы НОАК расширяют зону противовоздушной обороны развернутых оперативных групп за пределы действия наземных средств обороны, что позволяет проводить операции на значительном удалении от берегов КНР.

В нем также отмечается, что "Фуцзянь", первый из китайских авианосцев нового поколения, обладает большей выносливостью и что его система EMALS позволит ему запускать больше типов авиационных платформ, в том числе самолетов раннего предупреждения (РПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой потенциал заметно повышает ударную мощь китайских авианосных боевых групп при их развертывании в районах за пределами непосредственной периферии Китая.

Как сообщает агентство Reuters, в октябре 2023 года китайская авианосная боевая группа "Шаньдун" прошла к югу от Тайваня через пролив Баши и вошла в западную часть Тихого океана. Такой маневр в сочетании с аналогичными действиями другой китайской авианосной группы, прошедшей через пролив Мияко, вполне мог оказаться попыткой нанести фланговый удар по самоуправляемому острову. В качестве альтернативного варианта китайская авианосная группа, пройдя через пролив Баши, могла быть перенаправлена в Филиппинское море, чтобы отрезать США от пополнения запасов и подкреплений с Гуама, направляющихся к Филиппинам или Тайваню.

Однако, "Фуцзянь" и другие авианосцы Китая будут не менее уязвимы для существующих типов вооружений, чем американские авианосцы. В статье, опубликованной 22 июня в журнале Task & Purpose, Джефф Шогол отмечает, что, если "Фуцзянь" и другие китайские авианосцы не будут оснащены какой-либо революционной технологией защиты кораблей, они будут уязвимы для американского оружия.

Церемония спуска на воду суперавианосеца "Фуцзянь". Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter Screengrab

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Шогол утверждает, что авианосцы, независимо от возраста и типа, могут быть атакованы самолетами с противокорабельными ракетами или подводными лодками. Он отмечает, что крылатые ракеты могут нанести авианосным боевым группам серьезное поражение, уничтожив самолеты на полетной палубе, а подводные лодки, используя торпеды или мины, могут полностью потопить корабли.