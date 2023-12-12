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Американская тактическая ракета нового поколения готова нанести удар по Китаю

Армия США получила первую партию ракет дальнего радиуса действия Precision Strike Missiles - важнейший актив в рамках разрабатываемой Пентагоном стратегии "ракетной стены" в Тихом океане
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Недавно армия Соединенных Штатов получила первую партию ракет дальнего радиуса действия Precision Strike Missiles (PrSM), ознаменовав тем самым важную веху в ракетной программе вооруженных сил США и значительно повысив их потенциал по нанесению тактических ударов дальнего радиуса действия и сдерживанию конвенциональных угроз, пишет журналист и военный эксперт Джена Джадсон для онлайн-издания Defense News.

Американская тактическая ракета нового поколения PrSM готова нанести удар по Китаю. Армия США получила первую партию ракет дальнего радиуса действия Precision Strike Missiles - важнейший актив в рамках разрабатываемой Пентагоном стратегии "ракетной стены" в Тихом океане. Концепт-арт Precision Strike Missiles, PrSM. Фотография представлена пресс-службой Lockheed Martin Corporation.

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Новые ракеты позволят командованию объединенных сил круглосуточно и в любую погоду противостоять способности противника выполнять боевые маневры и проводить мероприятия противовоздушной обороны. Как сообщает Defense News, эта поставка последовала сразу после успешных производственных квалификационных испытаний на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В сообщении говорится, что PrSM является одной из главных программ американской армии и ключевой технологией в портфеле дальнобойных высокоточных ракет, построенных в рамках новой волны приоритетов модернизации, намеченных в 2017 году. Сообщается, что ракета способна запускаться как с высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), так и с реактивной системы залпового огня M270A2 (MLRS).

Defense News отмечает, что американская армия планирует установить на ракету "дополнительные устройства", включая усовершенствованный искатель и технологии для повышения летальности и увеличения дальности стрельбы. В докладе упоминается, что в конкурсе на следующий этап программы PrSM примут участие команды компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies-Northrop Grumman.

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В феврале этого года армия Соединенных Штатов заключила контракт с Raytheon Technologies-Northrop Grumman на сумму 97,7 миллиона долларов США на разработку комплекса Long Range Maneuverable Fires (LRMF) или PrSM Increment 4, а компания примерно в то же время получила контракт на сумму 33 миллиона долларов США на разработку "дополнительных возможностей" для этой программы.

PrSM должна заменить устаревшую армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS), которая поступила на вооружение в 91 году прошлого века. В статье, опубликованной в этом месяце на сайте Breaking Defense, говорится, что PrSM способна поражать цели на расстоянии 500 километров, что намного больше, чем радиус действия устаревшей ATACMS, действующий в диапазоне от 70 до 300 километров. Армия США не сообщила точную дальность полета PrSM. Однако в отчете Breaking Defense говорится, что ракета была испытана по целям на расстоянии от 85 до 400 километров.

В докладе также отмечается, что хотя PrSM в целом не предназначена для стрельбы по целям на расстоянии менее 85 км, именно эти цели создают наиболее напряженные условия для полета, поскольку при сближении с целью ракете приходится маневрировать на гиперзвуковых скоростях, подвергая испытаниям структурную целостность боеприпаса и его управляемость. В отчете Исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service, CRS) за август 2020 года говорится, что пусковая установка PrSM может нести две ракеты, в то время как ATACM - только одну. Кроме того, она оснащена помехозащищенной GPS-антенной.

На снимке оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS.  Запуск ракеты осуществляется с модернизированной пусковой установки M270. Фотография представлена пресс-службой Lockheed Martin Corporation / Wikipedia

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В своей статье для Breaking Defense, опубликованной в ноябре 2023 года, Эшли Роке пишет, что на момент обнародования Пентагоном своего финансового бюджета на 2024 год армия США планировала закупить 3 986 ракет PrSM Increment I. По мнению автора статьи, учитывая, что Вашингтон отправил на Украину свои устаревшие ракеты ATACMS, скорее всего, основной задачей Пентагона станет увеличение производства PrSM с тем, чтобы восполнить, а в перспективе полностью заменить стоящие на вооружении США системы ATACMS.

В докладе также говорится, что армия Соединенных Штатов планирует приобрести усовершенствованные версии PrSM, включая PrSM Increment 2 с целеуказателем для противокорабельных ракет наземного базирования ( Land-Based Anti-Ship Missile, LBASM), PrSM Increment 3 с усовершенствованными боеголовками и PrSM Increment 4 с дальностью действия до 1000 километров. Эксперт отмечает, что ракеты PrSM станут важнейшим элементом стратегии Пентагона по созданию "ракетной стены" в Тихом океане.

Новые системы PrSM потенциально способны помочь Тайваню перейти от оборонительной стратегии "дикобраза", предполагающей наличие большого количества небольших, мобильных, скрытых и рассредоточенных средств, способных выдержать первые удары Китая в случае вторжения, к стратегии "гадюки", предусматривающей ограниченные контрудары по целям на материковой части Китая. Ранее мы уже рассказывали о стратегии "ракетной стены" США, в центре которой находятся ракеты наземного базирования, размещенные на территориях союзных государств в непосредственной близости от Тайваня и Китая.

Правда, необходимо учитывать, что "некоторые" союзники Соединенных Штатов в силу различных обстоятельств могут отказаться от участия в американской стратегии "ракетной стены", в том числе из-за риска оказаться втянутыми в вооруженный конфликт между США и Китаем.

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В ноябре 2023 мы также сообщали, что в 2024 году Соединенные Штаты планируют разместить в Тихоокеанском регионе ракеты наземного базирования "Томагавк", SM-6 и, возможно, PrSM. Потенциальное развертывание таких ракет демонстрирует озабоченность Вашингтона военной экспансией и напористостью Китая в этом регионе, в первую очередь в Южно-Китайском море.

По мнению западных экспертов, ракеты PrSM могут также обеспечить Тайвань потенциалом для нанесения контрудара, устраняя проблему ограниченности оборонительной стратегии "дикобраз", направленной на отражение потенциального китайского вторжения, а не на сдерживание на стратегическом уровне.

В сентябре 2023 года издание Army Times сообщило, что Тайвань выделил средства на закупку 29 пусковых установок HIMARS, 864 ракет с высокоточным наведением и 84 ракет ATACMS. Авторо статьи отмечает, что системы HIMARS предоставят тайваньским военным возможность обстреливать китайские плацдармы в случае вооруженного вторжения, а ATACMS - поражать цели на материковом побережье Китая.

Однако, следует отметить, что Китай уже усилил свою оборону в ожидании подобных атак. В прошлом месяце газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Народно-освободительная армия Китая существенно укрепила не менее двенадцати авиабаз в южном регионе страны, оборудовав их хорошо защищенными и замаскированными укрытиями, удлиненными взлетно-посадочными полосами, новыми рулежными дорожками и перронами для истребительной авиации.

В отчете WSJ отмечается, что Китай развернул мощную противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы вдоль всего континентального побережья, что скорее всего снизит эффективность более старых боеприпасов, таких как ATACMS.

Тайвань наращивает свой ракетный арсенал, пытаясь сдержать китайское вторжение. Иллюстрация: Twitter Screengrab / Wikipedia.

Таким образом, пытаясь внушить всему миру и убедить самих себя в том, какую крутую ракету наконец-то построил Пентагон, американские военные эксперты утверждают, цитата,”…Система PrSM следующего поколения способна укрепить позиции США и Тайваня в области обычного сдерживания, позволяя союзникам продолжать держать под угрозой критически важные для Китая цели и обеспечивая синергию между обычным и крупномасштабным сдерживанием”.

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В начале этого месяца сообщалось, что передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения. Передовой китайский авианосец второго поколения Type 003 "Фуцзянь" приступил к испытаниям электромагнитной катапульты, устройство с помощью которого можно запускать тяжелые палубные истребители. Китайский авианосец Type 003 Fujian водоизмещением более 80 000 тонн, длиной более 320 метров способен нести 70 самолетов, включая истребители J-15 и противолодочные вертолеты Z-9C. Новая технология существенно отличается от традиционных паровых катапульт, использующих для запуска самолетов пар, подаваемый из турбин корабля. Подробнее...

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