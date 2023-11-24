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Тихоокеанский рубеж: США возводят "ракетную стену" для сдерживания Китая

Американский генерал заявил о планах США развернуть до конца 2024 года ракеты большой и средней дальности в акватории Тихого океана
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США приступили к развертыванию ракет наземного базирования большой дальности для сдерживания возможного вторжения Китая на Тайвань. Эксперты считают это провокационным шагом, способным вызвать дестабилизирующую гонку конвенциональных ракетных вооружений в бассейне Тихого океана.

Американский генерал заявил о планах Соединенных Штатов развернуть до конца 2024 года ракеты большой и средней дальности в акватории Тихого океана. На снимке крылатая ракета "Томагавк" в полете. Фотография представлена US Navy / Mass Communications Speciallist 3nd Class William Collinss III.

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Генерал Чарльз Флинн, командующий Тихоокеанскими вооруженными силами Соединенных Штатов, заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Новая Шотландия), что США в 2024 году развернут в Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности, включая Tomahawks и SM-6. Об этом сообщает издание Defense One.

Развертывание этих вооружений стало возможным благодаря выходу Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году из-за того, что его якобы не соблюдала Россия. В сообщении Defense One говорится, что в регионе также может быть развернута ракета точного удара (PrSM), способная поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

В своем выступлении Флинн подчеркнул стремительное развитие военного потенциала Китайской Народной Республики, которое, по его словам, ставит под угрозу региональную и глобальную безопасность. И хотя генерал воздержался от спекуляций на тему вторжения Китая на Тайвань, он назвал несколько возможных факторов, которые, по его мнению, повлияли на стратегические решения китайского лидера Си Цзиньпина.

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Среди них - влияние экономических санкций, попытки ослабить американские альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оценка готовности китайских вооруженных сил к потенциальному вторжению, а также эффективность операций Китая по информационному воздействию на противника.

Defense One отмечает, что развертывание армией Соединенных Штатов новых ракет знаменует собой стратегический сдвиг в Тихоокеанском регионе, отражающий растущую обеспокоенность по поводу военной экспансии и агрессивного поведения Китая в регионе. Кроме того, это свидетельствует о более широкой геополитической стратегии, направленной на поддержание стабильности и сдерживание потенциальных конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Проекты Соединенных Штатов по развертыванию ракет дальнего радиуса действия в Тихом океане являются частью стратегии по созданию "ракетной стены" в Первой островной цепи, включающей Японию, Тайвань и Филиппины, с целью сдерживания КНР.

В июле этого года мы сообщили, о том, что Корпус морской пехоты Соединенных Штатов (КМП США) принял на вооружение ракетный комплекс дальнего действия (Long-Range Fires Launcher). Это безэкипажная пусковая установка с колесной формулой 4×4, построенная на базе дистанционно управляемой наземной машины для экспедиционных операций (ROGUE-Fires) с крылатыми ракетами "Томагавк".

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На прошлой неделе Пентагон провел испытания новой оперативно-тактической ракеты PrSM для РС3О HIMARS. Боеприпас PrSM был выпущен из пусковой установки HIMARS и точно поразил цель. Радиус поражения нового оружия достигает 400 километров. Об этом сообщила компания разработчик Lockheed Martin на своем сайте. В кадре "наземная ударная ракета" "Томагавк", готова  к взлету, 14 апреля 2018 г. Фотография представлена US Navy /Matthew Daniels / Handout.

Эксперты считают, что пусковая установка Long-Range Fires Launcher способна устранить недостаток мобильности, связанный с использованием грузовых автомобилей OpFires и Typhon, которые не помещаются в военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.

В декабре прошлого мы также писали о закупке армией США первой ракетной установки наземного базирования Typhon. Новые системы вооружений должны заполнить пробел между армейской высокоточной системой PrSM и гиперзвуковым оружием большой дальности (Long-Range Hypersonic WeaponL, RHW). MRC Typhon способен осуществлять стрельбу ракетами Standard SM-6 или Tomahawk на расстоянии от 500 до 1 800 километров.

В июле 2022 года мы сообщали, что в рамках программы Long-Range Fires, направленной на создание интегрированных наземных противокорабельных и наземных средств поражения, Корпус морской пехоты США закупил ракеты "Томагавк" наземного базирования. Тогда в Пентагоне заявили, что эта сделка реализуется в рамках доктрины "рассредоточенных операций" КМП США, предусматривающей использование небольших разрозненных сухопутных и морских подразделений способных эффективно противостоять численно превосходящим силам противника.

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Однако некоторые военные эксперты считают, что такие союзники США, как Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Австралия и Япония, возможно, не захотят участвовать в американской стратегии по возведению "ракетной стены".

Политические элиты Таиланда прилагают максимум усилий для укрепления связей с Китаем и, как известно, не желают вызывать стратегическое недовольство Пекина. Филиппины - уязвимы перед китайской морской блокадой, лишающей американцев возможности снабжения и пополнения запасов военных баз на острове Гуам. К тому же Манила не обладает достаточным арсеналом средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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Южная Корея также уязвима перед давлением Китая, поскольку нуждается в китайских рынках и хотела бы видеть Пекин в качестве посредника за столом переговоров с Северной Кореей. Удаленность Австралии от Китая и нежелание ввязываться в американо-китайский конфликт вокруг Тайваня могут исключить Канберра из числа стран, в которых могут размещаться американские ракеты наземного базирования.

Таким образом, единственным более-менее "жизнеспособным" партнером способным развернуть на своей территории американские ракеты наземного базирования является Япония. Токио, по мнению экспертов, не имеет уязвимых и слабых мест, присущих другим партнерам США по региону АТР, за исключением "давнего" нежелания размещать на своей территории системы наступательных вооружений в соответствии с пацифистской политикой, проводимой после Второй мировой войны.

Однако ситуация начинает меняться по мере того, как Япония постепенно наращивает арсенал ракет большой дальности с целью создания потенциала для нанесения контрударов по Китаю и Северной Корее.

Тем не менее, несмотря на все свои усилия по созданию таких возможностей, Япония сталкивается с серьезными проблемами, а именно: ограниченностью средств Long-Range Target, высокой стоимостью производства, устареванием технологий и ненадлежащими условиями хранения боеприпасов. Не исключено, что Япония попытается устранить эти недостатки с помощью ракет наземного базирования, поставляемых США, одновременно наращивая свой собственный арсенал.

Естественно, Китай все прекрасно понимает, и также активно укрепляет свой конвенциональный ракетный арсенал, чтобы противостоять предполагаемому сдерживанию со стороны Соединенных Штатов. Китайское агентство China Power отмечает, что с 2000 года Народная освободительная армия Китая (НОАК) превратила свои ракетные войска из скромных по точности систем малой дальности в самый мощный и разнообразный арсенал баллистических и крылатых ракет наземного базирования в мире.

По данным China Power, в этот арсенал входят баллистические ракеты средней дальности (БРСД) класса Dong Feng-26 (DF-26) с дальностью поражения до 4000 километров и способностью наносить удары по важнейшим американским военным базам на Гуаме и кораблям в море, а также баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа DF-21D, известные как "убийцы авианосцев" с дальностью поражения до 1550 километров.

На снимке военные машины с гиперзвуковыми противокорабельными баллистическими ракетами большой дальности Dong Feng-26 (DF-26), на параде 3 сентября 2015 года. Изображение: Twitter Screengrab.

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В докладе China Power говорится, что стратегия Китая сместилась в сторону применения этих ракет для сдерживания и ведения боевых действий с акцентом на нанесение высокоточных ударов и создание потенциала по противодействию концепции “ограничения и воспрещения доступа и манёвра” проникновению/отрицанию (anti-access and area denial, A2/AD) на своей морской периферии. В сообщении подчеркивается, что речь идет о противокорабельных ракетах с целью предотвращения военного вмешательства со стороны США и конвенциональном оружии способном эффективно наносить удары по ключевым объектам противника.

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