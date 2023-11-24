США приступили к развертыванию ракет наземного базирования большой дальности для сдерживания возможного вторжения Китая на Тайвань. Эксперты считают это провокационным шагом, способным вызвать дестабилизирующую гонку конвенциональных ракетных вооружений в бассейне Тихого океана.

Американский генерал заявил о планах Соединенных Штатов развернуть до конца 2024 года ракеты большой и средней дальности в акватории Тихого океана. На снимке крылатая ракета "Томагавк" в полете. Фотография представлена US Navy / Mass Communications Speciallist 3nd Class William Collinss III.

реклама





Генерал Чарльз Флинн, командующий Тихоокеанскими вооруженными силами Соединенных Штатов, заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Новая Шотландия), что США в 2024 году развернут в Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности, включая Tomahawks и SM-6. Об этом сообщает издание Defense One.

Развертывание этих вооружений стало возможным благодаря выходу Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году из-за того, что его якобы не соблюдала Россия. В сообщении Defense One говорится, что в регионе также может быть развернута ракета точного удара (PrSM), способная поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

В своем выступлении Флинн подчеркнул стремительное развитие военного потенциала Китайской Народной Республики, которое, по его словам, ставит под угрозу региональную и глобальную безопасность. И хотя генерал воздержался от спекуляций на тему вторжения Китая на Тайвань, он назвал несколько возможных факторов, которые, по его мнению, повлияли на стратегические решения китайского лидера Си Цзиньпина.

реклама





Среди них - влияние экономических санкций, попытки ослабить американские альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оценка готовности китайских вооруженных сил к потенциальному вторжению, а также эффективность операций Китая по информационному воздействию на противника.

Defense One отмечает, что развертывание армией Соединенных Штатов новых ракет знаменует собой стратегический сдвиг в Тихоокеанском регионе, отражающий растущую обеспокоенность по поводу военной экспансии и агрессивного поведения Китая в регионе. Кроме того, это свидетельствует о более широкой геополитической стратегии, направленной на поддержание стабильности и сдерживание потенциальных конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Проекты Соединенных Штатов по развертыванию ракет дальнего радиуса действия в Тихом океане являются частью стратегии по созданию "ракетной стены" в Первой островной цепи, включающей Японию, Тайвань и Филиппины, с целью сдерживания КНР.

В июле этого года мы сообщили, о том, что Корпус морской пехоты Соединенных Штатов (КМП США) принял на вооружение ракетный комплекс дальнего действия (Long-Range Fires Launcher). Это безэкипажная пусковая установка с колесной формулой 4×4, построенная на базе дистанционно управляемой наземной машины для экспедиционных операций (ROGUE-Fires) с крылатыми ракетами "Томагавк".

реклама





На прошлой неделе Пентагон провел испытания новой оперативно-тактической ракеты PrSM для РС3О HIMARS. Боеприпас PrSM был выпущен из пусковой установки HIMARS и точно поразил цель. Радиус поражения нового оружия достигает 400 километров. Об этом сообщила компания разработчик Lockheed Martin на своем сайте. В кадре "наземная ударная ракета" "Томагавк", готова к взлету, 14 апреля 2018 г. Фотография представлена US Navy /Matthew Daniels / Handout.

Эксперты считают, что пусковая установка Long-Range Fires Launcher способна устранить недостаток мобильности, связанный с использованием грузовых автомобилей OpFires и Typhon, которые не помещаются в военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.

В декабре прошлого мы также писали о закупке армией США первой ракетной установки наземного базирования Typhon. Новые системы вооружений должны заполнить пробел между армейской высокоточной системой PrSM и гиперзвуковым оружием большой дальности (Long-Range Hypersonic WeaponL, RHW). MRC Typhon способен осуществлять стрельбу ракетами Standard SM-6 или Tomahawk на расстоянии от 500 до 1 800 километров.

В июле 2022 года мы сообщали, что в рамках программы Long-Range Fires, направленной на создание интегрированных наземных противокорабельных и наземных средств поражения, Корпус морской пехоты США закупил ракеты "Томагавк" наземного базирования. Тогда в Пентагоне заявили, что эта сделка реализуется в рамках доктрины "рассредоточенных операций" КМП США, предусматривающей использование небольших разрозненных сухопутных и морских подразделений способных эффективно противостоять численно превосходящим силам противника.

реклама





Однако некоторые военные эксперты считают, что такие союзники США, как Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Австралия и Япония, возможно, не захотят участвовать в американской стратегии по возведению "ракетной стены".

Политические элиты Таиланда прилагают максимум усилий для укрепления связей с Китаем и, как известно, не желают вызывать стратегическое недовольство Пекина. Филиппины - уязвимы перед китайской морской блокадой, лишающей американцев возможности снабжения и пополнения запасов военных баз на острове Гуам. К тому же Манила не обладает достаточным арсеналом средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Южная Корея также уязвима перед давлением Китая, поскольку нуждается в китайских рынках и хотела бы видеть Пекин в качестве посредника за столом переговоров с Северной Кореей. Удаленность Австралии от Китая и нежелание ввязываться в американо-китайский конфликт вокруг Тайваня могут исключить Канберра из числа стран, в которых могут размещаться американские ракеты наземного базирования.

Таким образом, единственным более-менее "жизнеспособным" партнером способным развернуть на своей территории американские ракеты наземного базирования является Япония. Токио, по мнению экспертов, не имеет уязвимых и слабых мест, присущих другим партнерам США по региону АТР, за исключением "давнего" нежелания размещать на своей территории системы наступательных вооружений в соответствии с пацифистской политикой, проводимой после Второй мировой войны.

Однако ситуация начинает меняться по мере того, как Япония постепенно наращивает арсенал ракет большой дальности с целью создания потенциала для нанесения контрударов по Китаю и Северной Корее.

Тем не менее, несмотря на все свои усилия по созданию таких возможностей, Япония сталкивается с серьезными проблемами, а именно: ограниченностью средств Long-Range Target, высокой стоимостью производства, устареванием технологий и ненадлежащими условиями хранения боеприпасов. Не исключено, что Япония попытается устранить эти недостатки с помощью ракет наземного базирования, поставляемых США, одновременно наращивая свой собственный арсенал.

Естественно, Китай все прекрасно понимает, и также активно укрепляет свой конвенциональный ракетный арсенал, чтобы противостоять предполагаемому сдерживанию со стороны Соединенных Штатов. Китайское агентство China Power отмечает, что с 2000 года Народная освободительная армия Китая (НОАК) превратила свои ракетные войска из скромных по точности систем малой дальности в самый мощный и разнообразный арсенал баллистических и крылатых ракет наземного базирования в мире.

По данным China Power, в этот арсенал входят баллистические ракеты средней дальности (БРСД) класса Dong Feng-26 (DF-26) с дальностью поражения до 4000 километров и способностью наносить удары по важнейшим американским военным базам на Гуаме и кораблям в море, а также баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа DF-21D, известные как "убийцы авианосцев" с дальностью поражения до 1550 километров.

На снимке военные машины с гиперзвуковыми противокорабельными баллистическими ракетами большой дальности Dong Feng-26 (DF-26), на параде 3 сентября 2015 года. Изображение: Twitter Screengrab.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В докладе China Power говорится, что стратегия Китая сместилась в сторону применения этих ракет для сдерживания и ведения боевых действий с акцентом на нанесение высокоточных ударов и создание потенциала по противодействию концепции “ограничения и воспрещения доступа и манёвра” проникновению/отрицанию (anti-access and area denial, A2/AD) на своей морской периферии. В сообщении подчеркивается, что речь идет о противокорабельных ракетах с целью предотвращения военного вмешательства со стороны США и конвенциональном оружии способном эффективно наносить удары по ключевым объектам противника.