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Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака

Цель Москвы - не допустить участия западных стран в энергетических сделках с Багдадом...
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Министерство нефти Ирака одобрило продажу 40-процентной доли японской нефтегазовой компании Inpex Corporation на участке Block 10, включая крупнейшее нефтяное месторождение Эриду в южной части Ирака. Таким образом, российская компания "Лукойл" получит полный контроль над всей этой богатой нефтью территорией.

Лукойл наращивает добычу нефти в Ираке. Международные эксперты признают, что Россия стала очень серьезным игроком на Ближнем Востоке. Беспорядки в Сирии и "арабская весна" повысили активность России в Средней Азии, что привело к росту российских инвестиций по всему региону

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В 2012 году после четвертого раунда выдачи нефтегазовых лицензий Багдадом российская компания "Лукойл" подписала контракт на разведку и добычу нефти на месторождении Эриду, получив при этом 60-процентную долю. Японской компании Inpex досталась доля в 40 процентов.

Компания "Лукойл" уже несколько лет ведет геологоразведку блока 10. Участок Block 10 площадью 5,8 тысячи квадратных километров расположен в 120 километрах от одного из самых крупных в мире нефтяных месторождений Западная Курна-2, на котором "Лукойл" начал коммерческую добычу нефти в марте 2014 года.

В рамках проекта были проведены двухмерные и трехмерные сейсмические исследования, пробурены три разведочные и шесть оценочных скважин. В результате было открыто месторождение Эриду, запасы которого оцениваются в 12,9 миллиарда баррелей.

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Ирак занимает пятое место в мире по доказанным запасам углеводородов. Багдад владеет запасами нефти в 140 миллиардов баррелей, что делает страну наиболее перспективным регионом в плане потенциального расширения нефтедобычи. Среди членов ОПЕК Ирак занимает четвертое место по запасам сырой нефти после Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ирана (по состоянию на конец 2015 года). По объему добычи нефти Ирак занимает второе место после Саудовской Аравии.

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Согласно предварительным оценкам, запасы иракского нефтяного месторождения Эриду составляют от 7 до 10 миллиардов баррелей. Однако эксперты в нефтяном секторе уверены, что реальные запасы нефти в этом регионе могут превышать верхнюю цифру этого диапазона более чем на 50 процентов.

Известный на Западе новостной портал энергетической промышленности OilPrice.com, пишет, что начиная с марта этого года, после того как государственная нефтяная компания Ирака Dhi Qar Oil Company (DQOC) официально разрешила разработку ресурсов Block 10, включая все месторождение Эриду, "Лукойл" пытался выдавить Inpex из сделки, а вместе с ней и последние остатки американского влияния в этом регионе.

Хотя министерство нефти Ирака обозначило пик добычи на Эриду на уровне не менее 250 000 баррелей в сутки, российские эксперты в сфере нефтегазовой промышленности считают, что к 2029 году пик добычи может увеличиться как минимум на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с показателем предыдущего периода.

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Поглощение российским нефтяным гигантом самого значимого нефтяного месторождения в Ираке является важнейшим моментом в динамике сил на мировых энергетических рынках. По мнению аналитического обозревателя Oilprice.com Саймона Уоткинса, разведка и разработка месторождений в Ираке соответствует целям России и Китая - не допустить страны Запада к энергетическим сделкам с Багдадом. Это позволит сблизить Ирак с Ираном и Саудовской Аравией и "положить конец гегемонии США на Ближнем Востоке, что станет заключительной главой в окончательной гибели Запада".

На снимке Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед аль-Судани во время встречи в Москве 10 октября 2023 года. / Пресс-служба президента России.

В своем интервью, опубликованном в издании Sputnik 18 июля этого года, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирака заявил, что "отношения между Багдадом и Москвой в энергетическом секторе в частности в нефтяной и газовой отраслях, активно развиваются", подчеркнув, что "российские компании, ведущие свой бизнес в Ираке, осуществляют перспективные инвестиции в нефтяные и газовые месторождения, что способствует укреплению отношений между двумя сторонами".

Российские компании, работающие в Ираке, идут навстречу "перспективным" инвестициям. Ранее в этом месяце "Лукойл" продлил контракт на разработку и добычу нефти на иракском месторождении Западная Курна 2, планируя постепенно удвоить добычу нефти до 800 000 баррелей в сутки.

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Сделка "Лукойла" с иракской нефтедобывающей компанией Basra Oil Company в Багдаде продлила сервисное соглашение на десять лет до 2045 года, предусматривающее инвестирование в дальнейшее развитие проекта, а также "поэтапное увеличение добычи на месторождении с достижением плато на уровне 800 тысяч баррелей в сутки".

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Международные эксперты признают, что Россия стала очень серьезным игроком на Ближнем Востоке. Беспорядки в Сирии и "арабская весна" повысили активность России в Средней Азии, что привело к росту российских инвестиций по всему региону. Более того, некоторые государства этого региона видят в России все более надежного партнера и успешно балансируют между враждующими игроками, такими как Саудовская Аравия и Иран.

За последнее десятилетие Россия добилась значительных успехов в развитии энергетических связей на Ближнем Востоке, что говорит о том, что Москва нацелена на долгосрочное сотрудничество со странами региона, учитывая, что мировые цены на нефть пока имеют важное значение для здоровья российской экономики. Москва прекрасно видит вакуум, образовавшийся в регионе после ухода с рынка западных стран, и стремится к тому, чтобы ее политика сотрудничества на Ближнем Востоке укладывалась в рамки более значимых механизмов партнерства с Китаем.

Ранее мы писали о том, что Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS.

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В условиях продолжающейся эскалации напряженности в отношениях с Китаем Тайвань активно наращивает свой военный потенциал при поддержке Соединенных Штатов. Согласно сообщению "Тайваньских новостей" от 30 ноября 2023 года, Тайвань в следующем году планирует отправить в США 114 солдат для прохождения специальной военной подготовки. Обучение будет сосредоточено на высокомобильных артиллерийских ракетных системах (HIMARS) и современных танках M1A2T Abrams. Подробнее. 

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