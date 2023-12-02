Российский Telegram-канал Fighterbomber на днях заявил, что на модернизированных Су-34 НВО продолжаются работы по обновлению программного обеспечения, что позволит применять авиабомбы с УМПК со всех видов маневров.

Су 34 c НВО – (Новейшими Видами Оружия/ Оснащения)

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Сочетание авиабомбы УМПК и Су-34 — это серьезная сила, с которой противнику приходится считаться. Концептуально УМПК можно сравнить с американской системой Joint Direct Attack Munition (JDAM), превращающей "тупые" или неуправляемые бомбы в высокоточные всепогодные боеприпасы. В частности, комплекты УМПК устанавливаются на авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Комплект УМПК крепится на свободно падающую бомбу и превращает ее в управляемый боеприпас. Модуль имеет систему управления, которая в автоматическом режиме движет боеприпас к цели. Теоретически УМПК способен превратить любую бомбу в высокоточную, а значит, ее можно использовать для нанесения ударов по особо важным целям.

На этом фоне в Воздушно-космических силах (ВКС) России принято решение - начать массовую подготовку летчиков-истребителей к использованию авиабомб с УМПК (универсальный модуль планирования и корректировки). Об этом рассказали корреспонденты агентства РИА "Новости". В сообщении также говорится, что в зоне спецоперации истребители-бомбардировщики Cy-34 применяют бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Cy-34 предназначен для поражения авиационных, наземных и надводных целей на дальностях до 250 километров в дневное и ночное время в простых и сложных метеоусловиях.

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Российский тактический ударный самолет Cy-34, который в войсках ласково называют "Утенок" за приплюснутый нос, за время конфликта зарекомендовал себя как мощный и высокоэффективный боевой комплекс. "В один из учебных центров российских BKC недавно была передана партия истребителей-бомбардировщиков Cy-34. Новые машины будут использоваться для массового обучения пилотов применению авиационных бомб с УМПК, отлично зарекомендовавших себя в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Это позволит увеличить количество пилотов, умеющих применять данный боеприпас, и нарастить удары "умными" бомбами в зоне CBO по объектам ВСУ", - сообщил в беседе с изданием источник знакомый с ситуацией.

По словам источника, боевое испытания УМПК в зоне специальной военной операции показало высокую эффективность такого оружия. При относительно небольших затратах обеспечивается высокоточное поражение украинских формирований на ЛБС. Как правило боеприпасами с УМПК наносятся удары по скоплениям живой силы противника, пунктам дислокации, укрепрайонам и командным пунктам.

Применение УМПК позволяло Cy-34 выполнять задачи на больших высотах, минимизировать расход топлива и увеличить выносливость, и главное - наносить высокоточные удары по украинским целям на дальности до 80 километров, то есть за пределами зоны действия ПВО Украины. Потребовалось несколько месяцев, чтобы эффективность комплектов УМПК была доведена до уровня, позволяющего начать их серийное производство. Как только это произошло, Cy-34, способный поднимать боевую нагрузку до 8 тонн, стал еще более мощной системой вооружения, пишет индийский журналист и военный эксперт Сакши Тивари для EurAsian Times.

В полете бомбы с УМПК находятся довольно мало времени, поэтому поразить их с помощью существующих на Украине систем противовоздушной обороны весьма проблематично. Российские Cy-34 начали "утюжить" украинские позиции бомбами ФАБ-500М62 с УМПК сразу после начала украинского контрнаступления в июне этого года. В настоящее время Cy-34 также применяют массивные “крылатые” авиабомбы ФАБ-1500М54, первое успешное боевое применение которых было продемонстрировано в начале сентября.

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В сентябре стало известно о первом применении Су-34 “крылатых” полуторатонных бомб ФАБ-1500 М54

С тех пор, как бомбы с УМПК впервые появились на поле боя, российские войска значительно повысили точность комплектов, а также добавили ряд других усовершенствований, в частности, возможность задавать координаты цели из кабины пилота перед сбросом боеприпаса. Как сообщает канал FighterBomber Channel, новые "прошивки" программного обеспечения, как ожидается, еще больше повысят точность и эффективность их применения. В то время пока ВС России работают над тем, чтобы сделать свою огневую мощь более смертоносной, Украина в очередной раз осталась без бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB).

В этом году Киев не получит авиабомбы GLSDB

По словам представителей Пентагона и лиц, знакомых с графиком поставок, Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит первую крупную партию бомб, которые Соединенные Штаты модифицировали для запуска на дальностях до 150 километров.

Агентство Reuters, со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ в октябре прошлого года, сообщило, что, когда компания Boeing впервые обратилась к американским властям с просьбой о закупке и последующей передаче Украине бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), самым оптимистичным сроком отправки называлась весна 2023 года. В феврале издание Politico сообщило, что поставка может произойти позднее в этом году.

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Украина срочно требует от Запада бомбы GLSDB в дополнение к ракетам большой дальности ATACMS переданные Киеву в октябре этого года. Максимальный радиус поражения системы ATACMS составляет 300 километров, что более чем в два раза превышает дальность стрельбы тех версий ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от Вашингтона в прошлом году.

Западные стратеги рассчитывали, что в результате стрельбы из систем HIMARS в зоне досягаемости окажутся все российские каналы снабжения в ДНР, ЛНР и Крыму. Это якобы должно заставить Москву отвести войска от линии боевого соприкосновения.

По словам анонимного источника в оборонном ведомстве США, производитель GLSDB, компания Boeing, планирует передать боеприпасы американским военным в конце декабря. Затем новое оружие пройдет испытания. И только спустя несколько месяцев снаряды могут отправиться на Украину.

Источник в Пентагоне добавил: "Мы ожидаем предоставления этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешной проверки". По сути, GLSDB — это модернизированный вариант авиабомбы GBU-39/B (Small Diameter Bomb, SDB), к которой "прикручен" двигатель от обычного 227-мм реактивного снаряда системы HIMARS.

Благодаря новой конструкции планера значительно увеличена дальность доставки авиабомбы (по сравнению с менее мощными аналогами). При заявленной точности в 5 метров диаметр воронки от взрыва достигает 15 метров, при этом общая площадь поражения более 2 кв. км. Сегодня Су-34М способен нести два таких боеприпаса, а в перспективе - три.. Изображение представлено Telegram-каналом Fighterbomber.

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В марте этого года российский расчет ПВО впервые перехватил и уничтожил управляемый реактивный боеприпас GLSDB. Это произошло спустя месяц после того, как Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине это оружие в рамках программы военной помощи. ВС России сбивают западные боеприпасы GLSDB применяемые ВСУ, с помощью 3PK "Top-M2", "Бук-M3" и C-З50.