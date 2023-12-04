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Из-за поставок снарядов и амуниции на Украину в Германии осталось боеприпасов всего на 2 дня боев

Германия движется в сторону всеобщей воинской повинности, считает немецкий политик
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Недавно эксперт в области обороны и заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадефул заявил, что на фоне крупных поставок оружия на Украину, основные подразделения бундесвера (вооруженных сил Германии) могут продержаться в бою не более двух суток. Он также призвал ускорить приобретение вооружений для собственной армии.

Экс - министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уверена в миролюбии своих бывших подопечных. Иллюстрация представлена  пресс-службой бундесвера

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В интервью информационному агентству DPA политик отметил, что поставки оружия Киеву, которые он счел целесообразным и приемлемым вариантом, привели к серьезным проблемам бундесвера.

Те, кто ратует за готовность к войне, но при этом возлагает на бундесвер ответственность за обеспечение собственной обороноспособности, должны быть больше озабочены предотвращением подобных ситуаций, сказал он, добавив, что, к сожалению, министр обороны Германии Борис Писториус придерживается противоположного мнения.

Вадефул отметил, что успехи в процессе трансформации бундесвера в функциональную армию были минимальными. Он заявил, что с самого начала ВС ФРГ зашли в тупик. Отчасти в этом виноват Борис Писториус. Вадефул заявил, что он следит за громкими заявлениями, но не видит ощутимых действий, которые бы подтверждали декларируемое министром наращивание военного потенциала страны. По его мнению, "переломный момент" для бундесвера еще не наступил.

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Несмотря на то, что заказы на военную технику и вооружение продолжают поступать, немецкая армия до сих пор их не получила, утверждает депутат. Он подчеркнул, что отсутствие компенсации [за оружие и технику, переданные Украине] недопустимо в нынешних условиях безопасности. Политик добавил, что Германии требуется во много раз больше оружия, чем она имеет в настоящее время. Парламентарий выразил глубокий скептицизм по поводу способности Германии предоставить в распоряжение Североатлантического альянса полностью укомплектованную дивизию в оговоренные двухлетние сроки. Вадефул посоветовал ввести в Германии воинскую повинность. Он утверждает, что Германия не способна эффективно поддерживать национальную оборону без соответствующей по численности армии.

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После Соединенных Штатов Германия является вторым по величине источником вооружений для Украины. Общая сумма гуманитарной, финансовой и военной помощи, оказанной Берлином Киеву, уже превысила 25 миллиардов евро.

Мощь бундесвера или скорее немощь

Вооружённые силы Федеративной Республики Германии сегодня состоят из::

295 танков Leopard 2,

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350 бронеавтомобилей Puma,

382 боевых машины пехоты "Мардер",

около 400 бронеавтомобилей Wiesel 1 и 2,

400 бронированных транспортных машин Boxer,

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134 самоходных гаубиц PzH 2000,

33 реактивных систем залпового огня M270,

86 самоходных минометов,

143 многоцелевых истребителя (Eurofighter Typhoon),

75 многоцелевых ударных самолетов (Panavia Tornado),

51 ударного вертолета ("Тигр"), и нескольких других видов вооружений.

Военно-морские силы: 6 подводных лодок, 11 фрегатов, 5 корветов 12 противоминных кораблей и ряда других вспомогательных судов.

На снимке новый боевой танк Леопард 2 A7V. Иллюстрация представлена  пресс-службой бундесвера

В конце холодной войны структура вооруженных сил Германии значительно отличалась от той, что показана выше.  С тех пор арсенал бундесвера подвергся значительному сокращению, модернизации и реорганизации. Официальная позиция заключается в том, что немецкая армия, несмотря на меньшую численность, все равно является грозной силой благодаря превосходству в оснащении и боевой подготовке. До 2022 года серьезные проблемы в материально-технической базе бундесвера были предметом многочисленных дискуссий в стране.

Наиболее серьезную проблему в ВС ФРГ вызывает устаревание военной техники. Значительное количество элементов германского арсенала требует замены или модернизации. Еще один постоянный недостаток связан с недостаточным техническим обеспечением существующего оборудования. Известны случаи, когда значительная часть военной техники приходила в негодность из-за отсутствия комплектующих или недостаточного технического обслуживания.

К примеру, по состоянию на январь 2020 года из пятидесяти трех вертолетов "Тигр", поступивших на вооружение в 2018 году, в среднем только восемь оставались в рабочем состоянии. В апреле 2022 года министр обороны Германии выступил с отчаянным заявлением по поводу затянувшихся проблем с техническим обслуживанием немецких вертолетов "Тигр". В частности, он заявил, что сегодня в строю остаются всего девять таких машин. Кроме того, проблемы с материально-техническим обеспечением и поддержкой препятствуют способности бундесвера быстро и эффективно реагировать на кризисные ситуации. Немецкая армия испытывает острый дефицит логистических систем, запасных частей и материалов, необходимых для успешного осуществления военных операций.

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Новым оборонным директивам ФРГ не хватает прозрачности

В ноябре Берлин опубликовал новые директивы по оборонной политике (Die Verteidigungspolitische Richtlinien). Этот документ представляет собой серьезную смену парадигмы в оборонной стратегии Германии. Новыми стратегическими приоритетами Германии отныне являются укрепление международного порядка, основанного на правилах, содействие стабильности в европейских сообществах и укрепление обороноспособности.

Германия, пишет Вадефул, пытается соблюдать свои обязательства перед странами Североатлантического альянса и Организацией Объединенных Наций в области управления кризисными ситуациями. Согласно новейшим директивам, крайне важно модернизировать технику и вооружение немецкой армии, а также укрепить ее возможности и личный состав в области кибербезопасности. Однако в документе не приводится точных количественных оценок будущего кадрового состава бундесвера. В нем прежде всего говорится о необходимости подготовки личного состава и материально-технической базы немецкой армии к развертыванию, а также о ресурсах, необходимых для поддержания такой способности, утвреждает политик.  Министр обороны Писториус признал, что недостаточное развитие требуемой военной инфраструктуры и потенциала в предыдущие периоды приведет к затягиванию сроков этого процесса.

На протяжении более двадцати лет, пишет эксперт, политика Германии в области безопасности, включая недавно изданные директивы, тщательно выстраивалась немецкими стратегами в попытке угодить Соединенным Штатам. Сокращение вооруженных сил и расходов на оборону - довольно простая задача, поскольку она коррелирует с дивидендами мира. А вот восстановить способность эффективно вести боевые действия против противника, обладающего эквивалентным потенциалом, гораздо сложнее. Поэтому разумнее было бы предположить, что в ближайшее десятилетие Германия сохранит свою "|негативную репутацию" в вопросах обороны и не сможет предоставить союзникам по Североатлантическому альянсу подлинные гарантии безопасности.

Германия движется в сторону всеобщей воинской повинности

Совокупная численность Бундесвера ФРГ и Национальной народной армии ГДР во времена холодной войны превышала полмиллиона солдат. К 2023 году размеры Бундесвера значительно сократились. В настоящее время службу в армии ФРГ проходят около 180 000 человек, из которых 13 процентов - женщины. Поддержку им оказывает 82 000 гражданских специалистов. С момента своего создания в 1955 году обязательная военная служба была одним из основополагающих принципов вооруженных сил Германии.

На снимке боевая машина пехоты Puma. Иллюстрация представлена пресс-службой Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, KMW.

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Однако в 2011 году такая практика была упразднена, и армия ФРГ стала профессиональной. Это решение было принято в рамках более широкой инициативы по модернизации и реорганизации бундесвера в преддверии меняющихся тенденций и вызовов глобальной безопасности, считает эксперт. Бундесвер из крупномасштабной системы коллективной мобилизации превратился в высокотехнологичные, специализированные вооруженные силы. Так было раньше. До Украины. Однако сегодня Германия даже в случае острой необходимости не в состоянии мобилизовать новые силы.

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