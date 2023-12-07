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На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной

Астрофизики открыли самую далекую и самую древнюю сверхмассивную черную дыру. Она расположена в галактике UHZ-1 на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от нашей планеты
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Самая удаленная из когда-либо обнаруженных сверхмассивных черных дыр находится на расстоянии более 31 миллиарда световых лет от нашей планеты, и это может стать ключом к разгадке того, как эти гиганты так быстро выросли в размерах

Астрофизики открыли самую далекую и самую древнюю сверхмассивную черную дыру. Она расположена в галактике UHZ-1 на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от нашей планеты. (Изображение представлено онлайн-журналом New Scientis / National Aeronautics and Space Administratio, NASA/CXC/SAO; ESА /CSA/ BTScI.)

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Астрономы обнаружили самую удаленную из когда-либо зарегистрированных черных дыр на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли. Этот объект и другие подобные ему могут наконец-то помочь ученым разобраться с вопросом, как именно сверхмассивные черные дыры так быстро достигли огромных размеров в ранней Вселенной.

Профессор астрономии и физики Приямвада Натараджан из Йельского университета и ее команда обратили внимание на галактику UHZ-1 в ходе изучения данных, полученных с космического телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST). Затем они направили в ту же сторону рентгеновскую обсерваторию Chandra, чтобы подтвердить наличие сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

"С помощью данных "Джеймса Уэбба" было обнаружено и зарегистрировано множество далеких черных дыр. Но особенность этой дыры как раз и заключается в том, чтобы действительно подтвердить ее существование", - говорит Натараджан. "Рентгеновское излучение всегда было тем способом, с помощью которого мы точно могли сказать, что перед нами черная дыра, — это абсолютно точно, никакой двусмысленности". Ранее ученым еще не удавалось подтвердить наличие столь далекой черной дыры с помощью рентгеновских лучей.

Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 миллиона световых лет

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Огромное расстояние галактики UHZ-1 означает, что мы наблюдаем ее в том виде, в каком она была примерно через 470 миллионов лет после Большого взрыва, то есть, когда возраст Вселенной составлял лишь около 3 процентов от ее текущего возраста. До Земли свет долетел за 13,2 миллиарда световых лет, но в результате расширения Вселенной галактика сейчас находится на расстоянии более 31 миллиарда световых лет. Наблюдения показывают, что черная дыра, согласно расчетам, имеет массу, в 10-100 миллионов раз превышающую массу Солнца.

Сочетание раннего времени образования и огромной массы делает эту черную дыру особенно сложной для понимания с помощью традиционных моделей формирования сверхмассивных черных дыр. Если она возникла из звезды, которая сколлапсировала сама на себя и превратилась в черную дыру, трудно представить, как она могла стать столь массивной за такой короткий промежуток времени - даже если звезда была особенно огромных размеров.

В последние десятилетия ученые описали еще один возможный механизм образования сверхмассивных черных дыр - если в центр галактики стекается достаточное количество газа, а затем коллапсирует прямо в черную дыру, то может сформироваться гораздо более тяжелое "семя", из которого вырастет сверхмассивная черная дыра. Такие тяжелые “семена” могут достигать сотен тысяч солнечных масс, в то время как более легкие, образовавшиеся из звезд, не могут быть тяжелее 100 масс Солнца.

Эта черная дыра - одно из самых убедительных доказательств в пользу модели прямого коллапса и существования тяжелых черных дыр.

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Почему сверхмассивные черные дыры, как на этом изображении, становятся такими огромными? (Изображение представлено онлайн-журналом New Scientis / Shutterstock/Sahara Prince.)

"Если она начинает формироваться из семени массой примерно 10 000 масс Солнца, то сможет достичь массы, которую мы видим в глактике UHZ-1, очень быстро, без каких-либо дополнительных препятствий или помех", - говорит Натараджан. "Это удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к тяжелым семенам".

Однако соблюдение всех этих критериев еще не означает что это действительно так, считает итальянский астрофизик-теоретик и преподаватель естественных наук в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики в Массачусетсе Фабио Пакуччи (Fabio Pacucci).   "Если она имеет массу 100 миллионов солнечных масс, то она просто огромна, но если она имеет массу 10 миллионов солнечных масс, то она не такая уж и большая, так что, возможно, она образовалась из более легкого вещества", - говорит он. "Все зависит от того, удастся ли найти больше таких объектов, вероятно, более массивных, возможно, на еще больших расстояниях, чтобы действительно понять, как сформировалась первая популяция черных дыр".

Хорошая новость заключается в том, что космическая обсерватория Джеймс Уэбб обладает уникальными возможностями для поиска таких черных дыр, а "Чандра" - для их регистрации, так что следующее открытие может произойти относительно скоро, убежден Пакуччи.

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В марте этого года Ребекка Ларсон астрофизик из Рочестерского Технологического института и ее коллеги идентифицировали самый ранний экземпляр черной дыры, датировав его по расстоянию от Земли всего 570 миллионами лет после зарождения Вселенной. Ее масса в 10 миллионов раз превышает массу нашего Солнца, что делает ее промежуточной черной дырой по космическим масштабам.

Ранее мы писали, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы 

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Если другая звезда пролетит близко к нашей Солнечной системе, есть вероятность, что Земля столкнется с другой планетой или будет "украдена" этой звездой или даже выброшена в облако Оорта. На самом деле если бы блуждающая звезда приблизилась к Солнечной системе, с Землей, скорее всего, все было бы в полном порядке - но есть маленький шанс, что весь наш мир может быть выброшен за пределы Солнечной системы, врезаться в другую планету или даже "похищен" космическим странником. Подобная участь может постигнуть и другие планеты Солнечной системы — в частности, Меркурий может упасть на Солнце. Подробнее...

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