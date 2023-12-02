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amv212
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
Ученые обнаружили удивительную звездную реку, текущую в космосе

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Астрофизики обнаружили гигантский поток звезд, протянувшийся на 1,7 миллиона световых лет по всему космическому пространству. Явление получило название река Комы. Эксперты считают, что в этом потоке могут быть дыры, пробитые сгустками темной материи.

Темная полоса на фото - недавно обнаруженный Гигантский поток Комы. Эта структура в десять раз длиннее Млечного Пути. Telescope William Herschel Telescope/Roman et al.

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Астрономы обнаружили самый большой звездный поток из когда-либо зарегистрированных. Этот "звездная река" необычайно тусклая, но такое явление - как и другие подобные ему - потенциально способно помочь нам разгадать истинную природу темной материи.

 Поток звезд, названный Гигантским потоком Комы, как оказалось, не связан с какой-либо конкретной галактикой в скоплении Комы, расположенном на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли в созвездие Волосы Вероники.

Астрофизику Хавьеру Роману из Университета Гронингена (Нидерланды) и его коллегам удалось обнаружить его с помощью относительно небольшого телескопа имени Жанны Рич в Калифорнии. Затем эксперты продолжили наблюдения с помощью гораздо более крупной обсерватории William Herschel Telescope в Испании. "В нашей галактике также наблюдаются подобные явления, но этот по сравнению с ними этот поток просто огромен", - рассказывает Роман.

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Размер и структура потока указывают на то, что когда-то он был полноценной галактикой. "Вначале это была обычная карликовая галактика, но затем она "провалилась" в звездный кластер, и приливные силы растянули ее в эту тонкую структуру", - говорит Роман. "Эти тонкие потоки крайне нестабильны, и наблюдать столь хрупкую структуру в галактическом скоплении очень необычно. Это очень бурная среда, в которой галактики постоянно взаимодействуют друг с другом".

По словам эксперта, та же самая сила, которая породила этот звездный поток, вероятно, уничтожит его в течение ближайших нескольких миллионов лет. Однако пока это не случилось, это явление может оказаться полезным инструментом для изучения темной материи.

Согласно стандартной космологической модели, темная материя под воздействием гравитации сбивается в сгустки образуя гало. По мере того, как галактики в скоплении Кома вращаются друг вокруг друга, гало увеличиваются. В конце концов некоторые из них могут прорваться сквозь поток, оставив после себя "дыры". По словам Романа, подобные возмущения можно использовать для изучения природы темной материи.

Ученые обнаружили удивительную звездную реку, текущую в космосе. Гигантская звездная река длинной длиной 1,7 миллионов световых лет, протекающая между галактиками

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Мы сможем узнать гораздо больше о темной материи, а также о формировании и эволюции галактик, если найдем больше примеров таких потоков, как Гигантский поток Комы. Даже несмотря на их чрезвычайную тусклость, такие объекты должны быть хорошо видны следующему поколению телескопов, таким как космическая обсерватория "Евклид", запущенная в июне этого года. Ученые очень надеются, что в ближайшие годы нам удастся найти еще больше подобных объектов.

#космос
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