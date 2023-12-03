Проходящий мимо космический странник может забросить Землю за Плутон в облако Оорта

Если другая звезда пролетит близко к нашей Солнечной системе, есть вероятность, что Земля столкнется с другой планетой или будет "украдена" этой звездой или даже выброшена в облако Оорта.

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На самом деле если бы блуждающая звезда приблизилась к Солнечной системе, с Землей, скорее всего, все было бы в полном порядке - но есть маленький шанс, что весь наш мир может быть выброшен за пределы Солнечной системы, врезаться в другую планету или даже "похищен" космическим странником. Подобная участь может постигнуть и другие планеты Солнечной системы — в частности, Меркурий может упасть на Солнце.

Примерно через миллиард лет эволюция Солнца ускорится настолько, что пригодная для жизни область Солнечной системы выйдет за рамки земной орбиты, а значит, поверхность нашей планеты начнет раскаляться. Но за тот же миллиард лет с вероятностью примерно в 1 процент другая звезда может пролететь в пределах 100 астрономических единиц (AU - расстояние между Землей и Солнцем) от нашей Солнечной системы.

Астрофизик Шон Реймонд (SeanRaymond), профессор Университета Бордо во Франциии его коллеги провели 12 000 симуляций, чтобы понять, какое влияние окажет такое событие на Солнечную систему - и что в этом случае может произойти с Землей.

Если такой пролет произойдет, и человечество к тому моменту еще будет существовать, чтобы его лицезреть — это будет впечатляющее зрелище. "Примерно через тысячу лет мы сможем увидеть объект, примерно такой же яркий, как Венера. Он будет медленно перемещаться по небу, пока не станет таким же ярким, как полная Луна", - говорит Гаретт Браун из Университета Торонто в Канаде, который не принимал участия в этом исследовании. "Эта звезда будет очень яркой, но даже на расстоянии 100 AU она все равно будет выглядеть лишь наполовину меньше Юпитера".

Моделирование показало, что с вероятностью в 92 процента со всеми планетами Солнечной системы все будет в порядке, и они переживут этот пролет на тех же орбитах, на которых находятся сейчас. "Я думал, что произойдет нечто большее", - рассказывает Рэймонд. "На самом деле орбиты планет не так-то просто изменить - звезда должна очень сильно "повлиять на судьбу" другой звезды, чтобы "испортить жизнь" ее планетам. А это значит, что мы не должны затаив дыхание ждать, что примчится какая-нибудь заблудшая звезда и избавит нашу Землю от Солнца".

В рамках исследования ученые установили, что вероятность того, что в случае близкого пролета звезды Земля окажется в более холодном, а значит, более благоприятном для жизни месте, составляет всего 0,28 процента: ее либо выбросит в облако Оорта - область ледяных объектов за Плутоном, - либо захватит другая звезда. Шансы на то, что Земля упадет на Солнце, в большинстве симуляций были примерно одинаковыми. А вот вероятность столкновения с другой планетой была почти в два раза выше, чем в любом из этих сценариев.

Даже если Земля окажется на более холодной орбите, нарушение целостности Солнечной системы может также повлиять на орбиту Луны. "В тех симуляциях, когда Земля оказывалась на более холодных орбитах, Луна довольно часто падала на нас", - говорит Рэймонд. "Это не очень полезно для жизни". Вторым наиболее вероятным исходом близкого сближения со звездой будет столкновение Меркурия с Солнцем. Вероятность такого события равна примерно 2,54 процента.

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Вторым наиболее вероятным исходом близкого сближения со звездой - когда все сложится удачно - будет столкновение Меркурия с Солнцем. Вероятность такого события равна примерно 2,54 процента. Далее согласно теории вероятности следует Марс, который врежется в Солнце. Затем Венера столкнется с другой планетой. С вероятностью примерно в 2 процента Уран или Нептун будут вышвырнуты из Солнечной системы. Так что если мы обнаружим приближающуюся к нам звезду, не стоит сразу искать спасения в космосе - лучше надеяться на те 92 процента вариантов, в которых все закончится благополучно