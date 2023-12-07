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За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями

Су-75 поставит мат Boeing и Lockheed Martin: Запатентован Checkmate со сменным носовым отсеком — EurAsian Times
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Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульный вариант одномоторного легкого стелс-истребителя Cy-75 Checkmate со сменными головными частями. 

..Если модульный истребитель используется исключительно в разведывательных целях, головная часть фюзеляжа не нуждается в кокпите. Опять же, сэкономленное пространство может быть использовано для установки дополнительных датчиков, считает ветеран индийских ВВС Виджайндер К Тхакур .

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Как сообщает агентство TACC, в патентных документах концепт самолета описывается как "одномоторный тактический самолет с низкой радиолокационной заметностью". Запатентованная концепция логически разделяет самолет на базовую часть фюзеляжа и головную часть фюзеляжа. Первая служит "базовой транспортной платформой". В запатентованной концепции фюзеляж самолета разделен на две части: базовую и головную.

В зависимости от роли, для которой предназначен истребитель, устанавливается соответствующая носовая часть. Используя различные сменные головные части, самолет может быть сконфигурирован как одноместный, двухместный или беспилотный стелс-истребитель. Заменяемые модульные носовые отсеки могут отличаться по функциональности и оснащению, иметь различное внешнее оформление, что не влияет на аэродинамические и радиолокационные характеристики самой машины.

В патентной документации говорится, что новая универсальная платформа позволит "радикально изменить функционал всего авиационного комплекса при сохранении заложенных в базовую платформу транспортного потенциала. Сменные носовые части крепятся с помощью узлов в переходной зоне на базовой части фюзеляжа; там же находятся разъемы и штуцеры для электрических, гидравлических и др. систем, которые взаимодействуют с ответными разъемами и штуцерами сменной части.

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Поясняя цель изобретения, авторы патента отмечают: "В настоящее время боевые самолеты выполняют широкий спектр задач. Для этих целей применяется широкий парк самых различных авиационных платформ. Это требует больших материальных и людских затрат. Если для выполнения всех задач использовать один самолет - эффективность его применения падает. Для сокращения или исключения издержек необходимо модифицировать самолет так, чтобы он мог выполнять разные операции в условиях технической базы эксплуатирующих организаций".

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За рубежом оценили модульный вариант Cy-75

Ветеран военно-воздушных сил Индии и военный обозреватель Виджайндер К Тхакур пишет: “ С точки зрения аэродинамики, часть фюзеляжа, расположенная за кабиной пилота, отвечает за летные характеристики самолета. В широком смысле, двигатель(и) в фюзеляже обеспечивает тягу, топливные баки обеспечивают работу двигателей, крылья и управляющие элементы обеспечивают полет и маневрирование, шасси отвечают за взлет и посадку, сенсоры на фюзеляже за ситуационную осведомленность, а комплекс самообороны защищает самолет от ракет противника. Иначе говоря, "базовая транспортная платформа" обеспечивает потенциал, необходимый для выполнения любых задач - многоцелевой истребитель (одноместный / двухместный / беспилотный), учебный самолет, EW (одноместный/двухместный) и проникающий сенсор (беспилотный)”.

Иначе говоря, "базовая транспортная платформа" обеспечивает потенциал, необходимый для выполнения любых задач - многоцелевой истребитель (одноместный), беспилотный корабль (двухместный), учебный (двухместный), EW (одноместный/двухместный) и проникающий сенсор (беспилотный). В зависимости от конфигурации миссии меняется вооружение и датчики. На стелс-истребителях оружие, предназначенное для конкретной миссии, размещается во внутренних оружейных отсеках. Концепт ОАК уже модульный. Датчики - радиолокационные, электрооптические - размещаются в передней части фюзеляжа.

Кроме того, в оружейных отсеках можно разместить оборудование для производства электроэнергии, средств связи и обработки данных, что необходимо для решения таких задач, как управление беспилотным аппаратом.

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"Модульное проектирование истребителей стало возможным с появлением систем управления fly-by-wire (электродистанционных систем управления), в которых команды от пилота передавались на элементы управления полетом на фюзеляже, но не по тягам управления или трубопроводам с гидравлической жидкостью, а по электрическим кабелям". Архивный снимок: Cy-75 "Шах и мат"

Если модульный истребитель используется исключительно в разведывательных целях, головная часть фюзеляжа не нуждается в кокпите. Сэкономленное пространство может быть использовано для установки дополнительных датчиков. Опять же, отсутствия кабины позволит снизить вес и увеличить дальность действия самолета.

Концепция модульного истребителя выглядит вполне логично — это позволит снизить затраты по всем направлениям: стоимость закупок, эксплуатационные расходы, расходы на обучение пилотов и обслуживающего персонала. Новая авиационная платформа поможет сократить складские запасы, поскольку позволит использовать одно и то же вооружение для борьбы с гораздо более широким спектром угроз и противников.

Реально ли построить модульный истребитель

Главный вопрос заключается в том, является ли данная концепция технически осуществимой? И если да, то почему она до сих пор не реализована? — Рассуждает индийский эксперт —  Да, благодаря техническому прогрессу это вполне осуществимо. Систему управления полетом (Flight control software FCS) можно легко адаптировать к изменяющимся аэродинамическим конфигурациям.

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Современные истребители аэродинамически несовершенны. Они могут управляться только FCS, но не пилотами. Самолетом управляет FCS, а пилот лишь контролирует этот процесс, пишет Тхакур. Если FCS позволяет разместить на МиГ-31К ракету "Кинжал" длиной 7,2 м и массой 4,3 т, то она, несомненно, справится и с головной частью фюзеляжа другой формы или размера. В концепции Checkmate каждая кабина, а точнее, конструкция головной части фюзеляжа, будет иметь свою собственную систему FCS. Таким образом, изменение возможностей будет практически безупречным.

Почему модульных истребителей еще нет у Запада

Модульное конструирование истребителей стало возможным с появлением электродистанционных систем управления (fly-by-wire). То есть, когда команды от пилота передаются на органы управления на фюзеляже, не по тягам или трубопроводам с гидравлической жидкостью (гидролиниям), а по электрическим кабелям.

Вместе с тем, необходимость в модульном истребителе возникла совсем недавно, чтобы соответствовать растущему многообразию средств применения воздушной мощи. Истребители больше не используются только для доставки бомбового или ракетного вооружения.

Сегодня они используются для выполнения разведывательных задач, подавления противовоздушной обороны противника (Suppression of Enemy Air Defences, SEAD), ведения радиоэлектронной борьбы (Electronic Warfare, EW), а в последнее время - для управления малозаметными беспилотниками, способными проникать в воздушное пространство с высокой степенью противодействия либо для передачи целевой информации на материнский корабль, либо для атаки целей на основании целевой информации, полученной от корабля-носителя.

Аппаратура связи, сетевая инфраструктура и средства обработки данных, необходимые для операций SEAD, EW, разведки и самолетов-носителей, значительно отличаются от систем поддержки, используемых в обычных многоцелевых операциях. Модульная конструкция истребителя позволит оператору адаптировать один и тот же самолет для выполнения совершенно разных задач в зависимости от оперативной ситуации.

 На схеме изображены базовая платформа и два сменных носовых отсека части перспективного истребителя. Патентный эскиз

Концепция модульного истребителя, запатентованная ОАК, является знаковым событием в военной авиации - технология для ее воплощения уже существует. Во время недавнего авиасалона Dubai Airshow 2023 представители ОАК заявили о готовности приступить к производству истребителя Checkmate. Однако маловероятно, что первоначальный вариант Су-75 будет иметь модульную конструкцию… Хотя от ОАК вполне может преподнести сюрприз и выпустить несколько вариантов одновременно, заключил ветеран индийских ВВС.

В ноябре Россия представила модернизированные версии Cy-75 Checkmate, получив патенты на двухместный тандем и беспилотный вариант. ВПК России (OAK) заявила о внесении изменений в оригинальную конструкцию однодвигательного истребителя Cy-75 Checkmate, а также о создании его дополнительных модификаций.

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