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Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая

В Народно-освободительной армии Китая сообщили о серьёзном нарушении американским кораблем USS Gabrielle Giffords территориальных вод КНР в районе Второй отмели Томаса
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На фоне продолжающейся напряженности вокруг спорной отмели Томаса в Южно-Китайском море в Народно-освободительной армии Китая сообщили о серьёзном инциденте: 4 декабря военный корабль ВМС США незаконно вторгся в воды, прилегающие к атоллу, который как известно является предметом разногласий между КНР и Филиппинами.

На снимке: литоральный боевой корабль военно-морских сил США Gabrielle Giffords

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Обвинив ВМС США в посягательстве на суверенитет КНР, пресс-секретарь Южного театра боевого командования НОАК в своем обращении заявил: "Соединенные Штаты серьезно подорвали региональный мир и стабильность". Раннее командование ВМС США заявляло, что литоральный боевой корабль класса Independence USS Gabrielle Giffords проводит регулярные операции в международных водах Южно-Китайского моря в соответствии с нормами международного права.

В официальном заявлении американских военно-морских сил говорится следующее: "Каждый день седьмой флот ВМС США проводит операции в Южно-Китайском море, как это было на протяжении десятилетий. Эти операции демонстрируют нашу приверженность поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". ВМС США регулярно проводят учения по обеспечению свободы навигации (Freedom of Navigation Operations FONOP), в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, что подвергается резкой критике со стороны Пекина.

По данным китайских военных, американское боевое судно прошло рядом со Второй отмелью Томаса, известной также как риф Ренай, который является частью архипелага Спратли. Ранее военные корабли обеих стран неоднократно становились участниками конфликтных ситуаций ЮКМ, и всякий раз Пекин осуждал подобные действия как провокацию со стороны США.

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Например, в августе этого года пресс-служба ВМС Китая опубликовала видеозапись, на которой видно, как американский корабль "Ральф Джонсон" совершает маневры в непосредственной близости от китайской оперативной группы в Южно-Китайском море. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) расценили эти учения как провокационные.

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В июне едва не столкнулись военные корабли США и КНР. Тогда Вашингтон возложил вину за инцидент на ВМС НОАК, обвинив китайский корабль в том, что он проплыл перед американским судном, участвовавшим в совместных учениях с канадским флотом в Тайваньском проливе.

Однако эксперты назвали последний эпизод с американским военным судном вблизи спорной отмели Томаса гораздо более серьезным, учитывая, что этот атолл не сходит с газетных полос уже несколько недель. Китайские корабли неоднократно обвинялись в преследовании филиппинских катеров береговой охраны, пытавшихся доставить на свой "посаженный на мель форпост" на Второй отмели Томаса топливо и продовольствие.

Выполняя миссию по пополнению запасов в районе Второй отмели Томаса, Манила обвинила ВМС Китая в "намеренном провоцировании риска". Китай, в свою очередь, отверг это обвинение и заявил, что филиппинские лодки "опасно приблизились" к кораблям береговой охраны КНР и "китайским рыболовным судам", которые вели промысел в этой акватории. Это не единичный случай - с тех пор в прессе неоднократно появлялись сообщения о подобных столкновениях.

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На фоне участившихся столкновений и воинственной риторики в отношениях между двумя потенциальными противниками появление корабля ВМС США неизбежно вызовет недовольство Пекина. Сегодня Соединенные Штаты являются ключевым союзником Филиппин. В октябре американский лидер Джо Байден предупредил КНР, что Вашингтон будет защищать Филиппины в случае любого нападения в оспариваемой акватории Южно-Китайского моря.

На снимке: литоральный боевой корабль военно-морских сил США Gabrielle Giffords

Хотя решение трибунала Организации Объединенных Наций, принятое в 2016 году, гласит, что Вторая отмель Томаса находится в исключительной экономической зоне Филиппин, Китай отказался это признать и продолжает претендовать на атолл как на свою территорию.

Два британских судна подверглись атакам со стороны ополченцев, поддерживаемых Ираном

Тем временем в другом уголке мира, в Красном море, на фоне продолжающейся активизации военных действий на Ближнем Востоке, по меньшей мере два британских корабля подверглись ракетному обстрелу.

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Военное командование Соединенных Штатов поздно вечером 3 декабря заявило, что ракеты ополченцев, поддерживаемых Тегераном, нанесли серию ракетных и “беспилотных” ударов по двум кораблям, принадлежащим Соединенному Королевству, в Красном море. Торговые суда Unity Explorer и Number 9 были поражены ракетами, выпущенными из районов Йемена, контролируемых группировкой Хути.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако, как сообщается, оба судна получили несущественные повреждения. Йеменские хуситы поддерживаются и получают военную помощь от Ирана, который не раз предупреждал о расширении регионального конфликта, в случае если ВВС ЦАХАЛ не прекратят бомбардировки Газы.

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По заявлению официального представителя Центрального командования армии Соединенных Штатов, американский эсминец Carney отреагировал на сигналы бедствия. После запусков ракет и беспилотников с территории, контролируемой хуситами, поставивших под угрозу безопасность торговых судов, курсирующих в Красном море, и их экипажей, корабль ВМС США "оказал помощь" сбив три БПЛА. Не предоставив более подробной информации, военный представитель ЦК США заявил, что оба судна принадлежат Израилю и были атакованы после того, как проигнорировали соответствующие сигналы от хутистов.

По словам израильского военного представителя контр-адмирала Даниэля Хагари, Израиль не имеет никакого отношения к этим двум кораблям. Это событие, о котором стало известно буквально вчера, произошло после целой серии столкновений в ближневосточных водах, после того как 7 октября Израиль и воинствующая палестинская организация ХАМАС объявили друг другу войну.

В ноябре союзники Ирана - повстанцы хути - захватили грузовое судно, посчитав, что оно принадлежит Израилю. Представители этой организации, контролирующие большую часть побережья Йемена вдоль Красного моря, пригрозили атаковать еще больше израильских судов после того, как ранее нанесли по Израилю удары баллистическими ракетами и вооруженными беспилотниками. Пресс-секретарь боевой группировки Хутис в своем выступлении заявил, что недавние удары стали ответом на призывы исламских стран поддержать палестинский народ, а также на требования жителей Йемена.

На снимке USS Carney (DDG-64) - эсминец класса "Арли Берк".

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Военные США заявили, что эсминец Carney сбил три беспилотных летательных аппарата, когда помогал коммерческим кораблям. Был ли целью сам американский военный корабль, не известно. "У нас также есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершаются повстанцами Хути в Йемене, полностью поддерживаются Ираном", - говорится в заявлении ЦК США.

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