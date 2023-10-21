Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт

Байден явно пытается избежать конфликта с Ираном, однако его позиция станет несостоятельной, если союзники Тегерана продолжат атаковать американские базы и боевые корабли, считает экс-сотрудник Пентагона
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Маловероятно, что запуск трех крылатых ракет и восьми беспилотных летательных аппаратов, осуществленный хутистами в Йемене, был направлен против Израиля. Скорее всего, атака была нацелена на американский эскадренный миноносец USS Carney.  Об этом пишет американский эксперт, экс-сотрудник Пентагона, старший аналитик Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для интернет-портала Substack.

Ракеты хуситов были выпущены по кораблю USS Carney во время его пребывания у берегов Йемена. Ракеты хуситов иранского производства предназначались для американского боевого корабля, а не для Израиля, утверждает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Mass Communication Specialist First Class Fred Gray IV / US Navy.

реклама



Если бы в Йемене не появилось новое дальнобойное оружие, то ракеты, выпущенные по эсминцу USS Carney класса "Арли Бёрк", вероятно, не смогли бы достичь целей в Израиле. Пока ВМС США не уточнили, против кого были направлены ракеты - против эсминца Carney или против Израиля, заявив, что изучают этот вопрос. Три крылатые ракеты и восемь беспилотников-камикадзе были сбиты американским эсминцем Carney. Крылатые ракеты были перехвачены зенитными ракетами Standard missile SM-2, запущенными системой противовоздушной обороны AEGIS. Какие средства были использованы для поражения беспилотников, в ВМС США не сообщили.

Использование ударных дронов и крылатых ракет — это тактика, применявшаяся в прошлом хутистами для атак на американские системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Системы "Патриот" стоят на вооружении Саудовской Аравии. В 2009 году Пентагон также разместили 8 несколько комплексов "Патриот" в западной части Персидского залива.

Смысл этой тактики в том, чтобы с помощью беспилотников наносить удары по радиолокационным станциям Patriot, выводя систему из строя. После уничтожения радиолокаторов в дело идут крылатые ракеты, которыми поражаются командные центры или пусковые установки Patriot, либо какие-то другие значимые объекты, поскольку сами "Пэтриоты" уже не способны что-либо сбить.

На фоне провала контрнаступления и разрушения социальной системы Украина мобилизует женщин и пожилых людей.

реклама



В 2019 году Тегеран использовал крылатые ракеты, а также ударные дроны в ходе атак заводы по переработке нефти Абкайк и Xурайс в Саудовской Аравии. Они были запущены либо с территории Ирана, либо с северной части Ирака, считает Стивен Брайен.

В данном случае иранцы использовали именно ту модель крылатой ракеты, которую Тегеран специально изготовил для хутистов, а не официально состоящую на вооружении ВКС КСИР ракету "Сумар", построенную на базе российской Х-55 (изделие 120, РКВ-500 или "Кент" по кодификации НАТО). Ракета "Сумар" имеет радиус действия 3 000 километров (1 864 мили) и в случае запуска с территории Йемена вполне способна поразить цели в Израиле.

Официальной информации о том, что на вооружении Йемена стоят крылатые ракеты класса Sumar, нет. Известно, что Йемен располагает такими крылатыми ракетами наземного базирования, как Quds-1, Quds-2 и Quds-3. Дальность полета "Кудс-2" составляет 1350 километров (840 миль), а "Кудс-3", согласно прогнозам, может достигать 2000 километров (1243 мили).

Байден явно пытается избежать конфликта с Ираном, однако его позиция станет несостоятельной, если союзники Тегерана продолжат атаковать американские базы и боевые корабли, считает западный эксперт. На снимке обломки ракеты Quds, упавшей в песках Саудовской Аравии. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times

реклама



При этом ракеты серии Quds значительно компактнее, чем Soumar или Kent, к тому же они оснащены менее мощными турбовентиляторными силовыми установками. Саудовцы сумели восстановить большую часть одной из крылатых ракет Quds-2, упавших в пустыне. Западные эксперты считают, что из всей серии только ракеты Quds-3 за счет увеличенного топливного бака потенциально способны поражать цели в Израиле.

У хуситов также имеются беспилотники-камикадзе, которые иногда называют беспилотниками одностороннего действия. Наиболее известный из них - Qasef-1. Он представляет собой модификацию иранского Ababil-1, но переоборудован в барражирующий боеприпас. Согласно имеющейся информации, радиус его действия составляет 100 километров (около 60 миль). Если восемь беспилотников, которые сбил USS Carney, относятся к модели Qasef 1, то они были направлены на американский корабль и уж точно не на Израиль, считает американский аналитик.

Представители американских ВМС не раскрыли реальных координат судна Carney. Известно только, что он находился у западного побережья Йемена в Красном море. В прошлом большинство беспилотников, крылатых и баллистических ракет хуситы запускали именно в этом районе, недалеко от города Аль-Худайда, который находится примерно на полпути к западному побережью Йемена. Разумеется, USS Carney способен определить фактическое место запуска, но ВМС США решили не сообщать эту информацию.

Всепогодный разведчик: Ударный Kа-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора

Примерно в это же время было совершено семь ударов по американским базам и объектам в Ираке и Сирии. В них также "приняли участие" беспилотники-камикадзе и ракеты. Большинство из них, хотя и не все, были перехвачены американскими средствами ПВО.

реклама



Если все эти атаки в Сирии были совершены "Хезболлой", то, вероятно, "зеленый свет" для ударов по американским базам был дан из Ирана, поскольку известно, что Тегеран давно поддерживает "Хезболлу". Нападения же в Ираке были совершены проиранскими вооруженными формированиями, включая военизированную группировку "Катаиб Хезболла". В результате этих нападений несколько американских военнослужащих получили ранения, а один американский контрактник скончался предположительно от сердечного приступа.

Однако американский президент Джо Байден в своем телеобращении к нации вечером 19 октября ни разу не упомянул Иран. По мнению Брайена, Байден, пытается избежать конфликта с Ираном. Но это трудно сделать, считает экс-сотрудник Пентагона, когда его союзники атакуют американский флот и американские базы в Ираке и Сирии. К тому же у Байдена возникли серьезные политические проблемы, поскольку недавно он оказал Тегерану финансовую поддержку, ослабив при этом давление на иранскую ядерную программу.

За все время своей работы администрация Байдена не приняла никаких мер в отношении череды атак на американские объекты на Ближнем Востоке, организованных иранскими ставленниками, в том числе и последних. В настоящее время существует угроза нанесения масштабного удара по Израилю со стороны "Хезболлы" и Сирии. И та, и другая являются "клиентами" Ирана, хотя Сирия во многом зависит и от России. Израиль готовится к войне на два фронта и уже эвакуирует жителей города Кирьят-Шмона у ливанской границы.

На этом раздаточном архивном изображении, опубликованном 4 ноября 2019 года Организацией по атомной энергии Ирана, показаны установки по обогащению урана на атомной электростанции в Натанзе, расположенной примерно в 300 километрах к югу от Тегерана. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Agence France-Presse, AFP / Atomic Energy Organization of Iran.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Неспособность Байдена оказать хоть какое-то давление на Иран или даже заикнуться о том, что именно Тегеран создает угрозы интересам как Израиля, так и США, говорит об отсутствии сдерживающего фактора  грядущей войны, заключил Стивен Брайен.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша иран хуситы uss carney
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
16
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
16
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
10
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
3
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
1
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
5
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
+
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
23
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
22
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
65
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
16
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
10

Сейчас обсуждают

Urtgard
01:49
Так её запретили из за мощного ИИ блока, который как раз тянет без проблем всю эту трассировку в Киберпанке
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
Shatun29
01:47
Эти хитрожопые с пейсами очень быстро окажутся всеми правдами и не правдами руководителями этих самых печей и кидать туда будут других. Слишком хорошо они жертвами умеют прикидываться как хулиганы пол...
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
Shatun29
01:45
Да им похеру, их во всём мире ненавидят и что им с того? Так же как и пендосы херачили по югославии и ираку снося города. Израиль во главе с евреем сносит жилые кварталы в газе, хохлы во главе с еврее...
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
Shatun29
01:35
Главное не переоценить силы, а то восстание планеты обезьян можно получить.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Shatun29
01:33
При одинаковой цене видеоядро хуже не будет. И видео ядро это не надетый презерватив, а в кармане, может и понадобится, а когда нет можно получить кучу проблем либо остаться без удовольствия))) А в го...
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Grandmother
01:30
фильм на 3 с минусом.... в сравнении с ,,неудеожимими 4,, смотрибельно. куда катится голивууд? печалька.....
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
dagnoparte
01:29
Атакамсы сбиваются на раз два три, главное ракету вовремя заметить!
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
dagnoparte
01:27
Автор, что с тобой не так? Зачем бить кинжалами по хаймерсам? Для этого есть другое вооружение
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
Показывал 3_14sUn
01:17
Обезьяны все равно будут разбомблены, а оставшиеся будут кричать из клеток "Слава Великому Израилю!"
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
01:13
Увы, но продавать придется за 40 с доставкой, и только тем, кто не побоится санкций, т.е индусам и китайцам.
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем