Маловероятно, что запуск трех крылатых ракет и восьми беспилотных летательных аппаратов, осуществленный хутистами в Йемене, был направлен против Израиля. Скорее всего, атака была нацелена на американский эскадренный миноносец USS Carney. Об этом пишет американский эксперт, экс-сотрудник Пентагона, старший аналитик Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для интернет-портала Substack.

Ракеты хуситов были выпущены по кораблю USS Carney во время его пребывания у берегов Йемена. Ракеты хуситов иранского производства предназначались для американского боевого корабля, а не для Израиля, утверждает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Mass Communication Specialist First Class Fred Gray IV / US Navy.

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Если бы в Йемене не появилось новое дальнобойное оружие, то ракеты, выпущенные по эсминцу USS Carney класса "Арли Бёрк", вероятно, не смогли бы достичь целей в Израиле. Пока ВМС США не уточнили, против кого были направлены ракеты - против эсминца Carney или против Израиля, заявив, что изучают этот вопрос. Три крылатые ракеты и восемь беспилотников-камикадзе были сбиты американским эсминцем Carney. Крылатые ракеты были перехвачены зенитными ракетами Standard missile SM-2, запущенными системой противовоздушной обороны AEGIS. Какие средства были использованы для поражения беспилотников, в ВМС США не сообщили.

Использование ударных дронов и крылатых ракет — это тактика, применявшаяся в прошлом хутистами для атак на американские системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Системы "Патриот" стоят на вооружении Саудовской Аравии. В 2009 году Пентагон также разместили 8 несколько комплексов "Патриот" в западной части Персидского залива.

Смысл этой тактики в том, чтобы с помощью беспилотников наносить удары по радиолокационным станциям Patriot, выводя систему из строя. После уничтожения радиолокаторов в дело идут крылатые ракеты, которыми поражаются командные центры или пусковые установки Patriot, либо какие-то другие значимые объекты, поскольку сами "Пэтриоты" уже не способны что-либо сбить.

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В 2019 году Тегеран использовал крылатые ракеты, а также ударные дроны в ходе атак заводы по переработке нефти Абкайк и Xурайс в Саудовской Аравии. Они были запущены либо с территории Ирана, либо с северной части Ирака, считает Стивен Брайен.

В данном случае иранцы использовали именно ту модель крылатой ракеты, которую Тегеран специально изготовил для хутистов, а не официально состоящую на вооружении ВКС КСИР ракету "Сумар", построенную на базе российской Х-55 (изделие 120, РКВ-500 или "Кент" по кодификации НАТО). Ракета "Сумар" имеет радиус действия 3 000 километров (1 864 мили) и в случае запуска с территории Йемена вполне способна поразить цели в Израиле.

Официальной информации о том, что на вооружении Йемена стоят крылатые ракеты класса Sumar, нет. Известно, что Йемен располагает такими крылатыми ракетами наземного базирования, как Quds-1, Quds-2 и Quds-3. Дальность полета "Кудс-2" составляет 1350 километров (840 миль), а "Кудс-3", согласно прогнозам, может достигать 2000 километров (1243 мили).

Байден явно пытается избежать конфликта с Ираном, однако его позиция станет несостоятельной, если союзники Тегерана продолжат атаковать американские базы и боевые корабли, считает западный эксперт. На снимке обломки ракеты Quds, упавшей в песках Саудовской Аравии. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times

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При этом ракеты серии Quds значительно компактнее, чем Soumar или Kent, к тому же они оснащены менее мощными турбовентиляторными силовыми установками. Саудовцы сумели восстановить большую часть одной из крылатых ракет Quds-2, упавших в пустыне. Западные эксперты считают, что из всей серии только ракеты Quds-3 за счет увеличенного топливного бака потенциально способны поражать цели в Израиле.

У хуситов также имеются беспилотники-камикадзе, которые иногда называют беспилотниками одностороннего действия. Наиболее известный из них - Qasef-1. Он представляет собой модификацию иранского Ababil-1, но переоборудован в барражирующий боеприпас. Согласно имеющейся информации, радиус его действия составляет 100 километров (около 60 миль). Если восемь беспилотников, которые сбил USS Carney, относятся к модели Qasef 1, то они были направлены на американский корабль и уж точно не на Израиль, считает американский аналитик.

Представители американских ВМС не раскрыли реальных координат судна Carney. Известно только, что он находился у западного побережья Йемена в Красном море. В прошлом большинство беспилотников, крылатых и баллистических ракет хуситы запускали именно в этом районе, недалеко от города Аль-Худайда, который находится примерно на полпути к западному побережью Йемена. Разумеется, USS Carney способен определить фактическое место запуска, но ВМС США решили не сообщать эту информацию.

Примерно в это же время было совершено семь ударов по американским базам и объектам в Ираке и Сирии. В них также "приняли участие" беспилотники-камикадзе и ракеты. Большинство из них, хотя и не все, были перехвачены американскими средствами ПВО.

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Если все эти атаки в Сирии были совершены "Хезболлой", то, вероятно, "зеленый свет" для ударов по американским базам был дан из Ирана, поскольку известно, что Тегеран давно поддерживает "Хезболлу". Нападения же в Ираке были совершены проиранскими вооруженными формированиями, включая военизированную группировку "Катаиб Хезболла". В результате этих нападений несколько американских военнослужащих получили ранения, а один американский контрактник скончался предположительно от сердечного приступа.

Однако американский президент Джо Байден в своем телеобращении к нации вечером 19 октября ни разу не упомянул Иран. По мнению Брайена, Байден, пытается избежать конфликта с Ираном. Но это трудно сделать, считает экс-сотрудник Пентагона, когда его союзники атакуют американский флот и американские базы в Ираке и Сирии. К тому же у Байдена возникли серьезные политические проблемы, поскольку недавно он оказал Тегерану финансовую поддержку, ослабив при этом давление на иранскую ядерную программу.

За все время своей работы администрация Байдена не приняла никаких мер в отношении череды атак на американские объекты на Ближнем Востоке, организованных иранскими ставленниками, в том числе и последних. В настоящее время существует угроза нанесения масштабного удара по Израилю со стороны "Хезболлы" и Сирии. И та, и другая являются "клиентами" Ирана, хотя Сирия во многом зависит и от России. Израиль готовится к войне на два фронта и уже эвакуирует жителей города Кирьят-Шмона у ливанской границы.

На этом раздаточном архивном изображении, опубликованном 4 ноября 2019 года Организацией по атомной энергии Ирана, показаны установки по обогащению урана на атомной электростанции в Натанзе, расположенной примерно в 300 километрах к югу от Тегерана. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Agence France-Presse, AFP / Atomic Energy Organization of Iran.

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Неспособность Байдена оказать хоть какое-то давление на Иран или даже заикнуться о том, что именно Тегеран создает угрозы интересам как Израиля, так и США, говорит об отсутствии сдерживающего фактора грядущей войны, заключил Стивен Брайен.