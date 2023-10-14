Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
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Ka-52M "Алигатор" - лучший ударный вертолет российских Воздушно-космических сил (BKC), на счету которого немало успешных боевых вылетов и и воздушных боев, - получил подфюзеляжную радиолокационную станцию кругового обзора. Новая РЛС позволит винтокрылой машине эффективно вести круглосуточную всепогодную разведку и выдавать целеуказания другим вертолетам.
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"Ударные вертолеты Ka-52M будут оснащены новой радиолокационной станцией кругового обзора, работающей в сантиметровом диапазоне. Такие комплексы позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты противника, бронетехнику, огневые позиции, скопления живой силы и других военных, объекты, в том числе в режиме радио-видения высокой детализации". Об этом агентству PИA "Новости" сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, благодаря новому радиолокатору Ka-52M сможет осуществлять всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание в условиях сильных естественных и искусственных радиопомех. В частности, теперь вертолеты получили возможность обнаруживать цели с низким контрастом спекл-структуры радиолокационного изображения.
Источник также отметил, что новый радиолокатор позволит Ka-52M использовать ракетные комплексы семейства "Вихрь" или "ЛМУР-305" для поражения малоразмерных вражеских целей в условиях нулевой оптической видимости, используя исключительно собственные данные целеуказания, а не полагаясь на внешние источники информации о координатах целей противника.
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В начале этого года ряд крупных российских СМИ сообщил о том, что в зоне специальной военной операции на Украине начали применяться вертолеты последней модификации Ка-52 - Ка-52М, способные нести управляемые ракеты ЛМУР и "Изделие-305". Ранее боеприпасы такого типа были доступны лишь ударным Ми-28HM "Опустошитель" (по кодификации НАТО).
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Источник сообщил агентству, что российские военные планируют провести испытания вертолета с новым радиолокационным комплексом кругового обзора в зоне специальной военной операции на Украине. Так или иначе, но Украина давно превратилась в полигон для испытания систем новейшего вооружения обеих сторон, пишет журналист и военный эксперт Сакши Тивари.
До настоящего времени вертолет Ka-52 оснащался РЛС FH01 "Арбалет-52" разработки московского "АО корпорация "Фазотрон-НИИР". Речь идет о радиолокаторе Ka-диапазона (с длиной волны 8 миллиметров) с широкой 80-сантиметровой антенной с механическим сканированием расположенной в носовой части винтокрылой машины. Комплекс обеспечивает обнаружение крупной наземной цели (например, железнодорожного моста) на расстоянии до 25 километров, танка - до 12 километров.
В сентябре прошлого года появились сообщения о том, что российские войска успешно испытали модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ka-52M в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщил тогда ТАСС анонимный источник знакомый с ситуацией: "В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания. Военные приняли решение испытать модернизированный вертолет в зоне СВО. Машина прекрасно показала себя в полевых испытаниях. По результатам её испытаний представители Минобороны РФ рекомендовали разработчикам доработать и усовершенствовать некоторые системы".
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Первые кадры нового варианта модернизированного боевого вертолета Ка-52М появились в Интернете только в июле этого года. По некоторым данным, на модернизированной машине установлен радиолокационный комплекс B006 "Резец" петербургского научно-технического центра АО "Заслон". Перспективный радиолокатор включат фиксированную антенну с активной фазированной решеткой и 640 приемопередающих модулей. Комплекс работает в X-диапазоне. По словам разработчика, РЛС способна обнаружить группу танков на дальностях до 40 километров или боевой самолет - до 50 километров.
Универсальный солдат
Ка-52 - высокоманевренный вертолет, способный уничтожать танки противника, бронированные и небронированные наземные цели, а также живую силу и малоскоростные воздушные цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тактической глубине. Ка-52 может выполнять роль воздушного командного пункта и разведывательной платформы в составе эскадрильи ударных вертолетов.
“В зоне проведения специальной военной операции Ка-52 нередко используются для нанесения ударов по украинским формирования и технике при оказании поддержки наземным войскам. В начале июне, когда киевский режим решил начать свое контрнаступление, неприятными сюрпризами для украинской армии стали грамотно построенные минные заграждения, российские средства дистанционного минирования, а также использование ВКС РФ боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", - пишет Тивари.
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Как показывают многочисленные видеоролики, ежедневно публикуемые в социальных сетях, "Аллигаторы" эффективно уничтожают наступающую украинскую бронетехнику днем и ночью. Как утверждает источник, установка новой радиолокационной станции позволит заметно расширить потенциал российского боевого вертолета.
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За прошедшее время вертолет стал основой передовых операций ВКС РФ, уничтожая наступающие на российские позиции украинские танки и бронетехнику с помощью управляемых высокоточных ракет "Вихрь". По позициям и колоннам противника вертолет наносит удары неуправляемыми ракетами класса "воздух-поверхность" калибра до 240 мм (типа С-24).
Вертолеты работают вне зоны действия ПЗРК против наступающих украинских колонн. От атак боевой авиации ВСУ их защищают истребители Су-35С и Су-30СМ, (вооруженные ракетами большой дальности Р-37M(РВВ-БД), которые в буквальном смысле круглые сутки летают вдоль линии боевого соприкосновения, пишет индийский военный эксперт.
В августе этого года британская разведка опубликовала отчет, в котором сообщалось о высокой эффективность применения Ka-52 в зоне специальной военной операции на Донбассе. В частности, в отчете MI6 говорится: "В начале контрнаступления Украины на юге с июня 2023 года российские боевые вертолеты показали высокую эффективность. Это объясняется в том числе и стремительным сокращением арсенала средств противовоздушной обороны ВС Украины. "Российские "Опустошители" и "Алигаторы" успешно уничтожают украинскую бронетехнику, переданную Киеву странами Запада, включая американские боевые машины пехоты "Брэдли" и немецкие основные боевые танки "Леопард".
Украинские официальные лица также регулярно высказывают свои опасения по поводу летальности Ка-52, демонстрируя сгоревшие останки западной бронетехники.
Таким образом, пишет Тивари, оснащение вертолета новой радиолокационной станцией позволит значительно расширить его боевые возможности и сократить время реагирования за счет большей автономности в вопросах обнаружения и сопровождения целей. По мере того, как военный конфликт продолжается, вертолеты Ка-52, судя по всему, становятся все более грозными, что является сигналом к тому, ВКС России намерены и дальше использовать их в зоне СВО, заключил индийский оборонный аналитик.
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