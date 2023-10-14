Ka-52M "Алигатор" - лучший ударный вертолет российских Воздушно-космических сил (BKC), на счету которого немало успешных боевых вылетов и и воздушных боев, - получил подфюзеляжную радиолокационную станцию кругового обзора. Новая РЛС позволит винтокрылой машине эффективно вести круглосуточную всепогодную разведку и выдавать целеуказания другим вертолетам.

Российский Ka-52M "Аллигатор" получил возможность поражать цели в условиях нулевой оптической видимости. Источник знакомый с ситуацией сообщил, что испытания Ka-52M оснащенного новой РЛС планируется в ближайшее время провести в зоне спецоперации на Донбассе. Хотя данная информация не нашла подтверждения, хорошо известно, что обе стороны украинского конфликта активно используют этот театр военных действий для испытаний своих новейших систем вооружения, пишет издание EurAsian Times. На фото модернизированный вертолет Ка-52М, оснащенный аппаратурой сопряжения с беспилотным летательным аппаратом данных АС-БПЛА (на фото под номером 1) и двумя подвесками АПУ-305 для ракеты ЛМУР или "Изделие 305". Снимки предоставлены пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации / онлайн издание EurAsian Times.

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"Ударные вертолеты Ka-52M будут оснащены новой радиолокационной станцией кругового обзора, работающей в сантиметровом диапазоне. Такие комплексы позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты противника, бронетехнику, огневые позиции, скопления живой силы и других военных, объекты, в том числе в режиме радио-видения высокой детализации". Об этом агентству PИA "Новости" сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, благодаря новому радиолокатору Ka-52M сможет осуществлять всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание в условиях сильных естественных и искусственных радиопомех. В частности, теперь вертолеты получили возможность обнаруживать цели с низким контрастом спекл-структуры радиолокационного изображения.

Источник также отметил, что новый радиолокатор позволит Ka-52M использовать ракетные комплексы семейства "Вихрь" или "ЛМУР-305" для поражения малоразмерных вражеских целей в условиях нулевой оптической видимости, используя исключительно собственные данные целеуказания, а не полагаясь на внешние источники информации о координатах целей противника.

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В начале этого года ряд крупных российских СМИ сообщил о том, что в зоне специальной военной операции на Украине начали применяться вертолеты последней модификации Ка-52 - Ка-52М, способные нести управляемые ракеты ЛМУР и "Изделие-305". Ранее боеприпасы такого типа были доступны лишь ударным Ми-28HM "Опустошитель" (по кодификации НАТО).

Источник сообщил агентству, что российские военные планируют провести испытания вертолета с новым радиолокационным комплексом кругового обзора в зоне специальной военной операции на Украине. Так или иначе, но Украина давно превратилась в полигон для испытания систем новейшего вооружения обеих сторон, пишет журналист и военный эксперт Сакши Тивари.

До настоящего времени вертолет Ka-52 оснащался РЛС FH01 "Арбалет-52" разработки московского "АО корпорация "Фазотрон-НИИР". Речь идет о радиолокаторе Ka-диапазона (с длиной волны 8 миллиметров) с широкой 80-сантиметровой антенной с механическим сканированием расположенной в носовой части винтокрылой машины. Комплекс обеспечивает обнаружение крупной наземной цели (например, железнодорожного моста) на расстоянии до 25 километров, танка - до 12 километров.

В сентябре прошлого года появились сообщения о том, что российские войска успешно испытали модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ka-52M в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщил тогда ТАСС анонимный источник знакомый с ситуацией: "В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания. Военные приняли решение испытать модернизированный вертолет в зоне СВО. Машина прекрасно показала себя в полевых испытаниях. По результатам её испытаний представители Минобороны РФ рекомендовали разработчикам доработать и усовершенствовать некоторые системы".

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Первые кадры нового варианта модернизированного боевого вертолета Ка-52М появились в Интернете только в июле этого года. По некоторым данным, на модернизированной машине установлен радиолокационный комплекс B006 "Резец" петербургского научно-технического центра АО "Заслон". Перспективный радиолокатор включат фиксированную антенну с активной фазированной решеткой и 640 приемопередающих модулей. Комплекс работает в X-диапазоне. По словам разработчика, РЛС способна обнаружить группу танков на дальностях до 40 километров или боевой самолет - до 50 километров.

Ka-52M "Аллигатор": ВПК России оснастили свои боевые вертолеты вентральными радарами способными эффективно отслеживать цели в условиях нулевой оптической видимости и оперативно выдавать целеуказания всем возможным огневым средствам. Снимки предоставлены пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации / онлайн издание EurAsian Times.

Универсальный солдат

Ка-52 - высокоманевренный вертолет, способный уничтожать танки противника, бронированные и небронированные наземные цели, а также живую силу и малоскоростные воздушные цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тактической глубине. Ка-52 может выполнять роль воздушного командного пункта и разведывательной платформы в составе эскадрильи ударных вертолетов.

“В зоне проведения специальной военной операции Ка-52 нередко используются для нанесения ударов по украинским формирования и технике при оказании поддержки наземным войскам. В начале июне, когда киевский режим решил начать свое контрнаступление, неприятными сюрпризами для украинской армии стали грамотно построенные минные заграждения, российские средства дистанционного минирования, а также использование ВКС РФ боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", - пишет Тивари.

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Как показывают многочисленные видеоролики, ежедневно публикуемые в социальных сетях, "Аллигаторы" эффективно уничтожают наступающую украинскую бронетехнику днем и ночью. Как утверждает источник, установка новой радиолокационной станции позволит заметно расширить потенциал российского боевого вертолета.

За прошедшее время вертолет стал основой передовых операций ВКС РФ, уничтожая наступающие на российские позиции украинские танки и бронетехнику с помощью управляемых высокоточных ракет "Вихрь". По позициям и колоннам противника вертолет наносит удары неуправляемыми ракетами класса "воздух-поверхность" калибра до 240 мм (типа С-24).

Вертолеты работают вне зоны действия ПЗРК против наступающих украинских колонн. От атак боевой авиации ВСУ их защищают истребители Су-35С и Су-30СМ, (вооруженные ракетами большой дальности Р-37M(РВВ-БД), которые в буквальном смысле круглые сутки летают вдоль линии боевого соприкосновения, пишет индийский военный эксперт.

В августе этого года британская разведка опубликовала отчет, в котором сообщалось о высокой эффективность применения Ka-52 в зоне специальной военной операции на Донбассе. В частности, в отчете MI6 говорится: "В начале контрнаступления Украины на юге с июня 2023 года российские боевые вертолеты показали высокую эффективность. Это объясняется в том числе и стремительным сокращением арсенала средств противовоздушной обороны ВС Украины. "Российские "Опустошители" и "Алигаторы" успешно уничтожают украинскую бронетехнику, переданную Киеву странами Запада, включая американские боевые машины пехоты "Брэдли" и немецкие основные боевые танки "Леопард".

Украинские официальные лица также регулярно высказывают свои опасения по поводу летальности Ка-52, демонстрируя сгоревшие останки западной бронетехники.

Предстоящие испытания Ка-52М свидетельствуют о готовности России повысить боеспособность своих воинских подразделений, развернутых на Украине. Безусловно, Ка-52М на фоне украинского контрнаступления доказал свою высокую эффективность. Решающая роль этой винтокрылой машины в этом военном противостоянии представляется практически гарантированной, пишет Сакши Тивари. Снимки предоставлены пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / онлайн издание EurAsian Times.

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Таким образом, пишет Тивари, оснащение вертолета новой радиолокационной станцией позволит значительно расширить его боевые возможности и сократить время реагирования за счет большей автономности в вопросах обнаружения и сопровождения целей. По мере того, как военный конфликт продолжается, вертолеты Ка-52, судя по всему, становятся все более грозными, что является сигналом к тому, ВКС России намерены и дальше использовать их в зоне СВО, заключил индийский оборонный аналитик.