Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора

Новая РЛС обеспечит Ка-52М возможность поражать цели в условиях нулевой оптической видимости
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Ka-52M "Алигатор" - лучший ударный вертолет российских Воздушно-космических сил (BKC), на счету которого немало успешных боевых вылетов и и воздушных боев, - получил подфюзеляжную радиолокационную станцию кругового обзора. Новая РЛС позволит винтокрылой машине эффективно вести круглосуточную всепогодную разведку и выдавать целеуказания другим вертолетам.

Российский Ka-52M "Аллигатор" получил возможность поражать цели  в условиях нулевой оптической видимости. Источник знакомый с ситуацией сообщил, что испытания Ka-52M оснащенного новой РЛС планируется в ближайшее время провести в зоне спецоперации на Донбассе. Хотя данная информация не нашла подтверждения, хорошо известно, что обе стороны украинского конфликта активно используют этот театр военных действий для испытаний своих новейших систем вооружения, пишет издание EurAsian Times. На фото модернизированный вертолет Ка-52М, оснащенный аппаратурой сопряжения с беспилотным летательным аппаратом данных АС-БПЛА (на фото под номером 1) и двумя подвесками АПУ-305 для ракеты ЛМУР или "Изделие 305". Снимки предоставлены пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации /  онлайн издание EurAsian Times.

реклама



"Ударные вертолеты Ka-52M будут оснащены новой радиолокационной станцией кругового обзора, работающей в сантиметровом диапазоне. Такие комплексы позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты противника, бронетехнику, огневые позиции, скопления живой силы и других военных, объекты, в том числе в режиме радио-видения высокой детализации". Об этом агентству PИA "Новости" сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, благодаря новому радиолокатору Ka-52M сможет осуществлять всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание в условиях сильных естественных и искусственных радиопомех. В частности, теперь вертолеты получили возможность обнаруживать цели с низким контрастом спекл-структуры радиолокационного изображения.

Источник также отметил, что новый радиолокатор позволит Ka-52M использовать ракетные комплексы семейства "Вихрь" или "ЛМУР-305" для поражения малоразмерных вражеских целей в условиях нулевой оптической видимости, используя исключительно собственные данные целеуказания, а не полагаясь на внешние источники информации о координатах целей противника.

реклама



В начале этого года ряд крупных российских СМИ сообщил о том, что в зоне специальной военной операции на Украине начали применяться вертолеты последней модификации Ка-52 - Ка-52М, способные нести управляемые ракеты ЛМУР и "Изделие-305". Ранее боеприпасы такого типа были доступны лишь ударным Ми-28HM "Опустошитель" (по кодификации НАТО).

ВКС России отправили на околоземную орбиту истребитель МиГ-31БСМ для перехвата боевых самолётов НАТО

Источник сообщил агентству, что российские военные планируют провести испытания вертолета с новым радиолокационным комплексом кругового обзора в зоне специальной военной операции на Украине. Так или иначе, но Украина давно превратилась в полигон для испытания систем новейшего вооружения обеих сторон, пишет журналист и военный эксперт Сакши Тивари.

До настоящего времени вертолет Ka-52 оснащался РЛС FH01 "Арбалет-52" разработки московского "АО корпорация "Фазотрон-НИИР". Речь идет о радиолокаторе Ka-диапазона (с длиной волны 8 миллиметров) с широкой 80-сантиметровой антенной с механическим сканированием расположенной в носовой части винтокрылой машины. Комплекс обеспечивает обнаружение крупной наземной цели (например, железнодорожного моста) на расстоянии до 25 километров, танка - до 12 километров.

В сентябре прошлого года появились сообщения о том, что российские войска успешно испытали модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ka-52M в ходе специальной военной операции на Украине.  Как сообщил тогда ТАСС анонимный источник знакомый с ситуацией: "В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания. Военные приняли решение испытать модернизированный вертолет в зоне СВО. Машина прекрасно показала себя в полевых испытаниях. По результатам её испытаний представители Минобороны РФ рекомендовали разработчикам доработать и усовершенствовать некоторые системы".

реклама



Первые кадры нового варианта модернизированного боевого вертолета Ка-52М появились в Интернете только в июле этого года. По некоторым данным, на модернизированной машине установлен радиолокационный комплекс B006 "Резец" петербургского научно-технического центра АО "Заслон". Перспективный радиолокатор включат фиксированную антенну с активной фазированной решеткой и 640 приемопередающих модулей. Комплекс работает в X-диапазоне. По словам разработчика, РЛС способна обнаружить группу танков на дальностях до 40 километров или боевой самолет - до 50 километров.

Ka-52M "Аллигатор": ВПК России оснастили свои боевые вертолеты вентральными радарами способными эффективно отслеживать цели в условиях нулевой оптической видимости и оперативно выдавать целеуказания всем возможным огневым средствам. Снимки предоставлены пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации /  онлайн издание EurAsian Times.

Универсальный солдат

Ка-52 - высокоманевренный вертолет, способный уничтожать танки противника, бронированные и небронированные наземные цели, а также живую силу и малоскоростные воздушные цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тактической глубине.  Ка-52 может выполнять роль воздушного командного пункта и разведывательной платформы в составе эскадрильи ударных вертолетов.

“В зоне проведения специальной военной операции Ка-52 нередко используются для нанесения ударов по украинским формирования и технике при оказании поддержки наземным войскам. В начале июне, когда киевский режим решил начать свое контрнаступление, неприятными сюрпризами для украинской армии стали грамотно построенные минные заграждения, российские средства дистанционного минирования, а также использование ВКС РФ боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", - пишет Тивари.

реклама



Как показывают многочисленные видеоролики, ежедневно публикуемые в социальных сетях, "Аллигаторы" эффективно уничтожают наступающую украинскую бронетехнику днем и ночью. Как утверждает источник, установка новой радиолокационной станции позволит заметно расширить потенциал российского боевого вертолета.

На фоне специальной военной операции на Донбассе Париж и Берлин форсировали разработку танка нового поколения

За прошедшее время вертолет стал основой передовых операций ВКС РФ, уничтожая наступающие на российские позиции украинские танки и бронетехнику с помощью управляемых высокоточных ракет "Вихрь". По позициям и колоннам противника вертолет наносит удары неуправляемыми ракетами класса "воздух-поверхность" калибра до 240 мм (типа С-24).

Вертолеты работают вне зоны действия ПЗРК против наступающих украинских колонн. От атак боевой авиации ВСУ их защищают истребители Су-35С и Су-30СМ, (вооруженные ракетами большой дальности Р-37M(РВВ-БД), которые в буквальном смысле круглые сутки летают вдоль линии боевого соприкосновения, пишет индийский военный эксперт.

В августе этого года британская разведка опубликовала отчет, в котором сообщалось о высокой эффективность применения Ka-52 в зоне специальной военной операции на Донбассе. В частности, в отчете MI6 говорится: "В начале контрнаступления Украины на юге с июня 2023 года российские боевые вертолеты показали высокую эффективность. Это объясняется в том числе и стремительным сокращением арсенала средств противовоздушной обороны ВС Украины. "Российские "Опустошители" и "Алигаторы" успешно уничтожают украинскую бронетехнику, переданную Киеву странами Запада, включая американские боевые машины пехоты "Брэдли" и немецкие основные боевые танки "Леопард".

Украинские официальные лица также регулярно высказывают свои опасения по поводу летальности Ка-52, демонстрируя сгоревшие останки западной бронетехники.

Предстоящие испытания Ка-52М свидетельствуют о готовности России повысить боеспособность своих воинских подразделений, развернутых на Украине. Безусловно, Ка-52М на фоне украинского контрнаступления доказал свою высокую эффективность. Решающая роль этой винтокрылой машины в этом военном противостоянии представляется практически гарантированной, пишет Сакши Тивари. Снимки предоставлены пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / онлайн издание EurAsian Times.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, пишет Тивари, оснащение вертолета новой радиолокационной станцией позволит значительно расширить его боевые возможности и сократить время реагирования за счет большей автономности в вопросах обнаружения и сопровождения целей. По мере того, как военный конфликт продолжается, вертолеты Ка-52, судя по всему, становятся все более грозными, что является сигналом к тому, ВКС России намерены и дальше использовать их в зоне СВО, заключил индийский оборонный аналитик.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

вкс рф ка-52 вкс вкс россии ка-52м ка-52 аллигатор
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
10
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
10
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
27
104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
1
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
21
С 1 января 2024г самогон, спотыкач и хреновуху в России придётся «гнать» по новому стандарту ГОСТ
2
Почему продажа 24 датских F-16 Аргентине была срочно санкционирована Вашингтоном
1
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
2
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
11
Microsoft заблокировала возможность бесплатного обновления Windows 11 для пользователей Windows 7
5
Авианосная ударная группа Соединенного Королевства проводит операции в Северной Европе
+
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
1
Линейка смартфонов Redmi Note 13 скоро поступит в продажу по всему миру
1
Электроскутер RS способен ездить со скоростью 110 км в час
5
YandexGPT 2 сдал ЕГЭ по литературе не хуже людей
1
Китай строит крупнейший в мире глубоководный телескоп для охоты за космическими нейтрино
2
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
15
Обнаружена специальная команда, которая позволяет установить Windows 11 на любой компьютер
3

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
25
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
28
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
2
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
38
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
45
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
12
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
14
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
2

Сейчас обсуждают

Евграф Поликарпович
18:09
тогда надо США стереть с лица земли, ведь это еврейское государство №1, а израиль это еврейский Диснейленд в пустыне
В Сети появились кадры крупного скопления израильской бронетехники к северу от сектора Газа
Евграф Поликарпович
18:06
А зачем им порты?
На Украине заявили, что экспортный потенциал портов снизился на 40 %
WOLF PACIFIER
18:05
Так и в Firefox есть строгая защита от отслеживания. Или что, она там не такая строгая, как у MoneySoft?
Google блокирует просмотр видеороликов YouTube пользователям Microsoft Edge
Игорь Абросимов
18:03
Цитата: "... по новому стандарту ГОСТ" Масло масляное. ГОСТ - это и есть стандарт
С 1 января 2024г самогон, спотыкач и хреновуху в России придётся «гнать» по новому стандарту ГОСТ
glavhyilo
18:02
в ес недоговороспособные щас,с ними никто не будет разговаривать.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал способ окончания конфликта на Украине
VAKT
18:00
Водку из соломы - это как изобретать велосипед.
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
si-cat
18:00
Не велика победа. Это просто транспортно-эвакуационный вертолёт (ухудшенное подобие нашего МИ-26). Без боевого прикрытия его и из рогатки сбить можно, не то что ПЗРК :)
Палестинские повстанцы из ПЗРК сбили десантный вертолет CH-53 израильских ВВС с командос на борту
Иван Иванов
17:53
нужно уничтожать израиль пока не поздно, у евреев не должно быть своей страны
В Сети появились кадры крупного скопления израильской бронетехники к северу от сектора Газа
N1ghtwish
17:53
АМуДе не для киберспорта.
Valve банит игроков с включеным AMD Anti-Lag+ в CS2
N1ghtwish
17:50
12400@5ghz 1.2v, performa 10 (2013г.в.)+рамка LGA1700 + Т.П. Fehonda. В комнате 27С
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем