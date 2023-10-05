В мае 2023 г. на саммите "Большой семерки" в Хиросиме президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что отношения с Пекином "вскоре могут оттаять". Спустя четыре месяца США и Китай делают первые важные шаги к тому, чтобы оставить в прошлом инцидент с воздушным шаром и стабилизировать свои непростые отношения. Об этом пишет старший научный сотрудник Института китайско-американских исследований в Вашингтоне Сураб Гупта в своей статье для издания East Asia Forum

Да начнутся игры. Вице-президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поднимают бокалы во время государственного обеда в Государственном департаменте в Вашингтоне в 2015 году. Фотография представлена онлайн изданием Asia Times files / Pool / Agence France-Presse, AFP / Paul J. Richards

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Вновь были открыты каналы связи, состоялся развернутый обмен мнениями, созданы рабочие группы и достигнут определенный прогресс. Был достигнут временный успех даже в таких областях, как экспортный контроль, где стороны ранее постоянно конфликтовали. Однако отсутствие диалога по вопросам взаимного повышения таможенных пошлин и переговоров на высшем уровне в области обороны продолжает увеличивать шансы на дальнейшее ухудшение отношений между двумя государствами.

Но даже на этом фронте уже не раз удавалось найти временный обходной путь с участием первых лиц Пентагона по Азии и высокопоставленных представителей Министерства иностранных дел Китая, пишет Гупта. В Вашингтоне надеются, что запланированная на ноябрь 2023 года встреча Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско откроет "окно возможностей" и и позволит наладить отношения с Пекином.

Вашингтон также может исключить Институт криминалистики Министерства общественной безопасности Китая из своего "Черного списка" (перечень ограничений на торговлю в США), если Пекин примет "реальные меры" по борьбе с онлайн-продавцами прекурсоров фентанила. Кроме того, обе стороны должны внести поправки, обновить и официально продлить зонтичное соглашение о науке и технологиях - первый документ, подписанный после нормализации отношений в 1979 году.

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Пока непонятно, смогут ли такие "защитные механизмы" выдержать предвыборную полемику внутри США. Но гораздо более серьезной проблемой для разработки жизнеспособной стратегической основы американо-китайских отношений является разрыв между противоположными взглядами двух стран и их восприятием роли сопредельных государств. Китайская стратегия администрации Байдена сосредоточена на создании "ситуаций силы" посредством сети альянсов и партнерств. В Вашингтоне, считают, что только такие механизмы позволяют диктовать Китаю свои условия.

На экономическом фронте "пятикомпонентная стратегия" Белого дома направлена на проведение экспансивной промышленной политики, работу с зарубежными партнерами и создание передовой технико-индустриальной базы, переход от традиционных торговых сделок к новым международным партнерствам, мобилизацию крупных средств на глобальные мероприятия по борьбе с бедностью и изменением климата, а также защиту основополагающих технологий с помощью подхода "маленький двор и высокий забор". При этом четыре из пяти основных направлений не играют какой-либо значимой роли и не направлены на разрыв отношений с Китаем, считает Гупта.

Попытки сколотить такие коалиции, как Quad, AUKUS, Индо-Тихоокеанская экономическая платформа и трехсторонняя структура США-Япония-Южная Корея, и таким образом изменить стратегическую ситуацию вокруг Китая в результате привели к тому, что сейчас администрация Байдена изо всех сил старается "удержаться на плаву" в своих рабочих отношениях с Пекином.

По мнению китайской стороны, американская стратегия направлена на экономическое вытеснение, дипломатическую изоляцию, военное окружение и технологическое подавление развития Китая. Сеть альянсов, партнерств и "министоронних" структур Вашингтон также рассматривает как катализатор конфликта крупнейших держав, а не как строительный блок для обеспечения сдерживания и стабильности.

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Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой подрывает глобальный режим свободной торговли. Фотография представлена онлайн изданием Asia Times files / Pool / Twitter / Screengrab.

Китаю приходится в буквальном смысле балансировать на лезвии ножа. С тех пор как администрация Трампа объявила Китай ревизионистской державой и развязала торгово-технологическую войну, главный внешний оплот стратегии модернизации КНР - благоприятная международная среда, опирающаяся на тесные транстихоокеанские торговые и технологические связи - сместился в неблагоприятную для Пекина сторону.

Сегодня один из наиболее привлекательных экономических партнеров Китая - Евросоюз со страхом и ненавистью смотрит в сторону Москвы - важнейшего для Пекина геополитического игрока. Такая ситуация вызывает у руководства КНР серьезную озабоченность. Суть дилеммы, стоящей перед Пекином, заключается в том, чтобы найти баланс между этими двумя отношениями в своих интересах и одновременно выработать руководящие принципы, позволяющие направить китайско-американские отношения в русло мирного сосуществования.

Соединенные Штаты и Китай придерживаются противоположных взглядов на свои интересы, условия взаимодействия и представления о мировом порядке. В условиях продолжающейся "перестановки" стратегических акцентов в Индо-Тихоокеанском регионе вряд ли удастся выстроить "структуру мира" с предсказуемой системой правил и отношений между ведущими державами. Устойчивое равновесие не может быть достигнуто в результате столкновения интересов соперников, поэтому агитация администрации Байдена за одностороннее сотрудничество "по требованию" не смягчит глубинных тенденций.

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В перспективе Вашингтону и Пекину следует открыто и честно обмениваться различными мнениями в рамках устойчивого развития. Цель должна заключаться в выработке всеобъемлющих принципиальных договоренностей - какими бы неправдоподобными ни казались на первый взгляд гарантии каждой из сторон - и закреплении их со временем в своих отношениях. При этом оба государства должны проявлять добрую волю, поддерживая последовательность слов и дел. Только на основе этих совместных усилий могут быть выработаны единые стратегии.

Во время виртуальной встречи с Председателем Си в ноябре 2021 года президент Байден выдвинул принцип "пяти нет", который повторил год спустя на Бали. То есть Соединенные Штаты "не стремятся к новой холодной войне, не добиваются изменения китайского строя, не поддерживают независимость Тайваня, не стремятся к конфликту с КНР и не нацеливают на Китай свои альянсы".

В ответ на это на Бали Председатель Си сформулировал "три нет" — Китай "не пытается изменить существующий международный порядок, Китай не будет вмешиваться во внутренние дела США и не намерен бросать вызов или вытеснять Соединенные Штаты". Эти принципы представляют собой разумную и устойчивую основу для перспективных двусторонних отношений, считает Гупта.

По аналогии с договором Никсона и Брежнева "Основные принципы" 1972 года, который способствовал плодотворному сотрудничеству в обмен на сдержанность и умеренность, президентам двух стран следует закрепить свои "нет" в совместном документе. На саммите АТЭС в Сан-Франциско Вашингтону и Пекину необходимо согласовать краткосрочные задачи. Кроме того, США и Китай должны попытаться сократить разрыв между своими подходами, взяв на себя обязательства по обновлению отношений, основанных на этих принципиальных договоренностях в новую эпоху стратегического соперничества.

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в настоящее время не разговаривают друг с другом. Фотография представлена онлайн изданием East Asia Forum / Asia Times files / Pool / Twitter / Screengrab

Почему Байдену и Си "надо чаще встречаться"

Регулярные переговоры лидеров двух государств - лучший способ разрядить обстановку в двусторонних отношениях, снизить напряженность и избежать потенциально катастрофического конфликта

На фоне ежедневных военных учений, проводимых Пекином вблизи Тайваня с целью сдерживания внешних сил, модернизации НОАК и укрепления отношений с Москвой, Вашингтон, судя по всему, готовит почву для "достаточно скорой" встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако тот факт, что лидеры двух самых могущественных стран мира, называемых главными соперниками друг друга, не общались почти год, идет вразрез с основными принципами дипломатии и грозит принести обеим сторонам больше вреда, чем пользы.

Встреча советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейка Салливана и министра иностранных дел Китая Ван И на Мальте, а также беседа госсекретаря США Энтони Блинкена с вице-президентом КНР Хань Чжэном в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН - возможно шаги в правильном направлении, однако необходим регулярный процесс.

Как минимум, президент США и верховный лидер Китая должны встречаться раз в год, чтобы продвигать реально выполнимые проекты, добиваться ясности и стабильности в отношениях и снижать риск военной эскалации. Ежегодная встреча президента Соединенных Штатов и лидера Китая имеет гораздо больше шансов разрешить реально выполнимые задачи и продвинуться вперед в достижении целей, представляющих взаимный интерес.

Сегодня американо-китайские отношения находятся на низшей точке, однако это не повод для Вашингтона уклоняться от попыток вести переговоры с Пекином на высшем уровне. Встречи между главами государств — это высшее дипломатическое искусство, способное активизировать чиновничий аппарат в стране своего лидера для конструктивного решения проблем. Что говорят главы государств, то и происходит. Политика и поступки обычно фильтруются именно сквозь такую призму.

Это особенно важно при решении вполне реальных задач, таких, например, как производство фентанила в Китае, от которого ежегодно гибнут десятки тысяч американцев. Кризис с фентанилом способствует активизации политической и общественной поддержки жесткой линии США в отношении практически всех вопросов, связанных с Китаем.

Пекин, безусловно, предпочел бы, чтобы эта проблема осталась "в тени" и помогла укрепить его репутацию, однако собственная антинаркотическая политика Китая - одна из самых жестких в мире - делает решение этой проблемы вполне выполнимой задачей. Пекину не выгодно, чтобы его воспринимали как мирового наркобарона, идущего вразрез со своей внутренней политикой. Усилия Байдена и Си на самом высоком уровне могли бы благоприятно разрешить проблему для обеих сторон.

Несмотря на то, что основная цель встреч Байдена с китайским коллегой должна заключаться в постановке конкретных и достижимых задач, внесение ясности в отношения также важно. Только президент США может довести до лидера Китая все нюансы американской внешней политики, чего не может сделать ни один другой американский чиновник. В отношении Китая все, наоборот, если не сказать больше. По мере того, как мир переходит к многополярной системе, в которой США и Китай играют ведущие роли, необходимо, чтобы обе стороны глубже понимали внешнеполитическое мировоззрение друг друга, чтобы в перспективе избежать конфликтных ситуаций.

Слева направо: Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, президент Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании четырехстороннего диалога по безопасности в Токио в мае 2022 года. Фотография представлена онлайн изданием Asia Times files / Indian Prime Minister’s Office / Wikipedia

Достижение понимания потребует трудных переговоров. Как американские, так и китайские руководители, чиновники и политики должны четко и трезво формулировать свои цели и подходить друг к другу с позиции стратегического взаимопонимания. Необходимо понимать жизненно важные и ключевые национальные интересы друг друга, чтобы четко обозначить "красные линии".

Формальные ежегодные встречи также могут способствовать восстановлению стабильности в отношениях между США и Китаем. Регулярные переговоры позволят поддерживать связь на всех уровнях - от Белого дома и Чжуннаньхая до отдельных ведомств и подразделений правительств США и Китая.

Открытость каналов связи между сотрудниками младшего и среднего звена могли бы способствовать смягчению острых вопросов или эскалации серьезных проблем до того, как они станут серьезной проблемой. Красные линии будет легче регулировать или вообще их избегать. Таким образом, можно снизить вероятность дальнейшего политического обострения отношений, препятствующего прогрессу в реализации интересов США в отношении Китая.

Кроме того, такие встречи могут стать площадкой для выражения своих претензий и способствовать снижению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином - в чем заинтересованы обе стороны. Регулярная дипломатическая работа позволит снизить давление, направленное на эскалацию напряженности и демонстрацию силы, что может привести к инцидентам или раскручиванию спирали "наступления-обороны", что, например, имеет место в Тайваньском проливе или в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Любой случайный военный конфликт между США и Китаем приведет к нарушению их внутренних интересов в области безопасности, экономики и политики.

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В долгосрочной перспективе ежегодная встреча руководителей Китая и США могла бы заложить основу для устранения разногласий по вопросам торгово-экономического сотрудничества, соблюдения прав человека и вмешательства во внутренние дела. Необходимо, чтобы президент США, и генеральный секретарь КПК регулярно встречались друг с другом для урегулирования "устранимых" проблем, разъяснения внешнеполитических взглядов, стабилизации американо-китайских отношений и снижения напряженности, которая может привести к гибели обеих государств.