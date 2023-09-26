Создание двух рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам между Соединенными Штатами и Китаем, согласно прогнозам Вашингтона, будет способствовать скорейшему проведению встречи лидеров двух государств в ноябре этого года.

В рамках встречи на Мальте 16-17 сентября глава МИД КНР Ван И и советник по нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином, проблемы глобальной и региональной безопасности, военный конфликт на Украине, а также задачи межконтинентального транзита и многое другое. На снимке министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times files / Pool / Twitter / CNN.

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22 сентября Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о создании экономической рабочей группы с Министерством финансов КНР и финансовой рабочей группы с Народным банком Китая (People's Bank of China, PBoC). В сообщении говорится, что обе комиссии будут проводить регулярные консультации на уровне заместителей министров и отчитываться перед главой Минфина США Джанет Йеллен и вице-премьером Китайской Народной Республики Хэ Лифэном.

Это стало возможным после того, как 8 июля в Пекине состоялась встреча представителей двух экономических ведомств, на которой была достигнута договоренность о расширении контактов по экономическим вопросам.

Пекин также выразил дружеские жесты в адрес Вашингтона, выдав экспортные лицензии китайским подразделениям калифорнийской компании AXT, занимающейся производством полупроводников. Таким образом, с этого момента они могут экспортировать свою продукцию, включающую китайские галлий и германий, передает агентство "Рейтер".

Почему?

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"Почему две страны создали рабочие группы? Все просто - они почувствовали серьезные проблемы, причиной которых стало их противоборство, и теперь пытаются нивелировать последствия", - пишет журналист из Шанхая в статье, опубликованной в минувший понедельник.

"После нескольких лет жесткого соперничества обе стороны чувствуют, что не могут выиграть друг у друга в краткосрочной перспективе, поскольку столкнулись с огромными рисками для своих экономик", - считает эксперт. "Если обе стороны продолжат вставлять друг другу палки в колеса, они сильно пострадают".

Он утверждает, что хотя некоторые компромиссы смогут "облегчить страдания", изменить неприязненные отношения между Китаем и США будет непросто. По словам эксперта, США будут и дальше пытаться сдерживать развитие высокотехнологичных отраслей КНР. Но Китай не намерен оставаться страной с низким уровнем промышленности. Да, в краткосрочной перспективе необходимо идти на компромисс, но конечная цель - "победа друг над другом", - считает он.

Чиповая война обострилась после того, как 9 августа США ввели новый свод правил, запретив американским фондам и компаниям с 2024 года инвестировать в высокотехнологичные отрасли Китая. На этом фоне с 1 августа Пекин ввел требование о получении лицензий на экспорт галлия и германия - важного компонента для производства полупроводников. На снимке лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден вступили в борьбу за превосходство. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times files / Pool / Twitter / Screengrab

Смена курса - процесс не из легких

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"Китай и Соединенные Штаты ускоренными темпами работают над организацией встречи своих лидеров. Она может состояться уже во время саммита АТЭС, который пройдет с 12 по 18 ноября в Сан-Франциско, - заявил профессор Школы международных исследований Пекинского университета Ван Юн в интервью Chinareports, медиаподразделению государственной компании CICG Asia-Pacific. "Создание двух рабочих групп повысило надежду на то, что высшие руководители обеих стран вновь проведут встречу после последнего визита, состоявшегося около года назад".

"Переломить стратегическое соперничество между Китаем и США в краткосрочной перспективе задача не из легких. Но диалог — это лучше, чем ничего, поскольку только так обе стороны могут понять политический курс друг друга", - сказал Ван. " Это также говорит о том, что рациональные и прагматичные взгляды сегодня занимают лидирующие позиции".

"С тех пор как в 2018 году началась торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, обе стороны сильно отстали в разработке механизмов для решения накопившихся проблем", - говорит Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества. Снижение ущерба, наносимого американскими санкциями мировой экономике, "будет одной из важнейших задач экономической рабочей группы". Чжоу также отметил, что обеим государствам необходимо обсудить ряд макроэкономических и фискальных вопросов, которые в течение некоторого времени носили противоречивый характер.

Закон о чипах и “окончательное правило”

Между тем, 22 сентября Министерство торговли Соединенных Штатов обнародовало окончательное правило по реализации "защитных барьеров" национальной безопасности, предусмотренных двухпартийным законом CHIPS and Science Act, который был принят Конгрессом в августе прошлого года.

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Этот акт запрещает получателям американского финансирования в течение 10 лет расширять мощности полупроводникового производства в странах, "вызывающих озабоченность" - в первую очередь в Китае и России, а также вступать в определенные виды совместных исследований или лицензирования технологий с иностранными организациями, "вызывающими подозрение".

В августе прошлого года Соединенные Штаты объявили о предоставлении пакета субсидий в размере 52,7 миллиарда долларов США для развития отечественного сектора производства микросхем. Южнокорейские и тайваньские фирмы таже могут претендовать на получение дополнительного финансирования, но в обмен они должны будут ограничить свое присутствие в Китае.

Встреча Си и Байдена

В ноябре прошлого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретились на Бали (Индонезия) в рамках саммита "Большой двадцатки". Обе стороны договорились об улучшении двусторонних отношений, однако в начале 2023 года политическая напряженность в отношениях между ними обострилась после того, как в воздушном пространстве Северной Америки был замечен китайский воздушный шар-шпион.

Новый виток эскалации в чиповой войне между США и КНР произошел после того, как 9 августа этого года Соединенные Штаты опубликовали новый свод правил, запрещающий американским фондам и компаниям инвестировать в высокотехнологичные отрасли Китая начиная с 2024 года. Кроме того, с 1 августа Пекин начал требовать от компаний получения лицензий на экспорт галлия и германия - сырья для производства высокотехнологичных полупроводников.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол считает, что Конгрессу необходимо ужесточить ограничения на инвестиции американских компаний в Китай сверх тех, которые были предложены президентом Джо Байденом этим летом, поскольку недавние прорывы в области китайских технологий вызвали дискуссию об эффективности мер контроля, принятых Вашингтоном. На снимке член палаты представителейМайкл Маккол, республиканец из Техаса, беседует с представителями СМИ после встречи с президентом Украины в Капитолии США в Вашингтоне в четверг, 21 сентября 2023 года. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times files / Pool / Twitter / Bloomberg.

В ходе встречи на Мальте 16-17 сентября министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, проблемы глобальной и региональной безопасности, военный конфликт на Украине, а также вопросы межконтинентального транзита и многое другое. По итогам встречи в минувшую пятницу США и Китай создали две новые рабочие группы по вопросам экономики и финансов.

Американские ястребы

После четырехчасовой встречи министра торговли Соединенных Штатов Джины Раймондо и министра торговли Китая Ван Вэньтао, состоявшейся 28 августа, Вашингтон и Пекин договорились создать рабочие группы по урегулированию торговых и инвестиционных вопросов. Судя по всему, Пекин хочет "ненадолго отложить" чиповую войну и сосредоточиться на решении других не менее важных экономических задач.

Это стало возможным после того, как ранее в августе Соединенные Штаты пошли на ряд компромиссов: ввели более мягкие, чем ожидалось, ограничения на инвестиции в высокотехнологичный сектор Китая; согласились с тем, что Нидерланды могут продолжать поставки в КНР высокотехнологичной EUV-литографии до конца текущего года; исключили 27 китайских организаций из " списка непроверенных ".

Однако Вашингтон отказался от новых уступок, особенно после того, как 29 августа попавшая под санкции компания Huawei Technologies выпустила свой флагманский смартфон Mate 60 Pro, продемонстрировав всему миру свой потенциал в области производства кристаллов.

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в минувшую пятницу заявил, что требования об уведомлении американскими компаниями властей США о своих инвестициях в высокотехнологичные отрасли Китая недостаточно. "Я устал наблюдать, как наши технологии разворовываются и используются в оружии НОАК", - заявил Маккол в интервью Bloomberg News, добавив, что продажа высокотехнологичных чипов, продуктов искусственного интеллекта и квантовых вычислений из Соединенных Штатов в Китай должна быть категорически запрещена.