Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
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В минувшее воскресенье в районе острова Мелвилл недалеко от Дарвина потерпел крушение американский самолет V-22 Osprey. Из 23 военнослужащих морской пехоты США, находившихся на борту самолета, трое погибли, пятеро были доставлены в госпиталь Дарвина в тяжелом состоянии, остальные получили менее серьезные травмы.
Разбившийся конвертоплан входил в состав ротационного подразделения морской пехоты в Дарвине, в состав которого входят около 2500 американских морпехов. Они базируются на Северной территории и находятся там с апреля по октябрь, начиная с 2012 года. Это самая крупная авария весь это 11-летний период. Об этом пишет в своей статье для журнала Asia Times приглашенный научный сотрудник Азиатского института Гриффита (Университет Гриффита), младший научный сотрудник RUSI Питер Лейтон.
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Osprey - относительно новый тип летательных аппаратов, имеющий мягко скажем не самые идеальные показатели безопасности. Но преимущества, которые он предоставляет военным - а возможно, и гражданским лицам, - означают, что в будущем мы будем видеть такие конвертопланы все чаще, считает австралийский эксперт.
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Что представляет собой V-22 Osprey?
Эти проблемы связаны с принципиально новой конструкцией аппарата. "Оспри" представляет собой гибрид самолета и вертолета, получивший название "тилтротор" или конвертоплан. Конвертоплан имеет по одному роторному турбовинтовому двигателю с передаточным механизмом и пропеллером на конце каждого крыла. При взлете и посадке двигатель устанавливается вертикально, а роторы - горизонтально, как у вертолета (вертолетный режим). При переходе в горизонтальный полет оба двигателя в течение 12 секунд наклоняются вперед на 90 градусов. Таким образом, V-22 Osprey превращается в двухмоторный турбовинтовой самолет (самолетный режим полета). Если вам кажется, что все это слишком сложно - вы правы - так оно и есть.
По мнению американских военных специалистов, самолет "Оспри" является одним из самых передовых образцов авиационной промышленности и не похож ни на один другой самолет, находящийся на вооружении США. Этот летательный аппарат разрабатывался как альтернатива вертолетам. Сегодня он используется в ВВС, ВМС и морской пехоте США, а также в сухопутных силах самообороны Японии.
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Почему военные США считают конвертоплан V-22 Osprey очень ценным активом?
Самым крупным эксплуатантом "Оспри" является корпус морской пехоты США. Причиной тому - более высокая дальность полета, высокая скорость и большая грузоподъемность по сравнению с обычными вертолетами. Корпус морской пехоты известен тем, что во время учений или реальных боевых действий осуществляют десантирование бойцов на пляжи, однако в последнее время сделать это становится все труднее и труднее. Теперь потенциальный противник (будем считать Китай). Поэтому "подвести" достаточно близко к берегу традиционные десантные корабли или обычные вертолеты для высадки бойцов становится практически нереальной задачей.
Конвертоплан Osprey способен решать эту проблему, позволяя амфибийным кораблям оставаться в море на расстоянии сотен километров и высаживать десант на пляж "из-за горизонта". Высадка десанта теперь может застать противника врасплох. При этом дальность полета Osprey позволяет использовать гораздо больше возможных мест для десантирования.
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Морская пехота впервые приняла Osprey на вооружение в 2007 году, и вскоре он стал основным средством для перехода к совершенно новому способу ведения боевых действий. В результате морпехи США отказались от тяжелых машин, таких как танки, в пользу быстрых и легких автомобилей, дальнобойных ракетных систем и десантированию на острова. Подобный подход, получивший название Expeditionary Advanced Base Operations (EABO), является ответом корпуса морской пехоты США на растущую активность Китая в Восточной Азии. В настоящее время морские пехотинцы в Дарвине ежегодно отрабатывают навыки EABO.
Почему у конвертоплана Osprey большие проблемы с безопасностью?
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Это хороший вопрос. Одним из недостатков этой технологии является отсутствие исторического опыта эксплуатации аналогичных летательных аппаратов. Каждый полет Osprey — это целое событие для армии США. Так как в этот момент пилоты, технический персонал и производитель самолета получают определенные навыки, считает Питер Лейтон.
Так, например, в прошлом году американские ВВС на две недели приостановили полеты своих Osprey из-за проблем с коробкой передач. Причем эта проблема постоянно усугубляется - чем дольше летают CV-22 Osprey, тем больше возникает рисков полной потери управления конвертопланом. Любопытно, что было Пентагон принял решение возобновить эксплуатацию конвертопланов до того момента, как с этой проблемой окончательно разберутся и устранят ее.
Сегодня ВВС США уделяют большое внимание безопасности полетов - и вот как раз с этим у Osprey большие проблемы. Так, только во время летных испытаний произошло четыре аварии и погибло 30 человек. С момента ввода в эксплуатацию в 2007 году произошло еще десять крушений в которых погибло 24 человека.
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Причем две из этих десяти аварий произошли в боевых действиях, и их причина до сих пор не установлена. Остальные катастрофы произошли по ошибке пилота или из-за проблем технического характера. В 2017 году у берегов Рокхэмптона произошла страшная авария, которая наглядно демонстрирует, что пилотирование Osprey - дело весьма непростое.
Сможет ли компания Boeing сделать самолет Osprey более безопасным?
Возможно, на фоне увеличения числа полетов Osprey и накопления знаний инженерам Boeing удастся снизить аварийность. Однако стоит признать, что аварии с Osprey, по-прежнему, происходят довольно часто. За восемь месяцев с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года произошло три крушения, за 18 месяцев с марта 2022 года по настоящее время - еще три. Все это очень плохо соотносится с американской гражданской авиацией, которая имеет гораздо лучшие показатели безопасности.
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В докладе Национальной комиссии по безопасности военной авиации США, опубликованном в 2020 году, говорится, что основными причинами авиакатастроф в американской армии являются недостаточное количество летных часов на поддержание квалификации летного состава, недостаточная подготовка персонала, неравномерное финансирование закупок запасных частей и риски связанные с техническим обслуживанием.
Таким образом, пишет автор, безопасность можно повысить. Необходимо только правильно подойти к этому вопросу. Исторически сложилось так, что характеристики безопасности таких революционных самолетов, как Osprey, возрастают по мере накопления опыта эксплуатации и обнаружения и устранения неизвестных технических проблем. Так было в свое время с австрало-американским тактическим бомбардировщиком General Dynamics F-111, с которым вначале часто происходили аварии, но затем в течение долгих лет он благополучно и безопасно эксплуатировался.
Появятся ли в будущем тилтроторы, подобные Osprey?
Судя, по всему в ближайшее время количество машин подобного будет типа увеличиваться. В декабре прошлого года мы писали о том, что армия США выбрала конвертоплан V-280 Valor для замены устаревших вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.
Характеристики конвертоплана V-280 Valor: крейсерская скорость - 280 узлов (520 километров в час), максимальная скорость - 300 узлов (556 километров в час). Перегонная дальность - 2100 морских миль или 3900 километров, Боевая дальность - 800 морских миль (1500 километров). Экипаж V-280 Valor - четыре человека. Машина способна перевозить до 14 пассажиров. Максимальная взлетная масса - 14 тонн.
Крушение V-22 Osprey
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