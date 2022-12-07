Bell V-280 Valor выбран в качестве нового дальнего штурмовика армии Соединенных Штатов Америки

Bell Textron Inc., входящая в состав компании Textron, получила контракт на разработку самолета для программы армии США Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

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80 Valor придет на смену вертолетам Black Hawks и Apache. Credit: Bell

Заказ получен на строительство тилтроторного самолета V-280 Valor компании Bell, который был специально разработан и испытан в рамках программы Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR TD), стартовавшей в 2013 году. V-280 прошел все стадии проектирования, производства и более трех лет жестких боевых испытаний, в результате которых были получены обширные данные, подтверждающие технические и эксплуатационные преимущества самолета для выполнения дальних штурмовых операций.

После длительных и интенсивных летных испытаний продолжавшихся несколько лет, армия выбрала усовершенствованный тилтротор Bell V-280 Valor для замены 2000 армейских вертолетов общего назначения UH-60 Black Hawk и 1200 штурмовых вертолетов AH-64 Apache.

Получившие название Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), самолеты Valor поступят на вооружение в середине 2030-х годов и в конечном итоге заменят вертолеты производства компании Sikorsky, которые служили в качестве основных вертолетов армии США более четырех десятилетий.

Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов Black Hawk. Credit: Bell.

"Это волнующее событие для армии США, компании Bell и команды Valor, поскольку мы модернизируем авиационные возможности армии на десятилетия вперед", - заявил Митч Снайдер, президент и главный исполнительный директор Bell. "Bell имеет долгую историю работы на благо армейской авиации. Сегодня мы готовы предоставить солдатам скорость и дальность, необходимые для конкурентной борьбы и победы. Мы предлагаем самую современную, надежную и доступную высокопроизводительную систему штурмового оружия большой дальности в мире".

Эта победа является результатом десятилетних усилий по продвижению V-280 Valor через проектирование, производство и комплексные испытания. Всё это наглядно показывает, что этот самолет будет соответствовать всем требованиям программы FLRAA. Компания Bell и ее отраслевые партнеры систематически тестировали самолет V-280 и его модульную конструкцию в сотрудничестве с армией США.

V-280 Valor способен развивать крейсерскую скорость 280 узлов (320 миль/ч; 520 км/ч), максимальную скорость 300 узлов (345 миль/ч; 556 км/ч). Дальность полета составляет 2 100 морских миль (2 400 миль; 3 900 км), а эффективная боевая дальность - до 800 морских миль (до 920 миль). Во время работы двигатели остаются на месте, а роторы и приводные валы меняют угол наклона. Приводной вал проходит через крыло, таким образом, в случае выхода из строя одного двигателя, другой сможет приводить в движение оба пропеллера. Экипаж V-280 будет состоять из четырех человек и сможет перевозить до 14 десантников. Двойные грузовые крюки позволят ему поднимать 10 000 фунтов (4500 кг) развивая при этом скорость 150 узлов (170 миль/ч; 280 км/ч).

Bell V-280 Valor Multi Domain Operation. Credit: Bell.

"В течение последних нескольких лет команда Bell демонстрировала исключительные эксплуатационные возможности, синергию цифровых технологий и доступность платформы V-280", - сказал Кит Флейл, исполнительный вице-президент компании Bell по Advanced Vertical Lift Systems. "Компания Bell готова к тому, что наши производственные мощности мирового класса позволят применить наш почти семидесятилетний опыт в создании тилтроторов для обеспечения армии Соединенных Штатов современным парком FLRAA".





Источники и ссылки: Bell Helicopter, Journal Inceptivemind, Taskandpurpose.

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1. (bellflight.com/products/bell-v-280)

2. (https://taskandpurpose.com/tech-tactics/army-bell-v-280-valor-black-hawk-replacement/)

3. (https://www.inceptivemind.com/bell-v-280-valor-selected-new-u-s-army-long-range-assault-aircraft/28660/)