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В России разрабатывается новое лазерное оружие для борьбы с c беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил агентству РИА "Новости" осведомленный источник, в России провели успешные испытания лазерной пушки, в рамках которых было уничтожено несколько беспилотников различных классов.

Лазерное оружие - это совершенно новый класс вооружений, на котором сегодня сосредоточены усилия многих армий, особенно на фоне активного применения ударных беспилотников в современных военных конфликтах. На снимке лазерный комплекс противовоздушной обороны "Задира". Лазерный комплекс "Задира" способен успешно поражать при подходе к позиции весь спектр боеприпасов, включая мины Изображение представлено онлайн-изданием Eurо AsianTimes.

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"На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, способного уничтожать беспилотные летательные аппараты. Лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность при поражении дронов", - отметил собеседник агентства.

Источник пояснил, что в результате испытаний "боевой лазер инфракрасного (ИК) диапазона" обеспечил физическое уничтожение дронов, а именно, прожигал аэродинамические поверхности аппаратов или сжигал их корпус вместе с бортовой аппаратурой". Источник также добавил, что новое оружие направленной энергии эффективно уничтожало беспилотники как самолетного, так и квадрокоптерного класса.

Западные СМИ отмечают, что эти испытания проводятся на фоне интенсивных "беспилотных" попыток Украины атаковать объекты на территории Российской Федерации. Так, например, три дня назад, 25 августа, пресс-служба оборонного ведомства России сообщила об уничтожении в небе над Крымом 42 беспилотных летательных аппаратов.

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По данным Минобороны РФ, расчеты противовоздушной обороны полуострова обнаружили 42 БПЛА противника. В результате ответной атаки девять беспилотников были сбиты, а остальные 33 подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Ни один из беспилотников ВСУ не достиг своей цели.

Ранее стало известно, что ВСУ получают от западных кураторов информацию о местонахождении российских систем противовоздушной обороны. Об этом пишет британский ежедневник The Economist. По данным журнала, только 35-40 процентов украинских БПЛА долетают до цели.

Вооруженные силы РФ лишили ВСУ численного превосходства в БПЛА на линии боевого соприкосновения. Российский военно-промышленный комплекс достиг серьезных успехов в производстве беспилотных летательных аппаратов, и в настоящее время демонстрирует паритет (примерно одинаковое количество) беспилотников с Украиной.

Лазерная пушка для борьбы с беспилотными летательными аппаратами

Таким образом, лазерная пушка, способная уничтожать БПЛА, может стать новым эффективным инструментом российской обороны. Все это происходит на фоне массового применения БПЛА на современных полях сражений в силу их доступности, простоты производства и эксплуатации, пишет онлайн-издание EurAsian Times.

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Слово "лазер" это абревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiatioт, дословно переводится как усиление света путем вынужденной эмиссии излучения.

Сфокусированный в одной точке БПЛА пучок мощного лазерного излучения способен не только мгновенно сжечь его электронную начинку, но и полностью уничтожить. Изображение представлено онлайн-изданием Eurо Asian Times .

Лазерное оружие — это особый вид оружия направленной энергии, суть которого заключается в термомеханическом и ударно-импульсном воздействии на цель. Некоторые виды лазеров могут быть использованы в качестве оружия нелетального действия. По сравнению с традиционным огнестрельным оружием, как например, снаряды или ракеты, боевые лазеры и некоторые другие виды оружия направленной энергии имеют ряд существенных преимуществ.

Одним из таких достоинств является скорость выстрела - лазерный луч распространяется со скоростью света. Второе - высокая точность поражения цели. И третье, при необходимости можно регулировать мощность излучения, в частности, если требуется только на некоторое время "ослепить" датчики спутника-шпиона, не выводя его из строя полностью.

Почему лазерное оружие становится все более популярным?

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Простота эксплуатации и точность, с которой работает лазерное оружие, не нанося при этом побочного ущерба или не приводя к непреднамеренной гибели гражданских лиц, - одна из основных причин, по которой ведущие мировые державы занимаются разработкой оружия направленного действия. Подобно российской лазерной пушке для борьбы с беспилотниками, боевые лазеры широко используются различными странами для решения задач противовоздушной обороны.

В прошлом году в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия стала первой страной, применившей в бою лазерное оружие для уничтожения вражеских беспилотников. В своей статье для издания EurAsian Times за май 2022 года, журналист и военный эксперт Сакши Тивари пишет, что в настоящее время на вооружении России находятся как минимум два боевых лазерных комплекса - "Пересвет" и "Задира".

Юрий Борисов — на тот момент заместитель председателя правительства РФ, курирующий вопросы военного строительства — выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание» заявил: "Если "Пересвет" ослепляет, то лазерное оружие нового поколения приводит к физическому уничтожению цели - термическому разрушению, они сгорают". Отвечая на вопрос, применяется ли такое оружие на Украине, Борисов сказал: "Да. Комплекс "Задира" активно применяется в зоне специальной военной операции на Донбассе".

Россия - не единственная страна, которая занимается разработкой, испытаниями и внедрением лазерного оружия, в том числе и лазерных комплексов ПВО. Вооруженные силы ведущих стран мира также работают над созданием тактических систем лазерного подавления и уничтожения, которые, кроме всего прочего, должны будут поражать беспилотники и ракеты в воздухе.

Недавно на выставке Zhuhai Airshow Народно-освободительная армия Китая представила современную лазерную систему вооружения LW-30 Согласно заявлению разработчика корпорации CASIC, система LW-30 использует высокоэнергетический лазер направленного излучения и позволяет быстро поражать различные авиационные цели, включая фотоэлектрические приборы наведения, беспилотники, управляемые боеприпасы и минометные мины. Изображение представлено онлайн-изданием Eurо AsianTimes / China Aerospace Science & Industry Corporation Limited, CASIC.

Так, например, главный противник России - США - ведет разработку лазерной системы противовоздушной обороны, предназначенной для уничтожения воздушных целей противника "без выстрела". В начале этого года американский оборонный концерн Lockheed Martin представил перехватчик направленной энергии для маневренной системы ПВО ближнего радиуса действия (DEIMOS), получивший рабочее название "First Light".

Еще одна лазерная система противовоздушной обороны — это широко разрекламированный на весь мир и первый в своем роде израильский лазерный комплекс Iron Beam ("Железный луч"). По заявлению разработчиков, система Iron Beam способна сбивать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты, ракеты и минометные снаряды, путем наведения на них лазерного луча. В проекте кроме израильской Rafael, участвует американский подрядчик Lockheed Martin.

В сентябре прошлого года компания Lockheed Martin объявила о передаче Министерству обороны США комплекса High-Energy Laser Weapon System (HELWS) класса 300 кВт. Оборонное ведомство планирует использовать его в будущих демонстрациях высокоэнергетических лазеров в армии. На сегодняшний день это самый мощный лазер построенный для нужд Пентагона.

В июле этого года армия Соединенных Штатов опубликовала информацию о заключении контракта с компанией Lockheed Martin на разработку, интеграцию, производство, испытания и поставку прототипа системы непрямой огневой защиты - высокоэнергетического лазера ( Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser, IFPC-HEL). Стоимость сделки составляет около 220,8 миллионов долларов США.

Еще одна военная сверхдержава - Китай - добилась серьезных успехов в создании лазерного оружия. На авиасалоне в Чжухае в ноябре 2022 года Пекин представил мобильный лазерный комплекс LW-30, который был назван "убийцей беспилотных летательных аппаратов". Система LW-30 базируется на двух автомобильных платформах, одна из которых несет сам боевой лазер, а другая - радиолокационную станцию обнаружения авиационных целей.

Примерно в то же время в китайских государственных средствах массовой информации появились сообщения о том, что это оружие способно успешно поражать низколетящие, малоскоростные и малоразмерные цели (LSS), которые движутся со скоростью не более двухсот километров в час, летят на высоте менее одного километра и имеют радиолокационное сечение менее одного квадратного метра.

В январе этого года группа китайских ученых из Северо-Западного политехнического университета (NPU) успешно применила высокоэнергетические лазерные лучи для питания беспилотного летательного аппарата, что позволило ему оставаться в воздухе "бесконечно долго".

Сегодня ведущие страны мира активно работают над созданием тактических лазерных систем подавления и уничтожения, которые в том числе должны поражать беспилотники и боеприпасы, оказавшиеся в "ближнем" воздушном пространстве. На снимке демонстрационная система лазерного вооружения армии Соединенных Штатов Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL). Изображение представлено онлайн-изданием Eurо AsianTimes / Lockheed Martin.

Помимо Китая, над лазерными технологиями защиты от дронов работает и Япония. Это стало очевидным, когда на выставке DSEI Japan 2023 японские оборонные компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) и Mitsubishi Heavy Industries (MHI) представили свои лазерные системы для поражения приближающихся вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Лазерное оружие - это совершенно новый класс вооружений, на создании которого сегодня сосредоточены усилия многих армий мира, особенно на фоне интенсивного применения ударных беспилотников в современных военных конфликтах.