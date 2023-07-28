Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане

Индия пошла войной на Азербайджан через Армению, утверждают корреспонденты онлайн издания caliber.az
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Согласно утверждениям азербайджанских средств массовой информации, Нью-Дели уже отправили в Армению транзитом через Иран первый дивизион многоствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Пинака" собственной разработки.

Усовершенствованный вариант РСЗО "Пинака", разработанный Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), успешно прошел огневые испытания на полигоне Чандипур в штате Одиша 04 ноября 2020 года. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

реклама

Поставка этой системы в Армению свидетельствует о попытке Индии восполнить дефицит вооружений, образовавшийся в условиях занятости России в военном конфликте на Украине. Об этом пишут журналисты онлайн-издания Caliber.az, опубликовав в том числе кадры оперативной видеосъёмки.

В социальных сетях и азербайджанских средствах массовой информации появился видеоролик с "военным конвоем". Авторы утверждают, что это оружие и боеприпасы из Индии, направляющиеся в Армению транзитом через иранский порт Бандар-Аббас.

"Индия перебрасывает оружие и военную технику в Армению через Иран. К сожалению, Нью-Дели закрывает глаза на то, что это противоречит принципам Бандунгской конференции и Движению неприсоединения, членом которого Индия также является", - заявил внешнеполитический обозреватель Тогрул Мамедли, поделившись видеозаписью.

Как только Китай закроет небо над Тайваньским проливом, Соединенные Штаты начнут потопить боевые корабли НОАК – американский генерал

реклама

Сообщается, что помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с индийским дипломатом Сридхараном Мадхусудхананом. В рамках встречи он выразил обеспокоенность расширением военного сотрудничества между Индией и Арменией. Гаджиев указал на то, что поставки оружия происходят в то время, когда обе страны пытаются договориться о мире, открывая тем самым путь для милитаризации Армении и эскалации конфликта.

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война - крупномасштабный военный конфликт между вооруженными силами Азербайджана и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой.

В последние годы в Нагорном Карабахе и некоторых прилегающих к нему территориях периодически применялось оружие, однако последние боевые действия стали самыми ожесточенными с тех пор, как Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в 1994 году.

РСЗО "Пинака" для Еревана

Как ранее писало онлайн-издание EurAsian Times, ракетный комплекс "Пинака" по своим боевым характеристикам не уступает американскому HIMARS. Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) разработала комплекс "Пинака" в качестве замены российской системы залпового огня "Град" БМ-21А, которая также стоит на вооружении Армении.

Средства массовой информации Азербайджана сообщают, что военная техника индийского производства была переброшена в Армению транзитом через Иран. Груз был доставлен в иранский порт Бандар-Аббас. За последние месяцы Армения и Индия заключили военные контракты на сумму более 400 миллионов долларов США.

Российский Cy-35 в небе Сирии повредил американский ударный дрон MQ-9 Reaper, пытавшийся ему помешать

реклама

Еще одной важной причиной выбора Армении могло стать активное использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов-смертников, ее противником - Азербайджаном. Для того чтобы выжить в условиях "насыщенного" ударными дронами поля боя, система РСЗО должна обладать способностью быстро "стрелять и затем также быстро скрываться". По мнению индийских военных экспертов, комплекс Pinaka Mk-1 как раз обладает таким потенциалом.

Способность "стрелять и исчезать" позволяет пусковой установке избегать ответного артиллерийского огня. Машины поддержки Pinaka обладают соответствующей мобильностью и логистической эффективностью. В рамках экспортного контракта Нью-Дели отправила в Армению первый дивизион РСЗО "Пинака" - отечественную систему, изготовленную Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), практически с нулевым содержанием импортных комплектующих.

И это послужило хорошим стимулом для наращивания индийского оборонного экспорта, пишет EurAsian Times.   Армения, имеющая преимущественно российские запасы вооружений, стремится диверсифицировать свои потребности и в рамках государственного контракта с Индией заказала четыре зенитно-ракетных дивизиона "Пинака". В настоящее время эта реактивная система уже состоит на вооружении индийской армии и развернута на границах с Китаем и Пакистаном.

Многоствольная ракетная пусковая установка "Пинака". Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

реклама

В 2020 году бывшая советская республика приобрела у Индии четыре радиолокационные станции обнаружения огневых средств Swathi, поставленные ей на фоне конфликта с Азербайджаном.

РЛС Swathi были разработаны в рамках совместного проекта DRDO и Bharat Electronics Limited (BEL). Стоимость программы составила 40 млн. долл. Swathi представляет собой новейшее поколение РЛС с фазированной антенной решеткой и электронным наведением. РЛС Swathi позволяет эффективно обнаруживать артсистемы противника и вести по ним контрбатарейный огонь.

РСЗО "Пинака" - основа ракетных сил Индии

Ракетный комплекс "Пинака", получивший свое название в честь божественного лука Шивы, впервые использовался во время Каргильского вооруженного конфликта с Пакистаном в 1999 году. В ходе боев, которые велись преимущественно в суровых условиях Гималаев, расчетам "Пинака" удалось полностью нейтрализовать позиции пакистанцев на вершинах гор.

"Наиболее отличительной чертой системы "Пинака" является то, что один дивизион способен в течение минуты запустить до 12 ракет в разных направлениях, а затем в течение нескольких минут перебросить систему в другое место", - рассказал EurAsian Times военный эксперт, знакомый с проектом.

Дальность поражения первой версии "Пинака" - 40 км. После того, как комплекс прошел огневые испытания, в феврале 2000 года индийская армия сформировала свой первый полк.

В состав дивизиона входит шесть пусковых установок, каждая из которых оснащена 12 ракетами, шесть машин для перевозки и пополнения боекомплекта, два командных пункта, оснащенных компьютером управления стрельбой, и радиолокационная станция DIGICORA MET.

Но самое главное, что каждая пусковая установка способна действовать независимо друг от друга. Таким образом, ракеты могут запускаться как по отдельности, так и одновременно в разных направлениях. РСЗО «Пинака» может работать в четырех режимах - ручном, дистанционном, автоматическом и автономном.

Боевые системы в составе дивизиона могут работать в следующих режимах:

Автоматический режим. СУО CMM рассчитывает данные полетного задания и передает команды наведения пакета направляющих и данные взрывателя NURS на СУО БМ. Состояние БМ и команды управления отображаются на дисплее оператора в кабине БМ.

Автономный режим. В этом режиме каждая БМ работает самостоятельно. Расчет полетного задания, наведение и пуск осуществляются оператором с помощью системы управления огнем.

Дистанционное управление. Наведение и запуск осуществляется оператором с помощью дистанционного пульта с расстояния до 200 м.

Ручное управление. Используется в случае выхода из строя СЛА БМ и обеспечивает полностью ручное управление боевой машиной.

В настоящее время DRDO проводит испытания улучшенного варианта ракетной системы с увеличенной дальностью поражения от 60 до 90 километров. Помимо модернизированной системы, DRDO также проводит испытания управляемой ракеты Pinaka с радиусом действия от 70 до 90 километров.

Управляемый вариант — это прежде всего ракета, способная поражать цели с высокой точностью. Этот перспективный управляемый вариант предназначен в первую очередь для противодействия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Восточном Ладакхе и поддержки артиллерийских подразделений индийской армии.

РЛС Swathi были разработаны в рамках совместного проекта DRDO и Bharat Electronics Limited (BEL). Стоимость программы составила 40 млн. долл. Swathi представляет собой новейшее поколение РЛС с фазированной антенной решеткой и электронным наведением, способных обнаруживать и направлять контрбатарейный огонь на вражеские артиллерийские орудия. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

В качестве отдельного военного направления Китай сформировал несколько корпусов ракетных войск. Это крупнейшие ракетные войска в мире. Они включают в себя ракеты и реактивную артиллерию и работают по принципу подавления противника шквалом ракетных ударов.

В августе 2020 года правительство Индии подписало контракт стоимостью 25,8 млрд. рупий (353,5 млн. долл. США) с компаниями Tata Power Company, Larsen & Toubro (L&T) и Bharat Earth Movers на поставку шести дивизионов систем РСЗО Pinaka Mk I для индийской армии, которые должны поступить на вооружение до конца 2024 года.

 

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

индия армения азербайджан ереван нью-дели рсзо &quot;пинака
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
67
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
16
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
2
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
6
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
FT: спецназ ВСУ вынужден действовать как простая пехота, так как в украинской армии большие потери
+
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
Пригожин побывал на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с послом ЦАР
2
Бойцы ВС РФ точным попаданием дрона-камикадзе в окно "вынесли" ПТРК "Стугна-П"
3
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
3
Northrop Grumman отказалась проектировать истребитель шестого поколения для ВВС США
+
Военкор Сладков призвал украинцев осознать, что «дружба» с Западом ведёт к скитаниям и разрухе
+
В России создан малоразмерный микродрон "Вектор Х-120" для охоты за особо важными целями
1
В Украине исчезли 4 гиперзвуковых «Кинжала» – куда полетели ракеты, и что говорят в Киеве
12
Нейросеть показала, как бы выглядели "Смешарики", будь они "Вагнерами"
5
В Беларуси заметили 12-ю колонну ЧВК "Вагнер" - еще больше военной техники
2
Представляем ирригатор usmile Soft Care Ultrasonic CY1 для бережного ухода за полостью рта
+
Samsung в следующем году удвоит объёмы выпуска памяти типа HBM
3
Новый мод для Fallout 4 делает игру максимально реалистичной
7

Популярные статьи

Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
55
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
18
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
21
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
17

Сейчас обсуждают

32Влад32
21:49
Где кнопка, которой можно выключить Макрона?
МО РФ сообщило о совершении Украиной теракта в Таганроге с помощью переоборудованной ракеты ЗРК С-200
32Влад32
21:47
Ну когда то может быть что то сделают.
НАСА и Пентагон заключили контракт на создание ядерного ракетного двигателя
32Влад32
21:44
Да отдайте уже все вооружение Украине. Может тогда Россия в другом месте начнет проводить СВО?
На Украине рассказали, сколько ЗРК Patriot нужно стране для прикрытия неба
Дмитрий
21:37
Неумираемых аккумуляторов не бывает!)))
Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
32Влад32
21:34
Да они могут и десять триллионов напечатать. Как бы не надорвались.
Конгрессмены США приняли рекордный по своим объёмам военный бюджет страны
Товарищ Ким
21:32
Хорошая выдержка, и крепкие нервы у нашего бойца. Не побоялся стрелять с такого расстояния.
Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
Дмитрий Александров
21:16
Что опу три раза в месяц поднимать?да там только нищие на заседания ходят,тоесть процентов 5 .
SuperJob: 49 процентов россиян поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Евгений Величко
21:11
В свое время из за его неадекватности не купил Казаков 3. Чудный это Григорович
В западной прессе назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим»
Vasijara
21:07
Это так тупо, ужс, ты амдешник?
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
RandomXP
21:06
Сталкер2 надо будет обязательно взломать, перевести на русский и вырезать из дистрибутива все языки недружественных стран, так же заменить текстуры с надписями не на русском языке и выложить в свободн...
В западной прессе назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем