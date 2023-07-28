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Согласно утверждениям азербайджанских средств массовой информации, Нью-Дели уже отправили в Армению транзитом через Иран первый дивизион многоствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Пинака" собственной разработки.

Усовершенствованный вариант РСЗО "Пинака", разработанный Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), успешно прошел огневые испытания на полигоне Чандипур в штате Одиша 04 ноября 2020 года. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

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Поставка этой системы в Армению свидетельствует о попытке Индии восполнить дефицит вооружений, образовавшийся в условиях занятости России в военном конфликте на Украине. Об этом пишут журналисты онлайн-издания Caliber.az, опубликовав в том числе кадры оперативной видеосъёмки.

В социальных сетях и азербайджанских средствах массовой информации появился видеоролик с "военным конвоем". Авторы утверждают, что это оружие и боеприпасы из Индии, направляющиеся в Армению транзитом через иранский порт Бандар-Аббас.

"Индия перебрасывает оружие и военную технику в Армению через Иран. К сожалению, Нью-Дели закрывает глаза на то, что это противоречит принципам Бандунгской конференции и Движению неприсоединения, членом которого Индия также является", - заявил внешнеполитический обозреватель Тогрул Мамедли, поделившись видеозаписью.

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Сообщается, что помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с индийским дипломатом Сридхараном Мадхусудхананом. В рамках встречи он выразил обеспокоенность расширением военного сотрудничества между Индией и Арменией. Гаджиев указал на то, что поставки оружия происходят в то время, когда обе страны пытаются договориться о мире, открывая тем самым путь для милитаризации Армении и эскалации конфликта.

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война - крупномасштабный военный конфликт между вооруженными силами Азербайджана и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой.

В последние годы в Нагорном Карабахе и некоторых прилегающих к нему территориях периодически применялось оружие, однако последние боевые действия стали самыми ожесточенными с тех пор, как Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в 1994 году.

РСЗО "Пинака" для Еревана

Как ранее писало онлайн-издание EurAsian Times, ракетный комплекс "Пинака" по своим боевым характеристикам не уступает американскому HIMARS. Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) разработала комплекс "Пинака" в качестве замены российской системы залпового огня "Град" БМ-21А, которая также стоит на вооружении Армении.

. Средства массовой информации Азербайджана сообщают, что военная техника индийского производства была переброшена в Армению транзитом через Иран. Груз был доставлен в иранский порт Бандар-Аббас. За последние месяцы Армения и Индия заключили военные контракты на сумму более 400 миллионов долларов США.

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Еще одной важной причиной выбора Армении могло стать активное использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов-смертников, ее противником - Азербайджаном. Для того чтобы выжить в условиях "насыщенного" ударными дронами поля боя, система РСЗО должна обладать способностью быстро "стрелять и затем также быстро скрываться". По мнению индийских военных экспертов, комплекс Pinaka Mk-1 как раз обладает таким потенциалом.

Способность "стрелять и исчезать" позволяет пусковой установке избегать ответного артиллерийского огня. Машины поддержки Pinaka обладают соответствующей мобильностью и логистической эффективностью. В рамках экспортного контракта Нью-Дели отправила в Армению первый дивизион РСЗО "Пинака" - отечественную систему, изготовленную Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), практически с нулевым содержанием импортных комплектующих.

И это послужило хорошим стимулом для наращивания индийского оборонного экспорта, пишет EurAsian Times. Армения, имеющая преимущественно российские запасы вооружений, стремится диверсифицировать свои потребности и в рамках государственного контракта с Индией заказала четыре зенитно-ракетных дивизиона "Пинака". В настоящее время эта реактивная система уже состоит на вооружении индийской армии и развернута на границах с Китаем и Пакистаном.

Многоствольная ракетная пусковая установка "Пинака". Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

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В 2020 году бывшая советская республика приобрела у Индии четыре радиолокационные станции обнаружения огневых средств Swathi, поставленные ей на фоне конфликта с Азербайджаном.

РЛС Swathi были разработаны в рамках совместного проекта DRDO и Bharat Electronics Limited (BEL). Стоимость программы составила 40 млн. долл. Swathi представляет собой новейшее поколение РЛС с фазированной антенной решеткой и электронным наведением. РЛС Swathi позволяет эффективно обнаруживать артсистемы противника и вести по ним контрбатарейный огонь.

РСЗО "Пинака" - основа ракетных сил Индии

Ракетный комплекс "Пинака", получивший свое название в честь божественного лука Шивы, впервые использовался во время Каргильского вооруженного конфликта с Пакистаном в 1999 году. В ходе боев, которые велись преимущественно в суровых условиях Гималаев, расчетам "Пинака" удалось полностью нейтрализовать позиции пакистанцев на вершинах гор.

"Наиболее отличительной чертой системы "Пинака" является то, что один дивизион способен в течение минуты запустить до 12 ракет в разных направлениях, а затем в течение нескольких минут перебросить систему в другое место", - рассказал EurAsian Times военный эксперт, знакомый с проектом.

Дальность поражения первой версии "Пинака" - 40 км. После того, как комплекс прошел огневые испытания, в феврале 2000 года индийская армия сформировала свой первый полк.

В состав дивизиона входит шесть пусковых установок, каждая из которых оснащена 12 ракетами, шесть машин для перевозки и пополнения боекомплекта, два командных пункта, оснащенных компьютером управления стрельбой, и радиолокационная станция DIGICORA MET.

Но самое главное, что каждая пусковая установка способна действовать независимо друг от друга. Таким образом, ракеты могут запускаться как по отдельности, так и одновременно в разных направлениях. РСЗО «Пинака» может работать в четырех режимах - ручном, дистанционном, автоматическом и автономном.

Боевые системы в составе дивизиона могут работать в следующих режимах:

Автоматический режим. СУО CMM рассчитывает данные полетного задания и передает команды наведения пакета направляющих и данные взрывателя NURS на СУО БМ. Состояние БМ и команды управления отображаются на дисплее оператора в кабине БМ.

Автономный режим. В этом режиме каждая БМ работает самостоятельно. Расчет полетного задания, наведение и пуск осуществляются оператором с помощью системы управления огнем.

Дистанционное управление. Наведение и запуск осуществляется оператором с помощью дистанционного пульта с расстояния до 200 м.

Ручное управление. Используется в случае выхода из строя СЛА БМ и обеспечивает полностью ручное управление боевой машиной.

В настоящее время DRDO проводит испытания улучшенного варианта ракетной системы с увеличенной дальностью поражения от 60 до 90 километров. Помимо модернизированной системы, DRDO также проводит испытания управляемой ракеты Pinaka с радиусом действия от 70 до 90 километров.

Управляемый вариант — это прежде всего ракета, способная поражать цели с высокой точностью. Этот перспективный управляемый вариант предназначен в первую очередь для противодействия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Восточном Ладакхе и поддержки артиллерийских подразделений индийской армии.

РЛС Swathi были разработаны в рамках совместного проекта DRDO и Bharat Electronics Limited (BEL). Стоимость программы составила 40 млн. долл. Swathi представляет собой новейшее поколение РЛС с фазированной антенной решеткой и электронным наведением, способных обнаруживать и направлять контрбатарейный огонь на вражеские артиллерийские орудия. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

В качестве отдельного военного направления Китай сформировал несколько корпусов ракетных войск. Это крупнейшие ракетные войска в мире. Они включают в себя ракеты и реактивную артиллерию и работают по принципу подавления противника шквалом ракетных ударов.

В августе 2020 года правительство Индии подписало контракт стоимостью 25,8 млрд. рупий (353,5 млн. долл. США) с компаниями Tata Power Company, Larsen & Toubro (L&T) и Bharat Earth Movers на поставку шести дивизионов систем РСЗО Pinaka Mk I для индийской армии, которые должны поступить на вооружение до конца 2024 года.