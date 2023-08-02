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По сообщению японской газеты "Нихон кэйдзай симбун", японский аналитический центр провел симуляцию потенциального военного конфликта в Тайваньском проливе. После четырех дней напряженной работы военные эксперты представили следующие результаты. В 2026 году Народно-освободительная армия Китая начнет десантную операцию на остров Тайвань. Это произойдет потому, что Тайбэю не хватит военной мощи, чтобы предотвратить нападение Китая. Однако если в бой вступят Соединенные Штаты и Япония, то соотношение сил резко изменится, и они вполне смогут помешать Пекину захватить Тайвань, нанеся при этом большой урон по живой силе и технике НОАК, считает высший офицер и военный эксперт JSDF (Japan Self-Defense Forces - Силы самообороны Японии).

Японские СМИ: В случае возникновения конфликта в Тайваньском проливе Япония вынуждена будет вмешаться, и тогда Народно-освободительная армия Китая потеряет не менее 40 тыс. своих бойцов. Фотография представлена онлайн-изданием iMedia - Connect the World.

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Для того чтобы сделать эту военную игру более реалистичной, в ней приняли участие свыше 30 человек, в том числе бывшие офицеры и ученые Сил самообороны Японии, а также американские военные эксперты и оборонные аналитики.

Для того чтобы сделать эту военную игру более реалистичной, в ней приняли участие свыше 30 человек, в том числе бывшие офицеры и ученые Сил самообороны Японии, а также американские военные эксперты и оборонные аналитики. По представлению Японии, для достижения поставленной задачи по захвату Тайваня НОАК не только создала единый центр боевого управления, но и развернула в прилегающих районах большое количество современных истребителей, боевых кораблей и большое количество ракет разных типов. В ответ на это Соединенные Штаты также незамедлительно направили к Тайваньскому проливу авианосные ударные группы и современные боевые самолеты.

Такой "совместный натиск" приведет к тому, что Народно-освободительная армия попытается заблокировать Тайвань и начнет боевые действия на территории острова. Именно в этот момент в конфликт вступит Япония. Токио объявит чрезвычайное положение на всей территории страны.

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В то же время, чтобы оказать содействие Вашингтону в борьбе с Пекином, Япония предоставит американским военнослужащим свои военные базы и гражданские аэропорты, такие как Окинава. При этом действия Японии не ограничатся только этой помощью. Даже если Страна восходящего солнца не подвергнется прямому нападению со стороны Народно-освободительной армии Китая, Токио воспользуется расширенным правом на коллективную самооборону и направит войска и технику на Тайвань в рамках военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

В противном случае, если Народно-освободительная армия Китая атакует американские базы в Японии, Токио расценит такие действия как "экзистенциальную угрозу". Тогда она вновь повысит уровень своей боеготовности. Истребители F-35 Воздушные силы самообороны и самые современные японские боевые корабли совместно силами США нанесут ракетные удары по позициям НОАК. Если раньше считалось, что Соединенные Штаты и Великобритания - "одна семья", то теперь концепцию необходимо менять, пишет Nikkei Asia. США и Япония стоят по одну сторону баррикад в борьбе с Китаем. При этом Токио реагирует на угрозы со стороны Пекина также быстро, как и Вашингтон.

Благодаря полноценному участию коалиционных сил США и Японии НОАК потерпит полное поражение. Таким образом, конфликт на острове Тайвань завершится не позднее чем через две недели. Впоследствии материально-техническое снабжение Народно-освободительной армии окажется "перерезанным" союзными силами США и Японии. Поэтому план по блокированию острова не удастся реализовать - его можно будет только отменить. Благодаря таким действиям союзные силы США и Японии получат полный контроль над морским и воздушным пространством. Далее приводится подсчет результатов сражения.

Напряженность вокруг Тайваня: Япония может потерять 144 истребителя при участии в тайваньском конфликте. Моделирование JSDF показало, Американо-японский альянс способен предотвратить захват Тайваня Китаем, но слишком высокой ценой. На снимке два истребителя F-15 из состава Сил самообороны Японии летят в едином строю с четырьмя истребителями F-16 американских ВВС во время двусторонних учений. (Фотография представлена Объединенным штабом Японских сил самообороны через Ассошиэйтед Пресс)

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В результате такого "совместного" военного удара Япония потеряет 15 основных надводных боевых кораблей и 144 истребителя различных классов, а также 2,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Вооруженные силы США потеряют 19 боевых надводных кораблей основных классов и порядка 400 современных истребителей, потери в живой силе составят более 10 тыс. человек. Вооруженные силы Тайваня потеряют 18 кораблей и 200 истребителей, 13 тыс. человек убитыми и ранеными. Поскольку японская военная база будет использоваться исключительно силами американо-японской коалиции, она станет главной целью Народно-освободительной армии Китая. Помимо военнослужащих сил самообороны, потери среди гражданского населения Японии составят около одной тысячи человек.

Потери Китая, как атакующей стороны, умножатся многократно, считаю японские военные эксперты. НОАК потеряла 156 военных кораблей, в том числе два авианосца. Кроме того, будет уничтожено 168 истребителей, 48 транспортных самолетов, а также убито и ранено более 40 тыс. солдат и офицеров.

Таким образом, японские эксперты пришли к выводу, что при защите Тайваня, несмотря на катастрофическое поражение НОАК, коалиционные силы США и Японии понесут огромные потери как в личном составе, так и в военной технике.

В Китае считают такой "военный натиск" наивной симуляцией реальных боевых действий. Грубо говоря, он мало чем отличается от детского конструктора. Разумеется, США пытаются оказать на Китай мощное давление. Однако выставлять себя сильным и принижать своего противника — это не что иное, как манипулирование общественным мнением, в том числе и с помощью подобного опроса, проведенного ранее одним из американских аналитических центров. В результате удара НОАК потеряет в живой силе более 50 тыс. человек, а ВМС КНР - до 130 крупных кораблей. Безусловно, союзные силы США и Японии также понесут боевые потери, но эти цифры гораздо ниже и аналогичны тем, что были приведены выше. В итоге США и Япония разгромили остров Тайвань и превратили его в руины, пишет китайский военный аналитик для онлайн-издания iMedia - Connect the World.

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Если проанализировать военную симуляцию Японии, то в ней много необоснованных и нереализуемых моментов. Например, достижение силами коалиции США и Японии воздушного и морского господства в Тайваньском проливе или закрытие всех логистических коридоров при освобождении острова. Трудно представить, насколько полезной окажется роль американских солдат, расквартированных в Японии -собственно, как и сил самообороны - когда Вашингтон и Токио объединят свои усилия для вмешательства в военный конфликт на острове Тайвань.

Расчеты китайских ракетных комплексов Дунфэн очень быстро обнаружат цели и не позволят боевым самолетам противника первыми нанести удар. В то же время американская авианосная ударная группа также не сможет подойти к острову Тайвань, считает китайский эксперт. В условиях сдерживающего потенциала "убийц-авианосцев" Dongfeng-21D и гиперзвуковых противокорабельных ракет НОАК лучше всего держаться подальше от первой островной цепи.

Рассчитывая на свои ограниченные морские и воздушные силы, Соединенные Штаты и Япония просто не в состоянии остановить боевую мощь НОАК в течение двух недель, считает китайский аналитик. Имея сухопутные и авианесущие боевые платформы, Народно-освободительная армия Китая способна отправить в бой тысячи истребителей четвертого и пятого поколений. В частности, малозаметный истребитель J-20 способен эффективно удерживать господство в воздушном пространстве Тайваньского пролива, а пусковые установки с ракетами большой дальности позволяют поразить любую цель на Тайване.

В смоделированной битве за Тайвань Соединенные Штаты могут лишиться более 400 боевых самолетов и 19 крупных надводных кораблей, при этом потери в живой силе составят свыше 10 тыс. человек. На снимке авианосная ударная группа ВМС США. (Фотография представлена Объединенным штабом Японских сил самообороны через Ассошиэйтед Пресс)

В последнее время Китай резко нарастил количество боевых самолетов J-10C, J-16 и J-20. Кроме того, возможны поставки на вооружение истребителя-невидимки J-31. Таким образом, желание США и Японии напасть на Китай — это утопия. Конечным итогом такой агрессии может быть только одно — катастрофическое поражение.