За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

"Американская реактивная система залпового огня дальнего радиуса действия дополнила ракетные программы OpFires и Typhon при реализации стратегии "ракетного щита" на фоне растущей военной мощи Китая".

Беспилотный грузовой автомобиль морской пехоты США, способный запускать ракеты "Томагавк". Фотография представлен онлайн-изданием Asia Times.

реклама

Корпус морской пехоты Соединенных Штатов (КМП США) на днях продемонстрировал новую пусковую установку для крылатых ракет наземного базирования. Это последняя модификация из нескольких аналогичных систем, обеспечивающих рассредоточенный и надежный боевой потенциал в рамках стратегии сдерживания "ракетной стены" для сдерживания Народно-освободительной армии Китая.

В этом месяце издание онлайн-издание Warzone опубликовало статью о презентации КМП США системы Long-Range Fires Launcher - беспилотной пусковой установки с колесной формулой 4×4, разработанной на базе машины Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary-Fires (ROGUE-Fires) для крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования. В самое ближайшее корпус морской пехоты получит их в свое распоряжение.

Источник отмечает, что первый дивизион Long Range Missile (LMSL) корпуса морской пехоты США уже был официально развернут в этом году, а к 2030 г. армия надеется получить несколько батальонов LMSL с неуказанным количеством пусковых установок.

реклама

В рамках срочного оперативного заказа Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов консорциум американской Raytheon Technologies и норвежской KDA (Kongsberg Defense & Aerospace) за 48 миллионов долларов разработал комплекс NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System) с беспилотной установкой ROGUE Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary) для крылатых ракет NSM (Naval Strike Missile) на базе бронемашины Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times.

Военные эксперты отмечают, что "ракетная батарея дальнего радиуса действия" способна одновременно нести только одну ракету "Томагавк", в отличие от системы перехвата NMESIS (Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System), которая рассчитана на размещение двух противокорабельных ракет Naval Strike Missile. По данным Warzone, обе системы смонтированы на беспилотной тактической машине ROGUE-Fires Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), дистанционно управляемой военнослужащими.

Пусковая установка Long-Range Fires, разработанная для корпуса морской пехоты США, возможно, устранит недостаток мобильности, присущий грузовикам OpFires и Typhon. При этом, газета британского Королевского флота Naval News отмечает, что ни одна из указанных выше пусковых установок не может поместиться на борт грузового самолета C-130, однако они могли бы быть установлены на более компактные автомобильные платформы MTVR (Medium Tactical Vehicle Replacement) КМП США. Это позволит обеспечить их оперативное развертывание на удаленных островах Тихого океана.

В июле прошлого года западные СМИ сообщали об испытаниях гиперзвукового оружия КМП США Operational Fires (OpFires). По данным Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA), ракета OpFires была запущена с грузового автомобиля корпуса морской пехоты, оснащенного системой "погрузки/выгрузки и перевозки паллетированных грузов" (Palletized Load System, PLS). Таким образом, в качестве потенциального носителя ракетной установки может использоваться любое транспортное средство, имеющееся в распоряжении армии США и оснащенное подобной системой.

реклама

По словам представителей DARPA, в ходе испытаний OpFires были использованы артиллерийские системы и системы управления огнем армии США, что позволило эффективно проводить совместные межвойсковые операции, повысить потенциал оружия и оптимизировать логистику.

Что же касается компонентов системы, то, как отмечает Naval News, OpFires способна нести самую разную полезную нагрузку. При этом система может состоять из ракет, контейнеров и пусковых модулей, пригодных для размещения на военных платформах PLS армии США и LVSR (Logistic Vehicle System Replacement) КМП США. Источник также утверждает, что на американском военном грузовике 10×10 типа HEMTT могут разместиться три ракеты OpFires. Кроме того, корпус морской пехоты США уже проводит эксперименты с тактическими ракетами Tomahawk, которые запускаются с платформы Mk 41 VLS, смонтированной на прицепе.

Перспективная армейская высокоточная ударная ракета будет на первых этапах запускаться из пусковой установки HIMARS. Фотография представлен онлайн-изданием Asia Times (Сержант Билл Беккер/Армия Соединенных Штатов)

Ранее, в декабре 2022 г., мы сообщали о приобретении армией США первых четырех пусковых установок Typhon в рамках программы MidRange Capability (MRC), призванной восполнить потребность в дальнобойных ракетах на Тихоокеанском театре военных действий. Typhon предназначена для стрельбы ракетами Standard SM-6 или Tomahawk на дальностях от 500 до 1800 километров, что примерно соответствует дальности полета баллистической ракеты Precision Strike Missile (PSM) и гиперзвукового боеприпаса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), имеющих радиусы действия 482 и 2 776 километра соответственно.

реклама

Последняя модификация ракеты Standard SM-6 Block IB имеет модернизированный корпус и более мощный двигатель, что повышает ее способность противостоять авиационным и противоракетным средствам. Также она может использоваться для нанесения ударов по наземным целям. В то время как новейшая ракета Tomahawk Block V располагает передовыми средствами связи, способна наносить удары по в том числе морским целям и может быть оснащена боевыми частями различного поражающего действия. Каждый комплекс Typhon состоит из оперативного центра управления, четырех пусковых установок вертикального пуска (VLS) Mk 41, транспортируемых тягачами M983A4, и соответствующей техники для зарядки и доставки боеприпасов.

Пусковые установки наземного базирования имеют преимущества перед своими корабельными аналогами, включая повышенную живучесть и эффективность при меньших издержках. Кроме того, они могут постоянно находиться в районах боевых действий, обеспечивая тактическое и оперативное прикрытие американских и союзных сил. К тому же нанесение ударов ракетными установками наземного базирования с территории союзных государств может привести к значительной эскалации военного конфликта.

Такие преимущества могут быть обусловлены концепцией создания резервных сил морской пехоты США (Stand-In Forces, SIF) на 2021 год, пишет Asia Times. SIF - это "небольшие, но летально опасные, малозаметные, мобильные, относительно простые в обслуживании силы, предназначенные для действий на всем поле боя в пределах оспариваемой территории в качестве передового рубежа морской обороны с целью нарушения планов потенциального или фактического противника". В документе также говорится о том, что SIF проводят операции по противодействию на море для поддержки операций ВМС США вблизи морских узловых точек, используя штатные средства наблюдения и вооружения для создания эффективной "Паутины уничтожения".

Эти системы связаны также с инициативой Пентагона "Новое сдерживание Китая в Тихом океане", которая, как отмечает USNI News, предусматривает использование сухопутных подразделений с оружием дальнего действия вдоль "Первой островной цепи" для создания временных "пузырей" локального превосходства в воздухе и на море. По мнению экспертов оборонного ведомства США это позволит амфибийным соединениям совершать маневры, создавая "временную в географическом аспекте" неопределенность для компенсации расходов и осуществления операций по силовому вторжению.

PHL-03 - 12-ствольная 300-мм реактивная система залпового огня большой дальности Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Фотография представлен онлайн-изданием Asia Times.

На стратегическом уровне американские программы Long-Range Fires, OpFires и Typhon могут являться частью более масштабной стратегии сдерживания Китая "ракетной стеной". При одновременном развертывании американских и китайских средств противодействия А2/AD (ограничение и воспрещение доступа и манёвра) вблизи спорных акваторий и воздушного пространства ни одна из сторон не сможет пользоваться свободой манёвра в этих районах, поддерживая напряжённый, но стабильный военный баланс в Тихом океане.

На стратегическом уровне американские программы Long-Range Fires, OpFires и Typhon могут являться частью более масштабной стратегии сдерживания Китая "ракетной стеной". Одновременное развертывание американских и китайских средств противодействия A2AD - ограничение и воспрещение доступа и манёвра - вблизи спорных акваторий и воздушного пространства способно привести к тому, что ни одна из сторон не сможет свободно перемещаться в этих районах. Это позволит поддерживать напряжённое, но стабильное военное равновесие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако в исследовании RAND за 2022 г. отмечается, что такая стратегия может оказаться неудачной, поскольку Соединенным Штатам может понадобиться помощь в поиске идеального партнера для размещения ракет средней дальности наземного базирования (Ground-Based Intermediate-Range Missiles, GBIRM). В исследовании говорится, что пока в Таиланде у власти стоит военное правительство, ориентированное на сближение с Китаем, Бангкок вряд ли захочет размещать у себя американские ракеты GBIRM.

И хотя при администрации Маркоса-младшего союз Филиппин с Соединенными Штатами претерпел значительную "перезагрузку", это не избавило страну от нежелания размещать у себя американские военные базы, слабой территориальной обороны и уязвимости к морской блокаде. Следовательно размещение американских ракет GBIRM на Филиппинах также маловероятно.

В своем докладе американская некоммерческая исследовательская организация RAND отмечает, что и Южная Корея не может считаться идеальным местом для размещения американских ракет большой дальности наземного базирования в силу ее уязвимости перед экономическим давлением Китая, разногласий с США касательно оперативного контроля над вооруженными силами республики, а также сомнений Сеула по поводу гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Авторы исследования обращают внимание на тесные партнерские отношения Австралии и США, однако удаленность Австралии от Тайваня и Южно-Китайского моря, а также нежелание Канберра размещать на территории страны постоянные американские базы не позволяют считать ее идеальным местом развертывания GBIRM.

Стратегическая карта островных цепей. Фотография представлен онлайн-изданием Asia Times.

Военные аналитики RAND считают, что единственной страной для размещения ракет GBIRM является Япония, ссылаясь на ее "хорошие и прямые контакты" и готовность укреплять свой оборонный потенциал. В исследовании говорится, что да, конечно, Токио тоже может воспротивиться размещению у себя американских GBIRM, поскольку они могут быть оснащены ядерными боеголовками, однако возможно согласится разместить обычные конвенциальные ракеты. В статье также говорится, что наиболее вероятный способ решения проблемы с Японией заключается в том, чтобы помочь ей заполучить собственный арсенал противокорабельных ракет наземного базирования.