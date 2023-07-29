За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Уникальный "маэстро" политики - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - в очередной раз продемонстрировал свою способность переобуваться в воздухе. После убедительной победы на выборах в мае этого года он, не теряя ни секунды, начал "наступление очарования" на Запад и страны Персидского залива с целью укрепления "мягкой силы" и экономики Турции.

Вполне возможно, что этот политический хамелеон пытается заручиться поддержкой Запада и лидеров стран Персидского залива в надежде замедлить падение курса лиры и в то же время не допустить ухудшения отношений с Кремлем. Фотография представлена онлайн-изданием The Cradle.

реклама

Эрдоган, известный своей непредсказуемостью как во внешней, так и во внутренней политике, столкнулся с экономическими потрясениями два года назад, когда его спорный курс по снижению процентных ставок спровоцировал валютный бум, приведший к масштабной девальвации турецкой лиры.

Несмотря на критику такой стратегии, Эрдоган твердо стоял на своем, при каждом удобном случае заявляя о своей высокой компетентности в вопросах экономики. Тем не менее, реальная инфляция в стране достигла 160 процентов, что потребовало принятия экстренных мер.

Возвращение к рациональной политике

Еще до разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, большую тревогу вызывали огромный внешний долг Турции, попытки искусственного регулирования валютного курса и расточительная предвыборная политика. Тем не менее, после победы на выборах Эрдоган совершил знаковый шаг, назначив Мехмета Симсека, известного своими тесными связями с капиталами Запада и Персидского залива, главой Министерства финансов и казначейства. Это ознаменовало возврат к "рациональной политике".

реклама

Первым делом Симсек поднял учетную ставку с 8 до 15 процентов в июне, а затем до 17,5 процента в июле, нарушив тем самым исламский принцип NAIS — национальные стандарты отчетности исламских банков. Но, судя по всему, это не помогло снижению курса турецкой лиры.

Сегодня главной проблемой турецкого населения остается высокая инфляция. Согласно официальным данным, в июне она составила 4% в месячном исчислении и 38,2% в годовом, при этом независимые экономисты считают, что реальный уровень инфляции может достигать 108%.

В условиях растущего давления на экономику Эрдоган анонсировал повышение пенсий и пособий для пенсионеров и рабочих. Впрочем, эффект от этих действий был быстро ослаблен последовавшим вслед за этим резким скачком цен. Эксперты утверждают, что не за горами еще более масштабное повышение, усиливающее опасения гиперинфляции, особенно после предстоящих выборов в местные органы власти, намеченных на март 2024 года.

По мере роста стоимости жизни в Турции наблюдаются значительные диспропорции: Цены на автомобили некогда доступных брендов за последние два года выросли на 276-440%, в то время как богатые предприниматели избегают уплаты налогов и долгов по кредитам. В таких условиях таксисты отказываются работать, а рабочие организуют небольшие забастовки. И это не единичные случаи. Все это свидетельствует о растущем экономическом напряжении, которое ощущается по всей стране.

реклама

Даже среди сторонников Эрдогана растет недовольство. Видные политические деятели, которые раньше демонстрировали свою " непоколебимую лояльность", теперь выходят на улицы в знак протеста против повышения стоимости жизни.

Отношения с НАТО

Эрдоган, пытавшийся сохранить за Анкарой нейтралитет в украинском конфликте, не упускал случая продать оружие Киеву, одновременно зарабатывая на сделке с Москвой по "Зерновому коридору". 7 июля, за три дня до саммита НАТО, Эрдоган принял президента Украины Владимира Зеленского в рамках двух с половиной часовой встречи.

На совместной пресс-конференции турецкий лидер заявил, что "Украина заслуживает членства в Североатлантическом альянсе", за что получил высокую оценку Зеленского. С Киевом было подписано соглашение о производстве на Украине известных турецких беспилотников Bayraktar. Кроме того, вопреки прошлогоднему соглашению с Россией, были освобождены командиры неонацистского батальона "Азов", захваченные в Маруиполе в мае 2022 года, которым было позволено вернуться вместе на Украину вместе с Зеленским.

Независимые турецкие эксперты заявили, что годовой уровень инфляции в стране превысил 108 процентов. Фотография представлена онлайн-изданием The Cradle.

реклама

Затем, 10 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе Эрдоган согласился снять вето на прием Швеции в НАТО, после того как на протяжении нескольких месяцев яростно выступал против этого. Под бурные аплодисменты Запада было заявлено, что протокол о присоединении будет вынесен на рассмотрение турецкого парламента.

В целом, с точки зрения Москвы, не имеет никакого значения ни одобрение Швеции, которая и так де-факто является членом НАТО, ни сделка Киева по строительству беспилотников Bayraktar, вызывающая лишь легкое презрение, ни возможные военные комплексы и заводы по производству оружия, которые все равно будут уничтожены. Но совершенно понятно, что громкие слова о "вступлении" Украины в НАТО и отправка нацистов "Азова" были крайне негативно восприняты в России.

Вскоре после этого, 18 июля, вопреки ожиданиям Эрдогана и усилиям Турции сохранить еe в силе, Москва разорвала "Зерновую сделку". При этом, объявляя о расторжении соглашения, президент России Владимир Путин даже не упомянул имя Эрдогана. В течение 15 дней Эрдоган не оставлял попыток переговорить с Путиным по телефону для обсуждения зерновой сделки. Ранее он заявлял, о своих планах принять президента России в августе. Однако ответа от Кремля так и не дождался.

Теперь Эрдогану скорее всего придется оплачивать миллиарды долларов за газ, оплату которого Москва перенесла перед выборами. Именно поэтому судьба BOTAS - государственной энергетической компании, входящей в суверенный фонд Турции, - вызывает большое беспокойство.

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер, указывает на "недоверие", которое Эрдоган вызвал у Москвы, но считает, что ситуация будет компенсирована "ожиданием понимания" со стороны Анкары.

В интервью изданию The Cradle Сезер сообщил: "Есть некоторый дискомфорт, но, похоже, это классическое недовольство Кремлья", - подчеркнув, что Эрдогану будет нелегко работать с учетом отсроченной задолженности по природному газу".

Вступление Швеции в НАТО в обмен на членство в Евросоюзе

После саммита в Мадриде в 2022 г. Эрдоган неустанно пытался "договориться" о вариантах вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В апреле прошлого года он согласился с предложениями Финляндии о ее вступлении в альянс.

Однако еще недавно, до саммита НАТО, он придерживался твердых требований: Швеция должна выдать подозреваемых из Рабочей партии Курдистана (РПК), прекратить "поддержку терроризма", отменить санкции против оборонной промышленности, наложенных из-за операций турецкой армии в Сирии, и не допускать провокаций с сожжением Корана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил масштабное повышение процентных ставок, но этого оказалось недостаточно для борьбы с растущей инфляцией страны. Фотография представлена онлайн-изданием The Cradle.

А во время поездки в Вильнюс 10 июля Эрдоган сделал неожиданное заявление. Он предложил "реанимировать" процесс вступления Турции в Евросоюз в обмен на членство Швеции в НАТО. Хотя стремление Турции к членству в ЕС усилилось после выборов, первоначально это было воспринято как обычная риторика Эрдогана для национальной аудитории, и условие, связанное с одобрением Швеции, не было серьезно воспринято на Западе. Тем не менее, в совместном заявлении НАТО была выражена поддержка вступления Турции в ЕС, пересмотра соглашения о таможенном союзе и упрощения визового режима.

Эрдоган прекрасно понимает, что вступление Турции в ЕС маловероятно. Либерализация визового режима остается пока лишь несбыточной мечтой из-за соглашения 2016 года, превратившего Турцию в буферную зону для беженцев, направляющихся в Европу. В контексте принятия Швеции в НАТО единственным реальным достижением может стать снятие станами Запада ограничений на турецкую оборонную промышленность.

Поворот Эрдогана на Запад

При этом "главной новинкой" в геополитическом смысле является укрепление позиций Анкары в атлантистском блоке после долгих лет заигрывания с евразийскими противниками Вашингтона. На встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом Эрдоган подчеркнул важность "непоколебимой позиции США в отношении членства Турции в ЕС". Даже министр иностранных дел Германии Баербок признал роль Турции как "глобального стратегического партнера", хотя и исключила из повестки вопрос о ее членстве в ЕС.

Встреча Байдена и Эрдогана фактически превратилась в конкурс обещаний. В результате приобретения Турцией у России ЗРК С-400 Анкара была исключена из западной программы производства F-35 в 2019 году, что привело к неудачам и экономическим убыткам в турецкой оборонной промышленности.

В связи с этим, хотя Турция и оплатила 40 новых F-16 и комплекты модернизации для 79 из них, самолеты и комплектующие так и не были поставлены. Тем не менее, на саммите НАТО Байден пообещал Анкаре оказать содействие в решении вопроса о поставках F-16. Хотя Конгресс США наложил ограничения на использование этих самолетов против таких союзников, как Греция в Эгейском море или курдских сепаратистов в Сирии, Байден заявил о своей готовности решить эти проблемы. Таким образом, речь идет об истребителях, которые уже оплачены, но еще не получены Турцией - в обмен на согласие Анкары на вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса.

Сезер считает, что Эрдогану благодаря своему прагматизму в очередной раз удалось успешно использовать Запад в своих манипуляциях. В интервью The Cradle Сезер отметил, что, включив "желтый свет" на вступление Швеции в НАТО, "он вроде как сказал "да", ничего при этом не имея в виду", а с другой стороны, встреча Эрдогана с Байденом явится стимулом для финансового истеблишмента США восстановить свои бизнес-интересы в Турции.

По мнению доктора Фатиха Ясли из Университета Абант Иззет Байсал, главная цель Эрдогана - восстановить отношения Турции с Западом на качественно новом уровне. Как он пояснил изданию The Cradle:"Из-за политики низких процентных ставок и высоких обменных курсов, которую Турция проводила в течение последних двух лет, ее экономика достигла точки банкротства. В резервах Центрального банка не осталось денег. Турцию ожидает кризис платежного баланса... У Эрдогана нет иного выбора, кроме как повернуться к Западу лицом и вновь открыть страну для притока западного капитала".

Новый ударный беспилотный летательный аппарат «Знаменосный рейдер», созданный военной компанием Baykar, был торжественно принят на вооружение ВС Турции 29 августа 2022 года. Фотография представлена онлайн-изданием The Cradle.

Язык денег

Неясно, решат ли такие действия краткосрочную ресурсную проблему Эрдогана и если да, то насколько эффективно. Поэтому последним и самым ярким его шагом стало турне по странам Персидского залива. Прежде чем отправиться с визитом в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ 17-19 июля, он отправил туда своего министра финансов Симсека, чтобы обсудить экономическое сотрудничество.

Банкротство внешней неоосманистской политики Турции широко признано как в Западной Азии, так и за ее пределами. За последние два года Анкаре удалось восстановить отношения с Абу-Даби и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, несмотря на прошлую напряженность, обусловленную попыткой государственного переворота 15 июля и убийством Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

В рамках своего турне по странам Персидского залива Эрдоган отметил готовность Анкары сохранить свое военное присутствие на севере Сирии, однако дискуссий по этому вопросу не состоялось. В Джидде были подписаны соглашения в различных областях, включая крупную сделку по экспорту и сотрудничеству по созданию беспилотного летательного аппарата Akinci - Akinci — "Знаменосный рейдер".

В Абу-Даби было анонсировано заключение сделок на сумму 50,7 млрд. долларов, что вызвало большой интерес во всем мире. Хотя заявленные суммы в долларовом эквиваленте положительно скажутся на турецкой экономике, есть сомнения в немедленной реализации этих инвестиций, поскольку предыдущие обязательства так и не были реализованы.

Таким образом, несмотря на то, что турне Эрдогана по Персидскому заливу продемонстрировало серьезную попытку укрепить финансовые и политические связи Турции с региональными игроками, многие эксперты считают, что возможности Эрдогана могут быть существенно ограничены после местных выборов в 2024 году, когда он будет вынужден обратиться за финансовой помощью к рестриктивным западным институтам, ограничив тем самым потенциал Анкары в ее развороте в сторону евразийского лагеря.